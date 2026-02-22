VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul

Primasport.ro, 22 februarie 2026 16:20

VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 15 minute
16:20
Chinezoaica Eileen Gu, medaliată cu aur la halfpipe Primasport.ro
Chinezoaica Eileen Gu, medaliată cu aur la halfpipe
16:20
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul
Acum 30 minute
16:10
VIDEO | Genoa - Torino 3-0. Succes mare pentru formaţia lui Dan Şucu Primasport.ro
VIDEO | Genoa - Torino 3-0. Succes mare pentru formaţia lui Dan Şucu
Acum o oră
15:50
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bogdan Andone este trimis în tribune de Istvan Kovacs Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bogdan Andone este trimis în tribune de Istvan Kovacs
Acum 2 ore
15:10
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
15:00
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:50
„Vă este ruşine cu locul ocupat?” Răspunsul dat de Elias Charalambous înainte de meciul cu Metaloglobus Primasport.ro
„Vă este ruşine cu locul ocupat?” Răspunsul dat de Elias Charalambous înainte de meciul cu Metaloglobus
14:50
VIDEO | FC Argeş - Farul, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Farul, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 4 ore
14:30
„A fost dificil pentru toată lumea”: răspunsul lui Mourinho cu privire la consecinţele incidentelor de la meciul Benfica-Real Primasport.ro
„A fost dificil pentru toată lumea”: răspunsul lui Mourinho cu privire la consecinţele incidentelor de la meciul Benfica-Real
14:30
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, 2-1! Victorie la ultima fază pentru gazde Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, 2-1! Victorie la ultima fază pentru gazde
14:10
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii restabilesc egalitatea Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii restabilesc egalitatea
14:00
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
13:10
Victoria cu Dinamo nu a calmat spiritele între suporteri şi conducerea Rapidului: „Nu înţeleg spiritul acestui club” Primasport.ro
Victoria cu Dinamo nu a calmat spiritele între suporteri şi conducerea Rapidului: „Nu înţeleg spiritul acestui club”
13:00
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii au primele ocazii ale partidei Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii au primele ocazii ale partidei
12:50
Andrei Nicolescu, debusolat după înfrângerea în faţa Rapidului: „Rămâne un complex. Oricum am aborda, la final cumva nu reuşim să învingem” Primasport.ro
Andrei Nicolescu, debusolat după înfrângerea în faţa Rapidului: „Rămâne un complex. Oricum am aborda, la final cumva nu reuşim să învingem”
Acum 6 ore
12:30
„CSM are faţă de Final Four”! Cristina Neagu laudă performanţele reuşite de CSM Bucureşti cu Bojana Popovic pe bancă Primasport.ro
„CSM are faţă de Final Four”! Cristina Neagu laudă performanţele reuşite de CSM Bucureşti cu Bojana Popovic pe bancă
12:30
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
12:10
JO de iarnă: Canada, echipă aflată în centrul a două controverse, a câştigat aurul în proba masculină de curling Primasport.ro
JO de iarnă: Canada, echipă aflată în centrul a două controverse, a câştigat aurul în proba masculină de curling
12:10
Bernadette Szocs s-a calificat în 16-imi la Singapore Smash 2026 Primasport.ro
Bernadette Szocs s-a calificat în 16-imi la Singapore Smash 2026
12:10
Campioana Inter Miami, debut cu eşec în noul sezon din MLS. Messi şi coechipierii săi, învinşi de Los Angeles FC Primasport.ro
Campioana Inter Miami, debut cu eşec în noul sezon din MLS. Messi şi coechipierii săi, învinşi de Los Angeles FC
12:00
Cum s-a descurcat Louis Munteanu la debutul în MLS. Atacantul care i-a luat faţa Primasport.ro
Cum s-a descurcat Louis Munteanu la debutul în MLS. Atacantul care i-a luat faţa
10:50
Fostul mare vârf al lui Dinamo îl critică pe unul dintre atacanţii lui Zeljko Kopic: „Nu prea mă încântă. A luat ochii cu golurile alea” | EXCLUSIV Primasport.ro
Fostul mare vârf al lui Dinamo îl critică pe unul dintre atacanţii lui Zeljko Kopic: „Nu prea mă încântă. A luat ochii cu golurile alea” | EXCLUSIV
Acum 8 ore
10:30
Victoria cu Lecce le dă curaj celor de la Inter! Cristi Chivu, optimist înainte de returul cu Bodo/Glimt: „Avem încredere că putem întoarce orice rezultat” Primasport.ro
Victoria cu Lecce le dă curaj celor de la Inter! Cristi Chivu, optimist înainte de returul cu Bodo/Glimt: „Avem încredere că putem întoarce orice rezultat”
09:50
Golul lui Dinamo cu Rapid a fost anulat corect? Cristi Balaj a oferit verdictul Primasport.ro
Golul lui Dinamo cu Rapid a fost anulat corect? Cristi Balaj a oferit verdictul
09:40
Echipajul de bob 4 al României concurează în ultima zi de competiţie Primasport.ro
Echipajul de bob 4 al României concurează în ultima zi de competiţie
09:20
Victor Angelescu, bucuros după victoria Rapidului în derby-ul cu Dinamo: „Există karma şi sunt mândru de jucători” Primasport.ro
Victor Angelescu, bucuros după victoria Rapidului în derby-ul cu Dinamo: „Există karma şi sunt mândru de jucători”
09:10
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de foc în lupta pentru promovare Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de foc în lupta pentru promovare
09:10
VIDEO | FC Argeş - Farul, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii au mare nevoie de victorie Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Farul, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii au mare nevoie de victorie
09:10
VIDEO | Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii au nevoie de victorie pentru a rămâne în fruntea clasamentului Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii au nevoie de victorie pentru a rămâne în fruntea clasamentului
Acum 24 ore
00:20
Performanţă istorică pentru tenisul românesc! Suntem campioni europeni la U14 indoor Primasport.ro
Performanţă istorică pentru tenisul românesc! Suntem campioni europeni la U14 indoor
00:20
VIDEO | Atletico Madrid - Espanyol 4-2. Duel spectaculos în La Liga Primasport.ro
VIDEO | Atletico Madrid - Espanyol 4-2. Duel spectaculos în La Liga
00:20
„Nu se ascunde după cireşi!” Claudiu Vaişcovici aplaudă decizia lui Mircea Lucescu de a rămâne la naţională pentru barajul cu Turcia | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„Nu se ascunde după cireşi!” Claudiu Vaişcovici aplaudă decizia lui Mircea Lucescu de a rămâne la naţională pentru barajul cu Turcia | VIDEO EXCLUSIV
00:10
Manchester City o bate pe Newcastle şi se apropie de liderul Arsenal Primasport.ro
Manchester City o bate pe Newcastle şi se apropie de liderul Arsenal
21 februarie 2026
23:40
VIDEO | Costel Gâlcă a gestionat magistral derby-ul. ”I-am surprins” Primasport.ro
VIDEO | Costel Gâlcă a gestionat magistral derby-ul. ”I-am surprins”
23:30
Dennis Man a jucat 86 de minute în succesul lui PSV cu Heerenveen Primasport.ro
Dennis Man a jucat 86 de minute în succesul lui PSV cu Heerenveen
23:30
Contre în direct după golul lui Dinamo anulat de Rareş Vidican: „Este o simulare oribilă a lui Paraschiv”/„Eu zic că e fault. Nu joacă mingea” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Contre în direct după golul lui Dinamo anulat de Rareş Vidican: „Este o simulare oribilă a lui Paraschiv”/„Eu zic că e fault. Nu joacă mingea” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Jessica Pegula a câştigat turneul WTA 1000 din Dubai Primasport.ro
Jessica Pegula a câştigat turneul WTA 1000 din Dubai
23:20
VIDEO | Zeljko Kopic ratează şansa să fie lider în Superliga. ”Nu este prima dată când ni se întâmplă asta împotriva Rapidului” Primasport.ro
VIDEO | Zeljko Kopic ratează şansa să fie lider în Superliga. ”Nu este prima dată când ni se întâmplă asta împotriva Rapidului”
23:10
”A zis că a fost fault, că m-am băgat prea tare în el”. Andrei Mărginean a explicat marea controversă din duelul cu Rapid Primasport.ro
”A zis că a fost fault, că m-am băgat prea tare în el”. Andrei Mărginean a explicat marea controversă din duelul cu Rapid
22:50
VIDEO | Corona Braşov - Zaglebie Lubin 33-30. Româncele încheie cu victorie parcursul în European League Primasport.ro
VIDEO | Corona Braşov - Zaglebie Lubin 33-30. Româncele încheie cu victorie parcursul în European League
22:40
Daniel Pancu, declaraţie hotărâtă după victoria cu Petrolul: „Suntem echipă de play-off”! Antrenorul a numit jucătorul care va umple buzunarele lui Ioan Varga: „Mult mai scump ca Louis Munteanu” Primasport.ro
Daniel Pancu, declaraţie hotărâtă după victoria cu Petrolul: „Suntem echipă de play-off”! Antrenorul a numit jucătorul care va umple buzunarele lui Ioan Varga: „Mult mai scump ca Louis Munteanu”
22:40
CIO anunţă că prezenţa preşedintelui FIFA la reuniunea Consiliului pentru Pace nu încalcă neutralitatea politică Primasport.ro
CIO anunţă că prezenţa preşedintelui FIFA la reuniunea Consiliului pentru Pace nu încalcă neutralitatea politică
22:40
VIDEO | Rapid – Dinamo 2-1. Giuleştenii ies din seria nefastă cu o victorie în derby Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Dinamo 2-1. Giuleştenii ies din seria nefastă cu o victorie în derby
22:20
VIDEO | Carlos Alcaraz s-a impus în finala de la Doha. Nu a avut probleme cu Arthur Fils Primasport.ro
VIDEO | Carlos Alcaraz s-a impus în finala de la Doha. Nu a avut probleme cu Arthur Fils
22:20
Istvan Kovacs şi George Cătălin Roman arbitrează meciurile de duminică din Superliga Primasport.ro
Istvan Kovacs şi George Cătălin Roman arbitrează meciurile de duminică din Superliga
22:10
HC Buzău se impune clar cu RK Konjuh Zivinice şi se califică în sferturile European Cup Primasport.ro
HC Buzău se impune clar cu RK Konjuh Zivinice şi se califică în sferturile European Cup
22:00
VIDEO | Semnul care a declanşat nebunia la Cluj! Marco Dulca s-a luat la harţă cu galeria adversă în momentul schimbării Primasport.ro
VIDEO | Semnul care a declanşat nebunia la Cluj! Marco Dulca s-a luat la harţă cu galeria adversă în momentul schimbării
21:50
VIDEO | Osasuna - Real Madrid 2-1. ”Galacticii” pot pierde prima poziţie din campionat Primasport.ro
VIDEO | Osasuna - Real Madrid 2-1. ”Galacticii” pot pierde prima poziţie din campionat
21:40
VIDEO | Lecce - Inter 0-2. Cristi Chivu merge perfect în Serie A Primasport.ro
VIDEO | Lecce - Inter 0-2. Cristi Chivu merge perfect în Serie A
21:10
Lorenzo Biliboc vrea să facă pasul către naţionala mare a României. ”Da, normal” Primasport.ro
Lorenzo Biliboc vrea să facă pasul către naţionala mare a României. ”Da, normal”
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.