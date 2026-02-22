Dacia Spring 100: primăvara începe în haine noi. Care sunt noutățile tehnice importante
Adevarul.ro, 22 februarie 2026 19:00
Rezumatul performanțelor comerciale obținute de Dacia Spring în 2025 sună astfel: modelul a înregistrat 35.034 de unități vândute, o creștere de 53%. Se clasează pe prima poziție în segmentul vehiculelor electrice de segment A – o poziție care obligă la lucruri noi, unul dintre ele fiind Spring 100.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
19:00
„Închisoarea” pe care adolescenții o acceptă fără împotrivire. Psiholog: „Vă recomand să verificați zilnic acest lucru” # Adevarul.ro
Telefonul a devenit închisoarea pe care copiii, adolescenții și tinerii o acceptă fără să realizeze cât timp pierd, de fapt, zilnic, de lângă cei dragi – familie sau prieteni. Un psiholog a reușit, în doar câteva minute, să-i pună pe gânduri vorbindu-le despre asta.
19:00
Dacia Spring 100: primăvara începe în haine noi. Care sunt noutățile tehnice importante # Adevarul.ro
Rezumatul performanțelor comerciale obținute de Dacia Spring în 2025 sună astfel: modelul a înregistrat 35.034 de unități vândute, o creștere de 53%. Se clasează pe prima poziție în segmentul vehiculelor electrice de segment A – o poziție care obligă la lucruri noi, unul dintre ele fiind Spring 100.
Acum o oră
18:45
Regele Charles va acorda poliției acces la toate fișierele și înregistrările pentru orice anchetă legată de fratele său Andrew # Adevarul.ro
Regele Charles a declarat că va acorda poliției acces la toate fișierele și înregistrările necesare pentru orice investigație care îl implică pe fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor.
18:45
Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful şi graficianul Cristian Pepino a murit, a anunţat, duminică 22 februarie, actorul Ştefan Craiu.
18:30
FCSB se îndepărtează de play-off după victoria piteștenilor cu Farul. Scenariile în care roș-albaștrii ar mai putea urca în clasament # Adevarul.ro
FC Argeș este foarte aproape de calificarea în play-off, după victoria la limită cu Farul Constanța.
Acum 2 ore
18:00
Poliția britanică își monitorizează personalul cu ajutorul unui AI dezvoltat de o companie care lucrează pentru ICE # Adevarul.ro
Poliția Metropolitană din Londra monitorizează comportamentul personalului său cu instrumente de inteligență artificială furnizate de Palantir, companie din SUA care are contracte inclusiv cu armata israeliană și cu agenția americană de protecție a frontierelor (ICE).
18:00
Cum a ajuns să fie România recomandarea surpriză pentru pensionarii din Occident. „Dacă vrei libertate ieftină și fără arme, mută-te în zonele rurale” # Adevarul.ro
Un vlogger cunoscut în comunitatea expaților susține că România este cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană pentru pensionarii străini. Afirmațiile sale au devenit virale, dar au stârnit reacții puternice din partea românilor.
18:00
Secretele Banatului Montan, ținutul plin de comori al României, renăscut din sălbăticie cu ajutorul coloniștilor # Adevarul.ro
În Banatul Montan, călătorii descoperă sate vechi românești, dar și vechi localități ale cehilor, germanilor, slovacilor, sârbilor, croaților, carașovenilor și rutenilor. Locurile sunt înconjurate de comori naturale, cuprinse în Clisura Dunării și în parcurile naționale din munți.
18:00
Secretarul britanic al Apărării își dorește să trimită trupe în Ucraina. „Acest lucru va însemna că războiul acesta s-a încheiat” # Adevarul.ro
Secretarul Apărării al Marii Britanii, John Healey, a scris duminică, 22 februarie, în Sunday Telegraph, că dorește să trimită trupe britanice în Ucraina, considerând că acest gest ar semnala sfârșitul războiului cu Rusia.
17:30
Ultimul act pentru România la Milano-Cortina 2026. Tricolorii au obținut locul 17 la bob de patru persoane # Adevarul.ro
Echipajul României de bob patru a încheiat competiția olimpică pe locul 17.
17:30
Hamas a încheiat „alegerile interne” înainte de desemnarea noului lider, după moartea șefilor Ismail Haniyeh și Yahya Sinwar în atacuri israeliene din 2024.
Acum 4 ore
17:00
Forțele Armate ale Ucrainei lansează o ofensivă în sud. Care sunt obiectivele operațiunii # Adevarul.ro
Gruparea Trupelor de Asalt Aerian din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU) a început o operațiune militară în sudul țării, potrivit unui comunicat al comandamentului. Zona principală de acțiune este direcția Oleksandrivka, situată în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk.
16:45
Cât este ajutorul de deces în februarie 2026. Poate fi solicitat și în cazul unui membru al familiei neasigurat # Adevarul.ro
Cuantumul ajutorului de deces nu a crescut până la această dată, deși la începutul fiecărui an sunt așteptate măriri. Statul acordă acest tip de ajutor și în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului/pensionarului, dar cuantumul este diferit.
16:45
Medicamentul invizibil care ne vindecă întregul organism. Ce fel de muzică ne poate ajuta să reducem stresul și să ne îmbunătățim sănătatea generală # Adevarul.ro
De la ritualurile vechilor civilizații până la studiile moderne din spitale, muzica își dovedește tot mai clar puterea asupra trupului și minții. Cercetări realizate la Universitatea McGill și Universitatea din Helsinki arată că meloterapia poate reduce stresul, îmbunătățește memoria și recuperarea.
16:45
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare” # Adevarul.ro
Scene tensionate pe Whitechapel Road, în estul Londrei, unde o polițistă din cadrul Metropolitan Police a intervenit pentru a aplana un conflict izbucnit între un predicator creștin și mai mulți bărbați care i-au cerut să plece, susținând că „aceasta este o zonă musulmană”, scrie Daily Mail.
16:30
Adolescentul care a incendiat o mașină în urma unei provocări online, arestat preventiv. Decizia judecătorilor este definitivă # Adevarul.ro
Judecătorii brașoveni au respins contestația înaintată de adolescentul de 15 ani arestat preventiv după ce a vandalizat mai multe autoturisme, în urma unei provocări online.
16:30
Incident la Mar-a-Lago: un bărbat a fost împușcat mortal după ce a a pătruns ilegal pe proprietatea lui Trump # Adevarul.ro
Secret Service a anunţat, duminică, 22 februarie, că un bărbat a fost împușcat mortal după ce a încercat să intre ilegal într-un perimetru de securitate pe domeniul Mar-a-Lago al președintelui Donald Trump în Florida.
16:30
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, pe motiv că Ucraina a blocat tranzitul ţiţeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba.
16:15
Morți suspecte la Brașov. Poliția a deschis dosar penal, după ce două persoane au fost găsite moarte într-o locuință # Adevarul.ro
Două persoane au fost găsite decedate într-o locuinţă din municipiul Făgăraş, fără să prezinte urme de violenţă pe corp, în acest caz poliţiştii deschizând un dosar penal, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.
15:45
SONDAJ CURS: Majoritatea bucureștenilor, nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă România. PSD, pe primul loc în intențiile de vot # Adevarul.ro
Un sondaj CURS publicat duminică arată că percepția bucureștenilor privind direcția generală a țării este preponderent negativă, 75% dintre respondenți fiind de părere că România se îndreaptă într-o direcție greșită. În ceea ce privește intenția de vot la alegerile locale, PSD se află pe primul loc.
15:45
Bărbat din Ilfov, reținut după ce a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire. Era supărat că nu i s-a luat zăpada din poartă # Adevarul.ro
Un bărbat din comuna Corbeanca, județul Ilfov, a fost dus la audieri duminică, 22 februarie, după ce a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire, nemulțumit de modul în care aceștia curățau drumul.
15:30
MAGA, în delir după ce Trump a cerut publicarea dosarelor OZN. Ce spune Pentagonul despre existența extratereștrilor # Adevarul.ro
Decizia lui Trump privind dosarele OZN este un instrument perfect de distragere a atenției de la dosarul Epstein, spun opozanții președintelui. În 2013, guvernul a admis existența Zonei 51, unde se testau aeronave spion, iar în 2024, Pentagonul a publicat un raport despre OZN-uri.
15:30
Cum a fost sedusă America Latină de marxism și lecția pentru Europa. „Majoritatea intelectualilor de acolo se revendică de la stânga“ # Adevarul.ro
Profesoară la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București, Caterina Preda explică, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, motivele pentru care America de Sud și America Centrală au reprezentat un tărâm fertil pentru ideile de stânga, dar în egală măsură expus la schimbări
Acum 6 ore
15:15
Fotbalul american pierde un tânăr talent. La doar 25 de ani, starul NFL a fost găsit decedat în propriul garaj. Posibilă sinucidere # Adevarul.ro
Moartea fulgerătoare a lui Rondale Moore a lăsat un gol imens în fotbalul american.
14:45
China devansează SUA și devine principalul partener comercial al Germaniei, în pragul vizitei lui Merz # Adevarul.ro
China a depășit Statele Unite și a redevenit cel mai important partener comercial al Germaniei, potrivit datelor oficiale, în timp ce cancelarul german, Friedrich Merz, se pregătește pentru prima sa vizită la Beijing de la preluarea mandatului.
14:30
Noi proteste la universitățile din Teheran, pe fondul intensificării prezenței militare americane în regiune # Adevarul.ro
La universitățile din Teheran au avut loc mai multe manifestații pentru a doua zi consecutiv, în contextul tensiunilor crescânde între Iran și Statele Unite.
14:30
Dani Oțil, afectat încă de gluma lui Mihai Bobonete despre prețurile restaurantului său: „Încă sufăr după 8 ani” # Adevarul.ro
Dani Oțil a vorbit, în podcastul lui Teo Trandafir, „Gând la gând cu Teo”, despre viața lui, despre afaceri, dar și despre supărarea lui cu Mihai Bobonete.
14:30
S-a împiedicat după divorț și a căzut în brațele ispitei de la Insula Iubirii. Bruneta i-a furat mințile fostului fotbalist de la FCSB # Adevarul.ro
Dragoș Nedelcu pare să fi început un nou capitol în viața personală, regăsindu-și fericirea alături de Amelia Noir, la scurt timp după divorț.
13:45
Rămășițele Sfântului Francisc din Assisi, expuse în premieră publicului. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori # Adevarul.ro
Scheletul Sfântului Francisc din Assisi va fi expus public, în premieră, începând de duminică, într-un eveniment care ar putea atrage sute de mii de vizitatori.
13:45
Aeroportul din Sofia închide traficul civil timp de două nopți. Ce legătură are acțiunea cu tensiunile SUA-Iran # Adevarul.ro
Aeroportul Internațional din Sofia va suspenda toate zborurile civile pe parcursul a două intervale scurte de noapte, pe 23 și 24 februarie, permițând doar aeronavelor militare să opereze, conform datelor publicate pe Flightradar24 și a unei notificări oficiale către aviatori (NOTAM).
Acum 8 ore
13:15
Suveranismul lui Ceaușescu și condamnarea României la izolare. Cum a renunțat dictatorul la facilitățile economice ale SUA pentru a-i ține pe români închiși în țară # Adevarul.ro
În anul 1988, Nicolae Ceaușescu a luat ultima sa decizie de nenorocire și izolare a poporului român. În numele unei prost înțelese „suveranități”, dictatorul comunist a renunțat la facilitățile economice oferite României de Statelor Unite, doar pentru a nu da drepturi și libertăți românilor.
13:15
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“ # Adevarul.ro
Arhitectul Alexandru Costandache povestește pentru „Weekend Adevărul“ cum au prins formă, în plin comunism, câteva dintre cele mai recognoscibile clădiri ale Constanței – Blocul Creion și turnurile „I“ de la gară – proiecte-unicat într-o epocă dominată de tipizare și constrângeri politice.
13:00
Avea ordin de protecție în SUA, dar a fost deportată. Povestea șocantă a unei tinere gay trimisă într-o țară unde homosexualitatea e ilegală # Adevarul.ro
O tânără de 21 de ani, care a fugit din Maroc pentru că era persecutată din cauza orientării sale sexuale, spune că visul american s-a transformat într-un coșmar birocratic.
13:00
Percheziții în două saloane de masaj erotic din București, într-un dosar de proxenetism. Rețeaua, condusă de o femeie de 80 de ani # Adevarul.ro
Polițiștii Capitalei au descins sâmbătă, 21 februarie, în două saloane de masaj erotic din București, în cadrul unui dosar de proxenetism.
13:00
Scandal pe Aeroportul Henri Coandă. Polițiștii de frontieră au intervenit pentru a împiedica îmbarcarea unei familii considerată agresivă de personalul unei companii aviatice # Adevarul.ro
O familie formată din doi adulți și un minor a fost refuzată la îmbarcare pe aeroportul Henri Coandă, după ce adulții au devenit agresivi verbal față de personalul companiei aeriene cu care urmau să zboare.
12:45
A început cu „Yo”, un documentar despre o bâtrână doamnă, fără nici un fel de pudoare, și o tânără povestitoare, Anna Fitch (care semnează, cu partenerul ei, cu care are 2 copii).
12:45
Imagini șocante în Sibiu: un camion încărcat cu lemne se răstoarnă într-o prăpastie sub privirile celorlalți șoferi # Adevarul.ro
Un camion încărcat cu lemne s-a răsturnat într-o prăpastie, weekendul acesta, în comuna Gura Râului, județul Sibiu.
12:30
Cod galben de inundații în șase județe. Hidrologii avertizează că pot apărea scurgeri pe versanți și creșteri ale nivelurilor apelor # Adevarul.ro
Institutul Național de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenționare Cod galben de inundaţii, valabilă până luni, la ora 24:00, pe râuri din șase județe.
12:30
Întâlnirea Trump-Xi, șocul între două lumi. Vor mai rezista oare „Cele Șase Asigurări”? # Adevarul.ro
La nivelul vârfului politicii mondiale, acolo unde se decid jocurile pe care țările mici și din ce în ce mai dependente sunt obligate să le urmeze, există acum convingerea deplină, bazate pe cifre și statistici, că nimic nu se mai poate decide fără implicarea sau cel puțin consultarea Chinei.
12:15
Confruntarea cu Iranul reprezintă una dintre cele mai importante decizii strategice ale administrației Trump. Alegerea între diplomație, descurajare și forță militară nu va afecta doar relațiile bilaterale, ci și echilibrul global de putere.
12:00
Macron îi cere lui Trump să ridice sancțiunile „impuse pe nedrept” unor cetățeni europeni # Adevarul.ro
Macron îi „atrage atenția personal” asupra cazurilor a doi francezi: fostul comisar european Thierry Breton și judecătorul Nicolas Guillou de la Curtea Penală Internațională (CPI).
12:00
Trump este „curios” de ce Iranul nu a cedat cerințelor SUA, în ciuda prezenței militare masive americane, susține Steve Witkoff # Adevarul.ro
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că președintele american este „curios” de ce guvernul iranian nu a cedat cerințelor SUA în cadrul negocierilor, în contextul mobilizării masive a forțelor americane în Orientul Mijlociu.
11:45
Viktor Orban o compară pe șefa diplomației europene cu Hitler și Napoleon și spune că Bruxelles-ul amenință libertatea maghiarilor # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, atacă strategia occidentală față de războiul din Ucraina, comparând politica UE privind conflictul cu eșecurile lui Napoleon și Hitler.
11:45
Trump anunță că va trimite un „spital plutitor” în Groenlanda pentru că autoritățile insulare „nu le pasă” de localnici. Răspunsul Danemarcei # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că va trimite o navă-spital în Groenlanda, teritoriul arctic autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei, pe care liderul de la Casa Albă a declarat în repetate rânduri că ar dori să îl aducă sub control american.
11:30
Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de gravitatea evenimentelor. Care sunt cele patru tipuri de alerte # Adevarul.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat, duminică, modificări importante privind mesajele Ro-Alert, care vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea situației.
11:30
Șeful armatei ucrainene: războiul nu a intrat în impas, Rusia nu a reușit să-și pună în aplicare planurile pentru 2025. „Un infanterist valorează greutatea lui în aur ” # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina nu a intrat în impas, iar planurile ambițioase ale Moscovei pentru 2025 au eșuat. Este mesajul ferm transmis de comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde.
11:30
Peste 3.000 de zboruri au fost anulate la New York, pe fondul unei furtuni de zăpadă istorice care ar putea depune peste doi metri de zăpadă în regiune.
Acum 12 ore
11:15
Kievul lovește din nou în spatele liniilor rusești: nave, avioane și artilerie rusă, vizate în teritorii ocupate # Adevarul.ro
Într-un nou val de lovituri asupra teritoriilor ocupate, armata ucraineană anunță că a vizat nave, aeronave și sisteme de artilerie rusești în Crimeea și în partea ocupată a regiunii Zaporojie.
11:00
Tricolorele aduc aurul acasă! România, campioană europeană la tenis, după un parcurs remarcabil # Adevarul.ro
Evoluția și determinarea echipei feminine U14 a României au adus un titlu european important.
11:00
Fetița de 6 ani din Constanța, aflată în moarte cerebrală după o operație de apendicită, a murit # Adevarul.ro
Fetița în vârstă de 6 ani din Constanța, care se afla în moarte cerebrală la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, a încetat din viață.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.