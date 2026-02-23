Achiziții record pentru Metrorex în anul 2026. Contractul uriaș pentru care se pregătesc firmele de casă din Capitală
Fanatik, 23 februarie 2026 05:50
Contractul uriaș pregătit de Metrorex în 2026 pentru serviciile de pază. În trecut, licitațiile au fost câștigate de mai multe firme de casă, cu legături cu partidele aflate la putere
• • •
Acum 30 minute
05:50
Acum 6 ore
00:50
O lasă Dinamo mai moale cu FC Argeş ca să rateze FCSB play-off-ul?! Reacţia lui Andrei Nicolescu: “Îi înţeleg pe suporteri” # Fanatik
O lasă Dinamo mai moale cu FC Argeş ca să rateze FCSB play-off-ul?! Andrei Nicolescu, reacție tranșantă vizavi de speranțele suporterilor ce nu îi doresc pe rivali în play-off.
00:30
Superlativele Jocurilor Olimpice Milano-Cortina! Cele mai tari momente: istoria rescrisă de Norvegia şi Klaebo, colapsul lui Malinin, fenomenul Eileen Gu sau lecţia de curaj a lui Vonn # Fanatik
Jocurile Olimpice Milano-Cortina au ajuns la final. Fanatik vă prezintă cele mai tari momente ale competiţiei din Italia, una cu multe momente intense: recorduri doborâte, poveşti de excepţie, dar şi ratări, accidente sau momente de cumpănă.
Acum 8 ore
00:00
Cele mai tari mesaje ale fanilor lui Inter Milano pentru Cristi Chivu. Ce au spus după etapa care îi apropie de Scudetto: „Nu am nicio problemă să recunosc…” # Fanatik
Privit cu mult scepticism la începutul sezonului, Cristi Chivu i-a cucerit iremediabil pe fani. Ce au postat susținătorii lui Inter, după ce echipa s-a distanțat în fruntea clasamentului.
22 februarie 2026
23:40
Oltenii au sărbătorit cu o bătaie cu bulgări victoria cu 3-0 din deplasarea cu Unirea Slobozia. Vasile Mogoș, imagine de colecție # Fanatik
Universitatea Craiova a învins Unirea Slobozia cu 3-0 în deplasare. Jucătorii lui Filipe Coelho au sărbătorit succesul cu o bătaie cu bulgări.
23:20
Povestea fotbalistului din România care scrie istorie. Mergea cu o Dacia 1310 la antrenamente: ”Tata m-a învățat o chestie” # Fanatik
Un ”veteran” din Superliga este la câteva meciuri distanță de a scrie o pagină de istorie în competiția internă. Povestea impresionantă a fotbalistului de 37 de ani.
23:20
Pontul zilei de luni, 23 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.00 la Superbet pentru FCSB – Metaloglobus # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 23 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.00 la meciul FCSB - Metaloglobus.
23:20
Ștefan Baiaram dă din casă după Unirea Slobozia – U Craiova 0-3! Filipe Coelho i-a băgat pe fotbaliști în ședință: „Promit că nu vor mai exista astfel de episoade” # Fanatik
Ștefan Baiaram a spus totul după ce Universitatea Craiova s-a impus categoric în fața Unirii Slobozia! Ce le-a transmis Filipe Coelho jucătorilor înainte de a intra pe teren
23:10
Filipe Coelho, comparat cu Mirel Rădoi după Unirea Slobozia – U Craiova 0-3. Răspunsul franc al lusitanului: „Nu înseamnă nimic” # Fanatik
Universitatea Craiova s-a detașat în fruntea SuperLigii după ce a învins-o la scor de neprezentare pe Unirea Slobozia. Ce a spus Filipe Coelho când a fost comparat cu Mirel Rădoi
23:00
Directorul tehnic al FRF, ultimele detalii despre Mircea Lucescu: “L-am simţit foarte bine! E preocupat de componenţa lotului pentru cele două meciuri”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoichiță a vorbit în direct despre starea lui Mircea Lucescu. Ce urmează pentru selecționer, dar și pentru lotul convocat în vederea barajului cu Turcia.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 23 februarie 2026, poate aduce un câștig de 565 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A și Premier League.
22:40
Nicușor Bancu, declarație șocantă despre echipa națională: „Nu mă interesează, vreau doar să fiu aici pe primul loc”. Căpitanul Craiovei, atac la adresa VAR: „Au venit mai târziu” # Fanatik
Căpitanul Universității Craiova a uimit prin reacția sa de la finalul meciului Unirea Slobozia - Universitatea Craiova. Ce a declarat Nicușor Bancu despre națională și cum a comentat faza la care a cerut penalty
22:20
Răzvan Marin, gol și pasă de gol pentru AEK Atena, pe care a dus-o pe primul loc în Grecia. Formă maximă pentru mijlocașul român înaintea barajului cu Turcia. Video # Fanatik
Răzvan Marin se simte excelent la AEK Atena. Mijlocașul român a ieșit din nou la rampă în meciul din campionat cu Levadiakos. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
22:10
Presa din Italia îl vede pe Cristi Chivu cu o mână pe Scudetto! Etapă perfectă pentru Inter Milano, după ce AC Milan, Napoli și Juve s-au încurcat # Fanatik
Cristi Chivu se îndreaptă cu pași mari spre câștigarea titlului în Serie A. Toate rivalele s-au împiedicat în etapa a 26-a și Inter are acum un avans de 10 puncte în clasament.
22:10
Derby-ul Serbiei, incendiar, la propriu, la fel ca Steaua – Dinamo ’97! „Marakana” a devenit iad la Steaua Roșie – Partizan. Video # Fanatik
„Clasicul” Serbiei, Steaua Roșie - Partizan, a semănat cu Steaua - Dinamo, din 1997. Oaspeții au luat bătaie la scor de neprezentare, dar se pot „mândrii” că au dat foc unui sector din peluza de pe „Marakana”
Acum 12 ore
22:00
Adrian Șut, gol important în Emiratele Arabe Unite! Fostul mijlocaș al lui FCSB a spart gheața chiar împotriva echipei lui Daniel Isăilă. Video # Fanatik
Adrian Șut a spart gheața la Al-Ain! Mijlocașul român a reușit să înscrie primul său gol în campionatul Emiratelor Arabe Unite, iar victima a fost echipa antrenată de Daniel Isăilă
21:40
A fost sau nu penalty la Oţelul – UTA Arad! Cristi Balaj, verdict la cea mai complicată fază: “Dacă priveşti dintr-un unghi iei o decizie, dintr-un alt unghi este alta” # Fanatik
Arbitrajul din SuperLiga continuă să nască discuții aprinse după meciuri. Cel mai recent eveniment de acest gen s-a petrecut la Oțelul - UTA 2-2. Cristi Balaj a lămurit verdictul dat de „centralul” Flueran.
21:40
Nota primită de Radu Drăgușin după dezastrul din Tottenham – Arsenal 1-4. Ce au scris englezii despre român: „Cel mai bun în prima repriză, momente dificile apoi!” # Fanatik
Radu Drăgușin a bifat un nou meci în acest sezon la Tottenham. Ce notă a primit fotbalistul român și ce au scris englezii după prestația sa din Tottenham - Arsenal 1-4.
21:20
Răzvan Lucescu, un nou pas greșit cu PAOK în lupta la titlu! Ce s-a întâmplat după ce un jucător al românului și-a dat autogol în minutele de prelungire # Fanatik
PAOK a ajuns la a treia remiză consecutivă, iar lupta la titlu în Grecia se încinge! Răzvan Lucescu nu a reușit să învingă o formație din subsolul clasamentului, iar în minutele de prelungire a fost cât pe ce să piardă
21:10
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an” # Fanatik
Cine este fostul internațional francez, cu meciuri la cel mai înalt nivel, care s-a întâlnit cu Adi Mutu în Bucovina, la o petrecere. Cei doi au jucat împreună mulți ani la Fiorentina.
21:00
Vladimir Screciu, precizie de lunetist în Unirea Slobozia – Universitatea Craiova! Cum a înscris mijlocașul oltenilor. Video # Fanatik
Vladimir Screciu a deschis scorul la Slobozia printr-un șut de la distanță care a intrat în poartă după ce a lovit bara laterală! Deși puterea șutului nu a fost devastatoare, mijlocașul oltenilor a plasat perfect mingea
20:50
Nicușor Bancu a cerut penalty în primul sfert de oră al meciului Unirea Slobozia – Universitatea Craiova. VAR nu a intervenit # Fanatik
Universitatea Craiova a cerut penalty în primul sfert de oră al confruntării din deplasare cu Unirea Slobozia. Ce s-a întâmplat în careul gazdelor.
20:30
Premieră absolută pentru FCSB! Meciul cu Metaloglobus va fi arbitrat de victima derapajului sexist al lui Gigi Becali # Fanatik
Gigi Becali își va ieși din minți când va vedea delegarea CCA pentru FCSB - Metaloglobus. Pentru prima dată în istorie, roș-albaștrii vor fi arbitrați de o femeie
20:20
Președintele Rapidului, reacție dură la adresa lui Dinamo după clipul care a stârnit scandalul: “Prostesc! Ar trebui să ne abținem! Cei de etnie romă sunt în toate galeriile” # Fanatik
Clipul controversat postat în online de Dinamo, în ziua premergătoarea meciului cu Rapid, continuă să provoace reacții. Președintele din Giulești critică mișcarea rivalei din Ștefan cel Mare.
20:00
SUA a subordonat Canada în cel mai așteptat meci al anului. Mesajul lui Donald Trump după ce americanii au luat aurul în finala olimpică de hochei pe gheață # Fanatik
Așa cum așteptau mai toți pasionații hocheiului pe gheață, SUA și Canada s-au întâlnit în finala olimpică de la Milano Cortina. Americanii s-au impus după un meci pasionant.
19:40
Mobilizare formidabilă la Slobozia pentru partida cu U Craiova. Cum se prezintă gazonul înaintea primului meci în noctură. Foto # Fanatik
Slobozia s-a pregătit temeinic pentru meciul cu Universitatea Craiova, primul meci în nocturnă din istoria orașului ialomițean. Cum se prezenta gazonul cu două ore înainte de startul partidei
19:20
Fanatik SuperLiga, luni, 23 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top după FC Argeș – Farul și Unirea Slobozia – Universitatea Craiova # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, luni, 23 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Vivi Răchită, Marius Mitran și Andrei Vochin.
19:20
Radu Drăgușin, trei intervenții decisive în primul sfert de oră din derby-ul dintre Tottenham și Arsenal, transmis de Voyo! Românul a fost providențial # Fanatik
Start de vis în derby-ul dintre Tottenham și Arsenal pentru Radu Drăgușin! Cum a intervenit decisiv de trei ori pentru echipa sa în decursul a doar câteva zeci de secunde
18:50
Cum a învățat limba română unul dintre cei mai iubiți străini din România: Ce s-a întâmplat la Brașov, în primul an după ce s-a mutat în țara noastră # Fanatik
Mario Felgueiras, în prezent director sportiv la liderul din SuperLiga, Universitatea Craiova, a dezvăluit cum a învățat atât de bine limba română. Ce a făcut după ce a ajuns în țara noastră, în urmă cu mai mulți ani.
18:20
Alibec nu a putut să o ajute pe FCSB și a făcut scandal după FC Argeș – Farul 1-0: „N-am văzut de mult așa țărănie!” # Fanatik
Denis Alibec a avut un discurs nuclear după înfrângerea Farului Constanța în fața lui FC Argeș. Care au fost gesturile ce l-au scos din sărite pe internaționalul român
17:50
Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională. Video # Fanatik
Denis Drăguș a suferit o accidentare gravă în înfrângerea pe care Gaziantep a suferit-o în fața lui Trabzonspor, scor 1-2, în etapa cu numărul 23 din SuperLiga.
17:40
Tensiune în vestiarul Rapidului înaintea derby-ului cu Dinamo: “S-a simţit presiunea! Este normal să mai existe nemulţumiri” # Fanatik
Victor Angelescu a dezvăluit că a existat o tensiune suplimentară în vestiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Cum a reușit Rapid să treacă peste momentul dificil.
17:20
Giovanni Becali a anunţat marea favorită la câştigarea SuperLigii: “Pot să îşi asigure titlul înainte de play-off!” # Fanatik
Giovanni Becali a anunțat care este marea favorită la câștigarea titlului în România. Impresarul e de părere că trofeul poate fi asigurat încă de la terminarea sezonului regulat.
Acum 24 ore
16:50
Fanii lui FC Argeș, banner uriaș la meciul cu Farul! Ce mesaj au transmis după gafa lui Radu Petrescu. Foto # Fanatik
Fanii lui FC Argeș nu au irosit ocazia și au afișat un banner uriaș cu un mesaj categoric la meciul cu Farul. Ce gest au făcut suporterii piteștenilor, după gafa lui Radu Petrescu.
16:40
Țeapa enormă pe care și-a luat-o Cristi Borcea. Milionarul a investit 6 milioane de euro într-o afacere din care credea că va câștiga bani mulți # Fanatik
Cristi Borcea a dezvăluit cum a fost păcălit să investească 6 milioane de euro într-o afacere care se dorea a fi profitabilă. În ce situație este acum.
16:00
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!” # Fanatik
Continuă războiul de la distanță dintre Florin Prunea și Robert Niță. Fostul rapidist i-a transmis un nou răspuns după cel mai recent atac al fostului portar român.
16:00
Meciul şi scandalul de arbitraj la FC Argeş! Istvan Kovacs l-a eliminat pe Bogdan Andone, după o criză de nervi a antrenorului. Fază fierbinte cu Tudose # Fanatik
Atmosferă tensionată la FC Argeş - Farul. Bogdan Andone a fost eliminat după o criză de nervi, în timp ce Mario Tudose a scăpat de cartonaşul roşu, la o fază controversată, trecută cu vederea de Istvan Kovacs.
15:40
Bogdan Baratky a descoperit greșeala cu care Dinamo și-a semnat sentința în meciul cu Rapid: „Până la clipul cu pana, eram sub nivelul mării” # Fanatik
Bogdan Baratky a remarcat greșeala majoră a lui Dinamo, care i-a semnat sentința în derby-ul cu Rapid. Reputatul editorialist a spus lucrurilor pe nume.
15:10
FCSB şi Dinamo, duel pentru transferul unui jucător din SuperLiga: “Suma nu este o problemă, mai ales că e under! Am discutat cu Andrei Nicolescu” # Fanatik
Luptă între rivalele FCSB și Dinamo pentru unul dintre tinerii interesanți din SuperLiga. Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre jucătorul care poate ajunge în curtea „câinilor”.
15:10
PNL vrea să lase AUR fără subvenții de la buget, după vizitele lui George Simion în Statele Unite # Fanatik
Un grup de deputați liberali a inițiat un proiect de lege prin care partidele care folosesc banii din subvenții în scopuri contrare intereselor sau valorilor României să piardă susținerea de la buget.
14:50
Un jucător important este out de la FCSB! Anunţul lui Elias Charalambous: „Nu ştim când va reveni!” # Fanatik
Elias Charalambous a vorbit despre starea terenului pe Arena Naţională înainte de FCSB - Metaloglobus. Antrenorul campioanei a anunţat că un jucător important al echipei este out şi la acest meci.
14:50
Mobilizare totală înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova! Cum arată gazonul, cu câteva ore înaintea primului meci în nocturnă. Video # Fanatik
Alertă la Slobozia înaintea duelului cu Universitatea Craiova! Gazonul este acoperit de zăpadă, iar organizatorii fac eforturi pentru ca meciul să se poată disputa.
14:20
Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce a dirijat circulația într-o intersecție. E o fostă jucătoare de fotbal # Fanatik
Cum se numește călugărița româncă ce a ajuns virală după ce a dirijat circulația la o încrucișare de drumuri, la Roma. A jucat o perioadă bună fotbal.
14:20
Elias Charalambous, scos din sărite la conferință de întrebarea unui reporter: „E un cuvânt foarte grav. Ce vrei să spui?” # Fanatik
Elias Charalambous a fost scos din sărite la conferința de presă de un reporter, înainte de FCSB - Metaloglobus. De ce a izbucnit antrenorul cipriot?
14:10
Giovanni Becali, tranşant după Rapid – Dinamo 2-1: “I-a omorât! Au avut atitudine”. Jucătorul surpriză din derby, convocat de Mircea Lucescu # Fanatik
Giovanni Becali a avut o reacție categorică în direct, după Rapid - Dinamo, scor 2-1. Care este jucătorul pe care impresarul îl vede la echipa națională a lui Mircea Lucescu.
13:50
Andrei Borza semnează! Giovanni Becali a făcut anunţul: “Ne-am întâlnit, oferta este civilizată!”. Exclusiv # Fanatik
Andrei Borza, pe punctul de a semna un nou contract. Ce anunț a făcut Giovanni Becali despre viitorul internaționalului român de la Rapid. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
13:30
Preşedintele lui Dinamo, reacţie dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului cu Rapid: „Cei care strigă discriminare sunt cei care fac pana din maro în neagră!” # Fanatik
Andrei Nicolescu a avut o reacție dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului cu Rapid. Pe FANATIK găsiți ce mesaj a transmis președintele lui Dinamo.
13:00
Moral scăzut la FCSB înaintea meciurilor decisive pentru play-off! Dezvăluiri din vestiar: “Dacă bate FC Argeș sunt convinși că s-a terminat!” # Fanatik
Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga, FCSB, are un moral scăzut înainte de finalul sezonului regulat. În vestiar, roș-albaștrii sunt convinși că șansele la play-off scad dramatic dacă FC Argeș învinge pe Farul.
