O poliţistă ucisă şi peste 20 de răniţi într-un atac terorist la Liov, Ucraina
Bursa, 22 februarie 2026 10:10
O poliţistă a fost ucisă şi peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din oraşul ucrainean Liov, a informat primarul localităţii, Andrii Sadovii, potrivit AGERPRES.
