Săptămâna viitoare aduce târguri de Dragobete și de Mărțișor în mai multe orașe
Rador, 23 februarie 2026 01:20
Săptămâna viitoare aduce târguri de Dragobete și de Mărțișor în mai multe orașe. În capitală, un astfel de eveniment va începe mâine la sediul Creart din Piața Lahovari, iar la el vor participa studențe de la UNArte, meșteșugari, artizani și artiști plastici. Un târg de mărțișor va avea loc și la Brașov, în Piața Sfatului, […]
Acum 5 minute
01:50
Un cunoscut baron al drogurilor din Mexic, cunoscut drept „El Mencho”, a fost ucis într-o operaţiune a armatei (presa locală) # Rador
Unul dintre cei mai temuţi baroni ai drogurilor din Mexic a fost ucis în urma unei operaţiuni de securitate derulate de armata mexicană, conform presei locale. Nemesio Oseguera Cervantes – cunoscut drept „El Mencho” – a fost cofondator şi lider al cartelului transnaţional Jalisco New Generation. Statele Unite oferiseră anterior o recompensă de 15 milioane […]
Acum o oră
01:20
Acum 2 ore
00:10
Actualitatea nord-americană ține din nou capul de afiș al presei internaționale. Agenții serviciilor secrete americane au împușcat și ucis un bărbat care a pătruns în perimetrul securizat al proprietății Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump duminică dimineața devreme, anunță Washington Post citând un comunicat al Serviciilor Secrete, care au precizat că Trump nu se afla la […]
Acum 4 ore
22:10
Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de tipul avertizării și de gravitatea situației # Rador
Mesajele Ro-Alert vor avea în perioada următoare sunete diferite în funcție de tipul avertizării și de gravitatea situației, scrie șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Sunetul actual Ro-Alert pentru situațiile grave va rămâne neschimbat, acesta fiind standard la nivel internațional. Modificările vizează în special alte tipuri […]
Acum 6 ore
20:50
Preşedintele Iranului afirmă că negocierile recente cu SUA au oferit „semnale încurajatoare” # Rador
Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat că negocierile recente cu Statele Unite „au oferit semnale încurajatoare”. „Continuăm să monitorizăm îndeaproape acțiunile Statelor Unite și am luat toate măsurile necesare pentru orice scenariu posibil”, a scris Pezeshkian, duminică, pe platforma X./mbrotacel/cpodea REUTERS – 22 februarie
20:50
*Acest conținut a fost creat în Rusia şi necesită să fie verificat din alte surse media independente RADOR RADIO ROMÂNIA (22 februarie) – Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că obiectivul Kievului este continuarea conflictului, în caz contrat Ucraina va rămâne fără finanțare. „Dacă războiul se va termina, finanțarea se va opri și ea. Ucraina […]
20:40
Rusia își va apăra interesele, indiferent cât de mult ar deranja acest lucru pe dușmanii săi (Maria Zaharova) # Rador
Rusia își va apăra interesele naționale în lupta diplomatică, indiferent cât de mult ar deranja acest lucru pe dușmanii săi, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenţiei TASS. Răspunzând la o întrebare dacă faptele dialogului cu partea americană și încercările țărilor europene de a declara necesitatea […]
20:40
Producția de gaze naturale a țării a scăzut ușor anul trecut cu aproape un procent, arată datele Institutului Național de Statistică. În schimb, importurile au crescut puternic cu 75% în 2025. Comisia Națională de Strategie și Prognoză indică o posibilă creștere a producției până în 2027, în timp ce importurile ar urma să se reducă […]
Acum 8 ore
19:50
Vot decisiv la Camera Deputaților pentru proiectul privind sesizarea cazurilor de trafic de persoane # Rador
Camera Deputaților urmează să dea săptămâna viitoare un vot decizional asupra proiectului de lege privind sesizarea cazurilor de trafic de persoane. Potrivit documentului, unitățile care desfășoară activități de relații cu publicul, inclusiv agențiile de plasare a forței de muncă, trebuie să afișeze vizibil datele de contact ale liniei TelVerde 0800800678. Cei care nu respectă aceste […]
Acum 12 ore
16:40
Poziția Rusiei a contribuit la păstrarea stabilității Venezuelei, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenţiei TASS. „Înțelegeți perfect că, dacă nu ar fi fost poziția de lungă durată a Rusiei, și cea actuală, puțin ar mai fi rămas din statalitatea Venezuelei. Nu ar fi negociat cu […]
16:30
Conform unui oficial american, nicio țară nu a anunţat că se va retrage din acordurile cu SUA privind taxele vamale # Rador
Duminică, reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a declarat că poartă discuții active cu țări care au încheiat acorduri privind taxele vamale cu SUA și că niciuna nu a anunţat că ar renunţa la acele înţelegeri în urma deciziei de vineri a Curții Supreme a SUA de a anula o mare parte din taxele vamale […]
15:20
Viktor Orbán a anunțat o măsură de răspuns: „Nu vom sta nepăsători faţă de închiderea conductei de petrol Pietenia” # Rador
Premierul Viktor Orbán a anunțat într-un videoclip postat pe pagina sa de socializare că Ungaria va bloca adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. „Nu vom sta nepăsători faţă de închiderea conductei de petrol Prietenia. Vom asigura aprovizionarea Ungariei cu combustibil și vom lua şi contramăsurile adecvate până când ucrainenii vor relua aprovizionarea„, a […]
14:50
Ungaria va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni până la reluarea transporturilor de petrol ucrainene (Szijjártó) # Rador
Ungaria va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni la reuniunea de luni a Consiliului Miniștrilor de Externe al UE și așa va rămâne până când ucrainenii vor relua transporturile de petrol către Ungaria, a anunțat, la Budapesta, ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, în contextul în care a relatat pe Facebook despre […]
14:40
Reacţii vehemente după comentariile ambasadorului SUA în Israel despre teritoriile Israelului și Orientului Mijlociu # Rador
Comentariile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care sugerează că Israelul are un drept biblic asupra unei mari părți a Orientului Mijlociu, au provocat critici din partea țărilor din regiune, care au descris remarcile sale ca fiind „periculoase și incendiare”. Huckabee, creștin evanghelic, a fost un susținător ferm al Israelului de-a lungul carierei sale politice […]
13:50
Hidrologii au emis un cod galben de posibile inundaţii pe râuri din şase judeţe din sudul ţării. Este vorba de apele curgătoare din bazinele hidrografice Călmăţui şi Argeş, aferente judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Olt şi Ilfov. Avertizarea este în vigoare până mâine la ora 24:00. Specialiştii spun că se pot semnala scurgeri importante pe […]
Acum 24 ore
12:00
Din 2027 se va introduce o limită maximă pentru tranzacțiile în numerar în toate ţările din Uniunea Europeană # Rador
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă în ceea ce privește plățile cu bani fizici. Astfel, din 2027 se va introduce o limită maximă pentru tranzacțiile în numerar, măsură prin care se dorește combaterea spălării banilor. Datele analizate la nivel european arată că o mare parte din rețelele criminale folosesc mecanisme de spălare a banilor, iar […]
11:50
Lovituri cu drone şi rachete balistice ale Rusiei, concentrate pe regiunea din jurul Kievului, portul Odesa şi centrul Ucrainei # Rador
Rusia a lovit din nou cu zeci de drone şi rachete balistice reţeaua energetică civilă din Ucraina. Autorităţile ucrainene anunţă astăzi că Rusia s-a concentrat pe regiunea din jurul Kievului, portul Odesa şi centrul ţării. Un om a fost rănit iar mai multe case au fost distruse în regiunea Kiev, iar la Odesa dronele ruseşti […]
11:50
Un român în vârstă de 45 de ani a pledat vinovat pentru vânzarea unor date informatice care ofereau acces la reţeaua informatică a sistemului de gestionare a situaţiilor de urgenţă din statul american Oregon. Cătălin Dragomir a recunoscut în instanţă că în anul 2021 a spart sistemul informatic al Departamentului american pentru Gestionarea Situaţiilor de […]
09:50
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că lucrează împreună cu guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, pentru a trimite o navă-spital în Groenlanda, un teritoriu danez pe care Trump a spus că dorește să îl achiziționeze. Trump a anunțat planul pe rețelele sociale cu câteva momente înainte de a găzdui la Casa Albă o cină […]
08:30
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat controale pentru a depista medicii care în timpul programului lucrează şi în cabinetele private # Rador
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat controale în toată țara pentru a depista medicii care părăsesc spitalele publice în timpul programului ca să lucreze la cabinetele private. Pe lângă aceste controale, el a precizat că urmează schimbări majore în legislație, acestea vor viza atât modul de funcționare a spitalelor, cât și sistemul de plată a […]
Ieri
19:30
Mai mult de 2.000 de activişti de extremă dreapta participă la un marş în oraşul francez Lyon, în memoria unui student naţionalist care a fost bătut până la moarte de presupuşi extremişti de stânga, în urmă cu o săptămână. Părinţii lui Quentin Deranque nu participă la demonstraţie, afirmând că nu vor ca amintirea fiului lor […]
19:20
NASA ar putea readuce racheta Artemis II pe linia de asamblare, afectând astfel fereastra de lansare din luna martie # Rador
NASA ia măsuri pentru a readuce racheta Artemis II și nava spațială Orion la Clădirea de Asamblare a Vehiculelor după ce a observat un flux întrerupt de heliu, a transmis sâmbătă agenția. „Acest lucru va avea aproape sigur un impact asupra ferestrei de lansare din martie”, se precizează în comunicat. NASA anunţa vineri că vizează […]
18:40
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că va majora la 15% taxa vamală globală temporară pentru produsele importate, după ce Curtea Supremă a SUA s-a pronunţat împotriva taxelor vamale impuse diferitelor ţări în temeiul unei legi a urgenței economice. (REUTERS – 21 februarie)/opopescu/schelaru
16:40
În Republica Moldova va fi creat sistemul „e-Monitorizare” pentru eficientizarea politicilor publice # Rador
În Republica Moldova va fi instituit sistemul informațional „e-Monitorizare”, care va sprijini planificarea, monitorizarea și raportarea implementării politicilor publice. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, acesta va digitaliza documentele strategice naționale și va facilita armonizarea legislației cu normele Uniunii Europene, reducând birocrația. Conform proiectului MDED, autoritățile administrației publice centrale vor fi obligate să utilizeze platforma […]
16:30
Alexandru Rogobete a anunțat controale la nivel național privind respectarea programului în spitalele publice # Rador
Colegiul Medicilor din România sublinează că respectarea programului de lucru este esențială pentru buna funcționare a sistemului sanitar și pentru consolidarea încrederii pacienților. Președintele Colegiului, Cătălina Poiană, a arătat că exercitarea activității în sectorul public și în cel privat impune o delimitare clară a timpului de muncă. Totodată se solicită spitalelor să respecte condițiile de […]
16:30
Reprezentanţi ai 86 de ţări au semnat declaraţia finală a summitului privind Inteligenţa Artificială din India, făcând un apel la o IA sigură, de încredere și robustă. Semnatarii, între care China şi SUA, au precizat că este esenţială construirea încrederii şi maximizarea beneficiilor aduse de IA întregii umanităţi. Deşi reuniunea de cinci zile de la […]
14:50
Descoperite 20 de opere realizate de Michelangelo: Artistul nu și-a ars schițele înainte de moarte # Rador
La umbra cupolei Catedralei „Sfântul Petru” de la Vatican, încă din primăvara trecută, este activ un comitet științific de nivel înalt, însărcinat cu rescrierea ultimelor zile din viața lui Michelangelo Buonarroti, dezlegând un mister istoric lung de cinci secole, pe care nici măcar biograful său oficial, Giorgio Vasari, nu a reușit să îl elucideze. Unde […]
14:50
Într-o peșteră din România există o bacterie veche de 5.300 de ani, rezistentă la zece antibiotice (dar combate cei mai periculoși agenți patogeni) # Rador
Experții văd riscuri și oportunități în microorganismul Psychrobacter SC65A.3: acesta rezistă la 10 clase de antibiotice moderne, dar inhibă creșterea altor bacterii, cum ar fi Staphylococcus aureus și Escherichia coli. Sub 16,5 metri de gheață, într-o peșteră din Carpații românești, un grup de cercetători a descoperit o bacterie care zăcea îngropată timp de peste 5.300 […]
14:40
Republica Cehă va boicota, împreună cu Ucraina, ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice # Rador
Republica Cehă va boicota, împreună cu Ucraina, ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice din Italia, din cauza participării sportivilor ruși și belaruși care vor avea dreptul să concureze sub propriile steaguri naționale la Jocurile Paralimpice din 2026 de la Milano-Cortina, care vor avea loc în perioada 6-15 martie. Declarația a venit imediat după ce s-a […]
14:40
Somnul este esenţial pentru sănătatea organismului şi psihicului, iar lipsa sa prelungită poate avea efecte negative şi chiar poate pune viaţa în pericol. Deşi există numeroase studii despre cât trebuie să dormim, puţine cercetări analizează momentul şi modul în care ar trebui să permitem corpului să se odihnească. Cercetători chinezi de la Universitatea Medicală din […]
14:40
Actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolul său de chirurg plastician din serialul „Grey’s Anatomy”, a murit la vârsta de 53 de ani, potrivit presei americane. Anul trecut, Dane a anunțat că a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică. „Cu sufletul îndurerat, anunțăm trecerea în neființă a lui Eric Dane, joi după-amiază, după o luptă curajoasă […]
14:30
Moscova a doborât un nou record de căderi de precipitaţii sub formă de ninsoare, din ultimii 60 de ani, a anunţat meteorologul rus Evgheni Tișkoveț. Înălțimea stratului de zăpadă la Moscova este aproape de două ori mai mare faţă de măsurătorile ştiinţifice ale precipitaţiilor şi faţă de norma climatologică. Înălţimea stratului de zăpadă la Stația […]
14:30
Ninsoarea și vântul puternic continuă să afecteze circulaţia pe drumurile din Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov și Prahova. Nu se circulă pe trei tronsoane de drum național; peste 20 de drumuri județene sunt, de asemenea, închise. În județul Călărași se intervine pentru adăpostirea celor aproape 400 de oameni blocați cu mașinile în zăpadă, preluaţi […]
14:00
OpenAI afirmă că a blocat contul de ChatGPT al suspectului în cazul unui atac armat din Canada, însă nu a alertat autorităţile # Rador
OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT, a anunţat că a luat în considerare posibilitatea de a alerta autorităţile canadiene cu privire la activităţile unei persoane care a ucis ulterior opt persoane în Tumbler Ridge din British Columbia. Contul deţinut de Jesse Van Rootselaar a fost evidenţiat în iunie 2025 de sistemele de detectare a abuzului […]
13:40
Atacurile rusești constante asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au dus la imposibilitatea furnizării energiei electrice în regim normal # Rador
Atacurile rusești constante asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au dus la imposibilitatea furnizării energiei electrice în regim normal, iar lipsa curentului afectează și celelalte servicii publice de bază, cum sunt termoficarea și alimentarea cu apă. Cea mai gravă situație este în regiunea Kievului, iar un atac masiv recent asupra regiunii Zaporojie a lăsat peste 8.000 […]
13:30
Sistemul de sănătate al Cubei se află în pragul colapsului, din cauza blocadei impuse de SUA în privinţa aprovizionării cu petrol # Rador
Oficialii cubanezi afirmă că sistemul de sănătate, deja slăbit, este împins în pragul colapsului din cauza faptului că Statele Unite blochează aprovizionarea țării cu petrol. Sistemul medical al țării se afla oricum într-o criză perpetuă, la fel ca economia insulei, lipsa materialelor, a personalului și a medicamentelor fiind de mult timp o normalitate. Situația a […]
12:40
Departamentul pentru Situații de Urgență a făcut un bilanţ provizoriu al intemperiilor. Se intervine în șapte județe: Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova și în capitală. 58 de autovehicule cu puțin peste 100 de persoane sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Oamenii nu au solicitat până acum îngrijiri medicale și nici nu […]
12:20
Agenţi ruşi au închiriat apartamente lângă biroul lui Zelenski, la începutul invaziei, scopul fiind asasinarea preşedintelui (CNN) # Rador
La începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, agenți ruși au închiriat apartamente în imediata apropiere a Bioului Președintelui de la Kiev, având ordinul de a-l ucide pe Volodimir Zelenski – potrivit CNN. Postul de televiziune susţine că eliminarea lui Zelenski făcea parte din planul Kremlinului de a cuceri Ucraina. Președintele a supraviețuit […]
12:10
11 localități din județul Dâmbovița nu au curent electric la această oră, din cauza ninsorii și a vântului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență transmite că sunt afectați aproape 1.600 de abonați./dsirbu RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 21 februarie
12:00
Pompierii de la ISU București-Ilfov au intervenit în această dimineață la Institutul Clinic Fundeni, unde un incendiu a izbucnit la generatorul electric de rezervă, amplasat la o distanță de aproximativ 25 de metri de clădire. Nu au existat pacienți afectați, iar intervenția rapidă a dus la localizarea incendiului. Pentru siguranță, alimentarea cu energie electrică a […]
11:40
Un ucrainean a fost condamnat în SUA pentru facilitarea angajării ilegale a unor nord-coreeni în companii americane # Rador
Ucrainenul Oleksandr Didenko și-a recunoscut vinovăția într-o amplă schemă IT prin care lucrători nord-coreeni au obținut ilegal locuri de muncă în companii americane – potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției din SUA. Oleksandr Didenko, în vârstă de 29 de ani, administra site-ul Upworksell.com, prin intermediul căruia specialiști IT nord-coreeni cumpărau date personale furate ale cetățenilor […]
11:20
Preşedintele francez face apel la calm înaintea mitingurilor de sâmbătă în memoria activistului Quentin Deranque # Rador
Președintele francez, Emmanuel Macron, a făcut apel la calm înaintea mitingurilor planificate la nivel național sâmbătă, în memoria unui activist de extremă dreapta ucis săptămâna trecută. Marșurile sunt organizate în memoria lui Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, care a murit după ce a fost bătut într-o altercație surprinsă pe cameră, care a […]
10:30
Polonia va continua să finanțeze funcționarea terminalelor Starlink în Ucraina și va sprijini în continuare operarea acestora pe durata războiului – potrivit unui comunicat al Ministerului Transformării Digitale de la Kiev. Instituţia precizează că, de la începutul invaziei, partea poloneză a transmis Ucrainei peste 29.000 de terminale, care asigură comunicațiile pentru infrastructura critică, spitale și […]
10:20
Ungaria avertizează că se va opune unui împrumut al UE către Ucraina, dacă Kievul nu va relua livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba # Rador
Ungaria avertizează că se va opune prin veto unui împrumut al Uniunii Europene către Ucraina, dacă Kievul nu va relua livrările de petrol rusesc printr-o conductă ce traversează teritoriul ucrainean. Slovacia – apropiată Moscovei, la fel ca Ungaria – a criticat de asemenea Ucraina. Ministrul ungar de externe a acuzat Kievul de „şantaj”, reluând critici […]
09:50
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit această estimare într-un interviu acordat Agenției de știri japoneze Kyodo, fragmente din acest interviu au fost publicate vineri pe canalul său de Telegram. ‘Este extrem de periculos că ei acumulează cunoștințe despre războiul hibrid modern. Învață să contracareze atacurile cu rachete, cu diverse tipuri de drone, inclusiv cu drone […]
09:30
EVENIMENTE INTERNE – Minorități * Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” sărbătorește, în perioada 21–22 februarie, venirea primăverii și unul dintre cele mai „tandre” momente ale începutului de anotimp: Dragobetele sau, așa cum este consemnat în calendarul tradițional popular, Ziua Îndrăgostiților. Anul acesta, evenimentul cunoscut în popor și sub denumirea de Cap-de-Primăvară – sărbătoarea împăcării […]
08:50
Uniunea Europeană intenționează să aprobe un nou pachet de sancțiuni, al 20-lea, împotriva Rusiei, luni, 23 februarie # Rador
Uniunea Europeană speră să aprobe noul pachet de sancțiuni anti-război împotriva Rusiei, cel de-l 20-lea, pe 23 februarie, la împlinirea celor patru ani de la declanşarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe. Uniunea Europeană intenționează să aprobe un nou pachet de sancțiuni, […]
08:40
Oraşul Odesa a fost din nou vizat de un atac rusesc cu drone. Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacului cu drone din Odesa, susţin autoritățile. Serhi Lisak, șeful Administrației Militare a orașului, a postat imagini pe internet cu una dintre clădirile avariate. ‘Suntem conștienți de daunele provocate infrastructurii, la patru clădiri […]
08:30
Ninge viscolit în sud-estul țării de câteva ore bune, iar meteorologii spun că stratul nou de zăpadă va ajunge chiar și până la 20 de centimetri. Până mâine dimineață este cod galben de vânt, ninsori și viscol în aceste zone, iar restul țării este sub informare de aceleași fenomene, mai puțin severe însă. Rafalele puternice […]
08:20
Donald Trump a anunțat noi taxe vamale globale de 10%, după ce Curtea Suprema a Statelor Unite i le-a anulat pe cele impuse în baza unei legi rezervate urgențelor naționale. Șase din cei nouă judecători ai Curții, dintre care doi numiți chiar de Trump, au hotărât că nu există vreo urgență la impunerea tarifelor și […]
