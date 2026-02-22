Dana Roba, mesaj tăios după ruptura fulger: „Eu și singurătatea”
AntenaStars, 22 februarie 2026 18:50
Dana Roba traversează încă o ruptură dureroasă, la doar o săptămână după ce își reluase relația cu bărbatul pe care îl scosese anterior din casă cu ajutorul jandarmilor. De data aceasta, make-up artistul spune că a ajuns la capătul răbdării și nu mai este dispusă să facă niciun compromis. Mesajul ei, sincer și tranșant, reflectă starea unei femei care simte că a epuizat toate șansele acordate.
• • •
Acum 10 minute
19:10
Relația lui Alin cu Sibel a intrat din nou într-un punct critic. După o serie lungă de despărțiri și împăcări, mama copiilor lui a plecat iar de acasă, luându-i pe cei mici cu ea. Tiktokerul spune că motivul a fost o conversație surprinsă pe WhatsApp, în care apărea numele unei alte femei.
19:10
Iustina și Cornel, primele declarații după vestea celei de-a doua sarcini: „I-am trimis doar poza cu testul” # AntenaStars
Iustina Loghin și Cornel Luchian trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. După experiența trăită la „Insula Iubirii”, cei doi se pregătesc acum să-și mărească familia pentru a doua oară. Tânăra a povestit cum i-a dat vestea partenerului și ce diferențe simte față de prima sarcină.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
15 ani de iubire, dar multă distanță: ce se întâmplă în cuplul Andreea Popescu– Rares Cojoc # AntenaStars
Căsnicia Andreei Popescu și a lui Rareș Cojoc pare să traverseze o perioadă delicată. Observațiile fanilor, ieșirile publice separate și declarațiile vedetei sugerează un nivel crescut de tensiune între cei doi. Deși sunt împreună de 15 ani, ritmul intens al carierei lui Rareș începe să lase urme vizibile în dinamica familiei.
18:20
Un an a trecut de la moartea lui Andrei Perneș, dar durerea nu s-a stins pentru cei care l-au iubit. Familia i-a aprins candele la mormânt, iar prietenii din comunitatea Mireasa au găsit propriile moduri de a-i aduce un omagiu. Un lampion ridicat spre cer și un fluture apărut din senin au transformat ziua într-un moment încărcat de simboluri.
18:20
Scandalul momentului din showbiz ia o nouă turnură. După ce Andreea Bostănică a lansat acuzații serioase la adresa Iulianei Beregoi, artista revine cu propriile dezvăluiri incendiare. Vorbește despre obiceiuri ilegale, prietenii dubioase și presupuse beneficii financiare obținute în anturaje exclusiviste.
Acum 2 ore
18:00
Marilu Dobrescu vorbește direct și fără ocolișuri despre ce înseamnă, pentru ea, o relație solidă. Influencerița, care trăiește de aproape un an o poveste de dragoste cu iubitul ei australian, recunoaște că nu ar face pasul căsătoriei doar pentru iubire. Siguranța, stabilitatea și responsabilitatea cântăresc la fel de mult în viziunea ei.
18:00
Ramona Olaru iubește din nou și nu se mai ascunde. Asistenta de la Neatza și-a oficializat relația printr-o fotografie intimă, făcută direct din pat, alături de noul ei iubit. Deși păstrează misterul asupra identității lui, imaginea vorbește de la sine: vedeta și-a găsit, în sfârșit, liniștea în brațele cuiva.
17:40
Raluca Drăgoi trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața ei. După ani întregi în care a sperat la o minune, artista este din nou însărcinată și a dezvăluit, cu emoție, sexul bebelușului. Cântăreața a explicat și motivul pentru care nu a vrut o petrecere de gender reveal, preferând să trăiască momentul în liniște, alături de cei dragi.
17:40
După ce anunța la finalul anului trecut că s-a despărțit de iubit, Lorena Tonciu pare să aibă din nou parte de atenția unui bărbat. Buchetele uriașe de trandafiri pe care le afișează în mediul online au stârnit curiozitatea tuturor, iar bruneta a dezvăluit în exclusivitate de unde vin și de ce preferă să păstreze detaliile pentru ea.
17:30
Un an a trecut de la dispariția fulgerătoare a lui Andrei Perneș, iar producătorii Mireasa – Capriciile Iubirii i-au dedicat un moment special, încărcat de emoție. Raluca Preda a transmis un mesaj dureros, urmat de imagini care au readus în fața telespectatorilor cele mai frumoase clipe din parcursul lui Andrei.
17:20
Diana Pîrje, psiholoaga implicată într-un dosar intens mediatizat, s-a întors acasă după perioada petrecută în arest preventiv. Acuzată că ar fi sustras un ceas de lux unui milionar italian, aceasta a fost surprinsă pentru prima dată în libertate, însă a evitat orice contact cu presa.
17:20
Emil Rengle și Alejandro au început o nouă viață în Dubai, iar la întoarcerea temporară în țară, pentru Eurovision, au povestit ce i-a motivat să se stabilească în Emirate. Cei doi au vorbit deschis despre joburile lor, stilul de trai și costurile deloc mici ale unei astfel de mutări.
17:20
Saveta Bogdan spune lucrurilor pe nume și își dezvăluie dorința de a avea din nou un partener alături. Deși independența financiară nu îi lipsește, artista recunoaște că singurătatea a început să o apese. Totuși, viitorul bărbat din viața ei trebuie să respecte câteva reguli clare.
Acum 4 ore
17:00
Clătitele care au declanșat un nou scandal între Halima și Daniela: „Te rog să mă lași în pace!” # AntenaStars
Un simplu aluat de clătite a reaprins tensiunile dintre Halima și Daniela în casa Mireasa. Cele două concurente, deja cunoscute pentru relația lor încordată, au ajuns din nou la replici dure, după un gest pe care una l-a considerat nevinovat, iar cealaltă l-a simțit ca pe o provocare.
16:50
După mai bine de o săptămână de cunoaștere, între Roxana și Sebastian au apărut primele fisuri. Un gest aparent banal – o îmbrățișare oferită Paulei – a deschis discuții serioase despre interes, disponibilitate și ritmul fiecăruia. Sebastian mărturisește că a „luptat”, în timp ce Roxana spune că pur și simplu nu se simțea confortabil.
16:50
Gabriela Cristea explică tot procesul, fără ocolișuri: „Așa cumperi casă în Italia dacă ești român” # AntenaStars
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au îndeplinit visul: o casă în Abruzzo, la câțiva pași de Marea Adriatică. Prezentatoarea a povestit detaliat întregul proces, de la primele vizionări până la semnarea contractului final. Pentru românii care visează la o proprietate în Italia, explicațiile ei sunt un adevărat ghid practic.
15:10
India, destinația care a cucerit-o pe Adelina Damian! Detalii, la „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi # AntenaStars
Ediția de sâmbătă a emisiunii „Vacanță de vedetă" cu Laura Cosoi o are ca protagonistă pe Adelina Damian, influenceriță și adeptă a unui lifestyle echilibrat, pasionată de călătorii și experiențe autentice, vine şi împărtăşeşte povești inedite din aventurile sale în Asia.
12:50
Cum se înțelege Mariana Ionescu Căpitănescu cu fiul ei, Anthony. Detalii din intimitatea relației, duminică, la "Infiltrați în culise" # AntenaStars
Weekendul acesta, de la ora 17:00, la Infiltrați în culise, pătrundem dincolo de camerele de filmat și descoperim poveștile nespuse ale vedetelor, chiar din inima emisiunilor difuzate la Antena Stars.
12:50
Primăvara vine cu o energie a reînnoirii și a schimbării, iar despre felul în care o putem folosi pentru echilibru interior și împlinirea dorințelor se vorbește într-o nouă ediție a emisiunii “Lumea nevăzută”, difuzată sâmbătă, de la ora 14:00, pe Antena Stars.
12:50
De Dragobete, petrecem în paşi de iubire alături de artişti îndrăgiţi. Muzică şi voie bună, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # AntenaStars
Sâmbătă, de la ora 19:00, ediția specială de Dragobete a emisiunii „Petrecem în familie” aduce telespectatorilor o seară plină de emoție, muzică pe gustul tuturor, voie bună și distracție autentică românească, sub semnul iubirii și al bucuriei de a fi împreună.
12:50
Duminică, de la ora 13:00, pe „Spynews TV”, Mara Bănică și Marius Niță aduc o ediție spectaculoasă, plină de dezvăluiri, emoții și subiecte fierbinți din lumea mondenă.
12:50
Carmen Popa, creatoarea de modă care a cucerit starurile de la Hollywood! Lecţie de stil, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes american” # AntenaStars
În ediția de sâmbătă a emisiunii „Visul românesc-Succes american”, prezentată de Mădălina Bălan, telespectatorii vor reîntâlni o poveste inspirațională pe care am mai descoperit-o într-un sezon anterior, dar care continuă să impresioneze prin evoluție, ambiție și rezultate spectaculoase peste ocean.
12:50
Maria Iordache conduce un hotel important în Los Angeles. Povestea de viaţă, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes american” # AntenaStars
Sâmbătă, de la ora 16.00, într-o nouă ediţie „Visul românesc-Succes american” cu Mădălina Bălan, o cunoaştem pe Maria Iordache, o româncă ambiţioasă şi determinată, care, duăă ani de muncă, a ajuns într-o funcţie managerială a unuia dintre cele mai cunoscute hoteluri din Los Angeles.
12:50
India și Thailanda, destinațiile care au cucerit-o pe Adelina Damian! Detalii, la „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi # AntenaStars
20:20
14:00
EXCLUSIVITATEA MOMENTULUI! A II-a PARTE A INTERVIULUI CU TATĂL COPIILOR CRISTINEI CIORAN. Alex Dobrescu, mărturii din celulă, "Am fost slab!" # AntenaStars
Diseară, de la ora 21:30, la "Spynews TV Live", telespectatorii urmăresc continuarea unui interviu care a stârnit reacții puternice. În cadrul emisiunii, va fi difuzată a doua parte a dialogului realizat chiar din penitenciar cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran.
12:10
17:40
EXCLUSIVITATEA MOMENTULUI! Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, interviu emoționant din spatele gratiilor, “Sunt la marginea prăpastiei”! Diseară, la Spynews TV, de la 21:30! # AntenaStars
De la libertate la celulă, de la viața de familie la singurătate. În această seară, de la ora 21:30, în cadrul emisiunii „Spynews TV Live” telespectatorii vor urmări un interviu tulburător realizat chiar din penitenciar, în care bărbatul condamnat la patru ani de închisoare cu executare vorbește fără ocolișuri despre viaţa în spatele gratiilor, cădere, regrete, dorul de familie și lupta cu propriile greșeli
12:00
11:30
11:10
Sacrificiul făcut de soţii Manta pentru a-şi susţine visul, „Cel mai greu moment a fost recesiunea” # AntenaStars
Povestea gimnaștilor români Mariana Manta și Adrian Manta a fost prezentată în ediția de sâmbătă a emisiunii „Visul românesc-Succes american”, moderată de Mădălina Bălan, o mărturie despre curaj, sacrificiu și reconstrucția unei vieți departe de casă.
11:10
Cât te poate costa un sejur de două săptămâni într-o destinație exotică? Maria Constantin, despre Jamaica „Este o ţară scumpă” # AntenaStars
Jamaica rămâne una dintre cele mai dorite destinații exotice, însă nu este deloc o alegere ieftină. Artista Maria Constantin a povestit recent experiența sa din această țară și a explicat cât de mare poate fi bugetul necesar pentru o vacanță de două săptămâni.
11:10
Recomandări pentru echilibru şi protecţie în locuinţă. Risvan Vlad Rusu, „Scoate energia stagnantă și aduce energia proaspătă” # AntenaStars
Într-o ediție recentă a emisiunii Lumea nevăzută, realizată de Dana Bălăceanu, invitatul Risvan Vlad Rusu a vorbit despre simbolistica începutului „anului de foc” și despre câteva recomandări menite să aducă echilibru și protecție în locuință.
22:20
Primele fisuri în povestea Roxanei și a lui Sebastian: „Simt că ofer mai mult decât primesc” # AntenaStars
După doar o săptămână de apropiere, Roxana și Sebastian se lovesc deja de primele diferențe de ritm. El spune că simte distanță și reținere, ea susține că nu vrea să se grăbească. Între timp, Paula privește atent situația și nu exclude o posibilă apropiere de Sebastian.
22:10
Confruntare explozivă după moartea Ioanei Popescu „Nu mă interesează averea, vreau doar ce e al meu” # AntenaStars
La câteva luni după moartea Ioanei Popescu, liniștea este departe de a se fi așternut. Fostul soț și fostul iubit al jurnalistei s-au confruntat în direct, cu acuzații, reproșuri și explicații despre bunurile rămase în urma ei. Miza? Nu averea, susține unul dintre ei, ci obiectele personale rămase în apartament.
22:00
Maria Constantin și Monica Tatoiu, replică dură pentru hateri „Noi am uitat cum e să fim reali” # AntenaStars
Criticile din mediul online nu le-au lăsat indiferente pe Maria Constantin și Monica Tatoiu. Invitate în direct la Spynews TV, cele două au ales să răspundă ferm celor care le-au atacat, mai ales pe tema aspectului fizic. Mesajul lor: autenticitatea nu ar trebui pedepsită.
22:00
Un moment aparent jucăuș de la petrecere a dus la un conflict neașteptat între Dorian și Aliz. După ce el a catalogat gestul tinerei drept nepotrivit, aceasta nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi. Cei doi au ajuns să aibă perspective complet diferite asupra aceleiași situații.
21:50
Iasmina rupe tăcerea după despărțirea de Bogdan Mocanu: „Nu mai doresc să fiu asociată cu această relație” # AntenaStars
După ce Bogdan Mocanu a anunțat oficial că relația lor s-a încheiat, Iasmina a decis să reacționeze public. Tânăra a transmis un mesaj clar, în care a confirmat despărțirea și a explicat de ce nu vrea să mai fie asociată cu fostul partener.
21:20
Călin Donca, atac dur la adresa Larisei Uță: „Mi-a jignit familia. Nu aș mai vrea să o văd” # AntenaStars
Eliminat recent din competiție din cauza unei accidentări, Călin Donca a vorbit deschis despre conflictele trăite la Survivor. Afaceristul a spus clar că singura femeie cu care a avut un conflict major a fost Larisa Uță și a explicat de ce nu și-ar mai dori să interacționeze cu ea.
21:20
O simplă întâlnire la supermarket a emoționat-o profund pe Oana Radu: „N-am cuvinte...” # AntenaStars
Oana Radu a trăit un moment care i-a mers direct la suflet. O femeie pe care o întâlnise de câteva ori într-un supermarket i-a oferit o surpriză care a lăsat-o fără cuvinte. Artista a povestit totul cu ochii în lacrimi.
21:10
După aproape un an de la despărțirea de fostul logodnic, Irisha spune că este pregătită pentru un nou început. Influencerița vorbește deschis despre pauza pe care o ia după fiecare relație și despre un criteriu esențial pentru viitorul iubit: stabilitatea financiară.
21:10
„Durerea pe care o simți acum nu se compară cu bucuria care urmează” – Dana Roba, mesaj cu subînțeles după despărțire # AntenaStars
La scurt timp după o despărțire tensionată, Dana Roba a publicat un mesaj care a aprins imaginația internauților. Deși a spus clar că nu mai vrea să audă de fostul partener, cuvintele postate recent au ridicat întrebări legate de starea ei emoțională.
21:00
Ioana State a decis să vorbească deschis despre una dintre cele mai vizibile transformări din viața ei. Actrița a explicat ce a determinat-o să slăbească peste 20 de kilograme și a lămurit speculațiile legate de o posibilă intervenție chirurgicală.
21:00
Alina Pușcău retrăiește amintirile alături de Tal Berkovich: „Femeia asta mi-a salvat viața” # AntenaStars
La două săptămâni de la accidentul care a curmat viețile lui Tal Berkovich și ale fratelui ei, durerea rămâne la fel de puternică pentru cei apropiați. Alina Pușcău a publicat imagini emoționante și a transmis un mesaj care vorbește despre dor, șoc și recunoștință.
20:50
După eliminarea din competiție, Călin Donca vorbește deschis despre conflictele care i-au marcat experiența la Survivor. Afaceristul susține că jignirile la adresa familiei sale și provocările repetate l-au adus la limită.
20:40
Stabilită în Australia, Marilu Dobrescu a povestit un episod care a scos-o din sărite. Un bărbat a insinuat că succesul ei financiar s-ar datora iubitului. Replica influenceriței a fost una directă și plină de substanță.
20:40
Mesaj sfâșietor postat de Oana Roman înainte de parastasul Mioarei Roman! „Pentru mine ar fi trebuit să fii nemuritoare” # AntenaStars
La aproape doi ani de la dispariția Mioarei Roman, Oana Roman trăiește aceeași rană deschisă. Vedeta a publicat un mesaj profund, în care vorbește despre dor, timp și o absență care nu poate fi umplută de nimic.
20:30
„Te iubesc și atât...lumea mea toată” – surpriza care a lăsat-o fără cuvinte pe Vanessa # AntenaStars
Bogdan de la Ploiești a demonstrat că știe să fie romantic până la capăt. Artistul și-a surprins iubita cu un gest atent pregătit, iar reacția Vanessei a spus totul. Momentul, filmat și publicat online, a stârnit un val de reacții.
19:30
„Îmi cer scuze și sper că s-a îngropat securea” – Dorian Popa și Moroșanu, din nou în relații bune # AntenaStars
După ani în care nu și-au mai vorbit, Dorian Popa și Cătălin Moroșanu au decis să lase trecutul în urmă. Un mesaj privat, urmat de o postare publică, a pus capăt tensiunilor apărute după experiența Asia Express.
