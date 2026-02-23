Visul…
National.ro, 23 februarie 2026 07:20
Visul…
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
07:20
Acum 4 ore
05:00
BERBEC Dacă îți dorești cu adevărat o schimbare în mediul de lucru, va fi momentul ideal pentru a face pasul, și ar trebui să iei în considerare ce vor să facă și unde vor să ajungă, colegii tăi. În acest fel poți fi decisiv în realizarea preocupărilor profesionale. TAUR Astăzi va începe o nouă […] The post Horoscop 23 februarie 2026 – Dorești să faci mai mult decât poți first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
01:10
Acum 12 ore
21:10
Oamenii care devin prea bătrâni și fragili pentru a urca scările vor crește cererea pentru ascensoare, a prezis unul dintre cei mai mari producători din acest sector. „Pe măsură ce populația îmbătrânește – și se întâmplă în Europa, se va întâmpla în China și peste tot în lume – este nevoie să se instaleze ascensoare”, […] The post Îmbătrânirea populației va crește cererea de ascensoare first appeared on Ziarul National.
20:30
În timp ce Donald Trump se pregătește să se adreseze națiunii, americanii rămân în general nemulțumiți de performanța sa, majoritatea dezaprobând modul în care a gestionat inițiativele prioritare și afirmând că a depășit autoritatea funcției, potrivit unui sondaj realizat de Washington Post – ABC News. Ratingul de aprobare al președintelui se situează la 39% pozitiv […] The post Donald Trump în fața nemulțumirii americanilor first appeared on Ziarul National.
20:00
Răspunsul reținut al țărilor NATO la războiul hibrid este în contradicție cu opinia publică din țările aliate: operațiuni precum atacurile cibernetice asupra spitalelor ar trebui considerate acte de război. Potrivit unui sondaj realizat de Public First în Statele Unite, Canada, Franța, Germania și Marea Britanie, majoritatea oamenilor sunt de acord că un atac cibernetic care […] The post Atacurile cibernetice asupra spitalelor sunt un act de război? first appeared on Ziarul National.
19:40
România traversează cea mai apăsătoare perioadă economică din ultimii ani. În acest decor dominat de scumpiri, facturi, taxe și impozite nesimțite, nu mai poți deschide un televizor fără să dai peste un reprezentant al USR explicându-ți, doct și grav, de ce încă nu suferi suficient. USR-iștii au acaparat studiourile mai ceva ca avertizările meteo în […] The post USR ne vrea în genunchi first appeared on Ziarul National.
19:10
Cum au manipulat pandemia? Vaccinații decedați și spitalizați, numărați ca nevaccinați # National.ro
Efectele adverse ale vaccinurilor Covid, precum și spitalizările și decesele cauzate de virus au fost ascunse printr-un tertip al autorităților sanitare, care au trecut vaccinații în statistici ca nevaccinați timp de 14 zile și chiar 21 de zile de la momentul injectării, se arată într-un studiu publicat în revista Autoimmunity. Acest lucru a distorsionat grav […] The post Cum au manipulat pandemia? Vaccinații decedați și spitalizați, numărați ca nevaccinați first appeared on Ziarul National.
18:40
Pe măsură ce un atac al Statelor Unite asupra Iranului pare inevitabil, aliații din Golful Persic – tocmai țările care găzduiesc baze militare americane și se pregătesc cu anxietate pentru o ripostă iraniană – sunt îngroziți de escaladare. Dacă planificatorii militari americani analizează listele de ținte, Irakul și statele Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) […] The post Spaima țărilor arabe: războiul SUA cu Iranul first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
18:10
Când politologul german Carlo Masala a început să lucreze la cartea ”If Russia Wins: A Scenario”, intenționa să conteste opinia liderilor europeni cu privire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Masala s-a bazat pe discuțiile cu experți militari și oficiali guvernamentali pentru a-și elabora scenariul: se încheie un acord de pace în conformitate cu liniile discutate […] The post Putin privește dincolo de Ucraina. ”Situația de coșmar” pentru Europa first appeared on Ziarul National.
17:30
Ce înseamnă ultima amenințare tarifară a lui Trump pentru acordurile comerciale anterioare? # National.ro
Guvernele din întreaga lume nu vor renunța probabil la acordurile comerciale semnate cu Donald Trump în ultimul an, în ciuda unei hotărâri a Curții Supreme care a stabilit că multe dintre tarifele impuse de SUA erau ilegale. Se preconizează că țările vor fi descurajate să încerce să retragă acordurile încheiate, din cauza temerii de represalii […] The post Ce înseamnă ultima amenințare tarifară a lui Trump pentru acordurile comerciale anterioare? first appeared on Ziarul National.
17:20
Visul Barcelonei de a-l transfera pe Julian Alvarez a primit o lovitură serioasă. După ce presa din Argentina anunțase că mutarea este aproape rezolvată pentru aproximativ 70 de milioane de euro, reacția lui Atletico Madrid a schimbat radical situația. Potrivit jurnalistului spaniol Santi Ovale, clubul madrilen nu ia în calcul o despărțire decât pentru o […] The post Cât costă cel mai râvnit atacant al momentului first appeared on Ziarul National.
17:20
Leo Messi ar putea reveni la Barcelona pentru un ultim moment simbolic. Candidatul la președinția clubului, Victor Font, a anunțat că, dacă va câștiga alegerile, intenționează să organizeze un meci de retragere pentru starul argentinian chiar pe Camp Nou. Font a dezvăluit că a făcut deja primul pas și i-a propus lui Messi inclusiv funcția […] The post Messi, înapoi la Barcelona? „I-am propus” first appeared on Ziarul National.
17:10
Polițiștii îi dau un ultimatum lui Bolojan. Amenințare fără precedent. Grevă și proteste masive # National.ro
Sindicaliștii din MAI i-au dat un ultimatum premierului Ilie Bolojan pentru soluționarea revendicărilor, în caz contrar aceștia amenință că vor organiza ample manifestări de protest, care vor culmina și cu o grevă a personalului contractual. De data aceasta, sindicatele nu mai cer doar anularea oricărei intenții de a majora din nou vârsta de pensionare a […] The post Polițiștii îi dau un ultimatum lui Bolojan. Amenințare fără precedent. Grevă și proteste masive first appeared on Ziarul National.
17:10
Cazul înfiorător petrecut ieri la Aeroportul Internațional Otopeni, când am văzut cu toții cum o mamă și copilul ei au fost în imposibilitatea de a călători cu avionul, ne arată încă o dată ce înseamnă capitalismul sălbatic în România. Lăcomia și sărăcia A devenit o practică dură a companiilor aeriene low-cost aceea de a vinde […] The post Capitalism sălbatic: Alooo, Statul? first appeared on Ziarul National.
16:10
Acumularea rapidă a forțelor americane în Orientul Mijlociu a ajuns într-un punct critic, oferindu-i președintelui Donald Trump opțiunea de a lansa o acțiune militară împotriva Iranului chiar în acest weekend, potrivit oficialilor administrației și Pentagonului. Casa Albă se confruntă astfel cu o alegere strategică majoră: continuarea eforturilor diplomatice sau recurgerea la forță pentru a limita […] The post Va ataca SUA Iranul? first appeared on Ziarul National.
16:00
ONU a emis un comunicat oficial în care prezintă opinia experților instituției referitoare la dezvăluirile cutremurătoare din dosarele Epstein. Experții au catalogat faptele ca fiind crime împotriva umanității și au cerut urmărirea penală a vinovaților în toate instanțele naționale și internaționale competente. Aceștia au arătat că demisiile persoanelor implicate nu reprezintă un substitut adecvat pentru […] The post Experții ONU, acuzații în Dosarele Epstein: Vorbim despre crime împotriva umanității first appeared on Ziarul National.
15:50
Anxietatea care nu seamănă cu anxietatea/ Cum se ascunde frica sub control, perfecționism și nevoie de siguranță # National.ro
Nu toate formele de anxietate sunt vizibile. O parte importantă din literatura psihologică din ultimii ani descrie ceea ce cercetătorii numesc anxietate de înaltă funcționare: persoane care performează bine, sunt organizate și responsabile, dar mențin un nivel ridicat de tensiune internă. Studii din psihologia cognitivă arată că anxietatea nu se manifestă doar prin panică sau […] The post Anxietatea care nu seamănă cu anxietatea/ Cum se ascunde frica sub control, perfecționism și nevoie de siguranță first appeared on Ziarul National.
15:10
1. Indiferent de partidul în care erau, primarii Capitalei și primarii de sectoare și-au luat înjurături la greu, în ultimii 36 de ani. Foarte bine. Dar facem o discriminare. Prefecții au fost la fel vinovați și au scăpat mereu mai ieftin. E un raport invers proporțional și nedrept. Primarii au fost aleși. Sau aproape aleși […] The post Lupta împotriva bugetarilor se duce inventând bugetari de lux first appeared on Ziarul National.
12:00
Tradiții și obiceiuri de Lăsata Secului. Luni începe Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din an # National.ro
Duminică, credincioșii marchează Lăsatul Secului, ultima sărbătoare în care se mai poate mânca de dulce şi se pot face petreceri. Momentul este un prilej pentru reîntâlniri între rude sau prieteni, pentru reconciliere, dar şi pentru apropierea între generaţii. Postul Paştelui are două zile de lăsatul secului, prima pe 15 februarie când se renunţă la carne, […] The post Tradiții și obiceiuri de Lăsata Secului. Luni începe Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din an first appeared on Ziarul National.
11:40
Donald Trump s-a răzgândit în privința taxei vamale globale de 10%. A decis majorarea la 15% # National.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va crește noua taxă vamală globală la 15%, de la 10%, la o zi după înfrângerea de la Curtea Supremă a Statelor Unite, scrie BBC. Furios din cauza deciziei Curţii Supreme, Trump a ordonat vineri aplicarea imediată a unei taxe vamale de 10% asupra tuturor importurilor, în plus […] The post Donald Trump s-a răzgândit în privința taxei vamale globale de 10%. A decis majorarea la 15% first appeared on Ziarul National.
11:10
Cel mai înalt turn al Sagrada Familia a fost finalizat. Ce înălțime atinge acum Bazilica # National.ro
Sagrada Familia a devenit cea mai înaltă biserică din lume, după montarea ultimului element pe crucea turlei centrale. Cu toate acestea, monumentul conceput de Antoni Gaudi cu 140 de ani în urmă, este departe de a fi finalizat. Sagrada Familia a atins înălțimea maximă de 172 de metri O imensă macara galbenă a instalat un […] The post Cel mai înalt turn al Sagrada Familia a fost finalizat. Ce înălțime atinge acum Bazilica first appeared on Ziarul National.
10:30
Nicușor Dan recunoaște: anularea alegerilor din România a dus la ruptura relațiilor cu SUA # National.ro
Anularea alegerilor prezidenţiale din România în decembrie 2024 a fost pusă la îndoială în Statele Unite, iar Comisia Europeană a fost acuzată că a luat măsuri de cenzură agresive pe acest subiect. Președintele Nicușor Dan a recunoscut deschis, în cadrul vizitei sale oficiale în SUA, că imaginea României a suferit o eroziune severă din cauza […] The post Nicușor Dan recunoaște: anularea alegerilor din România a dus la ruptura relațiilor cu SUA first appeared on Ziarul National.
10:00
Vom avea o lună martie bizară. Meteorologii Accuweather au întocmit prognoza pentru prima lună de primăvară. Dacă în jumătate de țară se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare, în cealaltă jumătate valorile termice vor fi mai blânde. Martie a devenit în ultimii ani o lună de tranziție rapidă spre sezonul cald. Temperaturile de 18–22 […] The post Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather first appeared on Ziarul National.
09:40
Sunetul RO-Alert, modificat după alerta de la 4:20 dimineața. Raed Arafat a anunțat în ce situații va fi folosit tonul vechi # National.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență a schimbat sunetul pentru RO-ALERT, în urma scandalului produs de avertizarea transmisă la ora 4:20, miercuri dimineața, care anunța codul roșu de ninsoare. Vechiul ton va mai fi însă utilizat pentru situații de gravitate mai mare, potrivit Digi24. Raed Arafat schimbă sunetul RO-Alert după valul de critici După reacțiile stârnite, […] The post Sunetul RO-Alert, modificat după alerta de la 4:20 dimineața. Raed Arafat a anunțat în ce situații va fi folosit tonul vechi first appeared on Ziarul National.
09:10
Efectele viscolului și a ninsorilor abundente: munți de zăpadă, drumuri închise. Zeci de copaci căzuți și mașini avariate în mai multe județe # National.ro
Ninsorile au lovit România în ultimele 30 de ore, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și mai multe curse aeriene au suferit întârzieri. Circulație afectată pe drumuri naționale și județene Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a publicat un bilanț al intervențiilor din cursul zilei de sâmbătă, […] The post Efectele viscolului și a ninsorilor abundente: munți de zăpadă, drumuri închise. Zeci de copaci căzuți și mașini avariate în mai multe județe first appeared on Ziarul National.
08:50
Duminică, 22 februarie, multe zodii au parte de o surpriză frumoasă! Este momentul pentru finalizarea tuturor proiectelor importante sau semnarea contractelor înainte de 25 februarie, când Mercur intră în retrograd în Casa meditației, secretelor și a introspecției Berbecilor. Horoscop Berbec Berbecii muncesc fără încetare și în zilele libere. Nativii acestei zodii își doresc un venit […] The post Horoscop 22 februarie 2026 – Zi benefică pentru consolidarea relațiilor de prietenie first appeared on Ziarul National.
Ieri
12:00
Uniunea Europeană va introduce o limită comună pentru plățile în numerar în cuantum de peste 10.000 de euro. Limita va fi aplicată în toate statele membre, din anul 2027. Prin această măsură, autoritățile europene urmăresc astfel diminuarea volumului de tranzacții greu de urmărit, pentru combaterea evaziunii fiscale și a spălării de bani. UE impune o […] The post Plățile cash, limitate! Decizia obligatorie de anul viitor, în toate țările UE first appeared on Ziarul National.
11:40
Plan roșu de intervenție, activat după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în Giurgiu # National.ro
Un microbuz care transporta 16 persoane s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie. În urma accidentului, o femeie de 55 de ani din județul Ilfov a fost rănită și transportată de urgență la spital pentru […] The post Plan roșu de intervenție, activat după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în Giurgiu first appeared on Ziarul National.
11:20
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață la unul dintre generatoarele electrice de rezervă ale Spitalului Fundeni din București. Focul s-a manifestat la un echipament amplasat în exteriorul unității medicale, la aproximativ 25 de metri de clădire. A luat foc un generator Potrivit unui comunicat al ISUBIF, nu sunt cadre medicale sau pacienţi afectaţi. Alimentarea cu […] The post Incendiu la Spitalul Fundeni din Capitală. ISU intervine de urgență first appeared on Ziarul National.
11:10
Vacanța la munte, un lux! Cât plătesc românii pentru o zi la schi! Unii turiști nu se gândesc deloc la bani # National.ro
Stațiunile montane au devenit neîncăpătoare zilele acestea pentru turiștii dornici să se bucure de iarnă. Este zăpadă din belșug, mulți copii sunt în vacanța de schi, iar părinții lor au venit cu gândul să se relaxeze. Dar în Poiana Brașov, de exemplu, distracția pe pârtie vine cu un cost pe măsură. O familie cu trei […] The post Vacanța la munte, un lux! Cât plătesc românii pentru o zi la schi! Unii turiști nu se gândesc deloc la bani first appeared on Ziarul National.
10:40
Trump, furios după decizia Curții Supreme a SUA de anulare a mai multor taxe vamale. Președintele american introduce o nouă taxă globală # National.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri, 20 februarie, taxele vamale extinse impuse de președintele Donald Trump. Liderul american a semnat, în schimb, un nou tarif global de 10% pentru toate țările, care intră în vigoare aproape imediat. Curtea supremă a SUA declară ilegale taxele vamale impuse de Donald Trump Decizia, luată cu 6 […] The post Trump, furios după decizia Curții Supreme a SUA de anulare a mai multor taxe vamale. Președintele american introduce o nouă taxă globală first appeared on Ziarul National.
10:00
Alertă în Capitală! O fetiță a fost dată dispărută! A fost transmis și un mesaj RO-ALERT # National.ro
Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru copil dispărut. Este vorba despre o fată de 12 ani din Sectorul 6 al Capitalei. Aceasta a plecat voluntar de acasă și nu a mai revenit. Fata se numește Elena Maria Nicolae, are 12 ani și a plecat de acasă vineri. Fetița a plecat vineri seară de acasă […] The post Alertă în Capitală! O fetiță a fost dată dispărută! A fost transmis și un mesaj RO-ALERT first appeared on Ziarul National.
09:40
Horoscop 21 februarie – Găsește timp pentru a te bucura de lucrurile care îți aduc fericire # National.ro
Horoscopul zilnic sâmbătă, 21 Februarie 2026, pentru toate zodiile, aduce o zi plină de oportunități și surprize plăcute. Această zi promite să fie una plină de realizări și momente frumoase pentru toate zodiile, așa că haideți să vedem ce ne rezervă astrele pentru fiecare semn zodiacal. Horoscop Berbec Aceasta este o zi fluctuantă din punct […] The post Horoscop 21 februarie – Găsește timp pentru a te bucura de lucrurile care îți aduc fericire first appeared on Ziarul National.
09:10
Ninsoarea abundentă îi pune în dificultate pe șoferi! Drumuri închise, circulație restricționată, trenuri și zboruri întârziate VIDEO # National.ro
Iarna s-a întors cu forţe proaspete. Un nou cod galben de vreme rea a pus stăpânire pe mare parte din România. Ploaia care a căzut ieri s-a transformat peste noapte în ninsoare și s-a depus un nou strat de zăpadă. Cum se circulă pe drumurile din țară Circulația pe mai multe drumuri este oprită din […] The post Ninsoarea abundentă îi pune în dificultate pe șoferi! Drumuri închise, circulație restricționată, trenuri și zboruri întârziate VIDEO first appeared on Ziarul National.
08:40
Iarna nu se lasă dusă! Ninge din nou în Capitală și alte 16 județe. ANM a emis cod galben – HARTA # National.ro
Vom avea un weekend cu vreme severă. Au revenit ninsorile în Capitală și în majoritatea județelor. S-a depus deja un nou strat de zăpadă. Temperaturile au scăzut brusc și vor coborî sub pragul gerului în acest sfârșit de săptămână. Capitala și alte 16 județe sunt vizate de un cod galben de ninsori abundente. Ninge până […] The post Iarna nu se lasă dusă! Ninge din nou în Capitală și alte 16 județe. ANM a emis cod galben – HARTA first appeared on Ziarul National.
08:10
În multe familii și contexte de lucru, iritabilitatea a devenit un zgomot de fond. Nu mai surprinde pe nimeni. Este pusă pe seama oboselii, a traficului, a lipsei de timp sau a presiunilor zilnice. Tocmai această normalizare o face greu de observat. Când reacțiile scurte, tonul tăios și răbdarea scăzută devin obișnuite, nu mai sunt […] The post Când iritabilitatea devine normalitate/De ce suntem mai nervoși decât credem first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Intervenție contracronometru pârtia de schi! S-a chemat elicopterul SMURD pentru o femeie care s-a accidentat grav – VIDEO # National.ro
Echipele Salvamont au fost solicitate să intervină în cursul zilei de vineri, 20 februarie, pe Domeniul Schiabil Transalpina, pentru a acorda îngrijri medicale unei femei care s-a accidentat pe pârtie. S-a intervenit urgent la fața locului, fiind chemat și un elicopter SMURD. Salvamontiștii din Voineasa au fost cei care au solicitat, vineri, intervenția de urgență […] The post Intervenție contracronometru pârtia de schi! S-a chemat elicopterul SMURD pentru o femeie care s-a accidentat grav – VIDEO first appeared on Ziarul National.
15:20
Revin ninsorile în București, iar vântul va sufla cu putere. ANM anunţă că se va depune un nou strat de zăpadă # National.ro
Revin precipitațiile în Capitală, pe finalul acestei săptămâni. Dacă în primă fază vor fi ploi, ulterior se vor semnala precipitații mixte, iar apoi ninsori – atrag atenția meteorologii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunţat vineri, 20 februarie, detalii cu privire la cum va fi vremea la finalul acestei săptămâni în Capitală, prin intermediul unei […] The post Revin ninsorile în București, iar vântul va sufla cu putere. ANM anunţă că se va depune un nou strat de zăpadă first appeared on Ziarul National.
14:50
Prim-vicepreședintele AUR, atac la Nicușor Dan: „O deplasare ratată/România nu a fost un actor relevant la Washington” # National.ro
Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu cataloghează recenta vizită a președintelui Nicușor Dan la Washington, pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, drept „o deplasare ratată”. Acesta consideră că actuala conducere „nu mai are soluții, nu mai are viziune și nu mai are credibilitate”. Prim-vicepreşedinte AUR susține, vineri, că deplasarea preşedintelui României la prima […] The post Prim-vicepreședintele AUR, atac la Nicușor Dan: „O deplasare ratată/România nu a fost un actor relevant la Washington” first appeared on Ziarul National.
14:10
Noi tensiuni în Coaliție. PSD cere PNL şi USR „să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor” destinate Programului de relansare economică: „Pachetul trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei!” # National.ro
PSD-l condus de Sorin Grindeanu cere, vineri, PNL şi USR „să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor” destinate Programului de relansare economică, afirmând că pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei (în fruntea căruia se află Irineu Darău, de la USR). Social-democrații susțin că programul, inițiat încă din septembrie anul trecut, a fost […] The post Noi tensiuni în Coaliție. PSD cere PNL şi USR „să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor” destinate Programului de relansare economică: „Pachetul trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei!” first appeared on Ziarul National.
12:20
Vremea se schimbă radical, după episodul de frig din weekend. ANM a anunțat prognoza pentru următoarele săptămâni, până pe 23 martie # National.ro
După un weekend cu vreme rece în multe zone din țară, dar și cu precipitații prognozate de meteorologi (VEZI DETALII AICI), regimul termic se va schimba simțitor, începând de săptămâna viitoare. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publice, vineri dimineață, estimări meteo pentru intervalul 23 februarie – 23 martie. E vorba, așadar, despre prognoza […] The post Vremea se schimbă radical, după episodul de frig din weekend. ANM a anunțat prognoza pentru următoarele săptămâni, până pe 23 martie first appeared on Ziarul National.
11:50
A donat anonim lingouri de aur de 3,6 milioane de dolari către un oraș din Japonia, pentru repararea sistemului de alimentare cu apă # National.ro
Un oraș japonez a primit o donație consistentă pentru a-și repara sistemul de apă învechit. Donatorul misterios a dat autorităților nu mai puțin de 21 kilograme de lingouri de aur evaluate la 3,6 milioane de dolari pentru a se rezolva această problemă a orașului. Autorităţile dintr-un oraş japonez au primit o donaţie generoasă pentru repararea […] The post A donat anonim lingouri de aur de 3,6 milioane de dolari către un oraș din Japonia, pentru repararea sistemului de alimentare cu apă first appeared on Ziarul National.
11:20
O veste grea lovește Hollywood-ul și aduce multă tristețe în rândul fanilor serialului „Grey’s Anatomy”, dar nu numai. Actorul Eric Dane, care l-a interpretat pe chipeşul doctor Mark Sloan în serialul de televiziune de succes „Grey’s Anatomy” („Anatomia lui Grey”), a murit joi, la vârsta de 53 de ani, potrivit CNN. Anunțul trist a venit […] The post A murit actorul Eric Dane. Starul din „Grey’s Anatomy” avea 53 de ani – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:50
Julia Sauter, după cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice: „O experiență minunată” – VIDEO # National.ro
Performanță demnă de toată lauda pentru Julia Sauter, la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026. Julia Sauter a reuşit cea mai bună performanţă a carierei sale şi, totodată, cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la Jocurile Olimpice – locul 17. Eleva antrenată de Roxana Luca a depăşit performanţa acesteia de la Jocurile Olimpice de […] The post Julia Sauter, după cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice: „O experiență minunată” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:00
VIDEO. Nicușor Dan, după ce președintele Trump l-a prezentat drept „prim-ministrul” României: „Se mai întâmplă” # National.ro
La reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace (Board of Peace), ce a avut loc joi, 19 februarie, la Washington, președintele SUA, Donald Trump, a avut cuvinte de laudă la adresa românilor – spunând că sunt „minunați” și că „poporul român este fantastic”. I-a greșit însă titulatura președintelui Nicușor Dan, căruia i s-a adresat cu formularea […] The post VIDEO. Nicușor Dan, după ce președintele Trump l-a prezentat drept „prim-ministrul” României: „Se mai întâmplă” first appeared on Ziarul National.
09:50
Copiii care „nu mai vor”/ Retragerea emoțională: lipsă de motivație sau semn de alarmă psihologic # National.ro
Există copii care nu sunt agitați, nu sunt opoziționiști și nu atrag atenția prin comportamente intense. Din contră, sunt liniștiți. Prea liniștiți. Nu cer mult, nu protestează, nu creează probleme vizibile. În timp, însă, apare o schimbare subtilă: par să nu mai vrea nimic. Nu mai sunt interesați de jocuri, nu mai răspund cu entuziasm, […] The post Copiii care „nu mai vor”/ Retragerea emoțională: lipsă de motivație sau semn de alarmă psihologic first appeared on Ziarul National.
07:20
Pentru a oferi o experiență cât mai plăcută, noi și partenerii noștri folosim tehnologii precum cookie-urile pentru a stoca și / sau a accesa informații despre dispozitivul tău. Consimțământul față de aceste tehnologii ne va permite nouă și partenerilor noștri să procesăm date cu caracter personal, cum ar fi comportamentul de navigare sau ID-uri unice pe acest site și să afișăm reclame (ne)personalizate. Neacordarea sau retragerea consimțământului poate afecta negativ anumite caracteristici și f...
05:30
BERBEC Activitățile liniștite sau din culise vă atrag cel mai mult deocamdată. Nu este un moment pentru a împinge sau a depăși granițele, dar ești într-o formă excelentă pentru a te pregăti emoțional pentru zile mai solicitanteUrmărește moderație pentru cele mai bune rezultate. TAUR Poate exista o indecizie cu care să te confrunți astăzi, […] The post Horoscop 20 februarie 2026 – Dispoziția ta este adesea practică astăzi first appeared on Ziarul National.
02:20
Pentru a oferi o experiență cât mai plăcută, noi și partenerii noștri folosim tehnologii precum cookie-urile pentru a stoca și / sau a accesa informații despre dispozitivul tău. Consimțământul față de aceste tehnologii ne va permite nouă și partenerilor noștri să procesăm date cu caracter personal, cum ar fi comportamentul de navigare sau ID-uri unice pe acest site și să afișăm reclame (ne)personalizate. Neacordarea sau retragerea consimțământului poate afecta negativ anumite caracteristici și f...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.