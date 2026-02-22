Turiști atrași de ninsorile abundente au luat cu asalt muntele. DN1, aglomerat pe ambele sensuri de mers
StirileProtv.ro, 22 februarie 2026 20:20
La munte, pârtiile arată ca-n povești, mai ales că a continuat să ningă și în ultimele 24 de ore. În Poiana Brașov, turiștii, neobosiți, au oscilat între schi și ringuri de dans.
Acum 5 minute
20:50
Iranul a evocat noi negocieri cu SUA, „probabil joi, la Geneva”. Ce șanse ar fi pentru un acord # StirileProtv.ro
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a evocat duminică o posibilă nouă întrevedere cu delegaţia americană joia viitoare, în Elveţia, pentru a discuta despre programul nuclear.
20:50
Stare de alertă la bordul unui avion, după semnalarea unei probleme tehnice. Aeronava încearcă să aterizeze pe Henri Coandă # StirileProtv.ro
Un avion al companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei și s-a întors din drum. La bord sunt 180 de pasageri.
Acum o oră
20:20
20:10
În Los Angeles, un polițist rutier a oprit circulația pe o autostradă ca să salveze un pui de pisică speriat, ajuns între benzile de mers.
20:00
Fraudă în sistemul medical. Controalele CNAS au descoperit internări fictive și servicii decontate doar pe hârtie # StirileProtv.ro
Controalele făcute de cei de la casele de asigurări de sănătate scot la iveală numeroase situații ilegale în clinici și spitale, de stat sau private.
20:00
Primul film românesc pentru copii care a primit un premiu la Festivalul de la Berlin. Despre ce este vorba în peliculă # StirileProtv.ro
Ceremonia de premiere a Berlinalei a fost presărată cu declarații politice electrizante, în acord cu palmaresul decis de juriul prezidat de Wim Wenders.
Acum 2 ore
19:50
Comisia Europeană respinge majorarea tarifelor SUA, după decizia Curții Supreme: „Un acord este un acord” # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a cerut duminică Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE–SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de preşedintele Donald Trump.
19:40
Momentul în care un camion plin cu lemne se răstoarnă în râpă, în județul Sibiu. Șoferul a supraviețuit. VIDEO # StirileProtv.ro
Ninsorile din ultimele zile au lăsat sud-estul țării acoperit de zăpadă. Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile principale, dar unele drumuri județene sunt încă blocate. Există zone unde zăpada depășește un metru.
19:40
Capitala, sub nămeți. Cartierele din oraș sunt pline de zăpadă. Locuitorii deszăpezesc mașinile blocate # StirileProtv.ro
După două zile de ninsoare continuă, în Capitală s-au mai depus aproape 40 de centimetri de zăpadă. Soarele a mai înmuiat stratul, însă în multe cartiere lupta este departe de a fi încheiată.
19:40
Văduva artistului Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism. Ce au descoperit anchetatorii # StirileProtv.ro
Văduva artistului Gabriel Cotabiță, Alina Cotabiță, a fost reținută într-un dosar de proxenetism.
19:40
Cum va funcționa noul RO-ALERT. Românii vor primi alerte după gravitatea situației și mesaje fără alarmă # StirileProtv.ro
Se schimbă modul de alertare a populației, în situații de urgență. Sistemul RO-ALERT va emite mai multe tipuri de semnale sonore, în funcție de gravitatea evenimentelor, ba chiar unele mesaje vor fi fără niciun sunet, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat.
19:10
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 22 februarie 2026
Acum 4 ore
18:50
România și-ar putea construi nave de război la Mangalia și ar salva și șantierul. Cum ar putea să ne ajute însăși Germania # StirileProtv.ro
În momente în care Europa își redefinește prioritățile industriale și de apărare, un gigant al construcțiilor navale românești se îneacă în promisiuni.
18:40
În Marea Neagră, un colos industrial se zbate să supraviețuiască. Cum a ajuns șantierul Mangalia să se scufunde în datorii # StirileProtv.ro
Șantierul Mangalia, cândva important constructor de nave, se zbate să continue activitatea, după ani de pierderi, conflicte și contracte ratate
18:30
Probleme cu deszăpezirea în București. Primăria Capitalei amenință operatorii de salubritate cu amenzi dacă nu curăță zăpada # StirileProtv.ro
Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a cerut operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 şi 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea în zona centrală şi Centrul Vechi, cărţile de vizită ale Capitalei, anunţă duminică Primăria Capitalei.
18:10
Protest în faţa Parlamentului. ONG-urile pentru protecţia animalelor acuză risipa banului public pe uciderea câinilor # StirileProtv.ro
Aproximativ 1.000 de persoane protestează, duminică, în Bucureşti, cerând schimbarea legislaţiei şi măsuri ferme, în aşa fel încât câinii să nu mai fie eutanasiaţi, iar bani publici să nu mai fie alocaţi pentru uciderea animalelor.
17:50
Franța cere o reacție comună a UE la taxele vamele ale lui Donald Trump: „Trebuie să ne folosim instrumentele” # StirileProtv.ro
Bruxellesul are instrumentele necesare pentru a răspunde SUA după noile taxe vamale, a declarat ministrul francez al Comerțului, care a făcut apel la statele membre ale UE să adopte „o abordare unitară” în fața deciziei lui Donald Trump.
17:50
Bărbatul care, în seara zilei de 20 februarie, a agresat un medic la spitalul din oraşul Borşa, a fost reţinut duminică, anunţă oficialii Poliţiei Maramureş. Pe numele agresorului anchetatorii pot solicita emiterea unui mandat de arestare.
17:40
Un bărbat nemulțumit că nu i-a fost curățată zăpada din fața garajului a amenințat echipq de la deszăpezire cu un pistol # StirileProtv.ro
Un bărbat din Corbeanca, județul Ilfov, a amenințat cu un pistol muncitorii care deszăpezeau o stradă, a transmis poliția.
17:20
Un bărbat a fost împuşcat mortal după ce a încercat să intre ilegal în perimetrul resortului la Mar-a-Lago. Unde era Trump # StirileProtv.ro
Agenţi ai U.S. Secret Service l-au împuşcat mortal pe un bărbat care a încercat să pătrundă ilegal în perimetrul resortului Mar-a-Lago, deţinut de preşedintele Donald Trump, transmite Reuters.
17:10
Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia # StirileProtv.ro
Un consiliu local din Australia a recunoscut că ar fi perceput timp de 17 ani amenzi de parcare peste plafonul legal, iar acum intenționează să returneze banii către 765 de șoferi.
Acum 6 ore
16:50
Papa Leon face apel la încetarea imediată a războiului din Ucraina: „Pacea nu poate fi amânată” # StirileProtv.ro
Papa Leon a lansat duminică un apel puternic pentru încetarea conflictului din Ucraina, afirmând că oprirea războiului, aflat deja în al patrulea an, ”nu poate fi amânată”, în timp ce Statele Unite încearcă să intermedieze un acord între Moscova şi Kiev.
16:20
Sindicaliștii cer Guvernului un plan împotriva violenței în spitale: Lipsa protecției pune în pericol pacienții și medicii # StirileProtv.ro
Federaţia „Solidaritatea Sanitară" din România (FSSR) anunţă publicarea primei forme a Strategiei naţionale de acţiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniştilor din sănătate şi deschiderea procesului de consultare publică a propunerilor.
16:10
Mesajul președintelui Braziliei, înainte de întâlnirea cu Trump: Nu vrem „un nou Război Rece” # StirileProtv.ro
Brazilia nu îşi doreşte ”un nou Război Rece”, a declarat duminică preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva.
15:50
Un copil de doi ani a murit în urma unui transplant cu o inimă deteriorată în timpul transportului, în Italia # StirileProtv.ro
Un copil de doi ani din Italia care a primit o inimă de la donator a murit la două luni după transplant. Organul a fost deteriorat de gheața carbonică, în timpul transplantului.
15:50
„Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia # StirileProtv.ro
Un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost surprins în timp ce mânca pe ascuns vârfurile brânzeturilor expuse pe rafturile unui supermarket din Italia.
15:40
România, ieftină în statistici, dar scumpă pentru români. Costul vieții apasă în continuare bugetele familiilor # StirileProtv.ro
Costul vieții rămâne una dintre marile probleme la nivel global, chiar dacă inflația a încetinit în multe zone. Estimările pentru 2026 arată că presiunile asupra bugetelor nu au dispărut, în special din cauza scumpirii locuințelor și a alimentelor.
15:30
Bucureștenii cred că țara se îndreaptă într-o direcţie greşită. Care sunt cele mai mari probleme în Capitală - Sondaj # StirileProtv.ro
Percepţia bucureştenilor privind direcţia generală a ţării este preponderent negativă, trei sferturi fiind de părere că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, arată un sondaj CURS realizat în Capitală, în perioada 12 - 20 februarie.
15:20
O butelie de gaz a explodat într-o autoutilitară la un eveniment caritabil în Anglia. Cinci persoane au fost duse la spital # StirileProtv.ro
O explozie a unei butelii de gaz într-o autoutilitară cu mâncare a dus la transportarea a cinci persoane la spital, în timpul unui eveniment caritabil organizat la o fermă din Anglia.
15:00
Mărturia bărbatului din Prahova, condamnat pe viață după ce şi-a ucis concubina cu toporul: M-a refuzat, deci e vinovată # StirileProtv.ro
Un bărbat de 37 de ani condamnat la închisoare pe viaţă după ce şi-a ucis cu un topor concubina însărcinată şi cu care mai avea un copil a premeditat fapta, după ce femeia, cu care avea frecvente scandaluri, a refuzat să se întoarcă la el.
Acum 8 ore
14:50
Ministrul ungar de Externe: „Vom bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei” # StirileProtv.ro
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunțat duminică decizia țării sale de a bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
14:40
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de „șantaj” după amenințarea cu oprirea energiei. Cât depinde Kievul de cele două state UE # StirileProtv.ro
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat ceea ce a numit ”ultimatumuri şi şantaj” din partea Ungariei şi Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc.
14:30
Cuplu, luat pe sus de polițiștii de frontieră chiar la intrarea în avion, pe Aeroportul „Henri Coandă” # StirileProtv.ro
Un scandal s-a produs pe Aeroportul „Henri Coandă”, la îmbarcarea într-un avion către Londra, după ce un bărbat şi o femeie însoţiţi de un copil mic nu au fost lăsaţi să urce în aeronavă.
14:30
Vremea se încălzește de săptămâna viitoare: Maximele termice, la ieșirea din iarnă # StirileProtv.ro
Temperaturile vor crește în toate regiunile țării în săptămâna 22 februarie – 1 martie, ajungând în unele zone până la 14 grade Celsius, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
14:10
Berlinala 2026: „Yellow Letters” a câștigat Ursul de Aur, Paul Negoescu și Tudor Jurgiu premiați în secțiuni speciale # StirileProtv.ro
„Yellow Letters”, o dramă despre ce se întâmplă cu o căsnicie supusă unei presiuni politice extreme, a câștigat sâmbătă seară Ursul de Aur, marele premiu al Festivalului de Film de la Berlin.
14:00
Efectele tarifelor vamale impuse de Trump asupra SUA. Un oficial BCE avertizează asupra inflației # StirileProtv.ro
Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, potrivit guvernatorul Băncii Italiei, Fabio Panetta, care este şi membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE).
13:50
Probleme între blocuri și pe străzile secundare din Capitală, după ninsori. Situația s-ar putea complica începând de luni # StirileProtv.ro
După ninsorile de sâmbătă, avem o zi strălucitoare, cu cer senin și fără vânt, iar de la oră la oră vremea se încălzește sub puterea soarelui.
13:40
Saloane de masaj erotic din centrul Capitalei, călcate de „mascați”. Ce au surprins polițiștii # StirileProtv.ro
Opt manageri și angajați din două saloane de masaj erotic din zona centrală a Bucureștiului au fost reținuți pentru proxenetism în formă continuată, anunță Poliția Capitalei și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.
13:30
O fetiță de 6 ani care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apenticită în Constanța, a murit # StirileProtv.ro
Fetiţa de 6 ani care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa fiind ulterior internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală, a murit.
Acum 12 ore
12:50
Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 22 februarie 2026. Trageri speciale de Dragobete # StirileProtv.ro
Loteria Română organizează duminică, 22 februarie 2026, Tragerile Speciale Loto de Dragobete.
12:50
Invazie de găini sălbatice într-un paradis turistic. Înaripatele provoacă distrugeri și uneori atacă copii # StirileProtv.ro
Situație comică și serioasă în același timp, pe o insulă hawaiiană, unde locuitorii se plâng de invazia găinilor sălbatice.
12:10
La 80 de ani, cea mai vârstnică profesoară din Bucovina de Nord ține în viață școlile românești din Ucraina # StirileProtv.ro
Elena Purice, 80 de ani, predă la școala din Ostrița, lângă Cernăuți, deși s-a pensionat de mult. Este cel mai în vârstă cadru didactic din regiune și unul dintre ultimii păstrători ai învățământului în limba română din Ucraina.
12:00
Se modifică sistemul RO-Alert. Populația va fi alertată în mai multe moduri. Explicația lui Raed Arafat # StirileProtv.ro
Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, reafirmă că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcție de tipul mesajului și de gravitatea situației.
11:40
O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni”. Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune” # StirileProtv.ro
Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a spus că în următoarele săptămâni ar putea apărea „vești bune” privind încheierea războiului ruso-ucrainean și nu a exclus posibilitatea unui summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
11:30
Egalitate pe muchie. Producția de țiței a României a scăzut fix cu cât au crescut importurile, în 2025 # StirileProtv.ro
România a produs anul trecut 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 202.600 tep mai puțin (-7,6%) decât în 2024, arată datele INS.
11:30
Macron i-a cerut lui Trump ridicarea sancțiunilor împotriva cetățenilor europeni. „Nu voi rezista” # StirileProtv.ro
Președintele francez Emmanuel Macron i-a scris omologului său american Donald Trump, pledând pentru ridicarea sancțiunilor „impuse pe nedrept" de Statele Unite unor cetățeni europeni.
11:20
Medicamentele pentru slăbit reduc inflamația vasculară și riscul de infarct. Explicațiile medicilor # StirileProtv.ro
Medicamentele destinate scăderii în greutate sunt considerate de cardiologi, în prezent, cardiometabolice. Până la aceste clase de medicamente, cardiologii nu aveau niciun ajutor medicamentos să scadă inflamația din vase.
11:20
Ce se întâmplă dacă mâncăm după ora 18. Organul care „lucrează” pe timpul nopții și importanța lui # StirileProtv.ro
În timpul nopții, ficatul fabrică proteine, iar fără ele nu putem trăi. Tot noaptea, același ficat produce factori de coagulare, dar și proteine care transportă hormonii tiroidieni.
11:20
Deshidratarea, un factor ignorat în apariția complicațiilor cardiace. Ce apă ne hidratează corect # StirileProtv.ro
Deshidratarea afectează direct sistemul cardiovascular prin scăderea volumului de sânge circulant. Obligă inima să bată mai rapid pentru a menține aportul de oxigen către organe.
11:20
Mișcarea, cel mai simplu „medicament” natural pentru creșterea colesterolului bun HDL și protecția cardiovasculară # StirileProtv.ro
Care este cel mai simplu medicament inventat până în prezent. Nu are formule chimice complicate, dar tratează cele mai complicate sisteme metabolice din organism.
