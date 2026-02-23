Partidul de guvernământ din Coreea de Nord l-a reales pe Kim Jong Un secretar general
Bursa, 23 februarie 2026 07:20
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la putere, l-a reales pe Kim Jong Un în funcţia de secretar general în cadrul congresului care a avut loc duminică, potrivit presei de stat, potrivit Reuters. Este o mişcare considerată a sublinia controlul său absolut asupra puterii şi încrederea sporită în stabilitatea internă, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
07:30
Preşedintele rus Vladimir Putin a stabilit duminică drept o and #8222;prioritate absolută and #8221; dezvoltarea forţelor nucleare ale Rusiei după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite şi a promis să continue and #8222;întărirea and #8221; armatei ruse care luptă în Ucraina, transmite AFP.
Acum 30 minute
07:20
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la putere, l-a reales pe Kim Jong Un în funcţia de secretar general în cadrul congresului care a avut loc duminică, potrivit presei de stat, potrivit Reuters. Este o mişcare considerată a sublinia controlul său absolut asupra puterii şi încrederea sporită în stabilitatea internă, relatează Reuters.
07:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit.
Acum o oră
06:40
Jocurile Olimpice din 2026 s-au încheiat, Italia a predat ştafeta Franţei. Preşedinta CIO, Kirsty Coventry, a spus: and #8222;Dragi prieteni, declar închise Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. În conformitate cu tradiţia, invit tinerii din întreaga lume şi pe toţi cei prezenţi aici în această seară să se reunească peste patru ani în Alpii francezi, pentru a sărbători împreună cu noi cea de-a 26-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă. Ne vedem în 2030. and #8221;
06:40
Echipa naţională de rugby a României a pierdut duminică, în deplasare, scor 7-44, meciul cu echipa naţională a Portugaliei, din cadrul Campionatului European.
Acum 8 ore
00:00
USAMV Bucureşti lansează un centru de excelenţă pentru agricultură şi neutralitate climatică # Bursa
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti a semnat contractul de finanţare pentru Centrul de Excelenţă AgroCliN, un proiect strategic destinat accelerării tranziţiei agriculturii româneşti către neutralitate climatică, beneficiarii direcţi fiind fermierii şi comunitatea de cercetare.
00:00
Directorul executiv al Google susţine and #8222;hiperprogresul and #8221; AI şi cere guvernelor să inoveze # Bursa
Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a pledat pentru accelerarea dezvoltării inteligenţei artificiale şi pentru menţinerea investiţiilor în acest domeniu, în contextul apelurilor tot mai frecvente la reglementări mai stricte.
00:00
SC Bursa de Valori Bucureşti SA (Grupul BVB) a înregistrat în anul 2025 o performanţă financiară îmbunătăţită a segmentelor tranzacţionare şi post-tranzacţionare şi registru, pe fondul creşterii volumelor tranzacţionate şi al ofertelor publice derulate. Profitabilitatea grupului a fost, în schimb, impactată de efectele întârzierilor din procesul de operaţionalizare a Contrapărţii Centrale locale, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
00:00
Cum învaţă copiii să spună and #8222;nu and #8221; manipulării digitale; soluţia Narada pentru formarea discernământului # Bursa
*(Interviu cu Ramona Raduly, director de comunicare la Narada)Reporter: Care sunt principalele riscuri ale fenomenelor şi provocărilor online, de tipul and #8222;Balena albastră and #8221;, and #8222;Momo and #8221; etc., la care sunt expuşi copiii?Ramona Raduly: Dincolo de cazurile extreme, cred că cel mai mare risc este normalizarea pericolului.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,64%.
00:00
Euro a crescut, vineri, cu 0,0018 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0974 lei/euro.
00:00
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate continuă acţiunile de analiză şi control asupra furnizorilor publici şi privaţi de servicii medicale, în scopul depistării cazurilor de utilizare frauduloasă a fondurilor publice, au anunţat reprezentanţii instituţiei.
00:00
PayPay Corp., lider nipon în domeniul plăţilor digitale, se pregăteşte să intre pe cea mai mare piaţă de capital din lume, anunţă fintechweekly.com, menţionând că acesta a depus documentele la autorităţile de reglementare din SUA pentru lansarea unei oferte publice iniţiale (IPO) pe Nasdaq, ceea ce marchează un pas major în efortul său de a se extinde dincolo de Japonia şi de a-şi consolida rolul în plăţile digitale globale.
00:00
Votul care poate schimba direcţia FP; Opiniile membrilor Comitetului Reprezentanţilor şi ale altor acţionari # Bursa
* Matej Rigelnik, preşedintele board-ului: and #8222;Cred că miza adunării din 26 februarie este aceea de a decide dacă vrem să continuăm să generăm valoare pentru toţi acţionarii sau să revenim la promovarea unor interese individuale and #8221;* Valentin Stănescu, candidat la loc în board: and #8222;Retailul are peste 50% din fond; dacă ne-am prezenta toţi, am putea implementa orice este în interesul nostru and #8221;* Istvan Sarkany, membru al board-ului: and #8222;Votul pentru negocierea unui contract cu Franklin Templeton a avut 98% susţinere în adunarea acţionarilor, deci a avut clar prioritate în ochii noştri and #8221;* Florian Munteanu, membru al board-ului: and #8222;Votul este secret; nimeni nu trebuie să se teamă de faptul că, prin votul în interesul propriu, supără pe cineva and #8221;
00:00
* Fiecare dintre cele trei ţări şi-a majorat deţinerile cu peste 115 miliarde dolari într-un an * China şi-a redus deţinerile de datorii SUA cu 86 miliarde dolari, fiind lider al vânzărilor nete
00:00
* Dosar în Serial BURSA - Analiza blocurilor economice * (Episodul 4)
00:00
Tarifele vamale suplimentare impuse de Donald Trump la importurile de oţel şi aluminiu au provocat o scădere cu 30% a exporturilor europene de oţel către Statele Unite începând cu luna iulie 2025, ceea ce i-a făcut pe reprezentanţii industriei să solicite o and #8221;reechilibrare and #8221; a acordului încheiat între Bruxelles şi Washington, transmite AFP, conform Agerpres.
00:00
Trump şi FIFA lansează un fond de 75 milioane dolari pentru reconstrucţia infrastructurii sportive din Gaza # Bursa
*Plan pentru refacerea fotbalului într-o zonă devastată de război
Acum 12 ore
22:00
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, atrage atenţia asupra faptului că organismele internaţionale care colaborează cu România se uită la politica internă şi la stabilitatea coaliţiei de guvernare.
21:40
Acţiunile International Business Machines (IBM) au scăzut cu 11,5% în ultimele 21 de zile de tranzacţionare, iar în rândul investitorilor îngrijoraţi de acest declin există o preocupare esenţială.
21:30
Celulă de criză activată la Ministerul Sănătăţii pentru aeronava care revine de urgenţă la Otopeni # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni, după ce a semnalat activarea unui senzor de presurizare.
21:20
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov.
21:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă duminică seară că o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti - Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.
20:10
Trimisul special al preşedintelui american, Steve Witkoff, a afirmat că în săptămânile următoare ar putea exista and #8222;veşti bune and #8221; privind încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina şi nu a exclus posibilitatea organizării, în viitorul apropiat, a unui summit între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin.
19:40
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate.
19:30
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate.
19:20
Portalul Digital Unic al României, despre care fostul ministru PSD al Digitalizării, Bogdan Ivan, afirma acum aproape doi ani că va permite accesul la zeci de servicii publice online and #8222;cu un simplu click, fără a mai depinde de starea de spirit a unui funcţionar de la ghişeu and #8221;, nu este încă disponibil.
18:40
Statele Unite sunt pregătite să reia vineri, la Geneva, negocierile cu Iranul privind programul nuclear, cu condiţia ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore un proiect de acord nuclear.
Acum 24 ore
18:20
Preşedintele american Donald Trump este and #8222;curios and #8221; de ce Iranul nu a cedat încă şi nu a acceptat limitarea programului său nuclear, în condiţiile în care Washingtonul continuă o acumulare masivă de forţe militare în Orientul Mijlociu, a declarat trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff.
18:00
Datele PMI pentru februarie indică prima expansiune a sectorului manufacturier german după peste trei ani şi jumătate, sugerând posibilitatea unei redresări economice ciclice în Europa.
17:50
Ambasadorului României în Italia, Gabriela Dancău, i-a fost conferită Medalia Camerei Deputaţilor a Republicii Italiene.
17:40
Protest în Bucureşti: sute de oameni cer oprirea eutanasierii câinilor şi reformarea legislaţiei # Bursa
Aproximativ 1000 de persoane protestează, duminică, în Bucureşti, cerând schimbarea legislaţiei şi măsuri ferme, în aşa fel încât câinii să nu mai fie eutanasiaţi, iar bani publici să nu mai fie alocaţi pentru uciderea animalelor.
17:10
UE solicită SUA clarificări privind tarifele şi subliniază necesitatea unui comerţ echitabil # Bursa
Comisia Europeană a transmis duminică, printr-un comunicat de presă, că solicită clarificări complete privind acţiunile pe care Statele Unite intenţionează să le întreprindă ca urmare a recentei decizii a Curţii Supreme referitoare la Legea privind puterile economice de urgenţă internaţionale (IEEPA) şi la anularea tarifelor impuse de administraţia Donald Trump.
17:00
Serviciul Secret al SUA a informat că a ucis un bărbat de aproximativ 20 de ani care a încercat să pătrundă ilegal în zona securizată a reşedinţei lui Donald Trump, Mar-a-Lago, din West Palm Beach, Florida.
16:40
Papa Leon a lansat duminică un apel puternic pentru încetarea conflictului din Ucraina, afirmând că oprirea războiului, aflat deja în al patrulea an, and #8221;nu poate fi amânată and #8221;, în timp ce Statele Unite încearcă să intermedieze un acord între Moscova şi Kiev.
16:30
Hamas and #8222;a încheiat alegerile interne and #8221; înainte de desemnarea noului său şef, a declarat duminică pentru AFP un responsabil al mişcării islamiste palestiniene.
16:20
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu şi Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă al SUA, au discutat la Washington despre programul Visa Waiver.
16:10
Primăria Capitalei anunţă că Poliţia Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 şi 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea.
16:00
Preşedintele Braziliei respinge ideea and #8222;unui nou Război Rece and #8221; înaintea discuţiilor cu Trump # Bursa
Brazilia nu îşi doreşte and #8221;un nou Război Rece and #8221;, a declarat duminică preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva, îndemnând administraţia preşedintelui american Donald Trump să trateze toate statele în mod egal, înaintea unei vizite planificate în Washington.
15:40
Doi senatori USR au depus o iniţiativă legislativă în sprijinul antreprenorilor care depăşesc plafonul de TVA şi cărora legea în vigoare le cere conformare imediată, ceea ce în practică nu este întotdeauna posibil.
15:30
Aeroportul Internaţional Sofia va suspenda toate zborurile civile în două intervale scurte din timpul nopţilor de 23 şi 24 februarie, pe fondul operaţiunilor militare americane, potrivit datelor publicate pe Flightradar24 şi unui mesaj NOTAM oficial.
15:20
Buzoianu: Laboratoarele mobile vor monitoriza tot anul calitatea aerului în zone istorice poluate # Bursa
Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice şi nu există staţii oficiale, anunţă ministrul Mediului Diana Buzoianu, precizând că a semnat ordinul în acest sens.
15:10
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, pe motiv că Ucraina a blocat tranzitul ţiţeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba.
15:00
Victor Negrescu: and #8222;Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de ţară and #8221; # Bursa
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susţine că aderarea României la zona euro trebuie să devină proiect de ţară: and #8222;România trebuie să fie în nucleul deciziilor europene, nu la marginea lor and #8221;.
14:50
În prima zi a campaniei pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie, la un miting din Bekescsaba, prim-ministrul Viktor Orban şi-a reluat tonul alarmist, avertizând că, dacă FIDESZ nu va câştiga, Ungaria ar putea fi trasă într-un conflict militar.
14:40
Iranul şi Statele Unite nu reuşesc să ajungă la un punct comun privind amploarea şi mecanismul de ridicare a sancţiunilor impuse Teheranului în schimbul limitării programului său nuclear, a declarat duminică un oficial iranian de rang înalt.
14:20
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în decembrie 2025, de 1.278.795, arată datele publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF).
14:10
SUA ar putea prelua furnizarea gazului rusesc către nordul Europei prin reabilitarea conductelor Nord Stream # Bursa
Statele Unite ale Americii ar putea avea un rol decisiv într-o posibilă repornire a gazoductelor Nord Stream, care transportau volume uriaşe de gaz din Rusia către Germania şi care au explodat, acum trei ani, într-un incident care nu a fost rezolvat nici până acum.
14:00
Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 27,5 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Bursa
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat în această săptămână peste 27,5 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 4,89%, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 624,1 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară, potrivit BVB.
13:30
Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, potrivit guvernatorului Băncii Italiei, Fabio Panetta, care este şi membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Bloomberg.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.