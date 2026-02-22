A murit regizorul și scriitorul Cristian Pepino. A obținut diverse premii internaționale
Newsweek.ro, 22 februarie 2026 18:50
Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful și graficianul Cristian Pepino a murit, a anunțat, duminică, actorul Ștefan Craiu pe pagina sa de Facebook.
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
19:10
SUA câștigă aurul olimpic la hochei masculin de la Milano-Cortina 2026. A învins Canada cu 2-1, în prelungiri # Newsweek.ro
Echipa Statelor Unite a cucerit medalia de aur la turneul olimpic de hochei masculin de la Milano-Cortina 2026, după ce a învins Canada cu 2-1, în prelungiri, în finala disputată duminică.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Câte pensii limită de vârstă, de invaliditate, urmaș sub 2.000 lei sunt în România? Dar peste 5.000 de lei? # Newsweek.ro
Noua lege a pensiilor a promis echitate pentru pensionari. Din păcate, numărul pensioanrilor cu pensii mici este uriaș. Avem toate cifrele.
18:30
Statele Unite sunt pregătite să reia negocierile cu Iranul privind programul nuclear. Care sunt condițiile? # Newsweek.ro
Statele Unite ale Americii sunt pregătite să reia vineri, la Geneva, negocierile cu Iranul privind programul nuclear, cu condiția ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore un proiect de acord nuclear.
18:20
Premierul Groenlandei a respins ideea preşedintelui Donald Trump de a trimite o navă-spital în teritoriu # Newsweek.ro
Jens-Frederik Nielsen, a respins duminică ideea preşedintelui american Donald Trump de a trimite o navă-spital în teritoriu, după ce Trump a afirmat pe reţelele sociale că lucrează împreună cu guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, în acest scop.
18:20
Amendă 1.620 lei dacă circuli cu permisiul de conducere expirat. Mai ești șofer sau stai acasă? # Newsweek.ro
Ai permisul de conducere expirat? Riști o amendă de 1.620 de lei și nu mai ai dreptul să te urci la volan. Mulți șoferi ignoră termenul de valabilitate, dar consecințele pot fi costisitoare. Verifică-ți documentele la timp ca să eviți problemele și sancțiunile.
Acum 2 ore
18:10
Studenții din Iran au reluat protestele împotriva regimului. Confruntări pe străzile Teheranului # Newsweek.ro
Protestele au fost reluate duminică la mai multe universități din Iran. Au loc ciocniri la universitățile din Iran, în timp ce miliția regimului, Basij, se confruntă cu protestatari care flutură steaguri de dinainte de revoluția islamică.
18:00
Peste 700 de persoane au protestat în fața Palatului Parlamentului pentru drepturile animalelor # Newsweek.ro
Peste 700 de persoane s-au adunat duminică după-amiază, în fața Palatului Parlamentului, pentru a susține legile L35/2026 și L36/2026, inițiative legislative care prevăd interzicerea eutanasierii în masă și recunoașterea animalelor ca ființe sensibile.
17:20
Motivul pentru care trebuie să aplici oțet de mere pe părul cărunt. Cât de des poți să faci asta? # Newsweek.ro
A îmbătrâni cu grație este o artă, dar uneori părul nostru spune o poveste pe care nu suntem pregătiți să o auzim. Primele fire albe pot fi ca o trezire, o reamintire că timpul trece.
Acum 4 ore
16:50
Ultima „ofertă” a lui Trump: Zelenski și Putin, la masa negocierilor. „Războiul prostesc” trebuie încheiat # Newsweek.ro
Trimisul special al SUA spune că posibilele discuții de pace în „următoarele 3 săptămâni” ar putea duce la un summit Putin-Zelenski. Cel puțin Trump dorește să se întâmple acest lucru și se oferă să fie prezent la întâlnirea dintre liderii țărilor aflate în război.
16:40
Trump, vizat de un asasin care a intrat înarmat în Mar-a-Lago. Serviciile secrete l-au eliminat # Newsweek.ro
Agenți ai Serviciului Secret al SUA au împușcat mortal un bărbat după ce acesta a încercat să intre ilegal pe proprietatea Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump din Florida. Bărbatul ar fi fost înarmat.
16:30
Cum să-ți iasă puiul prăjit - crocant la exterior și moale la interior? Trucul bucătarilor celebri # Newsweek.ro
Vrei un pui prăjit cu crustă perfect crocantă și miez fraged, suculent, ca în restaurante? Secretul stă în detalii pe care puțini le cunosc, dar care fac toată diferența. Descoperă metoda folosită de bucătarii celebri pentru un rezultat impecabil, de fiecare dată.
16:20
Roxana Radu (CNAS): În 2018, în Programul de boli rare aveam 2.900 de pacieți. Acum am ajuns # Newsweek.ro
Programul de boli rare gestionat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a crescut lent, dar sigur în ultimii ani, ajungând la 6.600 de pacienţi şi un buget de 1,3 miliarde lei în 2025, a precizat joi Roxana Radu, Director Programe Curative la Casa de Sănătate.
16:10
Un cuplu și-a făcut cadou la pensie un Porsche de 100.000$. Sărbătoreau 70 de ani împreună # Newsweek.ro
Majoritatea oamenilor își sărbătoresc o aniversare importantă a nunții cu o cină liniștită sau o reuniune de familie. Însă un cuplu a ales ceva mult mai memorabil: la nouăzeci de ani și sărbătorind 70 de ani împreună, au decis să-și cumpere un Porsche.
15:50
De ce a fost condamnată la 7 ani de închisoare avocata care a lovit intenționat un motociclist # Newsweek.ro
Avocata Alexandra Chiriac, fostă Cioată, a încercat să ucidă un motociclist pentru a-i dovedi acestuia că e o bună șoferiță.
15:40
Povestea studentei din Japonia care se pregătește la Iași să devină chirurg în Australia: Îi plac sarmalele # Newsweek.ro
La mii de kilometri distanță de casă, în inima Moldovei, o tânără din Japonia își construiește visul de a deveni medic. Povestea ei leagă Yokohama, al doilea oraș ca mărime din Japonia, de Iași, unul dintre cele mai importante centre academice ale României.
15:20
Un tânăr în vârstă de 28 de ani a murit după ce a fost prins sub un ATV într-o pădure din Pușcași, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui.
Acum 6 ore
15:10
Patru ani de război în Ucraina. La București, comunitatea ucraineană protestează față de Rusia agresoare # Newsweek.ro
Comunitatea ucraineană din București marchează 4 ani de război în Ucraina.
14:50
Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea situației. Unele vor suna ca niște sms-uri # Newsweek.ro
Mesajele RO-ALERT nu vor mai suna toate la fel. Unele își vor menține sunetul actual, altele vor fi ca niște sms-uri, în funcție de tipul și gavitatea situației.
14:30
Cum va fi vremea până la sfârșitul lui Februarie. Vor fi și 14 grade Celsius în unele zone # Newsweek.ro
Vremea se va încălzi în toate regiunile pe parcursul săptămânii viitoare, iar temperaturile diurne vor urca în anumite zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
14:20
39 ani munciți în România și Italia, răsplătiți cu 1.400 lei pensie! Cazul care revoltă pensionarii # Newsweek.ro
După aproape patru decenii de muncă, dintre care o perioadă și în Italia, un bărbat a descoperit la momentul pensionării că va primi doar 1.400 de lei pe lună. Situația lui ridică noi semne de întrebare privind modul de calcul al pensiilor și valorificarea perioadelor muncite.
14:00
Două persoane, găsite moarte într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. E posibil să fi murit de frig # Newsweek.ro
Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi morţi, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Pe trupurile neînsufleţite nu sunt urme de violenţă. Este posibil ca cei doi să fi murit de frig, în condiţiile în care locuinţa nu era racordată nici la sursă de energie electrică, nici la gaze.
14:00
Mărțișor călător? 5 idei de city-break în doi, cu distracție, relaxare și shopping incluse, de 1 martie # Newsweek.ro
Cum anul acesta 1 martie pică duminica, primul weekend de primăvară calendaristică poate fi o ocazie perfectă pntru un mărțișor călător, pentru un city-break în doi, cu distracție, relaxare și shopping incluse. Iar Newsweek vă sugerează 5 idei de destinații interesante.
13:40
Vremea se încălzește, dar apar ploile în nordul, vestul și centrul țării, anunță meteorologii. La mijlocul săptămânii se vor înregistra chiar și 14 grade Celsius. Schimbarea vine după un nou episod de ninsori și viscol, care a afectat jumătate de țară.
13:20
Firmele de salubrizare, somate să deszăpezească trotuarele și trecerile de pietoni în 3 sectoare din Capitală # Newsweek.ro
Primăria Capitalei anunță că Poliția Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea.
Acum 8 ore
13:00
Acoperișul unui saivan din Prahova s-a prăbușit din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit # Newsweek.ro
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit sâmbătă seara sub greutatea zăpezii căzute. S-a întâmplat într-o localitate din Prahova, iar 30 de animale au murit.
12:40
Polițiștii rutieri au depistat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în centrul Capitalei, un autobuz care avea făcute modificări neomologate. Acesta avea amenajată o zonă de bar.
12:20
Zi de foc pentru salvamontiști. 133 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore # Newsweek.ro
Dispeceratul Naţional Salvamont informează că în ultimele 24 de ore salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină de urgenţă în 127 de cazuri, fiind salvate 133 de persoane.
12:00
Rusia a atacat masiv infrastructura energetică a Ucrainei. Cel puțin un mort și 5 răniți # Newsweek.ro
Rusia a lovit infrastructura energetică a Ucrainei cu atacuri masive cu rachete şi drone, afirmă Kievul. Conform autorităților cel puțin o persoană a murit în urma atacurilor, iar alte cinci sunt rănite.
11:50
Producția de țiței a României a scăzut cu 7,6%, în 2025; importurile s-au majorat tot cu 7,6% # Newsweek.ro
România a produs, în 2025, o cantitate de țiței de peste 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 202.600 tep mai mică (-7,6%) față de cea înregistrată în anul anterior, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).
11:40
Are patronul dreptul să te concedieze după ce te-ai întors din concediu medical? Care sunt drepturile tale? # Newsweek.ro
Patronul nu te poate concedia imediat după ce te întorci din concediu medical. Legea muncii protejează angajații împotriva concedierii abuzive în această perioadă. Află care sunt drepturile tale și cum să te protejezi legal.
11:30
Explozie catalogată drept atac terorist la Liov, în Ucraina. O polițistă de 23 de ani a fost ucisă # Newsweek.ro
O polițistă în vârstă de 23 de ani a fost ucisă într-o explozie la Liov. Autoritățile ucrainene vorbesc despre un atac terorist.
11:20
Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea evenimentelor. Anunțul lui Arafat # Newsweek.ro
Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea evenimentelor. Unele nu se vor auzi deloc ci vor fi afișate pe ecranul telefonului.
Acum 12 ore
11:10
Drifturi pe zăpadă, în miez de noapte, pe străzile din București. Șoferii, amendați și lăsați fără permise # Newsweek.ro
Zăpada abundentă din ultimele zile i-a lăsat pe mai mulți șoferi fără permise de conducere. Poliția i-a prins făcând drifturi pe străzile din Capitală.
11:00
Ai observat? Câinii latră fix la cei care se tem – explicația reală te va pune serios pe gânduri # Newsweek.ro
De ce este câinele tău atât de selectiv în privința la cine latră și la cine nu? Dresorul de câini Cyrill Matter are câteva răspunsuri.
10:40
Anunț de ultimă oră despre traficul aerian pe aeroporturile din București. Ce se întâmplă cu zborurile? # Newsweek.ro
Compania Națională Aeroporturi București a transmis ultimele date despre traficul aerian de pe cele două aeroporturi ale Capitalei,
10:30
Care este cea mai bună supă – cu roșii, pui sau fasole? Ajută la răceală și reduce inflamația din corp # Newsweek.ro
Când vine vorba de răceală și inflamație în corp, alegerea supei potrivite poate face minuni. Fie că preferi aroma bogată a roșiilor, gustul reconfortant al puiului sau consistența hrănitoare a fasolei, fiecare tip de supă are proprietăți care sprijină sistemul imunitar.
10:20
Horoscop martie. De ce astrologii spun că vine o lună neobișnuită? Berbec - promovare, Taur - mulți bani # Newsweek.ro
Horoscop. Fie că sunteți o Fecioară iubitoare de detalii, un Săgetător în căutare de aventuri sau un Berbec aprig, avem previziuni pentru fiecare semn zodiacal
10:20
Cătălin Predoiu și secretarul pentru Securitate Internă al SUA, discuții despre Visa Waiver la Washington # Newsweek.ro
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu a mers la Washington unde a discutat cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem, despre programul Visa Waiver.
10:10
O directoare de la un magazin de mobilă și-a dat demisia. Și-a schimbat cariera la 40 de ani: „A fost greu” # Newsweek.ro
13 ani a lucrat în domeniul vânzărilor, la un magazin de mobilă și decorațiuni interioare și a demisionat când deja devenise manager. I-a fost greu însă a decis să-și continue studiile. La 40 de ani și-a schimbat cariera.
10:00
Un apreciat jucător de fotbal american a fost găsit mort. Avea doar 25 de ani. Poliția a deschis anchetă # Newsweek.ro
Un apreciat jucător de fotbal american, care a fost numit „cel mai bun competitor care nu se dădea bătut” în faţa unei provocări de unul din atrenorii săi, a fost găsit mort. Avea doar 25 de ani.
09:40
Ninsori și polei. Cum se circulă pe șoselele și autostrăzile din România? Avioanele nu au probleme în Capitală # Newsweek.ro
Pe mai multe șoselele și autostrăzi din România sunt restricții de trafic, duminică, 22 februarie, dimineața, din cauza ninsorilor și a poleiului, dar nu mai există drumuri închise. Avioanele nu au probleme pe Aeroportul Otopeni din Capitală.
09:10
5 medalii pentru România, la Campionatele Balcanice de atletism în sală 2026. La ce discipline am performat? # Newsweek.ro
România a obținut 5 medalii la Campionatele Balcanice de atletis în sală 2026, una de aur, trei de argint și una de bronz.
08:50
VIDEO A murit legenda muzicii salsa Willie Colon. Avea 75 de ani. Ascultă „La Gran Fuga”! # Newsweek.ro
Willie Colon, legenda muzicii salsa din Bronx, a murit la vârsta de 75 de ani. Printre cele mai apreciate albume ale sale s-a aflat La Gran Fuga, lansat în 1970, și El Juicio, apărut în 1972.
08:50
„Yellow Letters” a câștigat Ursul de Aur. Care sunt cele două filme românești premiate la Berlinala 2026 # Newsweek.ro
Filmul „Yellow Letters” a câștigat Ursul de Aur. Iar două filme românești au fost premiate la Berlinala 2026, unul în secțiunea Forum, cu CICAE Art Cinema Award, și altul în competiția Generation Kplus, cu Mențiunea Specială a Juriului.
08:40
Rugby: Irlanda, victorie istorică în fața Angliei la Londra, în Turneul celor Șase Națiuni. A bătut-o cu 42-21 # Newsweek.ro
Irlanda a obținut o victorie istorică în fața formației Angliei, bătând-o cu scorul de 42-21 (22-7), pe Stadionul Twickenham din Londra, în etapa a doua a Turneului celor Șase Națiuni la rugby.
08:20
România scrie istorie în tenis. Echipa feminină U14 a câștigat Campionatul European Indoor – Winter Cup # Newsweek.ro
Echipa feminină U14 a României a câștigat Campionatul European Indoor – Winter Cup și a deschis un nou capitol pentru țara noastră în cartea de istorie a tenisului.
08:10
Bărbatul care a stat la pensie mai mulți ani decât a muncit. Care e secretul vieții la 111 ani? # Newsweek.ro
Cartea Recordurilor Guinness anunță că un bărbat din Marea Britanie este acum cel mai în vârstă bărbat din lume.
08:00
Cum lansează hackerii escrocheria perfectă prin WhatsApp sau apel telefonic? Doar 3 secunde sunt suficiente # Newsweek.ro
Trei secunde sunt suficiente pentru ca hackerii să lanseze escrocheria perfectă prin WhatsApp sau apel telefonic. Specialiștii în securitate cibernetică spun cum trebuie să ne protejăm de astfel de escroci.
07:50
Care este cea mai bună metodă de a izola podul unei case – vată minerală sau spumă poliuretanică? # Newsweek.ro
Vata minerală sau spumă poliuretanică? Tot mai mulți proprietari de case caută soluții pentru a reduce pierderile de căldură prin pod și pentru a scădea facturile la energie. Află care sunt diferențele de preț, avantaje și dezavantaje.
