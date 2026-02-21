Ungaria avertizează că se va opune unui împrumut al UE către Ucraina, dacă Kievul nu va relua livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba
Rador, 21 februarie 2026 10:20
Ungaria avertizează că se va opune prin veto unui împrumut al Uniunii Europene către Ucraina, dacă Kievul nu va relua livrările de petrol rusesc printr-o conductă ce traversează teritoriul ucrainean. Slovacia – apropiată Moscovei, la fel ca Ungaria – a criticat de asemenea Ucraina. Ministrul ungar de externe a acuzat Kievul de „şantaj”, reluând critici […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
10:30
Polonia va continua să finanțeze funcționarea terminalelor Starlink în Ucraina și va sprijini în continuare operarea acestora pe durata războiului – potrivit unui comunicat al Ministerului Transformării Digitale de la Kiev. Instituţia precizează că, de la începutul invaziei, partea poloneză a transmis Ucrainei peste 29.000 de terminale, care asigură comunicațiile pentru infrastructura critică, spitale și […]
10:20
Ungaria avertizează că se va opune unui împrumut al UE către Ucraina, dacă Kievul nu va relua livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba # Rador
Ungaria avertizează că se va opune prin veto unui împrumut al Uniunii Europene către Ucraina, dacă Kievul nu va relua livrările de petrol rusesc printr-o conductă ce traversează teritoriul ucrainean. Slovacia – apropiată Moscovei, la fel ca Ungaria – a criticat de asemenea Ucraina. Ministrul ungar de externe a acuzat Kievul de „şantaj”, reluând critici […]
Acum 2 ore
09:50
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit această estimare într-un interviu acordat Agenției de știri japoneze Kyodo, fragmente din acest interviu au fost publicate vineri pe canalul său de Telegram. ‘Este extrem de periculos că ei acumulează cunoștințe despre războiul hibrid modern. Învață să contracareze atacurile cu rachete, cu diverse tipuri de drone, inclusiv cu drone […]
09:30
EVENIMENTE INTERNE – Minorități * Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” sărbătorește, în perioada 21–22 februarie, venirea primăverii și unul dintre cele mai „tandre” momente ale începutului de anotimp: Dragobetele sau, așa cum este consemnat în calendarul tradițional popular, Ziua Îndrăgostiților. Anul acesta, evenimentul cunoscut în popor și sub denumirea de Cap-de-Primăvară – sărbătoarea împăcării […]
Acum 4 ore
08:50
Uniunea Europeană intenționează să aprobe un nou pachet de sancțiuni, al 20-lea, împotriva Rusiei, luni, 23 februarie # Rador
Uniunea Europeană speră să aprobe noul pachet de sancțiuni anti-război împotriva Rusiei, cel de-l 20-lea, pe 23 februarie, la împlinirea celor patru ani de la declanşarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe. Uniunea Europeană intenționează să aprobe un nou pachet de sancțiuni, […]
08:40
Oraşul Odesa a fost din nou vizat de un atac rusesc cu drone. Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacului cu drone din Odesa, susţin autoritățile. Serhi Lisak, șeful Administrației Militare a orașului, a postat imagini pe internet cu una dintre clădirile avariate. ‘Suntem conștienți de daunele provocate infrastructurii, la patru clădiri […]
08:30
Ninge viscolit în sud-estul țării de câteva ore bune, iar meteorologii spun că stratul nou de zăpadă va ajunge chiar și până la 20 de centimetri. Până mâine dimineață este cod galben de vânt, ninsori și viscol în aceste zone, iar restul țării este sub informare de aceleași fenomene, mai puțin severe însă. Rafalele puternice […]
08:20
Donald Trump a anunțat noi taxe vamale globale de 10%, după ce Curtea Suprema a Statelor Unite i le-a anulat pe cele impuse în baza unei legi rezervate urgențelor naționale. Șase din cei nouă judecători ai Curții, dintre care doi numiți chiar de Trump, au hotărât că nu există vreo urgență la impunerea tarifelor și […]
Acum 24 ore
22:00
Preşedintele american a susţinut o conferinţă de presă după decizia Curţii Supreme privind taxele vamale de urgenţă # Rador
Președintele american Donald Trump a susţinut o conferinţă de presă vineri, după decizia Curţii Supreme, care a declarat că taxele vamale de urgenţă impuse de Donald Trump sunt ilegale. Donald Trump şi-a început discursul calificând drept „profund dezamăgitoare” decizia Curții Supreme şi a spus că este „rușinat” de judecătorii Curții Supreme – unii dintre ei […]
21:50
România susţine eforturile internaţionale de soluţionare a conflictelor globale, a transmis preşedintele Nicuşor Dan # Rador
România susţine eforturile internaţionale de soluţionare a conflictelor globale, a transmis preşedintele Nicuşor Dan într-un mesaj postat pe internet, după ce a participat la Consiliul pentru Pace iniţiat de Donald Trump. Șeful statului a mai scris că, pentru politica externă a României, este important parteneriatul cu Statele Unite ale Americii în diferite formate şi mai […]
21:50
În judeţul Harghita, peste 2.200 de gospodării au rămas fără energie electrică din cauza rafalelor de vânt # Rador
Peste 2.200 de gospodării au rămas fără energie electrică în judeţul Harghita, unde rafale de vânt au întrerupt reţelele de distribuţie. Potrivit corespondentei RRA Oana Negrea, sunt afectaţi locuitorii din municipiul Gheorgheni şi din localităţile Borzont, Ciumani şi Joseni. Până la miezul nopţii, mai multe zone din judeţ, dar și din Covasna și Mureş se […]
21:30
Congresul SUA ar putea vota dacă va bloca sau nu capacitatea preşedintelui SUA de a ataca Iranul fără aprobarea Congresului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 februarie) – Congresul Statelor Unite ar putea vota săptămâna viitoare dacă să blocheze capacitatea președintelui Donald Trump de a ataca Iranul fără aprobarea membrilor Congresului, în timp ce armata SUA se pregătește pentru un potențial conflict grav cu Iranul în cazul în care eforturile diplomatice eșuează. Membrii Congresului, inclusiv câțiva colegi […]
21:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 februarie) – Realizator: Amalia Bojescu – Senatorii din Comisia pentru apărare și-au propus că până la sfârșitul lunii viitoare să definitiveze proiectul legii apărării naționale a României. Dezbateriile vor continua săptămâna viitoare cu reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu. Tot la Senat, luni va fi dezbătută și votată o nouă […]
21:00
Preşedintele SUA susţine că are alternative de aplicare a taxelor vamale mai mari decât puterile interzise de decizia Curţii Supreme # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 februarie) – Președintele american Donald Trump afirmă că există metode alternative de aplicare a taxelor vamale care ar putea genera venituri mai mari decât puterile de urgență care sunt acum interzise. „Alte alternative vor fi utilizate acum pentru a le înlocui pe cele pe care instanța le-a respins în mod incorect. […]
21:00
Guvernul britanic intenţionează să adopte o lege privind eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 februarie) – Guvernul britanic va lua în considerare adoptarea unei noi legi pentru a-l elimina pe Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron, odată ce ancheta poliției privind legăturile sale cu defunctul magnat pedofil Jeffrey Epstein va fi încheiată, a declarat vineri un oficial britanic. Orice modificare a liniei de […]
21:00
Premierul Ilie Bolojan se va întâlni la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 februarie) – Premierul Ilie Bolojan se va întâlni săptămâna viitoare la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR. De asemenea, șeful guvernului va prezenta prioritățile României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe […]
19:40
ASA anunță că vizează ziua de 6 martie pentru lansarea primei sale misiuni din ultimii peste 50 de ani care va transporta astronauți în jurul Lunii. Misiunea Artemis 2 va avea patru astronauți, care urmează să exploreze spațiul mult mai adânc decât până acum și să deschidă calea către o viitoare aselenizare. Oficialii au confirmat […]
19:00
Curtea Supremă din SUA a decis că majorarea taxelor vamale s-a făcut cu depășirea atribuțiilor președintelui Trump # Rador
Curtea Supremă din SUA a dat o lovitură grea politicilor globale privind taxele vamale aplicate de președintele Trump, printr-o decizie votată de șase judecători pentru și trei împotrivă, prin care s-a stabilit că președintele american și-a depășit atribuțiile. Judecătorii Curții Supreme au decis împotriva aplicării unei legi pe care președintele american a folosit-o pentru a […]
19:00
Donald Trump a numit decizia Curții Supreme privind tarifele vamale drept o „rușine” (surse) # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a numit vineri decizia Curții Supreme privind amplele tarife aplicate la nivel global drept o „rușine”, după ce decizia a fost luată în timpul întâlnirii sale cu guvernatorii statelor, au declarat surse familiare cu situația./cstoica/eradu (REUTERS – 20 februarie)
18:00
Nicolás Maduro ar trebui să fie judecat în propria țară, nu în străinătate, declară președintele brazilian Lula da Silva # Rador
Președintele brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat, vineri, că președintele venezuelean înlăturat de la putere, Nicolás Maduro, ar trebui să fie judecat în propria țară, nu în străinătate. Máduro a fost capturat din Caracas de forțele americane la începutul acestui an și dus la New York, unde este acuzat că supraveghează o rețea […]
18:00
SUA – Permisele de muncă pentru solicitanții de azil ar putea fi suspendate pentru „mulți ani” # Rador
Permisele de muncă pentru solicitanții de azil ar putea fi suspendate pentru „mulți ani”, în conformitate cu o propunere de regulament, publicată vineri de administrația președintelui american, Donald Trump. Aceasta ar fi una dintre cele mai ample modificări în privința autorizațiilor de angajare acordate solicitanților de azil din ultimele decenii./cstoica/denisse (REUTERS – 20 februarie)
17:00
Franța – Autoritățile permit uciderea a aproximativ 200 de lupi pentru a proteja animalele de fermă # Rador
Autoritățile franceze au permis uciderea a aproximativ 200 de lupi, deoarece haitele se răspândesc pe terenurile agricole și dau târcoale în apropierea orașelor mari, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Annie Genevard. Puțin peste 1.000 de lupi sunt prezenți în Franța, iar autoritățile locale au anunțat că au crescut limita de ucidere la 21% – deci […]
17:00
La microfon, Elvira Chilaru
16:20
Sprijinul acordat pentru plata facturilor la energie electrică va continua, anunță ministrul Muncii, Florin Manole # Rador
Sprijinul acordat pentru plata facturilor la energie electrică va continua până la finalul acestui an, anunță ministrul Muncii, Florin Manole. Până în prezent au fost înregistrate peste un milion de cereri pentru acordarea ticetului electronic de energie, din care aproape trei sferturi, aproximativ 750.000, au fost declarate eligibile. Datele evidențiază interesul constant pentru această măsură […]
15:30
Ministerul ucrainean al energiei, Denis Şmihal, a anunţat că, în cadrul unei reuniuni a Agenției Internaționale pentru Energie, desfăşurată la Paris, delegația Ucrainei a convenit cu partenerii europeni asupra livrării echipamentelor dezafectate de la șase centrale electrice termice (CTE) și termocentrale (CET) pentru stațiile din Ucraina. Potrivit acestuia, acordurile au fost încheiate cu Letonia, Austria, […]
15:00
UE ar trebui să fie pregătită să pună în vigoare în lunile următoare acordul încheiat cu blocul Mercosur, declară Maroš Šefčovič # Rador
Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită să pună în vigoare în lunile următoare controversatul acord de liber schimb încheiat cu blocul Mercosur din America de Sud, în pofida opoziției Franței și a unei contestații juridice, a declarat, vineri, Maroš Šefčovič, comisarul european pentru comerț. Acordul cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay (țări care formează […]
14:40
Într-o lume în continuă transformare, în care provocările sociale, politice și culturale se multiplică, noile generații joacă un rol esențial în construirea unor societăți mai incluzive, mai deschise și mai inovatoare. În acest context, Noaptea Ideilor, organizată de Institutul Francez din România (IFRo), propune un amplu ciclu de reflecție și dialog dedicat vocilor emergente. În […]
14:40
Autorităţile ucrainene au raportat că, în localitatea Komişuvaha, din regiunea Zaporijjia, o femeie de 22 de ani și un bărbat de 27 de ani au fost răniți ca urmare a unui atac rusesc cu bombe aeriene ghidate. Atacul a avut loc vineri, în jurul prânzului. „Rușii au atacat Komişuvaha cu bombe ghidate… Au fost răniți […]
14:40
Ministrul german al Apărării sugerează că o versiune europeană a alianței de informații Five Eyes ar fi posibilă # Rador
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat vineri că o versiune europeană a alianței de informații Five Eyes, formată din țări vorbitoare de limbă engleză (FVEY – alianță alcătuită din Australia, Canada, Noua Zeelandă, Regatul Unit și Statele Unite, n.red.), este luată în considerare pentru a răspunde mai bine amenințărilor reprezentate de Rusia. Vorbind […]
14:30
UE își propune să adopte, luni, al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, declară Kaja Kallas # Rador
Uniunea Europeană își propune să adopte, luni, al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat, vineri, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, afirmații făcute după ce diplomații UE au declarat anterior că reprezentanții UE nu au reușit să ajungă la un acord asupra acestui nou pachet. „Lunea viitoare ne propunem să adoptăm al […]
14:20
PSD face apel ca PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate programului de relansare economică # Rador
PSD face apel la celelalte partide din coaliția de guvernare, PNL și USR, să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate programului de relansare economică. Social-democrații transmit că măsurile pe care le-au propus încă din toamnă au fost deja întârziate, fapt care a accentuat declinul economic și insistă că pachetul trebuie să fie avizat urgent […]
14:20
Hidrologii au instituit un cod galben de viituri pentru râuri din 11 județe, până mâine la prânz. Este vorba de ape curgătoare din Oltenia, sudul Munteniei și din jumătatea de sud a Dobrogei. O parte însemnată din sud-estul țării se află de două ore sub un cod galben de vreme rea, vor fi intensificări ale […]
14:10
Kievul dezminte informaţiile potrivit cărora Zelenski ar fi declarat că războiul va continua încă trei ani # Rador
Biroul Președintelui de la Kiev a infirmat, vineri, informațiile răspândite de mass-media ruse conform cărora președintele Volodimir Zelenski ar fi declarat că războiul va continua încă trei ani – transmite Ukrinform. „Nu a existat nici o astfel de discuție cu consilierii și nici ceva negativ legat de negocieri, nici vreo indicație despre ”încă trei ani […]
14:00
La microfon, Elvira Chilaru
13:50
Muncitorii din construcții din Barcelona au finalizat cel mai înalt turn al bazilicii Sagrada Familia, odată cu instalarea unei cruci masive din ceramică în vârf. Operațiunea delicată la celebra capodoperă arhitecturală neterminată fusese programată pentru săptămâna trecută, dar a fost amânată din cauza vânturilor puternice. Biserica, proiectată de renumitul arhitect modernist Antoni Gaudí, a devenit […]
13:50
În anul 2026 se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, artist român de referință și unul dintre fondatorii sculpturii moderne la nivel mondial. În acest context, AGERPRES se alătură acestei aniversări istorice prin lansarea proiectului editorial special: Anul Brâncuși. Vă invităm să utilizați resursele noastre jurnalistice și multimedia premium pentru a […]
13:40
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a declarat că există un acord pentru organizarea următoarei runde de negocieri de pace între Ucraina, Statele Unite și Federația Rusă. Potrivit Suspilne, Sibiha a făcut declaraţia respectivă vineri, la Kiev, în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministra federală pentru afaceri europene și internaţionale a Austriei, Beate […]
13:30
În luna dragostei, Voltaj lansează videoclipul piesei „Electric”, single-ul care dă numele celui mai recent album, iar vibe-ul este exact cum te-ai aștepta: energie pură, culoare, dans și multă emoție. Regizat de Dan Petcan, clipul arată ca o explozie de stare bună – cadre intense, chimie și acel feeling care te face să zâmbești fără să-ți […]
13:20
O parte însemnată din sud-estul României va intra sub un Cod galben de vreme rea. Vor fi intensificări ale vântului, precipitaţii însemnate cantitativ, inclusiv ninsori, gheţuş şi polei. Astfel, conform acestei avertizări, din această după-amiază şi până mâine seară, vântul va bate cu putere, la început în sudul Moldovei, Muntenia şi la munte, apoi şi […]
13:20
Polonia se pregăteşte să îşi mineze frontiera cu Rusia, după ieşirea din Convenţia de la Ottawa # Rador
Premierul polonez, Donald Tusk, a afirmat că Varșovia va putea în curând să mineze frontierele sale estice cu Rusia, după ce țara a ieşit oficial vineri din Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal. Joi, Tusk a prezentat Bluszcz, sau „Iedera” – un sistem hibrid de instalare de mine, proiectat pentru discreție și […]
13:10
Introducere Duelul este un conflict armat, organizat și reglementat între două persoane pentru apărarea onoarei, adesea asociat cu epoca modernă timpurie și cu Europa secolelor XVI–XIX. Mai puțin cunoscut este însă faptul că practica a căpătat o importanță considerabilă și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, în special în primele decenii ale formării Republicii. Duelul, […]
12:30
La patru ani de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina de către Federația Rusă, Știrile TVR vor acoperi pe larg evenimentele din Kiev dedicate acestui moment, dar și realitatea dură a conflictului armat din zona frontului de est, din Donbas. Începând de sâmbătă, 21 februarie, echipa TVR, formată din Alex Costache – jurnalist, […]
11:40
Bordul Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul lunii, negocierea unui nou program cu Republica Moldova. Declarația aparține premierului Alexandru Munteanu, care menționează că noul program cu FMI va consolida credibilitatea externă a țării, fără a implica un nou pachet financiar, transmite IPN. În contextul acuzațiilor venite din partea opoziției, potrivit cărora premierul nu […]
11:20
Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de joi spre vineri, armata rusă a atacat teritoriul ucrainean cu drone și o rachetă balistică. Deşi cele mai multe mijloace de atac aerian au fost doborâte, în câteva locuri, au fost consemnate lovituri. „În noaptea de 20 februarie, inamicul a lansat o rachetă balistică Iskander-M […]
Ieri
11:00
Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, a acordat primul său interviu televizat de la preluarea mandatului postului BTV. Şeful statului a subliniat că are rezerve faţă de anumiţi miniştri din noul guvern interimar, pe care le-a comunicat premierului Andrei Ghiurov: „Nu pot să dau nume. Pe unii dintre miniştri îi cunosc bine, pe alţii nu îi cunosc […]
10:40
Donald Trump a anunțat că SUA vor contribui cu 10 miliarde de dolari la eforturile de refacere a Fâşiei Gaza # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a condus ieri prima reuniune a Consiliului pentru Pace, un organism creat special pentru a opri războiul din Gaza şi a începe reconstrucţia regiunii. În discursul său, liderul american a anunţat că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la eforturile de refacere a Fâşiei Gaza, fără a preciza […]
10:30
La Paris a început Anul Brâncuși cu vernisarea unei expoziții de fotografie artistică a ansamblului de la Târgu Jiu la Ambasada României în Franța. Exponatele sunt plasate afară, pe zidurile ambasadei, unde pot fi admirate de trecători până în toamnă. Corespondenta RRA, Daniela Coman, a vorbit cu autorul expoziției dedicate celor 150 de ani de […]
10:00
Guvernul va aproba într-o săptămână-două creșterea salariului minim pe economie convenită de coaliția de guvernământ # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul va aproba într-o săptămână-două creșterea salariului minim pe economie convenită de coaliția de guvernământ, estimează ministrul Muncii. Actul normativ a trecut în primă lectură în ședința de ieri a executivului, a precizat Florin Manole. Florin Manole: Creșterea salariului minim pe economie trebuie să fie aprobată și va fi aprobată la […]
09:30
Ucraina primește mai mult ajutor militar decât la începutul războiului, dar livrările întârzie (Ihor Jovkva) # Rador
Şeful adjunct al Biroului Președintelui de la Kiev, Ihor Jovkva, a declarat că Ucraina primește mult mai mult ajutor militar decât la începutul invaziei, însă principala problemă rămâne întârzierea livrărilor pachetelor de apărare anunțate de parteneri. „Dacă ar fi fost furnizate la timp și în cantitate suficientă, probabil că rachetele balistice (ruseşti, n.r.) nu ar […]
09:30
Forţele Navale Bulgare pregătesc o operaţiune de căutare a navei de pescuit dispărute în Marea Neagră # Rador
Continuă acţiunile de căutare a navei de pescuit dispărute în apele bulgare ale Mării Negre, între Sozopol şi Primorsko. Semnalul vasului a fost pierdut de radare miercuri, înainte de prânz. Forţele Navale Bulgare vor efectua o operaţiune de cercetare subacvatică a presupusului loc al scufundării navei de pescuit a căpitanului Hristo Spasov, în apropiere de […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.