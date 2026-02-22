A murit regizorul și scriitorul Cristian Pepino. A obținut diverse premii internaționale

14:00

Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi morţi, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Pe trupurile neînsufleţite nu sunt urme de violenţă. Este posibil ca cei doi să fi murit de frig, în condiţiile în care locuinţa nu era racordată nici la sursă de energie electrică, nici la gaze.