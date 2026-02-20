Albania, laboratorul Europei unde inteligența artificială combate (sau ascunde) corupția
Euractiv.ro, 20 februarie 2026 09:50
În urma anunțului guvernului conform căruia un ministru virtual va controla contractele publice, Parchetul îi anchetează pe creatorii acestuia și pe cel care este mâna dreaptă a prim-ministrului, relatează „El País” (Spania).
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 30 minute
10:10
Departamentul de Stat dezvoltă freedom.gov, un portal prin care utilizatori din Europa ar putea accesa conținut restricționat, inclusiv prin VPN, potrivit Reuters (Marea Britanie).
Acum o oră
09:50
Albania, laboratorul Europei unde inteligența artificială combate (sau ascunde) corupția # Euractiv.ro
În urma anunțului guvernului conform căruia un ministru virtual va controla contractele publice, Parchetul îi anchetează pe creatorii acestuia și pe cel care este mâna dreaptă a prim-ministrului, relatează „El País” (Spania).
09:40
Guvernul interimar condus de Andrei Ghiurov a depus jurământul la Sofia, iar președinta Iliana Iotova a convocat alegeri parlamentare pe 19 aprilie 2026, informează „Sega” (Bulgaria).
09:30
Ungaria. Tisza conduce detașat în sondaje, însă ungurii cred că tot FiDeSz va câștiga pe 12 aprilie # Euractiv.ro
Partidul Tisza ar învinge FiDeSz cu 13% dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica aceasta, potrivit unui sondaj efectuat în februarie de Institutul de Cercetări Politice și Economice „Iránytű” și obținut de ziarul „Népszava” (Ungaria).
Acum 2 ore
09:20
Moartea lui Quentin Deranque se transformă într-o problemă diplomatică între Franța și Italia # Euractiv.ro
Cazul lui Quentin Deranque, activistul de extrema dreaptă ucis la Lyon săptămâna trecută, a depășit granițele franceze și a devenit o problemă diplomatică între Franța și Italia, scrie „La Stampa” (Italia).
09:10
PE și Consiliul consolidează acordul privind criteriile de selecție pentru Agenția Vamală a UE # Euractiv.ro
Parlamentul European și Consiliul UE converg treptat asupra criteriilor care vor fi utilizate pentru selectarea orașului care va găzdui sediul noii autorități vamale europene, EUCA, pentru care Italia a nominalizat Roma, relatează ANSA (Italia).
09:00
Coreea de Nord a dezvăluit joi un lansator de rachete multiplu de 600 mm capabil să lanseze focoase nucleare. Liderul Kim Jong-un urmează să prezinte următorii pași din programul de armament și descurajare al Phenianului, potrivit „France 24”.
08:40
Pentru prima dată din 1972 încoace, niciun acord nu mai controlează evoluția arsenalului nuclear # Euractiv.ro
Odată cu expirarea tratatului New Start, dispare ultima constrângere căre menține descurajarea nucleară. Astfel, China, Statele Unite și Rusia par hotărâte să-și consolideze arsenalele, observă Alain Frachon, editorialist la „Le Monde” (Franța).
08:40
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-un interviu pentru Digi24, că „problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”.
Acum 4 ore
08:10
Cum încearcă Emiratele Arabe Unite să-și extindă influența din Etiopia până în Somalia # Euractiv.ro
În ultimii ani, Abu Dhabi și-a multiplicat investițiile, precum și parteneriatele militare și diplomatice în regiunea Mării Roșii și a Cornului Africii, considerate strategice, relatează „Liberation” (Franța).
07:50
Statele Unite ale Americii desfășoară masiv în Golful Persic avioane de război și nave, anticipând un posibil conflict cu Iranul. Casa Albă nu a decis încă dacă va ataca, însă războiul pare iminent, opinează „Euronews” (Italia).
07:40
Contraofensivă fără precedent după 2023, pe fondul blocării serviciului Starlink pentru ruși # Euractiv.ro
Armata ucraineană a câștigat 63 de kilometri pătrați de teritoriu în fața armatei ruse între miercuri și duminică, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:30
Negocierile dintre Rusia și Ucraina sunt înghețate. Kievul îl acuză pe Putin: „Sabotează totul” # Euractiv.ro
Moscova consideră că câștigă timp avansând în teren, în timp ce experții ucraineni insistă că delegația rusă e concepută pentru a „a trage de timp”, relatează „20 Minutos” (Spania) într-un articol semnat de Emilio Ordiz.
Acum 24 ore
21:00
Nicușor Dan: Nu alegem între SUA și UE. Încercăm să fim partenerii corecții în toate parteneriatele # Euractiv.ro
Pus să explice de ce a ales să mergă la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, președintele Nicușor Dan a explicat că "pentru politica noastră externă e important să fim parteneri în diferite formate".
19:10
Viceprim-ministrul Antonio Tajani a declarat că, după vizita sa la Washington pentru Consiliul Păcii, va merge și la Stuttgart „pentru a participa la congresul CDU în calitate de ministru de externe, alături de fostul cancelar Angela Merkel.
19:10
Coridorul Vertical: optimism moderat la Atena, Bruxelles-ul încă fără soluții concrete # Euractiv.ro
Trimisul special al Comisiei Europene pentru Coridorul Vertical, Klaus-Dieter Borchardt, a plecat de la Atena pentru a înțelege care sunt blocajele care frânează proiectul, dar nu a prezentat încă soluții concrete, informează EnergyPress.gr.
19:00
Între 2024 și 2025, rețeaua Ministerului italian de Interne a fost lovită de un atac cibernetic al hackerilor chinezi, relatează „Euronews” (Italia).
18:50
Acuzații de nepotism la adresa politicienilor AfD. Merz se gândește la înăsprirea legilor # Euractiv.ro
Manevrele mai multor parlamentari AfD îl determină pe cancelarul german Friedrich Merz să ia în considerare reguli mai stricte.
18:40
Președintele Nicușor Dan i-a transmis omologului american, Donald Trump, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, mulțumiți că a convocat "această întâlnire atât de importantă".
18:30
Președintele României a dat mâna cu președintele Donald Trump, care l-a menționat și în discursul de deschidere prezentându-l drept premier.
17:20
Președintele României a dat mâna cu președintele Donald Trump, care l-a menționat și în discursul de deschidere prezentându-l drept premier.
15:40
Peste 70% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj realizat de INSCOP Research și publicat joi.
14:50
Aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital la nivel european urmărește integrarea mai profundă a piețelor financiare din statele membre, reducerea fragmentării naționale și facilitarea circulației capitalului peste granițe.
14:40
Premierul slovac, la fel ca și Guvernul ungar, oprește exporturile de motorină către Ucraina # Euractiv.ro
În urma ședinței guvernului slovac de miercuri, premierul Robert Fico a anunțat că rafinăria slovacă de petrol Slovnaft va înceta să exporte motorină către Ucraina și va produce doar pentru uz intern, informează Hirado.hu (Ungaria).
14:10
Axios estimează „probabilități de 90% ca SUA să atace Iranul în următoarele săptămâni” # Euractiv.ro
Deși SUA și Iranul au declarat că în timpul discuțiilor „s-au făcut progrese”, Axios scrie că diferențele de opinie sunt mari, iar oficialii americani nu sunt optimiști în ceea ce privește depășirea lor, notează „RAI News” (Italia).
13:10
Coridorul Vertical: optimism moderat la Atena, Bruxelles-ul încă fără soluții concrete # Euractiv.ro
Trimisul special al Comisiei Europene pentru Coridorul Vertical, Klaus-Dieter Borchardt, a plecat de la Atena pentru a înțelege care sunt blocajele care frânează proiectul, dar nu a prezentat încă soluții concrete, informează EnergyPress.gr.
13:00
Viceprim-ministrul Antonio Tajani a declarat că, după vizita sa la Washington pentru Consiliul Păcii, va merge și la Stuttgart „pentru a participa la congresul CDU în calitate de ministru de externe, alături de fostul cancelar Angela Merkel.
12:50
Între 2024 și 2025, rețeaua Ministerului italian de Interne a fost lovită de un atac cibernetic al hackerilor chinezi, relatează „Euronews” (Italia).
Ieri
10:00
Cel mai recent sondaj IRES scoate în evidență percepția existenței unei stări de incertitudine la nivel global, marcată printr-o serie de amenințări generatoare de anxietate, dar cu un impact încă destul de redus în planul securității individuale.
09:50
Președinta instituției monetare europene ar vrea să-i permită președintelui Macron să influențeze numirea succesorului său înainte de alegerile prezidențiale. Ea ar urma să renunțe la funcție înainte de sfârșitul mandatului său.
09:40
Moscova investește pe continentul african folosindu-se de „arme” ale puterii soft, cum ar fi religia și educația, scrie „Kathimerini” (Grecia) într-o analiză despre „instrumentalizarea” Africii de către Rusia.
09:10
Între autonomie strategică, dependența de umbrela americană și incertitudinile politice de la Paris și Londra, Berlinul avansează cu prudență, scrie „L'Express” (Franța) sub semnătura lui Audrey Parmentier.
09:00
Canada și-a lansat marți planul de miliarde de dolari pentru a-și consolida armata, bazându-se mai mult pe companiile naționale pentru a-și reduce dependența de Statele Unite, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:50
Liderii continentali spun vorbe mari despre autonomie și independență de SUA, dar e doar fanfaronadă, scrie fostul premier britanic Boris Johnson într-un editorial publicat de „The Wall Street Journal” (SUA).
08:40
Premierul slovac, la fel ca și Guvernul ungar, oprește exporturile de motorină către Ucraina # Euractiv.ro
În urma ședinței guvernului slovac de miercuri, premierul Robert Fico a anunțat că rafinăria slovacă de petrol Slovnaft va înceta să exporte motorină către Ucraina și va produce doar pentru uz intern, informează Hirado.hu (Ungaria).
08:30
Cum funcționează Consiliul pentru Pace: puterea de veto a lui Trump și structura „piramidală” # Euractiv.ro
De data aceasta, Ierusalimul își trimite la Washington ministrul de externe, deoarece în timpul campaniilor electorale este mai bine să nu fii fotografiat strângând mâna trimișilor turci sau qatarezi, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:20
Ucraina și Rusia se concentrează pe problema teritorială la Geneva „fără așteptări inutile” # Euractiv.ro
Negocierile trilaterale dintre Kiev, Moscova și Statele Unite vor continua miercurea aceasta; Moscova revendică partea din Donețk pe care nu a cucerit-o încă, iar Ucraina avertizează că dorește o discuție „constructivă”, scrie „20 Minutos” (Spania).
08:10
Axios estimează „probabilități de 90% ca SUA să atace Iranul în următoarele săptămâni” # Euractiv.ro
Deși SUA și Iranul au declarat că în timpul discuțiilor „s-au făcut progrese”, Axios scrie că diferențele de opinie sunt mari, iar oficialii americani nu sunt optimiști în ceea ce privește depășirea lor, notează „RAI News” (Italia).
18 februarie 2026
22:20
Moțiune simplă contra Oanei Țoiu vizând modul în care România a votat Acordul UE-Mercosur # Euractiv.ro
AUR și grupul Pace-Întâi România au depus miercuri o moțiune simplă, la Senat împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, vizând modul în care aceasta a reprezentat România în privința Acordului UE-MERCOSUR.
20:40
Două sondaje de opinie publicate la o distanță de o zi indică o erodare a convingerilor democratice în România, sau invers spus: tendințele autoritate, mai degrabă de inspirație rusă, par să câștige teren.
19:10
UE oferă sprijin suplimentar pentru regiunile de pe Flancul Estic afectate de războiul din Ucraina # Euractiv.ro
Comisia Europeană a lansat miercuri o strategie de sprijinire a nouă state membre UE care se învecinează cu Rusia, Ucraina și Belarus, inclusiv România. Împrumuturi de miliarde de euro ar putea ajuta la inversarea declinului economic și demografic.
18:50
Europa, tot mai fragilă în ochii românilor. Războiul și vechile temeri revin în prim-plan # Euractiv.ro
Percepția publică asupra securității europene traversează o fază de degradare accentuată, iar România nu face excepție, spun studiile sociologice.
16:00
CSM spune că ar fi fost esențială analiza CJUE asupra Legii privind pensiile magistraților # Euractiv.ro
După ce CCR a declarat Legea pensiilor speciale constituțională, CSM a precizat că ar fi fost esențială analiza Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la respectarea garanției de independență a justiției prin noul proiect de lege.
15:30
Premierul Ilie Bolojan a transmis, printr-un mesaj video, că reforma pensiilor magistraților, validată miercuri de CCR, este "un pas esențial spre corectarea inechităților, care au afectat încrederea oamenilor în stat".
15:20
Comunicat oficial al CCR: explicații pentru respingerea sesizării pe legea pensionării magistraților # Euractiv.ro
Curtea Constituțională a transmis miercuri după-amiază comunicatul oficial privind motivele care au stat la baza respingerii sesizării formulate de ÎCCJ asupa legii privind pensionarea magistraților.
14:20
Guvernul german vrea un „fond de reziliență” de miliarde pentru protejarea infrastructurii critice # Euractiv.ro
Guvernul german intenționează să înființeze un „fond de reziliență” de miliarde de euro pentru a proteja mai bine infrastructura critică, relatează Handelsblatt.
13:40
CCR: Legea pensiilor speciale ale magistraților - constituțională. Ce spun președintele și premierul # Euractiv.ro
Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, la a șasea încercare, că Legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională.
13:40
Batogul de sturion devine al 16-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european # Euractiv.ro
Înregistrarea indicației geografice „Batog de sturion” (IGP) în Registrul Uniunii al indicațiilor geografice a fost publicată miercuri în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
12:10
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat iritarea față de ovațiile în picioare pentru secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Republicanul taie resursele pentru Kiev, măsură care îi obligă pe europeni să abandoneze pasivitatea relativă. Riscul rupturii este că actuala reînarmare europeană ar putea aprinde vechi rivalități, ceea ce ar fi o victorie pentru Vladimir Putin.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.