Avion cu 180 de pasageri la bord, întors la Otopeni după o alertă de presurizare
Bursa, 22 februarie 2026 21:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă duminică seară că o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti - Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.
Acum 15 minute
21:00
Acum 2 ore
20:10
Trimisul special al preşedintelui american, Steve Witkoff, a afirmat că în săptămânile următoare ar putea exista and #8222;veşti bune and #8221; privind încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina şi nu a exclus posibilitatea organizării, în viitorul apropiat, a unui summit între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin.
19:40
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate.
19:30
19:20
Portalul Digital Unic al României, despre care fostul ministru PSD al Digitalizării, Bogdan Ivan, afirma acum aproape doi ani că va permite accesul la zeci de servicii publice online and #8222;cu un simplu click, fără a mai depinde de starea de spirit a unui funcţionar de la ghişeu and #8221;, nu este încă disponibil.
Acum 4 ore
18:40
Statele Unite sunt pregătite să reia vineri, la Geneva, negocierile cu Iranul privind programul nuclear, cu condiţia ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore un proiect de acord nuclear.
18:20
Preşedintele american Donald Trump este and #8222;curios and #8221; de ce Iranul nu a cedat încă şi nu a acceptat limitarea programului său nuclear, în condiţiile în care Washingtonul continuă o acumulare masivă de forţe militare în Orientul Mijlociu, a declarat trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff.
18:00
Datele PMI pentru februarie indică prima expansiune a sectorului manufacturier german după peste trei ani şi jumătate, sugerând posibilitatea unei redresări economice ciclice în Europa.
17:50
Ambasadorului României în Italia, Gabriela Dancău, i-a fost conferită Medalia Camerei Deputaţilor a Republicii Italiene.
17:40
Protest în Bucureşti: sute de oameni cer oprirea eutanasierii câinilor şi reformarea legislaţiei # Bursa
Aproximativ 1000 de persoane protestează, duminică, în Bucureşti, cerând schimbarea legislaţiei şi măsuri ferme, în aşa fel încât câinii să nu mai fie eutanasiaţi, iar bani publici să nu mai fie alocaţi pentru uciderea animalelor.
Acum 6 ore
17:10
UE solicită SUA clarificări privind tarifele şi subliniază necesitatea unui comerţ echitabil # Bursa
Comisia Europeană a transmis duminică, printr-un comunicat de presă, că solicită clarificări complete privind acţiunile pe care Statele Unite intenţionează să le întreprindă ca urmare a recentei decizii a Curţii Supreme referitoare la Legea privind puterile economice de urgenţă internaţionale (IEEPA) şi la anularea tarifelor impuse de administraţia Donald Trump.
17:00
Serviciul Secret al SUA a informat că a ucis un bărbat de aproximativ 20 de ani care a încercat să pătrundă ilegal în zona securizată a reşedinţei lui Donald Trump, Mar-a-Lago, din West Palm Beach, Florida.
16:40
Papa Leon a lansat duminică un apel puternic pentru încetarea conflictului din Ucraina, afirmând că oprirea războiului, aflat deja în al patrulea an, and #8221;nu poate fi amânată and #8221;, în timp ce Statele Unite încearcă să intermedieze un acord între Moscova şi Kiev.
16:30
Hamas and #8222;a încheiat alegerile interne and #8221; înainte de desemnarea noului său şef, a declarat duminică pentru AFP un responsabil al mişcării islamiste palestiniene.
16:20
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu şi Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă al SUA, au discutat la Washington despre programul Visa Waiver.
16:10
Primăria Capitalei anunţă că Poliţia Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 şi 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea.
16:00
Preşedintele Braziliei respinge ideea and #8222;unui nou Război Rece and #8221; înaintea discuţiilor cu Trump # Bursa
Brazilia nu îşi doreşte and #8221;un nou Război Rece and #8221;, a declarat duminică preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva, îndemnând administraţia preşedintelui american Donald Trump să trateze toate statele în mod egal, înaintea unei vizite planificate în Washington.
15:40
Doi senatori USR au depus o iniţiativă legislativă în sprijinul antreprenorilor care depăşesc plafonul de TVA şi cărora legea în vigoare le cere conformare imediată, ceea ce în practică nu este întotdeauna posibil.
15:30
Aeroportul Internaţional Sofia va suspenda toate zborurile civile în două intervale scurte din timpul nopţilor de 23 şi 24 februarie, pe fondul operaţiunilor militare americane, potrivit datelor publicate pe Flightradar24 şi unui mesaj NOTAM oficial.
15:20
Buzoianu: Laboratoarele mobile vor monitoriza tot anul calitatea aerului în zone istorice poluate # Bursa
Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice şi nu există staţii oficiale, anunţă ministrul Mediului Diana Buzoianu, precizând că a semnat ordinul în acest sens.
Acum 8 ore
15:10
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, pe motiv că Ucraina a blocat tranzitul ţiţeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba.
15:00
Victor Negrescu: and #8222;Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de ţară and #8221; # Bursa
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susţine că aderarea României la zona euro trebuie să devină proiect de ţară: and #8222;România trebuie să fie în nucleul deciziilor europene, nu la marginea lor and #8221;.
14:50
În prima zi a campaniei pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie, la un miting din Bekescsaba, prim-ministrul Viktor Orban şi-a reluat tonul alarmist, avertizând că, dacă FIDESZ nu va câştiga, Ungaria ar putea fi trasă într-un conflict militar.
14:40
Iranul şi Statele Unite nu reuşesc să ajungă la un punct comun privind amploarea şi mecanismul de ridicare a sancţiunilor impuse Teheranului în schimbul limitării programului său nuclear, a declarat duminică un oficial iranian de rang înalt.
14:20
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în decembrie 2025, de 1.278.795, arată datele publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF).
14:10
SUA ar putea prelua furnizarea gazului rusesc către nordul Europei prin reabilitarea conductelor Nord Stream # Bursa
Statele Unite ale Americii ar putea avea un rol decisiv într-o posibilă repornire a gazoductelor Nord Stream, care transportau volume uriaşe de gaz din Rusia către Germania şi care au explodat, acum trei ani, într-un incident care nu a fost rezolvat nici până acum.
14:00
Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 27,5 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Bursa
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat în această săptămână peste 27,5 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 4,89%, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 624,1 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară, potrivit BVB.
13:30
Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, potrivit guvernatorului Băncii Italiei, Fabio Panetta, care este şi membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Bloomberg.
Acum 12 ore
12:40
India a amânat trimiterea unei delegaţii comerciale la Washington, programată pentru această săptămână, ca urmare a incertitudinii generate de decizia Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula tarifele impuse anterior de preşedintele Donald Trump, a declarat duminică o sursă din Ministerul Comerţului de la New Delhi, citată de Reuters.
12:00
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat sâmbătă ceea ce a numit and #8221;ultimatumuri şi şantaj and #8221; din partea guvernelor Ungariei şi Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters.
12:00
Ministrul danez al apărării respinge ideea trimiterii unei nave-spital americane în Groenlanda # Bursa
Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacţionat duminică la anunţul preşedintelui american Donald Trump privind trimiterea unei nave-spital a Statelor Unite în Groenlanda, afirmând că insula arctică din componenţa Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de iniţiativă, transmite AFP.
11:40
Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a scris omologului său american Donald Trump, pledând pentru ridicarea sancţiunilor 'impuse pe nedrept' de Statele Unite unor cetăţeni europeni, conform La Tribune Dimanche.
11:40
Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei # Bursa
Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, reafirmă că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, precizând că doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional, iar celelalte mesaje vor avea un sunet mai discret, conform MAI.
11:10
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, a anunţat, duminică dimineaţa, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
11:10
Rusia a atacat Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică cu zeci de drone de tip kamikaze, dar şi cu rachete balistice şi de croazieră, vizând în principal infrastructura energetică a ţării, au anunţat armata ucraineană şi oficiali locali, potrivit Reuters.
10:50
România a produs, în 2025, o cantitate de ţiţei de peste 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 202.600 tep mai mică (-7,6%) faţă de cea înregistrată în anul anterior, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:10
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că creşte la 15% noua taxă vamală pe care o introdusese vineri, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că aşa-numitele 'taxe reciproce' pe care le-a decretat din 2025 sunt ilegale, transmite AFP.
10:10
MAE: Trafic restricţionat pentru camioane pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse din cauza vremii # Bursa
Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu - Ruse va înregistra valori crescute duminică şi luni din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a volumului mare de trafic greu peste 10 tone, a informat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
10:10
O poliţistă a fost ucisă şi peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din oraşul ucrainean Liov, a informat primarul localităţii, Andrii Sadovii, potrivit AGERPRES.
10:00
CNAIR: Nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice # Bursa
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că, în prezent, nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice, potrivit CNAIR.
10:00
Pakistanul a afirmat într-un comunicat datat 21 februarie, dar publicat abia duminică la primele ore, că a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective din Afganistan, informează Reuters.
09:50
JPMorgan Chase i-a informat pe preşedintele Donald Trump şi pe conducătorii companiei sale din domeniul ospitalităţii, în februarie 2021, că le va închide conturile la bancă, potrivit unor documente noi publicate vineri, ca parte a unui proces de 5 miliarde de dolari intentat de Trump împotriva băncii şi a directorului executiv Jamie Dimon, relatează Reuters.
09:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că lucrează împreună cu guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, pentru a trimite o navă-spital în Groenlanda, potrivit News.ro.
Acum 24 ore
22:10
Conducerea Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România a transmis sâmbătă o scrisoare adresată premierului României şi miniştrilor Afacerilor Interne şi Apărării Naţionale, în care atrage atenţia că apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională sunt în pericol.
21:50
Ministrul iranian de externe anunţă că and #8222;materialele nucleare nu vor părăsi ţara and #8221; # Bursa
Iranul respinge varianta exportării stocului de 300 de kilograme de uraniu puternic îmbogăţit, însă este dispus să reducă nivelul de îmbogăţire şi urmează să înainteze Statelor Unite o propunere în acest sens în zilele următoare.
21:40
Dominic Fritz: and #8222;Eu nu sunt mulţumit nici cu viteza, nici cu profunzimea reformelor pe care le facem and #8221; # Bursa
Preşeditele USR, Dominic Fritz, se declară nemulţumit şi de and #8222;profunzimea and #8221;, dar şi de viteza cu care reformele promise de Guvern au loc.
21:30
Alexandru Rogobete: and #8222;Încerc să pun o oarecare presiune pe sistem, e evident că nu funcţionează doar cu vorba bună and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, despre fenomenul medicilor care în timpul programului la stat profesează la privat că încearcă să pună o oarecare presiune pe sistem, dar e evident că nu funcţionează doar cu vorba bună astfel că va declanşa un control naţional destul de extins.
Ieri
21:00
Franţa colaborează strâns cu Comisia Europeană şi cu celelalte ţări din Uniunea Europeană pentru a evalua consecinţele noii situaţii care se conturează după decizia Curţii Supreme a Statelor Unite privind tarifele şi consideră că va fi necesară o poziţie comună.
20:50
Diana Buzoianu: and #8222;În mod evident, trebuie să aducem un echilibru în instituţii and #8221; # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă că este foarte atentă în această perioadă pentru a seta nişte criterii de performanţă mult mai clare la nivelul Apelor Române.
20:50
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă seara, la Antena 3, că linia roşie în ce priveşte negocierile din coaliţie pe tema bugetului pe anul 2026 este and #8221;fără datorii noi and #8221;.
