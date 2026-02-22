Răzvan Marin, gol și pasă de gol pentru AEK Atena, pe care a dus-o pe primul loc în Grecia. Formă maximă pentru mijlocașul român înaintea barajului cu Turcia. Video
Fanatik, 22 februarie 2026 22:20
Răzvan Marin se simte excelent la AEK Atena. Mijlocașul român a ieșit din nou la rampă în meciul din campionat cu Levadiakos. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
• • •
Acum 10 minute
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 23 februarie 2026, poate aduce un câștig de 565 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A și Premier League.
22:40
Nicușor Bancu, declarație șocantă despre echipa națională: „Nu mă interesează, vreau doar să fiu aici pe primul loc”. Căpitanul Craiovei, atac la adresa VAR: „Au venit mai târziu” # Fanatik
Căpitanul Universității Craiova a uimit prin reacția sa de la finalul meciului Unirea Slobozia - Universitatea Craiova. Ce a declarat Nicușor Bancu despre națională și cum a comentat faza la care a cerut penalty
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:10
Presa din Italia îl vede pe Cristi Chivu cu o mână pe Scudetto! Etapă perfectă pentru Inter Milano, după ce AC Milan, Napoli și Juve s-au încurcat # Fanatik
Cristi Chivu se îndreaptă cu pași mari spre câștigarea titlului în Serie A. Toate rivalele s-au împiedicat în etapa a 26-a și Inter are acum un avans de 10 puncte în clasament.
22:10
Derby-ul Serbiei, incendiar, la propriu, la fel ca Steaua – Dinamo ’97! „Marakana” a devenit iad la Steaua Roșie – Partizan. Video # Fanatik
„Clasicul” Serbiei, Steaua Roșie - Partizan, a semănat cu Steaua - Dinamo, din 1997. Oaspeții au luat bătaie la scor de neprezentare, dar se pot „mândrii” că au dat foc unui sector din peluza de pe „Marakana”
22:00
Adrian Șut, gol important în Emiratele Arabe Unite! Fostul mijlocaș al lui FCSB a spart gheața chiar împotriva echipei lui Daniel Isăilă. Video # Fanatik
Adrian Șut a spart gheața la Al-Ain! Mijlocașul român a reușit să înscrie primul său gol în campionatul Emiratelor Arabe Unite, iar victima a fost echipa antrenată de Daniel Isăilă
Acum 2 ore
21:40
A fost sau nu penalty la Oţelul – UTA Arad! Cristi Balaj, verdict la cea mai complicată fază: “Dacă priveşti dintr-un unghi iei o decizie, dintr-un alt unghi este alta” # Fanatik
Arbitrajul din SuperLiga continuă să nască discuții aprinse după meciuri. Cel mai recent eveniment de acest gen s-a petrecut la Oțelul - UTA 2-2. Cristi Balaj a lămurit verdictul dat de „centralul” Flueran.
21:40
Nota primită de Radu Drăgușin după dezastrul din Tottenham – Arsenal 1-4. Ce au scris englezii despre român: „Cel mai bun în prima repriză, momente dificile apoi!” # Fanatik
Radu Drăgușin a bifat un nou meci în acest sezon la Tottenham. Ce notă a primit fotbalistul român și ce au scris englezii după prestația sa din Tottenham - Arsenal 1-4.
21:20
Răzvan Lucescu, un nou pas greșit cu PAOK în lupta la titlu! Ce s-a întâmplat după ce un jucător al românului și-a dat autogol în minutele de prelungire # Fanatik
PAOK a ajuns la a treia remiză consecutivă, iar lupta la titlu în Grecia se încinge! Răzvan Lucescu nu a reușit să învingă o formație din subsolul clasamentului, iar în minutele de prelungire a fost cât pe ce să piardă
21:10
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an” # Fanatik
Cine este fostul internațional francez, cu meciuri la cel mai înalt nivel, care s-a întâlnit cu Adi Mutu în Bucovina, la o petrecere. Cei doi au jucat împreună mulți ani la Fiorentina.
21:00
Vladimir Screciu, precizie de lunetist în Unirea Slobozia – Universitatea Craiova! Cum a înscris mijlocașul oltenilor. Video # Fanatik
Vladimir Screciu a deschis scorul la Slobozia printr-un șut de la distanță care a intrat în poartă după ce a lovit bara laterală! Deși puterea șutului nu a fost devastatoare, mijlocașul oltenilor a plasat perfect mingea
20:50
Nicușor Bancu a cerut penalty în primul sfert de oră al meciului Unirea Slobozia – Universitatea Craiova. VAR nu a intervenit # Fanatik
Universitatea Craiova a cerut penalty în primul sfert de oră al confruntării din deplasare cu Unirea Slobozia. Ce s-a întâmplat în careul gazdelor.
Acum 4 ore
20:30
Premieră absolută pentru FCSB! Meciul cu Metaloglobus va fi arbitrat de victima derapajului sexist al lui Gigi Becali # Fanatik
Gigi Becali își va ieși din minți când va vedea delegarea CCA pentru FCSB - Metaloglobus. Pentru prima dată în istorie, roș-albaștrii vor fi arbitrați de o femeie
20:20
Președintele Rapidului, reacție dură la adresa lui Dinamo după clipul care a stârnit scandalul: “Prostesc! Ar trebui să ne abținem! Cei de etnie romă sunt în toate galeriile” # Fanatik
Clipul controversat postat în online de Dinamo, în ziua premergătoarea meciului cu Rapid, continuă să provoace reacții. Președintele din Giulești critică mișcarea rivalei din Ștefan cel Mare.
20:00
SUA a subordonat Canada în cel mai așteptat meci al anului. Mesajul lui Donald Trump după ce americanii au luat aurul în finala olimpică de hochei pe gheață # Fanatik
Așa cum așteptau mai toți pasionații hocheiului pe gheață, SUA și Canada s-au întâlnit în finala olimpică de la Milano Cortina. Americanii s-au impus după un meci pasionant.
19:40
Mobilizare formidabilă la Slobozia pentru partida cu U Craiova. Cum se prezintă gazonul înaintea primului meci în noctură. Foto # Fanatik
Slobozia s-a pregătit temeinic pentru meciul cu Universitatea Craiova, primul meci în nocturnă din istoria orașului ialomițean. Cum se prezenta gazonul cu două ore înainte de startul partidei
19:20
Fanatik SuperLiga, luni, 23 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top după FC Argeș – Farul și Unirea Slobozia – Universitatea Craiova # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, luni, 23 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Vivi Răchită, Marius Mitran și Andrei Vochin.
19:20
Radu Drăgușin, trei intervenții decisive în primul sfert de oră din derby-ul dintre Tottenham și Arsenal, transmis de Voyo! Românul a fost providențial # Fanatik
Start de vis în derby-ul dintre Tottenham și Arsenal pentru Radu Drăgușin! Cum a intervenit decisiv de trei ori pentru echipa sa în decursul a doar câteva zeci de secunde
18:50
Cum a învățat limba română unul dintre cei mai iubiți străini din România: Ce s-a întâmplat la Brașov, în primul an după ce s-a mutat în țara noastră # Fanatik
Mario Felgueiras, în prezent director sportiv la liderul din SuperLiga, Universitatea Craiova, a dezvăluit cum a învățat atât de bine limba română. Ce a făcut după ce a ajuns în țara noastră, în urmă cu mai mulți ani.
Acum 6 ore
18:20
Alibec nu a putut să o ajute pe FCSB și a făcut scandal după FC Argeș – Farul 1-0: „N-am văzut de mult așa țărănie!” # Fanatik
Denis Alibec a avut un discurs nuclear după înfrângerea Farului Constanța în fața lui FC Argeș. Care au fost gesturile ce l-au scos din sărite pe internaționalul român
17:50
Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională. Video # Fanatik
Denis Drăguș a suferit o accidentare gravă în înfrângerea pe care Gaziantep a suferit-o în fața lui Trabzonspor, scor 1-2, în etapa cu numărul 23 din SuperLiga.
17:40
Tensiune în vestiarul Rapidului înaintea derby-ului cu Dinamo: “S-a simţit presiunea! Este normal să mai existe nemulţumiri” # Fanatik
Victor Angelescu a dezvăluit că a existat o tensiune suplimentară în vestiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Cum a reușit Rapid să treacă peste momentul dificil.
17:20
Giovanni Becali a anunţat marea favorită la câştigarea SuperLigii: “Pot să îşi asigure titlul înainte de play-off!” # Fanatik
Giovanni Becali a anunțat care este marea favorită la câștigarea titlului în România. Impresarul e de părere că trofeul poate fi asigurat încă de la terminarea sezonului regulat.
16:50
Fanii lui FC Argeș, banner uriaș la meciul cu Farul! Ce mesaj au transmis după gafa lui Radu Petrescu. Foto # Fanatik
Fanii lui FC Argeș nu au irosit ocazia și au afișat un banner uriaș cu un mesaj categoric la meciul cu Farul. Ce gest au făcut suporterii piteștenilor, după gafa lui Radu Petrescu.
Acum 8 ore
16:40
Țeapa enormă pe care și-a luat-o Cristi Borcea. Milionarul a investit 6 milioane de euro într-o afacere din care credea că va câștiga bani mulți # Fanatik
Cristi Borcea a dezvăluit cum a fost păcălit să investească 6 milioane de euro într-o afacere care se dorea a fi profitabilă. În ce situație este acum.
16:00
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!” # Fanatik
Continuă războiul de la distanță dintre Florin Prunea și Robert Niță. Fostul rapidist i-a transmis un nou răspuns după cel mai recent atac al fostului portar român.
16:00
Meciul şi scandalul de arbitraj la FC Argeş! Istvan Kovacs l-a eliminat pe Bogdan Andone, după o criză de nervi a antrenorului. Fază fierbinte cu Tudose # Fanatik
Atmosferă tensionată la FC Argeş - Farul. Bogdan Andone a fost eliminat după o criză de nervi, în timp ce Mario Tudose a scăpat de cartonaşul roşu, la o fază controversată, trecută cu vederea de Istvan Kovacs.
15:40
Bogdan Baratky a descoperit greșeala cu care Dinamo și-a semnat sentința în meciul cu Rapid: „Până la clipul cu pana, eram sub nivelul mării” # Fanatik
Bogdan Baratky a remarcat greșeala majoră a lui Dinamo, care i-a semnat sentința în derby-ul cu Rapid. Reputatul editorialist a spus lucrurilor pe nume.
15:10
FCSB şi Dinamo, duel pentru transferul unui jucător din SuperLiga: “Suma nu este o problemă, mai ales că e under! Am discutat cu Andrei Nicolescu” # Fanatik
Luptă între rivalele FCSB și Dinamo pentru unul dintre tinerii interesanți din SuperLiga. Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre jucătorul care poate ajunge în curtea „câinilor”.
15:10
PNL vrea să lase AUR fără subvenții de la buget, după vizitele lui George Simion în Statele Unite # Fanatik
Un grup de deputați liberali a inițiat un proiect de lege prin care partidele care folosesc banii din subvenții în scopuri contrare intereselor sau valorilor României să piardă susținerea de la buget.
14:50
Un jucător important este out de la FCSB! Anunţul lui Elias Charalambous: „Nu ştim când va reveni!” # Fanatik
Elias Charalambous a vorbit despre starea terenului pe Arena Naţională înainte de FCSB - Metaloglobus. Antrenorul campioanei a anunţat că un jucător important al echipei este out şi la acest meci.
14:50
Mobilizare totală înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova! Cum arată gazonul, cu câteva ore înaintea primului meci în nocturnă. Video # Fanatik
Alertă la Slobozia înaintea duelului cu Universitatea Craiova! Gazonul este acoperit de zăpadă, iar organizatorii fac eforturi pentru ca meciul să se poată disputa.
Acum 12 ore
14:20
Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce a dirijat circulația într-o intersecție. E o fostă jucătoare de fotbal # Fanatik
Cum se numește călugărița româncă ce a ajuns virală după ce a dirijat circulația la o încrucișare de drumuri, la Roma. A jucat o perioadă bună fotbal.
14:20
Elias Charalambous, scos din sărite la conferință de întrebarea unui reporter: „E un cuvânt foarte grav. Ce vrei să spui?” # Fanatik
Elias Charalambous a fost scos din sărite la conferința de presă de un reporter, înainte de FCSB - Metaloglobus. De ce a izbucnit antrenorul cipriot?
14:10
Giovanni Becali, tranşant după Rapid – Dinamo 2-1: “I-a omorât! Au avut atitudine”. Jucătorul surpriză din derby, convocat de Mircea Lucescu # Fanatik
Giovanni Becali a avut o reacție categorică în direct, după Rapid - Dinamo, scor 2-1. Care este jucătorul pe care impresarul îl vede la echipa națională a lui Mircea Lucescu.
13:50
Andrei Borza semnează! Giovanni Becali a făcut anunţul: “Ne-am întâlnit, oferta este civilizată!”. Exclusiv # Fanatik
Andrei Borza, pe punctul de a semna un nou contract. Ce anunț a făcut Giovanni Becali despre viitorul internaționalului român de la Rapid. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
13:30
Preşedintele lui Dinamo, reacţie dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului cu Rapid: „Cei care strigă discriminare sunt cei care fac pana din maro în neagră!” # Fanatik
Andrei Nicolescu a avut o reacție dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului cu Rapid. Pe FANATIK găsiți ce mesaj a transmis președintele lui Dinamo.
13:00
Moral scăzut la FCSB înaintea meciurilor decisive pentru play-off! Dezvăluiri din vestiar: “Dacă bate FC Argeș sunt convinși că s-a terminat!” # Fanatik
Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga, FCSB, are un moral scăzut înainte de finalul sezonului regulat. În vestiar, roș-albaștrii sunt convinși că șansele la play-off scad dramatic dacă FC Argeș învinge pe Farul.
12:50
Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia FRF după ce portarul a devenit rezervă la FCSB: “Este greu!” # Fanatik
Riscă Ștefan Târnovanu să nu prindă lotul României pentru barajul cu Turcia? FRF a oferit prima reacție după ce portarul a devenit rezervă la FCSB. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
12:30
Victor Angelescu, reacție clară despre FCSB în play-off: “Nu și-i dorește nimeni! FC Argeș merită să fie acolo”. Exclusiv # Fanatik
Oficialul celor de la Rapid, Victor Angelescu, are o opinie fermă privind prezența celor de la FCSB în play-off. Acesta spune clar că FC Argeș ar merita să prindă top 6, și nu echipa lui Gigi Becali.
12:20
Andrei Nicolescu, prima reacţie după Rapid – Dinamo 2-1: “O noapte grea! Orice am face, Rapidul rămâne un complex pentru noi!” # Fanatik
Andrei Nicolescu a oferit o primă reacție după ce Dinamo a pierdut cu Rapid, scor 1-2, în SuperLiga. Care a fost discuția cu Zeljko Kopic
12:00
Mircea Lucescu merge până la capăt cu naţionala României: “Mi-a zis că e mai important meciul cu Turcia decât sănătatea lui!” # Fanatik
Mircea Lucescu a decis să meargă alături de echipa națională a României până la capăt. Ce dialog vizavi de barajul cu Turcia a purtat Dănuț Lupu cu „Il Luce”.
11:40
Rapid, la un pas să joace cu portar “under” în derby-ul cu Dinamo: “Aioani a făcut infiltraţii! Şi-a asumat mari riscuri!”. Ce problemă a avut rezerva Iliev? # Fanatik
Marian Aioani a fost unul dintre cei mai buni jucători în derby-ul Rapid - Dinamo. Portarul titular din echipa lui Gâlcă a fost la un pas de a nu intra pe teren. De ce era să joace cu un ”under” gruparea alb-vișinie.
11:30
Victor Angelescu dezvăluie atuul Rapidului în victoria cu Dinamo: “A fost o lecţie pentru noi!” Reacţie dură despre arbitraj: “Ne-au furat şapte penalty-uri, dacă o făceau şi pe asta…” # Fanatik
Victor Angelescu a dezvăluit care a fost principalul atu al Rapidului în victoria cu Dinamo. Ce a spus acționarul din Giulești despre cea mai controversată fază a derby-ului
11:10
Cristi Balaj, contre cu Robert Niţă după faza fierbinte judecată de VAR în Rapid – Dinamo 2-1: „Acum ai încredere în mine?! A greşit de două ori” / „Nu poate să îşi ia picioarele în buzunar” # Fanatik
Cristi Balaj, contre în direct cu Robert Niță după cea mai controversată fază din Rapid - Dinamo 2-1. Care a fost verdictul oferit de fostul arbitru FIFA.
10:50
Legenda lui Dinamo recunoaște superioritatea Rapidului: ”Au meritat victoria!” Dezbatere încinsă după golul anulat la VAR: ”Bă, mă enervezi! Tu nu te uiți la fotbal?!” # Fanatik
Dănuț Lupu, legenda lui Dinamo, este fair-play după derby-ul de pe Arena Națională și recunoaște superioritatea Rapidului. Pe de altă parte, decizia anulării golului lui Soro este criticată de fostul mare fotbalist.
10:30
Tragedie de proporții în fotbalul american. Un cunoscut sportiv a fost găsit mort la doar 25 de ani. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre decesul lui Rondale Moore.
10:20
Genoa – Torino, live video în etapa 26 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu, în fața unui meci extrem de important # Fanatik
Genoa - Torino se joacă duminică, 22 februarie, de la ora 13:30, în etapa 26 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Vezi toate detaliile pe Fanatik.ro
