Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina au ajuns la final. Ceremonia de închidere e spectaculoasă

Primasport.ro, 22 februarie 2026 21:50

Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina au ajuns la final. Ceremonia de închidere e spectaculoasă

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
22:20
Portugalia – România 44-7. ”Stejarii” vor juca în semifinalele Rugby Europe Championship
Acum 30 minute
22:10
VIDEO | Celta Vigo - Mallorca 2-0. Meci foarte liniştit pentru portarul Ionuţ Radu
22:00
VIDEO | Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. Oltenii bat fără drept de apel şi strică sărbătoarea inaugurării nocturnei
Acum o oră
21:50
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina au ajuns la final. Ceremonia de închidere e spectaculoasă
21:30
VIDEO | AC Milan - Parma 0-1. Rezultatul îl ţine pe Cristi Chivu la 10 puncte avans în fruntea campionatului
21:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Scorul ia proporţii
Acum 2 ore
21:20
Eileen Gu a aflat de moartea bunicii sale imediat după ce a câştigat aurul olimpic la halfpipe
21:20
Trupa lui Răzvan Lucescu salvează remiza în prelungiri cu AEL Larisa
21:10
Cu Radu Drăguşin titular, Tottenham a pierdut categoric duelul contra celor de la Arsenal
20:50
Rusoaica Nepryaeva, descalificată din proba olimpică de schi fond 50 km pentru că a luat din greşeală schiurile altei concurente
20:40
VIDEO | Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Screciu
20:30
FRF a reacţionat după ce Denis Drăguş s-a accidentat grav. ”Nu e relevant ce se aude acum”
Acum 4 ore
20:20
Naţionala României de polo are un obiectiv îndrăzneţ. ”Primele trei meciuri sunt decisive”
20:20
Julia Sauter este portdrapelul României la ceremonia de închidere a JO de iarnă
20:20
Simbolul CFR-ului, la un pas de a-şi prelungi contractul cu încă un an!
20:00
VIDEO | Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:50
VIDEO | Barcelona - Levante 3-0. Catalanii revin pe primul loc
19:30
"Fiecare sacrificiu are un scop”. Alex Cîmpanu pleacă de la FC Botoşani şi va juca în afara Europei
19:00
Novak Djokovic, omagiu pentru Johannes Klaebo, norvegianul cu şase titluri olimpice la JO 2026.
19:00
VIDEO | Atalanta - Napoli 2-1. Pentru prima dată când oaspeţii pierd în acest sezon după ce deschid scorul
19:00
VIDEO | Rapid - Lokomotiva Zagreb 24-29. Giuleştencele termină pe primul loc grupa din European League
18:30
Nu e Louis Munteanu! Pancu a numit jucătorul pe care regretă că l-a pierdut în această iarnă
Acum 6 ore
18:00
Ianis Zicu e resemnat. ”A fost o partidă urâtă”
17:40
”Nu am mai văzut de mult aşa ţărănie”. Alibec, iureş după eşecul cu FC Argeş
17:30
Transfer important pentru Vahid Selimovic! S-a despărţit de Hermannstadt şi a semnat cu o campioană
17:20
Adrian Porumboiu, verdict cu privire la controversa de la FC Argeş - Farul. ”Cel din spate nu avea treabă”
17:10
Ultimul rezultat al României la JO de la Milano-Cortina a fost locul 17 la bob 4 persoane
17:00
VIDEO | FC Argeş - Farul Constanţa 1-0. Pas uriaş către play-off făcut de piteşteni! Pentru FCSB misiunea devine aproape imposibilă
16:50
VIDEO | Storhamar - Gloria Bistriţa 30-34. Ardelencele vor evolua în play-off-ul Ligii Campionilor
16:40
Ce lovitură ar putea fi! Andrei Dorobanţu, propus la o forţă din Superliga. ”Discuţie serioasă”
16:40
Adina Diaconu e în optimi la dublu feminin, în cadrul turneului de tenis de masă din Singapore
Acum 8 ore
16:20
Chinezoaica Eileen Gu, medaliată cu aur la halfpipe
16:20
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul
16:10
VIDEO | Genoa - Torino 3-0. Succes mare pentru formaţia lui Dan Şucu
15:50
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bogdan Andone este trimis în tribune de Istvan Kovacs
15:10
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
15:00
VIDEO | FC Argeş - Farul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:50
„Vă este ruşine cu locul ocupat?” Răspunsul dat de Elias Charalambous înainte de meciul cu Metaloglobus
14:50
VIDEO | FC Argeş - Farul, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:30
„A fost dificil pentru toată lumea”: răspunsul lui Mourinho cu privire la consecinţele incidentelor de la meciul Benfica-Real
14:30
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, 2-1! Victorie la ultima fază pentru gazde
Acum 12 ore
14:10
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii restabilesc egalitatea
14:00
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
13:10
Victoria cu Dinamo nu a calmat spiritele între suporteri şi conducerea Rapidului: „Nu înţeleg spiritul acestui club”
13:00
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii au primele ocazii ale partidei
12:50
Andrei Nicolescu, debusolat după înfrângerea în faţa Rapidului: „Rămâne un complex. Oricum am aborda, la final cumva nu reuşim să învingem”
12:30
„CSM are faţă de Final Four”! Cristina Neagu laudă performanţele reuşite de CSM Bucureşti cu Bojana Popovic pe bancă
12:30
VIDEO | FC Bihor - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
12:10
JO de iarnă: Canada, echipă aflată în centrul a două controverse, a câştigat aurul în proba masculină de curling
12:10
Bernadette Szocs s-a calificat în 16-imi la Singapore Smash 2026
