AUDIO. „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta.” Înregistrare șocantă din cabinetul lui Ion Duvac, membru în comisia în care sunt analizate cazurile de abuz din Colegiul Psihologilor

18:30

Preotul catolic Augustin Benchea, condamnat în 2024 la patru ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală în formă continuată asupra unei minore – caz dezvăluit în exclusivitate de PressOne –, ar putea fi eliberat din închisoare după ce Judecătoria Vaslui a dispus, azi, 27 ianuarie, liberarea sa condiționată. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel în trei zile de la comunicare.