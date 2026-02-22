Anxietatea care nu seamănă cu anxietatea/ Cum se ascunde frica sub control, perfecționism și nevoie de siguranță
National.ro, 22 februarie 2026 15:50
Nu toate formele de anxietate sunt vizibile. O parte importantă din literatura psihologică din ultimii ani descrie ceea ce cercetătorii numesc anxietate de înaltă funcționare: persoane care performează bine, sunt organizate și responsabile, dar mențin un nivel ridicat de tensiune internă. Studii din psihologia cognitivă arată că anxietatea nu se manifestă doar prin panică sau
• • •
Acum 5 minute
16:10
Acumularea rapidă a forțelor americane în Orientul Mijlociu a ajuns într-un punct critic, oferindu-i președintelui Donald Trump opțiunea de a lansa o acțiune militară împotriva Iranului chiar în acest weekend, potrivit oficialilor administrației și Pentagonului. Casa Albă se confruntă astfel cu o alegere strategică majoră: continuarea eforturilor diplomatice sau recurgerea la forță pentru a limita
Acum 15 minute
16:00
ONU a emis un comunicat oficial în care prezintă opinia experților instituției referitoare la dezvăluirile cutremurătoare din dosarele Epstein. Experții au catalogat faptele ca fiind crime împotriva umanității și au cerut urmărirea penală a vinovaților în toate instanțele naționale și internaționale competente. Aceștia au arătat că demisiile persoanelor implicate nu reprezintă un substitut adecvat pentru
Acum 30 minute
15:50
Anxietatea care nu seamănă cu anxietatea/ Cum se ascunde frica sub control, perfecționism și nevoie de siguranță # National.ro
Anxietatea care nu seamănă cu anxietatea/ Cum se ascunde frica sub control, perfecționism și nevoie de siguranță # National.ro

Nu toate formele de anxietate sunt vizibile. O parte importantă din literatura psihologică din ultimii ani descrie ceea ce cercetătorii numesc anxietate de înaltă funcționare: persoane care performează bine, sunt organizate și responsabile, dar mențin un nivel ridicat de tensiune internă. Studii din psihologia cognitivă arată că anxietatea nu se manifestă doar prin panică sau
Acum 2 ore
15:10
1. Indiferent de partidul în care erau, primarii Capitalei și primarii de sectoare și-au luat înjurături la greu, în ultimii 36 de ani. Foarte bine. Dar facem o discriminare. Prefecții au fost la fel vinovați și au scăpat mereu mai ieftin. E un raport invers proporțional și nedrept. Primarii au fost aleși. Sau aproape aleși
Acum 6 ore
12:00
Tradiții și obiceiuri de Lăsata Secului. Luni începe Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din an # National.ro
Duminică, credincioșii marchează Lăsatul Secului, ultima sărbătoare în care se mai poate mânca de dulce şi se poate face petreceri. Momentul este un prilej pentru reîntâlniri între rude sau prieteni, pentru reconciliere, dar şi pentru apropierea între generaţii. Postul Paştelui are două zile de lăsatul secului, prima pe 15 februarie când se renunţă la carne,
11:40
Donald Trump s-a răzgândit în privința taxei vamale globale de 10%. A decis majorarea la 15% # National.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va crește noua taxă vamală globală la 15%, de la 10%, la o zi după înfrângerea de la Curtea Supremă a Statelor Unite, scrie BBC. Furios din cauza deciziei Curţii Supreme, Trump a ordonat vineri aplicarea imediată a unei taxe vamale de 10% asupra tuturor importurilor, în plus
11:10
Cel mai înalt turn al Sagrada Familia a fost finalizat. Ce înălțime atinge acum Bazilica # National.ro
Sagrada Familia a devenit cea mai înaltă biserică din lume, după montarea ultimului element pe crucea turlei centrale. Cu toate acestea, monumentul conceput de Antoni Gaudi cu 140 de ani în urmă, este departe de a fi finalizat. Sagrada Familia a atins înălțimea maximă de 172 de metri O imensă macara galbenă a instalat un
10:30
Nicușor Dan recunoaște: anularea alegerilor din România a dus la ruptura relațiilor cu SUA # National.ro
Anularea alegerilor prezidenţiale din România în decembrie 2024 a fost pusă la îndoială în Statele Unite, iar Comisia Europeană a fost acuzată că a luat măsuri de cenzură agresive pe acest subiect. Președintele Nicușor Dan a recunoscut deschis, în cadrul vizitei sale oficiale în SUA, că imaginea României a suferit o eroziune severă din cauza
Acum 8 ore
10:00
Vom avea o lună martie bizară. Meteorologii Accuweather au întocmit prognoza pentru prima lună de primăvară. Dacă în jumătate de țară se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare, în cealaltă jumătate valorile termice vor fi mai blânde. Martie a devenit în ultimii ani o lună de tranziție rapidă spre sezonul cald. Temperaturile de 18–22
09:40
Sunetul RO-Alert, modificat după alerta de la 4:20 dimineața. Raed Arafat a anunțat în ce situații va fi folosit tonul vechi # National.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență a schimbat sunetul pentru RO-ALERT, în urma scandalului produs de avertizarea transmisă la ora 4:20, miercuri dimineața, care anunța codul roșu de ninsoare. Vechiul ton va mai fi însă utilizat pentru situații de gravitate mai mare, potrivit Digi24. Raed Arafat schimbă sunetul RO-Alert după valul de critici După reacțiile stârnite,
09:10
Efectele viscolului și a ninsorilor abundente: munți de zăpadă, drumuri închise. Zeci de copaci căzuți și mașini avariate în mai multe județe # National.ro
Ninsorile au lovit România în ultimele 30 de ore, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și mai multe curse aeriene au suferit întârzieri. Circulație afectată pe drumuri naționale și județene Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a publicat un bilanț al intervențiilor din cursul zilei de sâmbătă,
08:50
Duminică, 22 februarie, multe zodii au parte de o surpriză frumoasă! Este momentul pentru finalizarea tuturor proiectelor importante sau semnarea contractelor înainte de 25 februarie, când Mercur intră în retrograd în Casa meditației, secretelor și a introspecției Berbecilor. Horoscop Berbec Berbecii muncesc fără încetare și în zilele libere. Nativii acestei zodii își doresc un venit
Ieri
12:00
Uniunea Europeană va introduce o limită comună pentru plățile în numerar în cuantum de peste 10.000 de euro. Limita va fi aplicată în toate statele membre, din anul 2027. Prin această măsură, autoritățile europene urmăresc astfel diminuarea volumului de tranzacții greu de urmărit, pentru combaterea evaziunii fiscale și a spălării de bani. UE impune o
11:40
Plan roșu de intervenție, activat după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în Giurgiu # National.ro
Un microbuz care transporta 16 persoane s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie. În urma accidentului, o femeie de 55 de ani din județul Ilfov a fost rănită și transportată de urgență la spital pentru
11:20
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață la unul dintre generatoarele electrice de rezervă ale Spitalului Fundeni din București. Focul s-a manifestat la un echipament amplasat în exteriorul unității medicale, la aproximativ 25 de metri de clădire. A luat foc un generator Potrivit unui comunicat al ISUBIF, nu sunt cadre medicale sau pacienţi afectaţi. Alimentarea cu
11:10
Vacanța la munte, un lux! Cât plătesc românii pentru o zi la schi! Unii turiști nu se gândesc deloc la bani # National.ro
Stațiunile montane au devenit neîncăpătoare zilele acestea pentru turiștii dornici să se bucure de iarnă. Este zăpadă din belșug, mulți copii sunt în vacanța de schi, iar părinții lor au venit cu gândul să se relaxeze. Dar în Poiana Brașov, de exemplu, distracția pe pârtie vine cu un cost pe măsură. O familie cu trei
10:40
Trump, furios după decizia Curții Supreme a SUA de anulare a mai multor taxe vamale. Președintele american introduce o nouă taxă globală # National.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri, 20 februarie, taxele vamale extinse impuse de președintele Donald Trump. Liderul american a semnat, în schimb, un nou tarif global de 10% pentru toate țările, care intră în vigoare aproape imediat. Curtea supremă a SUA declară ilegale taxele vamale impuse de Donald Trump Decizia, luată cu 6
10:00
Alertă în Capitală! O fetiță a fost dată dispărută! A fost transmis și un mesaj RO-ALERT # National.ro
Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru copil dispărut. Este vorba despre o fată de 12 ani din Sectorul 6 al Capitalei. Aceasta a plecat voluntar de acasă și nu a mai revenit. Fata se numește Elena Maria Nicolae, are 12 ani și a plecat de acasă vineri. Fetița a plecat vineri seară de acasă
09:40
Horoscop 21 februarie – Găsește timp pentru a te bucura de lucrurile care îți aduc fericire # National.ro
Horoscopul zilnic sâmbătă, 21 Februarie 2026, pentru toate zodiile, aduce o zi plină de oportunități și surprize plăcute. Această zi promite să fie una plină de realizări și momente frumoase pentru toate zodiile, așa că haideți să vedem ce ne rezervă astrele pentru fiecare semn zodiacal. Horoscop Berbec Aceasta este o zi fluctuantă din punct
09:10
Ninsoarea abundentă îi pune în dificultate pe șoferi! Drumuri închise, circulație restricționată, trenuri și zboruri întârziate VIDEO # National.ro
Iarna s-a întors cu forţe proaspete. Un nou cod galben de vreme rea a pus stăpânire pe mare parte din România. Ploaia care a căzut ieri s-a transformat peste noapte în ninsoare și s-a depus un nou strat de zăpadă. Cum se circulă pe drumurile din țară Circulația pe mai multe drumuri este oprită din
08:40
Iarna nu se lasă dusă! Ninge din nou în Capitală și alte 16 județe. ANM a emis cod galben – HARTA # National.ro
Vom avea un weekend cu vreme severă. Au revenit ninsorile în Capitală și în majoritatea județelor. S-a depus deja un nou strat de zăpadă. Temperaturile au scăzut brusc și vor coborî sub pragul gerului în acest sfârșit de săptămână. Capitala și alte 16 județe sunt vizate de un cod galben de ninsori abundente. Ninge până
08:10
În multe familii și contexte de lucru, iritabilitatea a devenit un zgomot de fond. Nu mai surprinde pe nimeni. Este pusă pe seama oboselii, a traficului, a lipsei de timp sau a presiunilor zilnice. Tocmai această normalizare o face greu de observat. Când reacțiile scurte, tonul tăios și răbdarea scăzută devin obișnuite, nu mai sunt
20 februarie 2026
16:40
Intervenție contracronometru pârtia de schi! S-a chemat elicopterul SMURD pentru o femeie care s-a accidentat grav – VIDEO # National.ro
Echipele Salvamont au fost solicitate să intervină în cursul zilei de vineri, 20 februarie, pe Domeniul Schiabil Transalpina, pentru a acorda îngrijiri medicale unei femei care s-a accidentat pe pârtie. S-a intervenit urgent la fața locului, fiind chemat și un elicopter SMURD. Salvamontiștii din Voineasa au fost cei care au solicitat, vineri, intervenția de urgență
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Revin ninsorile în București, iar vântul va sufla cu putere. ANM anunţă că se va depune un nou strat de zăpadă # National.ro
Revin precipitațiile în Capitală, pe finalul acestei săptămâni. Dacă în primă fază vor fi ploi, ulterior se vor semnala precipitații mixte, iar apoi ninsori – atrag atenția meteorologii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunţat vineri, 20 februarie, detalii cu privire la cum va fi vremea la finalul acestei săptămâni în Capitală, prin intermediul unei
14:50
Prim-vicepreședintele AUR, atac la Nicușor Dan: „O deplasare ratată/România nu a fost un actor relevant la Washington” # National.ro
Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu cataloghează recenta vizită a președintelui Nicușor Dan la Washington, pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, drept „o deplasare ratată". Acesta consideră că actuala conducere „nu mai are soluții, nu mai are viziune și nu mai are credibilitate". Prim-vicepreşedinte AUR susține, vineri, că deplasarea preşedintelui României la prima
14:10
Noi tensiuni în Coaliție. PSD cere PNL şi USR „să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor” destinate Programului de relansare economică: „Pachetul trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei!” # National.ro
PSD-l condus de Sorin Grindeanu cere, vineri, PNL şi USR „să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor" destinate Programului de relansare economică, afirmând că pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei (în fruntea căruia se află Irineu Darău, de la USR). Social-democrații susțin că programul, inițiat încă din septembrie anul trecut, a fost
12:20
Vremea se schimbă radical, după episodul de frig din weekend. ANM a anunțat prognoza pentru următoarele săptămâni, până pe 23 martie # National.ro
După un weekend cu vreme rece în multe zone din țară, dar și cu precipitații prognozate de meteorologi (VEZI DETALII AICI), regimul termic se va schimba simțitor, începând de săptămâna viitoare. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publice, vineri dimineață, estimări meteo pentru intervalul 23 februarie – 23 martie. E vorba, așadar, despre prognoza
11:50
A donat anonim lingouri de aur de 3,6 milioane de dolari către un oraș din Japonia, pentru repararea sistemului de alimentare cu apă # National.ro
Un oraș japonez a primit o donație consistentă pentru a-și repara sistemul de apă învechit. Donatorul misterios a dat autorităților nu mai puțin de 21 kilograme de lingouri de aur evaluate la 3,6 milioane de dolari pentru a se rezolva această problemă a orașului. Autorităţile dintr-un oraş japonez au primit o donaţie generoasă pentru repararea
11:20
O veste grea lovește Hollywood-ul și aduce multă tristețe în rândul fanilor serialului „Grey's Anatomy", dar nu numai. Actorul Eric Dane, care l-a interpretat pe chipeşul doctor Mark Sloan în serialul de televiziune de succes „Grey's Anatomy" („Anatomia lui Grey"), a murit joi, la vârsta de 53 de ani, potrivit CNN. Anunțul trist a venit
10:50
Julia Sauter, după cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice: „O experiență minunată” – VIDEO # National.ro
Performanță demnă de toată lauda pentru Julia Sauter, la Jocurile
10:00
VIDEO. Nicușor Dan, după ce președintele Trump l-a prezentat drept „prim-ministrul” României: „Se mai întâmplă” # National.ro
La reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace (Board of Peace), ce a avut loc joi, 19 februarie, la Washington, președintele SUA, Donald Trump, a avut cuvinte de laudă la adresa românilor – spunând că sunt „minunați” și că „poporul român este fantastic”. I-a greșit însă titulatura președintelui Nicușor Dan, căruia i s-a adresat cu formularea […] The post VIDEO. Nicușor Dan, după ce președintele Trump l-a prezentat drept „prim-ministrul” României: „Se mai întâmplă” first appeared on Ziarul National.
09:50
Copiii care „nu mai vor”/ Retragerea emoțională: lipsă de motivație sau semn de alarmă psihologic # National.ro
Există copii care nu sunt agitați, nu sunt opoziționiști și nu atrag atenția prin comportamente intense. Din contră, sunt liniștiți. Prea liniștiți. Nu cer mult, nu protestează, nu creează probleme vizibile. În timp, însă, apare o schimbare subtilă: par să nu mai vrea nimic. Nu mai sunt interesați de jocuri, nu mai răspund cu entuziasm, […] The post Copiii care „nu mai vor”/ Retragerea emoțională: lipsă de motivație sau semn de alarmă psihologic first appeared on Ziarul National.
07:20
05:30
BERBEC Activitățile liniștite sau din culise vă atrag cel mai mult deocamdată. Nu este un moment pentru a împinge sau a depăși granițele, dar ești într-o formă excelentă pentru a te pregăti emoțional pentru zile mai solicitanteUrmărește moderație pentru cele mai bune rezultate. TAUR Poate exista o indecizie cu care să te confrunți astăzi, […] The post Horoscop 20 februarie 2026 – Dispoziția ta este adesea practică astăzi first appeared on Ziarul National.
02:20
19 februarie 2026
21:00
Quentin Deranque, un student în vârstă de 23 de ani și activist naționalist, a murit în weekend, în urma unei confruntări violente cu activiști Antifa, care a avut loc cu două zile înainte, la Lyon. Vestea a provocat un val de șoc în toată Franța, Adunarea Națională ținând luni un minut de reculegere pentru Deranque. […] The post Violența mișcării Antifa din Franța se extinde în politica mainstream first appeared on Ziarul National.
20:30
China urmărește să creeze noi mecanisme și alianțe comerciale care să reducă dependența de piața americană și să-și protejeze economia de tarifele lui Donald Trump. O analiză realizată pe baza a peste 2.000 de documente aprobate de Academia Chineză de Științe Sociale (CASS) și Universitatea din Beijing, începând din 2017, relevă o presiune sistematică din […] The post Cum vrea China să-și protejeze economia de tarifele lui Trump first appeared on Ziarul National.
20:00
Decizia Bruxelles-ului de a susține o nouă categorie de mașini electrice mici și accesibile, denumită M1E, a reînviat proiectele abandonate în 2021. La acea vreme, grupul Volkswagen avusese în vedere modele urbane Audi și Skoda derivate dintr-o bază comună, înainte de a renunța la ele din motive de poziționare și rentabilitate. Potrivit La Tribuna de […] The post Mașinile M1E, noua categorie europeană care schimbă regulile jocului first appeared on Ziarul National.
19:50
Legea pensiilor speciale ale magistraților, promovată de premierul Ilie Bolojan, a trecut în cele din urmă de votul Curții Constituționale, iar peste tot s-a vorbit ca de un mare succes al premierului. Televiziunile apropiate de liderul PNL au prezentat momentul drept o victorie politică majoră a sa, o dovadă de fermitate și consecvență. Numai că […] The post Victoria cui? „Național” dezvăluie jocurile din spatele votului CCR first appeared on Ziarul National.
19:10
Situație apocaliptică în economie. Guvernul se pregătește pentru falimentul companiilor strategice # National.ro
Executivul a fost forțat să schimbe Legea privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale (FGPCS), pe fondul riscului major de intrare în insolvență a operatorilor economici de interes strategic. Astfel, salariații acestora vor fi plătiți din acest fond pe o perioadă de 12 luni, și nu de 5 luni cât era prevăzut până în […] The post Situație apocaliptică în economie. Guvernul se pregătește pentru falimentul companiilor strategice first appeared on Ziarul National.
18:40
Jose Luis Chilavert a stârnit un scandal uriaș după declarațiile făcute în urma incidentului de rasism de la Benfica – Real Madrid, meci câștigat de „galactici” cu 1-0. Fostul mare portar paraguayan s-a poziționat de partea lui Gianluca Prestianni și a lansat un șir de afirmații revoltătoare. Chilavert a susținut că fotbalul „a devenit efeminat” […] The post Mbappe trăiește cu un travestit first appeared on Ziarul National.
18:40
Arsenal a ratat șansa de a se desprinde decisiv în fruntea Premier League, după remiza surprinzătoare, 2-2, pe terenul ultimei clasate, Wolverhampton. La final, Mikel Arteta nu și-a ascuns frustrarea și a recunoscut că echipa sa a plătit scump erorile din repriza secundă. „Tunarii” păreau în control după golurile marcate de Bukayo Saka și Piero […] The post Premier League încă se joacă! Arteta “in spume” după egalul cu ultima clasată first appeared on Ziarul National.
18:40
Amenințările președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au reprezentat „momentul de revelație” pentru cele șase mari economii ale UE în accelerarea reformei pieței financiare, a declarat ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo. Noul grup, denumit E6 la Bruxelles, este un club exclusivist format din Franța, Germania, Italia, Olanda, Spania și Polonia, creat pentru […] The post Clubul E6 va reforma piața financiară a UE? first appeared on Ziarul National.
18:10
Incompatibilități cu efect invers. Statul încurajează munca la negru a inspectorilor din ANAF # National.ro
Sindicaliștii din ANAF cer instituției să modifice legea privind incompatibilitățile pentru inspectori, dat fiind absurditatea acesteia, care nu se regăsește nicăieri în Europa. Mai mult, pe fondul tăierilor agresive din veniturile și așa ”subțiri” ale angajaților din ANAF, inspectorii ar putea lucra oricum în privat, dar la negru, atrag atenția sindicaliștii. Potrivit acestora, un sistem […] The post Incompatibilități cu efect invers. Statul încurajează munca la negru a inspectorilor din ANAF first appeared on Ziarul National.
18:00
Donald Trump l-a prezentat pe Nicuşor Dan drept „premierul” României. Liderul SUA spune că poporul român este „fantastic” – VIDEO # National.ro
Așa cum a făcut cu fiecare dintre invitații prezenți în capitala SUA, la evenimentul de joi, 19 februarie, Donald Trump a salutat prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii, în cadrul reuniunii inaugurale de la Washington. Președintele american a încurcat, însă, funcția șefului statului român și l-a numit „prim-ministru”. Dar a ținut să remarce faptul […] The post Donald Trump l-a prezentat pe Nicuşor Dan drept „premierul” României. Liderul SUA spune că poporul român este „fantastic” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:50
În adolescență, ADHD nu mai arată ca în copilărie. Agitația vizibilă scade adesea, dar dificultățile nu dispar. Se transformă. Mulți adolescenți nu mai aleargă prin clasă, dar trăiesc o formă de neliniște internă constantă. Din exterior, pot părea apatici, dezorganizați sau lipsiți de interes. În realitate, se confruntă cu dificultăți de reglare care devin mai […] The post ADHD la adolescenți: când nu mai e agitație, ci dezorganizare first appeared on Ziarul National.
16:40
Incredibil! Autoritățile au ”casat” profesii esențiale pentru avertizările hidrologice și întreținerea barajelor # National.ro
Sindicaliștii avertizează că standardul ocupațional pentru muncitor hidrometru din Apele Române, profesie esențială pentru avertizările hidrologice, a fost ”casat”, fiind considerată o ocupație învechită. Consecința este că formarea profesională în acest sector a devenit imposibilă. La fel se va întâmpla și cu profesia de agent hidrotehnic, care va fi ”casată” la sfârșitul acestui an, acesta […] The post Incredibil! Autoritățile au ”casat” profesii esențiale pentru avertizările hidrologice și întreținerea barajelor first appeared on Ziarul National.
16:30
China produce cele mai multe turbine eoliene și panouri solare, controlează aproape fiecare etapă a lanțurilor globale de aprovizionare cu baterii, exportă vehicule electrice ieftine și construiește reactoare nucleare într-un ritm amețitor. Donald Trump a înființat National Energy Dominance Council printr-un ordin executiv în februarie 2025 pentru a extinde industria internă a combustibililor fosili și […] The post Dominația energetică a Chinei first appeared on Ziarul National.
16:20
Nicuşor Dan, așteptat să aibă un scurt discurs la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump # National.ro
Ajuns la Washington, pentru a participa, în calitate de observator, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump, președintele Nicușor Dan este așteptat să susțină, joi, 19 februarie, un scurt discurs la evenimentul inaugural din capitala SUA. Președintele României, Nicușor Dan, va avea un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru […] The post Nicuşor Dan, așteptat să aibă un scurt discurs la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump first appeared on Ziarul National.
15:50
Sub administrația lui Donald Trump, Statele Unite presează NATO să reducă semnificativ activitățile sale externe, inclusiv să încheie o misiune importantă în Irak. De asemenea, SUA au făcut lobby pentru diminuarea operațiunii NATO de menținere a păcii în Kosovo și pentru a împiedica participarea formală a Ucrainei și a partenerilor din regiunea Indo-Pacific (Australia, Noua […] The post America e obișnuită să poruncească. De ce presează NATO first appeared on Ziarul National.
