„Pachetul Dmitriev” sau promisiunea nebunească de 14 trilioane de dolari pentru Statele Unite
Euractiv.ro, 23 februarie 2026 05:50
Kirill Dmitriev, care negociază pentru Vladimir Putin potențiale acorduri economice cu Statele Unite, a promis un câștig neașteptat de 14 trilioane de dolari pentru Washington, scrie „France 24” (Franța).
Acum 10 minute
06:00
Jack Lopresti, fost vicepreședinte al Partidului Conservator din Marea Britanie și ex-membru al Comisiei parlamentare pentru Apărare, s-a alăturat Brigăzii 12 Azov din Garda Națională a Ucrainei, informează „Suspilne” (Ucraina).
Acum 30 minute
05:50
Ieri
00:40
Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale statelor membre UE drept organizații teroriste # Euractiv.ro
Ministerul de Externe de la Teheran a anunțat sâmbătă că Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste, transmite Xinhua (China).
00:10
80 de deținuți politici au fost eliberați sâmbătă în Venezuela în cadrul recentei amnistii, a declarat președintele Parlamentului, Jorge Rodriguez, pentru AFP, potrivit Agerpres.
21 februarie 2026
19:30
Dosar penal după descoperirea a peste 200 de animale moarte la o fermă din Recea-Cristur # Euractiv.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal în cazul fermei de animale din Recea-Cristur, județul Cluj, după ce autoritățile au descoperit peste 200 de animale moarte pe terenul exploatației, anunță autoritatea judiciară.
19:20
Liderul PPE îi cere cancelarului Merz o implicare mai fermă în eforturile europene de apărare # Euractiv.ro
Liderul Partidului Popular European (PPE/conservator) din Parlamentul European, Manfred Weber, i-a cerut cancelarului german Friedrich Merz să se angajeze ferm în eforturile comune de apărare în cadrul UE, relatează sâmbătă dpa.
19:10
SUA: Decizia privind taxele vamale aduce ușurare, dar incertitudinea comercială persistă # Euractiv.ro
Curtea supremă a SUA a decis vineri că președintele Trump și-a depășit atribuțiile prevăzute de Constituție impunând taxe vamale asupra produselor care intră în SUA, iar piețele globale au salutat decizia, notează agenția de știri chineză Xinhua.
19:00
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei califică platforma Telegram drept un risc de securitate # Euractiv.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a clasificat platforma online Telegram, utilizată de milioane de persoane în Rusia, drept un risc de securitate, potrivit dpa.
18:50
Premierul slovac Robert Fico a amenințat sâmbătă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă în două zile Kievul nu ia măsuri pentru reluarea transporturilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba, transmite Reuters.
18:30
Ucraina confirmă atacul asupra unei fabrici rusești de rachete hipersonice Oreșnik, Udmurtia # Euractiv.ro
Statul Major General al forțelor armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă un atac asupra unei fabrici care produce rachetele balistice hipersonice Oreșnik situată în regiunea Udmurtia, informează EFE preluată de Agerpres.
18:10
Patru ani de război în Ucraina. Serviciile secrete au avertizat, însă prea puțini au crezut # Euractiv.ro
Un articol publicat de Shaun Walker în „The Guardian” (Marea Britanie) dezvăluie cum serviciile de informații americane și britanice au anticipat invazia rusă din Ucraina, dar s-au lovit de scepticism în capitalele europene și chiar la Kiev.
17:40
88 de țări au semnat cel mai mare acord diplomatic din istorie privind inteligența artificială # Euractiv.ro
Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea „Declarației de la Delhi”, cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de țări.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Premierul României, Ilie Bolojan, va avea o întrevedere, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe data de 26 februarie.
17:30
Magistrații i-au scris lui Nicușor Dan să trimită Parlamentului legea privind pensiile speciale # Euractiv.ro
Un număr de 16 Curți de Apel din România i-au trimis, vineri, președintelui Nicușor Dan, o scrisoare prin care îi cer ca recenta lege trecută de controlul CCR și care vizează pensionarea magistraților să fie retrimisă Parlamentului.
15:50
Cancelarul german Friedrich Merz și-a făcut autocritica la Congresul CDU.
14:50
Aeroportul Internațional Palm Beach din Florida va fi redenumit în curând după președintele american Donald Trump, în urma adoptării unui proiect de lege în acest sens de către legislatorii acestui stat în care se află reședința privată a lui Trump.
14:40
Maia Sandu: Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet # Euractiv.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.
14:30
Abia intrați în recesiune tehnică, Guvernul spune că „economia a reintrat pe traiectorie ascendentă" # Euractiv.ro
Guvernul a transmis vineri pe rețelele sociale că "economia României a reintrat pe traiectorie ascendentă", la scurt timp după ce Statistica a anunțat că țara noastră se află în recesiune tehnică.
14:00
Guvernul ceh planifică modificări ale finanțării mass-media publice–dar păstrează detaliile secrete # Euractiv.ro
Noua coaliție din Cehia se pregătește să elimine taxele de licență și să transfere finanțarea mass-media publice către bugetul de stat, o mișcare care a stârnit îngrijorări în rândul experților în mass-media și al organizaților internaționale.
11:50
PSD face din nou opoziție de la putere: apel la PNL și USR să nu blocheze relansarea economică # Euractiv.ro
PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate programului de relansare economică și spune că pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei!
11:10
Trump a cerut guvernului american să pregătească publicarea dosarelor despre extratereștri și OZN # Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că va ordona agențiilor americane, inclusiv Departamentului apărării, să „înceapă procesul de identificare și publicare” a dosarelor guvernamentale despre extratereștri și viață extraterestră.
10:40
Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au aterizat luni la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
10:10
Departamentul de Stat dezvoltă freedom.gov, un portal prin care utilizatori din Europa ar putea accesa conținut restricționat, inclusiv prin VPN, potrivit Reuters (Marea Britanie).
09:50
Albania, laboratorul Europei unde inteligența artificială combate (sau ascunde) corupția # Euractiv.ro
În urma anunțului guvernului conform căruia un ministru virtual va controla contractele publice, Parchetul îi anchetează pe creatorii acestuia și pe cel care este mâna dreaptă a prim-ministrului, relatează „El País” (Spania).
09:40
Guvernul interimar condus de Andrei Ghiurov a depus jurământul la Sofia, iar președinta Iliana Iotova a convocat alegeri parlamentare pe 19 aprilie 2026, informează „Sega” (Bulgaria).
09:30
Ungaria. Tisza conduce detașat în sondaje, însă ungurii cred că tot FiDeSz va câștiga pe 12 aprilie # Euractiv.ro
Partidul Tisza ar învinge FiDeSz cu 13% dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica aceasta, potrivit unui sondaj efectuat în februarie de Institutul de Cercetări Politice și Economice „Iránytű” și obținut de ziarul „Népszava” (Ungaria).
09:20
Moartea lui Quentin Deranque se transformă într-o problemă diplomatică între Franța și Italia # Euractiv.ro
Cazul lui Quentin Deranque, activistul de extrema dreaptă ucis la Lyon săptămâna trecută, a depășit granițele franceze și a devenit o problemă diplomatică între Franța și Italia, scrie „La Stampa” (Italia).
09:10
PE și Consiliul consolidează acordul privind criteriile de selecție pentru Agenția Vamală a UE # Euractiv.ro
Parlamentul European și Consiliul UE converg treptat asupra criteriilor care vor fi utilizate pentru selectarea orașului care va găzdui sediul noii autorități vamale europene, EUCA, pentru care Italia a nominalizat Roma, relatează ANSA (Italia).
09:00
Coreea de Nord a dezvăluit joi un lansator de rachete multiplu de 600 mm capabil să lanseze focoase nucleare. Liderul Kim Jong-un urmează să prezinte următorii pași din programul de armament și descurajare al Phenianului, potrivit „France 24”.
08:40
Pentru prima dată din 1972 încoace, niciun acord nu mai controlează evoluția arsenalului nuclear # Euractiv.ro
Odată cu expirarea tratatului New Start, dispare ultima constrângere căre menține descurajarea nucleară. Astfel, China, Statele Unite și Rusia par hotărâte să-și consolideze arsenalele, observă Alain Frachon, editorialist la „Le Monde” (Franța).
08:40
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-un interviu pentru Digi24, că „problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”.
08:10
Cum încearcă Emiratele Arabe Unite să-și extindă influența din Etiopia până în Somalia # Euractiv.ro
În ultimii ani, Abu Dhabi și-a multiplicat investițiile, precum și parteneriatele militare și diplomatice în regiunea Mării Roșii și a Cornului Africii, considerate strategice, relatează „Liberation” (Franța).
07:50
Statele Unite ale Americii desfășoară masiv în Golful Persic avioane de război și nave, anticipând un posibil conflict cu Iranul. Casa Albă nu a decis încă dacă va ataca, însă războiul pare iminent, opinează „Euronews” (Italia).
07:40
Contraofensivă fără precedent după 2023, pe fondul blocării serviciului Starlink pentru ruși # Euractiv.ro
Armata ucraineană a câștigat 63 de kilometri pătrați de teritoriu în fața armatei ruse între miercuri și duminică, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:30
Negocierile dintre Rusia și Ucraina sunt înghețate. Kievul îl acuză pe Putin: „Sabotează totul” # Euractiv.ro
Moscova consideră că câștigă timp avansând în teren, în timp ce experții ucraineni insistă că delegația rusă e concepută pentru a „a trage de timp”, relatează „20 Minutos” (Spania) într-un articol semnat de Emilio Ordiz.
19 februarie 2026
21:00
Nicușor Dan: Nu alegem între SUA și UE. Încercăm să fim partenerii corecții în toate parteneriatele # Euractiv.ro
Pus să explice de ce a ales să mergă la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, președintele Nicușor Dan a explicat că "pentru politica noastră externă e important să fim parteneri în diferite formate".
19:10
Coridorul Vertical: optimism moderat la Atena, Bruxelles-ul încă fără soluții concrete # Euractiv.ro
Trimisul special al Comisiei Europene pentru Coridorul Vertical, Klaus-Dieter Borchardt, a plecat de la Atena pentru a înțelege care sunt blocajele care frânează proiectul, dar nu a prezentat încă soluții concrete, informează EnergyPress.gr.
19:00
18:50
Acuzații de nepotism la adresa politicienilor AfD. Merz se gândește la înăsprirea legilor # Euractiv.ro
Manevrele mai multor parlamentari AfD îl determină pe cancelarul german Friedrich Merz să ia în considerare reguli mai stricte.
18:40
Președintele Nicușor Dan i-a transmis omologului american, Donald Trump, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, mulțumiți că a convocat "această întâlnire atât de importantă".
18:30
Președintele României a dat mâna cu președintele Donald Trump, care l-a menționat și în discursul de deschidere prezentându-l drept premier.
17:20
15:40
Peste 70% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj realizat de INSCOP Research și publicat joi.
14:50
Aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital la nivel european urmărește integrarea mai profundă a piețelor financiare din statele membre, reducerea fragmentării naționale și facilitarea circulației capitalului peste granițe.
14:40
Premierul slovac, la fel ca și Guvernul ungar, oprește exporturile de motorină către Ucraina # Euractiv.ro
În urma ședinței guvernului slovac de miercuri, premierul Robert Fico a anunțat că rafinăria slovacă de petrol Slovnaft va înceta să exporte motorină către Ucraina și va produce doar pentru uz intern, informează Hirado.hu (Ungaria).
14:10
Axios estimează „probabilități de 90% ca SUA să atace Iranul în următoarele săptămâni” # Euractiv.ro
Deși SUA și Iranul au declarat că în timpul discuțiilor „s-au făcut progrese”, Axios scrie că diferențele de opinie sunt mari, iar oficialii americani nu sunt optimiști în ceea ce privește depășirea lor, notează „RAI News” (Italia).
13:10
Coridorul Vertical: optimism moderat la Atena, Bruxelles-ul încă fără soluții concrete # Euractiv.ro
13:00
12:50
