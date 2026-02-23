Tensiuni diplomatice la Seul. Bannerul rusesc stârnește controverse
Lumea Politică, 23 februarie 2026
Un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră” afișat pe Ambasada Rusiei la Seul a generat reacții negative din partea autorităților sud-coreene. În același timp, ONU raportează încălcări grave ale drepturilor omului în Ucraina, la patru ani de la începutul conflictului. Bannerul de pe clădirea Ambasadei Rusiei la Seul a declanșat o reacție de […]
Cum tarifele comerciale impuse de Trump s-au întors împotriva americanilor de rând. Explicațiile guvernatorului Băncii Italiei # Lumea Politică
Tarifele vamale impuse de Donald Trump afectează economia americană, conform guvernatorului Băncii Italiei, Fabio Panetta. Acesta a declarat la Veneția că povara fiscală a fost transferată de la companii la consumatori, contribuind semnificativ la inflație. Economia Statelor Unite resimte impactul tarifelor vamale impuse de fostul președinte american Donald Trump, conform declarațiilor lui Fabio Panetta, guvernatorul […]
Donald Trump e Nicolae Ceaușescu în presa internațională. De unde a pornit comparația # Lumea Politică
Donald Trump stârnește critici după ce a afișat un banner cu chipul său pe clădirea Departamentului de Justiție. Jurnaliștii de la Washington Post și Financial Times îl compară cu Nicolae Ceaușescu, invocând un cult al personalității. Un banner uriaș cu imaginea lui Donald Trump, expus pe clădirea Departamentului de Justiție al SUA, a atras critici […]
Gigantul îngrijorat de scăderea vânzărilor în România. În alte țări europene au fost pe creștere # Lumea Politică
Grupul Jumbo se confruntă cu o scădere de 4% a vânzărilor în România, ceea ce a dus la o reevaluare a planurilor de investiții. În timp ce alte piețe ale grupului sunt în creștere, România se confruntă cu dificultăți economice care ar putea influența deciziile strategice. Jumbo analizează cu atenție situația pieței din România, după […]
Noi negocieri pentru bugetul pe 2026. Liderii coaliției se întâlnesc astăzi pentru a discuta alocările către ministere # Lumea Politică
Luni, la ora 13, liderii partidelor de guvernare se reunesc pentru a discuta bugetul de stat pe 2026. După întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan a anunțat că bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii, cu accent pe relansare economică. Premierul Ilie Bolojan a declarat după o întâlnire cu președintele Nicușor Dan […]
Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump” # Lumea Politică
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a răspuns criticilor primite după incidentul aviatic de pe Aeroportul Otopeni, subliniind importanța pregătirii și transparenței. Într-o postare pe Facebook, el a explicat de ce a convocat o celulă de criză și a pus spitalele în alertă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat public la criticile primite pentru intervenția sa în […]
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că o creștere a pensiilor în 2026 este „prematură”, subliniind necesitatea sustenabilității bugetare. În contrast, Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că indexarea pensiilor nu mai poate fi amânată, din cauza scăderii puterii de cumpărare a pensionarilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că discuțiile despre dezghețarea pensiilor sunt premature și […]
Partidul favorit în preferințele bucureștenilor dacă ar fi alegeri la Primăria Capitalei, duminica viitoare # Lumea Politică
Un sondaj CURS arată că PSD este favorit în preferințele bucureștenilor pentru alegerile locale, urmat îndeaproape de AUR. Traficul și aglomerația sunt principalele preocupări ale locuitorilor, iar încrederea în liderii politici este scăzută. Conform unui sondaj realizat de CURS, Partidul Social Democrat ar obține 22% din voturi dacă alegerile locale ar avea loc duminica viitoare, […]
USR vrea modificarea Codului Fiscal: Ce se întâmplă când firmele depășesc plafonul de TVA # Lumea Politică
Senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi au inițiat un proiect de lege care urmărește să sprijine antreprenorii prin acordarea unui termen de trei zile lucrătoare pentru notificarea depășirii plafonului de TVA. Propunerea vizează crearea unui mediu mai previzibil și echilibrat pentru afaceri. Senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi propun o modificare legislativă care […]
Ungaria amenință cu veto asupra sancțiunilor UE. Kievul, acuzat de șantaj energetic # Lumea Politică
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina escaladează, după ce Budapesta a anunțat că va bloca al 20-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei. Motivul îl reprezintă oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba, pentru care Ungaria dă vina pe Kiev. Ungaria se poziționează ferm împotriva noului pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, ca răspuns […]
Ministrul Pîslaru, acuzat de transmiterea unei informații false. „Eroare de comunicare” # Lumea Politică
Dragoș Pîslaru, membru al Executivului lui Ilie Bolojan, este acuzat de propagarea unei informații false privind pierderea a 231 de milioane de euro din PNRR. Ministrul a corectat ulterior mesajul inițial, admițând că a fost o eroare de comunicare. Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, a generat controverse după ce a anunțat pe rețelele […]
Viktor Orbán, premierul Ungariei, începe o nouă campanie electorală cu atacuri la adresa Ucrainei și Uniunii Europene. Într-un miting la Békéscsaba, el a acuzat Ucraina că încearcă să creeze haos și a criticat politicile europene privind războiul. Premierul Ungariei, Viktor Orbán, vizează un nou mandat în contextul alegerilor parlamentare din 12 aprilie. Într-un miting la […]
Radu Cristescu cere explicații lui Nicușor Dan. Controversa fotografiei cu Donald Trump # Lumea Politică
Radu Cristescu, fost deputat PSD, solicită președintelui Nicușor Dan să clarifice autenticitatea fotografiei în care apare alături de Donald Trump. Imaginea, postată pe X, a declanșat suspiciuni privind o posibilă manipulare digitală. Radu Cristescu a adresat o somație publică președintelui Nicușor Dan pe Facebook, cerând explicații clare despre fotografia controversată de la Consiliul pentru Pace […]
Controverse asupra bannerului lui Trump. Comparat cu Ceaușescu de presa internațională # Lumea Politică
USR și PNL sesizează CNA după o emisiune TV controversată. Acuzații de calomnie și atac verbal degradant # Lumea Politică
Reprezentanții USR și PNL au anunțat că vor sesiza Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) după o emisiune difuzată sâmbătă seara la România TV. USR acuză utilizarea unui limbaj calomnios, iar PNL denunță un atac verbal degradant la adresa unei colege. Reprezentanții USR Elveția au transmis duminică pe Facebook că vor depune o sesizare la CNA. […]
USR propune măsuri pentru antreprenorii afectați de creșterea TVA. Proiectul de lege oferă un răgaz de notificare. # Lumea Politică
Creșterea TVA din pachetul fiscal al Guvernului Bolojan a generat reacții politice. Senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi au depus un proiect de lege pentru a sprijini antreprenorii care depășesc plafonul de TVA, oferindu-le un răgaz de 3 zile pentru notificarea autorităților. Senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi au propus o inițiativă legislativă […]
Unul dintre cele mai importante evenimente europene ale anului, dedicat securității – Conferința de Securitate de la München – s-a încheiat. Printre cele mai importante discursuri ce au avut loc a fost cel al lui Marco Rubio, iar așteptările au fost mari. Motivele au fost multiple – de la speranța unei reconcilieri între partenerii europeni […]
Tensiuni crescânde în Rusia: Ideologul lui Putin cere măsuri extreme, „arme speciale” # Lumea Politică
Vocea curentului dur din Rusia, Aleksandr Dughin, intensifică presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru o escaladare militară în Ucraina. În același timp, negocierile de la Geneva aduc speranțe pentru o posibilă încetare a focului. Negocierile de la Geneva din această săptămână au generat optimism cu privire la un posibil progres spre încetarea ostilităților dintre Rusia […]
Societatea de Transport București (STB) anunță concedieri masive și alte măsuri de restructurare începând cu 1 martie. Reducerea săptămânii de lucru și concedierea a sute de angajați sunt parte dintr-un program ce vizează economii semnificative. STB va concedia jumătate dintre directorii săi începând cu 1 martie, ca parte a unui plan amplu de restructurare. Vor […]
Vizita lui Nicușor Dan în SUA, criticată de Dan Dungaciu. „Un amestec de tristețe și de umor” # Lumea Politică
Profesorul Dan Dungaciu a criticat decizia lui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace din SUA. Afirmă că acest pas poate afecta relațiile României atât cu SUA, cât și cu Bruxelles-ul, fără a aduce beneficii țării. În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a exprimat îngrijorări legate de vizita președintelui Nicușor Dan […]
Polonia își întărește granițele estice. Minele antipersonal, parte din strategia de apărare # Lumea Politică
Polonia își intensifică măsurile de securitate la granițele sale estice, în contextul tensiunilor cu Rusia și Belarus. Premierul Donald Tusk a anunțat că Varșovia va putea amplasa mine antipersonal în două zile, după retragerea din convenția care le interzice. Premierul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia va avea capacitatea de a amplasa mine antipersonal […]
Indexarea pensiilor devine o prioritate. Ministrul Muncii anunță: „în 2027 pensiile trebuie indexate” # Lumea Politică
Pensiile ar fi trebuit să fie indexate luna trecută, dar guvernanții au amânat decizia din cauza deficitului bugetar. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că indexarea nu mai poate fi amânată, din cauza scăderii puterii de cumpărare a pensionarilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat importanța indexării pensiilor, după ce aceasta a fost amânată din […]
Într-o emisiune live la Gândul, Ion Cristoiu a comentat un moment surprins în SUA, în care Nicușor Dan a încercat să dea mâna cu Donald Trump. Gestul a fost considerat stângaci și a stârnit critici din partea publicistului. Nicușor Dan a participat ca observator la întâlnirea Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump în SUA. […]
Bolojan promite creșterea natalității, dar a tăiat de la mame și copii. Alte țări din regiune investesc masiv în sprijinul pentru familie # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan susține că natalitatea ar putea crește, deși România se confruntă cu o criză demografică și măsuri de austeritate. În timp ce țări precum Ungaria, Serbia și Polonia investesc masiv în sprijinul familiilor, România rămâne cu politici fragmentate și un spor demografic negativ. Premierul Ilie Bolojan a declarat că există “șanse mari să […]
Nicușor Dan, de la Washington: relația strategică româno-americană este „mai mult decât dezghețată” # Lumea Politică
Aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace, Nicușor Dan a discutat despre relația româno-americană și despre teme interne importante. Într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, el a subliniat evoluțiile pozitive în colaborarea cu SUA și a abordat subiecte precum reforma pensiilor magistraților și politica internă. Prezent la Washington pentru a participa la prima întâlnire […]
Cristian Tudor Popescu despre prezența lui Nicușor Dan la Washington. „Mi-e rușine de rușinea lui” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu și-a exprimat dezamăgirea față de participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, la Washington. Jurnalistul a postat un mesaj dur pe Facebook în care condamnă această deplasare. Cristian Tudor Popescu a criticat participarea lui Nicușor Dan la prima ședință a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump, […]
Deficit alarmant de personal în justiția din România. CSM se consideră ignorat de Guvern # Lumea Politică
Consiliul Superior al Magistraturii avertizează asupra unui deficit masiv de personal în justiție, cu 15% din posturile de judecător neocupate. În plus, numărul grefierilor este insuficient pentru volumul mare de activitate al instanțelor. Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenția, vineri, asupra unei situații critice în justiția din România, unde există un deficit grav de […]
Bolojan anunță că vrea să crească natalitatea, dar taie indemnizațiile mamelor și speranțele tinerilor de a-și lua casă # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan susține că natalitatea din România ar putea crește, în ciuda măsurilor de austeritate care afectează familiile. În contrast, țări vecine precum Ungaria și Polonia implementează politici eficiente de susținere a natalității. România se confruntă cu o criză demografică majoră, confirmată de statisticile care arată o scădere semnificativă a natalității și o creștere […]
PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj” # Lumea Politică
Partidul Social Democrat solicită PNL și USR să oprească conflictele care împiedică reforma economică. PSD subliniază necesitatea urgentării măsurilor pentru evitarea agravării recesiunii. Partidul Social Democrat a cerut partenerilor din coaliția de guvernare, PNL și USR, să pună capăt disputelor care blochează reforma economică. Într-un comunicat transmis vineri, social-democrații au subliniat că pachetul de măsuri […]
Un tânăr de 21 de ani a fost concediat după două zile de la angajare pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful, invocând motive religioase. Instanța a decis că el a fost victima unei discriminări religioase și a acordat despăgubiri de 34.000 de euro. Un expert în sisteme informatice, în vârstă de 21 […]
Criticați puternic de Ciprian Ciucu, șefii din STB vin cu un plan în 12 pași: Vor fi maziliți directorii și săptămână de lucru de 4 zile # Lumea Politică
Societatea de Transport București (STB) a prezentat un plan de redresare financiară în 12 pași, în contextul unor datorii de 1,6 miliarde de lei. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că măsurile propuse ar putea fi insuficiente și promite o analiză detaliată. Managerii STB au elaborat un plan pentru a stabiliza situația financiară a companiei, care […]
Adrian Năstase amintește de celebrul episod cu număratul ouălelor, după vizita lui Nicușor Dan în SUA: Să nu ne punem toate ouăle în același coș! # Lumea Politică
Adrian Năstase a comentat vizita lui Nicușor Dan în SUA, subliniind importanța diversificării relațiilor internaționale ale României. Fostul premier a avertizat asupra noii ordini mondiale, ghidată de interese de moment și lipsită de reguli clare. Adrian Năstase, fost premier al României, a discutat despre vizita lui Nicușor Dan în SUA, afirmând că este benefic pentru […]
Nou scandal în Coaliție. PSD acuză PNL și USR că „blochează” adoptarea pachetului de relansare economică # Lumea Politică
PSD susține că „pachetul de relansare economică” este blocat de o dispută între PNL și USR. Aceștia îl acuză pe ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, că nu a dat avizul necesar. În replică, Darău afirmă că proiectul este în curs de avizare. PSD a emis un comunicat de presă în care acuză că „pachetul […]
Categoriile de români care ar putea lua 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Ce arată un nou proiect de ordonanță de urgență # Lumea Politică
Un nou proiect de ordonanță de urgență prevede acordarea unei prime de stabilitate pentru anumite categorii vulnerabile din România. Tinerii între 16 și 30 de ani, șomerii între 45 și 50 de ani, mamele cu cel puțin trei copii și foștii deținuți ar putea primi între 1.000 și 1.250 de lei în plus la salariu. […]
Traian Băsescu râde de suveraniști după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace: ‘Nătărăi’ # Lumea Politică
Traian Băsescu solicită clarificări în legătură cu anularea alegerilor din 2024, în timp ce Donald Trump l-a salutat pe Nicușor Dan ca pe „premierul” României la Consiliul de Pace de la Washington. Președintele României a mulțumit pentru sprijinul în planul de pace din Gaza. Traian Băsescu a reacționat după discursul președintelui României, Nicușor Dan, la […]
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Iranul va înfrunta o ripostă devastatoare dacă va ataca Israelul. Declarația vine în contextul avertismentelor președintelui american Donald Trump către Teheran privind programul nuclear. Benjamin Netanyahu a transmis un avertisment dur Iranului, spunând că „dacă ayatollahii comit greșeala de a ne ataca, vor avea de înfruntat o ripostă […]
Hidroelectrica își extinde portofoliul cu un parc fotovoltaic. Investiție de peste 24 milioane lei # Lumea Politică
Hidroelectrica a semnat un contract important pentru realizarea unui parc fotovoltaic în Țara Hațegului, consolidându-și poziția pe piața energiei regenerabile. Proiectul va aduce o capacitate de 8,9 MWp și se aliniază obiectivelor de tranziție energetică. Hidroelectrica a încheiat joi un contract esențial pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic în Țara Hațegului, un pas strategic în diversificarea […]
UE pregătește negocierile de aderare cu Ucraina „cât de curând posibil”. Războiul intră în al cincilea an # Lumea Politică
Antonio Costa, președintele Consiliului European, a declarat că UE dorește să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina „cât de curând posibil”. Totuși, nu a specificat o dată exactă pentru acest proces. Războiul din Ucraina și opoziția unor state membre, precum Ungaria, complică perspectivele. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat joi, 19 februarie, că Uniunea […]
Orbán laudă inițiativele lui Trump pentru pace. Ungaria, reprezentată la cel mai înalt nivel # Lumea Politică
Viktor Orbán, premierul Ungariei, a subliniat rolul țării sale în cadrul Consiliului pentru Pace din SUA, lăudând eforturile lui Donald Trump pentru stabilitatea globală. El a evidențiat importanța acestui consiliu pentru securitatea Europei. Premierul ungar Viktor Orbán a participat la reuniunea Consiliului pentru Pace din Statele Unite, unde a subliniat importanța contribuției Ungariei la inițiativa […]
Ministrul Apărării cere actualizarea legii Apărării. „Avem astăzi moduri moderne prin care se poartă războaiele” # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Radu Miruță, subliniază necesitatea unei noi legi a Apărării, adaptate la amenințările moderne. El își dorește un consens politic pentru adoptarea legii, considerând securitatea națională o prioritate permanentă. Ministrul Radu Miruță a anunțat că România are nevoie urgentă de o lege a Apărării actualizată. Potrivit acestuia, noua legislație trebuie să fie în acord […]
Ce i-a oferit Nicușor Dan lui Trump drept ajutor în Gaza. Discursul a durat două minute și nouă secunde # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a fost implicat într-un incident la Consiliul Păcii, organizat de Donald Trump. Încercarea de a discuta cu liderul american a fost oprită de un agent de securitate. Trump a comis o gafă, numindu-l pe Dan „prim-ministrul României”. Nicușor Dan a fost surprins îndreptându-se hotărât spre Donald Trump la finalul Consiliului Păcii. […]
Moment stânjenitor la Consiliul Păcii. L-a umflat râsul pe Nicuşor Dan în fața lui Trump # Lumea Politică
Preşedintele Nicuşor Dan a avut un moment stânjenitor la Consiliul Păcii, când a izbucnit în râs în timp ce își exprima aprecierea față de Donald Trump. Trump, la rândul său, a făcut o eroare, referindu-se la Nicușor Dan ca la „premierul României”. Preşedintele Nicuşor Dan a participat joi la Consiliul Păcii, unde şi-a exprimat gratitudinea […]
Trump l-a retrogradat pe Nicușor Dan. Cum a explicat președintele României gafa președintelui SUA # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a participat la Consiliul pentru Pace de la Washington, unde Donald Trump a vorbit despre liderii prezenți. Într-un interviu la Antena 3, Nicușor Dan a subliniat atmosfera pozitivă, deși Trump l-a numit greșit „premier al României”. Nicușor Dan a reprezentat România la Consiliul pentru Pace, un eveniment important la Washington. Evenimentul a […]
Nicușor Dan a fost înlăturat de lângă președintele Trump. La final de Consiliu, s-a dus să-i strângă mâna și a forțat o discuție, dar un om din echipa lui Trump l-a dat la o parte # Lumea Politică
Președintele României a participat la prima ședință a Board of Peace pe tema Gaza, organizată de echipa lui Trump. După întâlnire, Trump a discutat cu invitații, inclusiv cu Nicușor Dan, într-un moment surprins de camere. La finalul unei întâlniri publice la Washington, Donald Trump a discutat cu mai mulți invitați, inclusiv cu președintele României. Evenimentul […]
Din SUA, Nicușor Dan vorbește despre un plan de mare amploare: Negocierile pentru cea mai râvnită resursă a planetei # Lumea Politică
România devine un actor cheie pe piața mineralelor critice, atrăgând atenția Statelor Unite. Președintele Nicușor Dan discută despre investiții strategice în exploatarea acestor resurse, în timp ce Ambasada SUA subliniază importanța colaborării bilaterale. Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru Antena 3 CNN că România este un jucător major pe piața comună a metalelor […]
Viorica Dăncilă: Ca premier, regret că am avut încredere în oameni care nu au meritat # Lumea Politică
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a discutat la „Marius Tucă Show” despre decepțiile din viața politică. Ea a subliniat lecția învățată legată de încrederea acordată unor persoane nepotrivite și impactul asupra familiei sale. În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, Viorica Dăncilă a vorbit deschis despre experiențele sale din politică. Fostul […]
Sfaturile fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko pentru Zelenski: „Amintește-ți că Putin este ofițer KGB. Să nu ai niciodată încredere în el“ # Lumea Politică
Fostul președinte ucrainean, Petro Poroșenko, atrage atenția asupra capcanelor negocierilor cu Vladimir Putin, subliniind importanța unei poziții de forță. Criticile sale sunt îndreptate și către președintele Zelenski, pe care îl acuză de neînțelegeri strategice în discuțiile internaționale. Petro Poroșenko avertizează că „să nu ai niciodată încredere” în Vladimir Putin și să începi discuțiile doar de […]
Planul uriaș pus în mișcare de Donald Trump, după Consiliul Păcii: Americanii se înșurubează serios în Orientul Mijlociu și vor controla regiunea # Lumea Politică
La prima reuniune a Consiliului pentru Pace, Donald Trump a anunțat un plan ambițios de reconstrucție pentru Gaza, susținut de un fond de 7 miliarde de dolari. În paralel, SUA pregătește o consolidare militară în Orientul Mijlociu, avertizând Iranul cu un potențial război. Președintele Donald Trump a dezvăluit joi, la Washington, că SUA și aliații […]
Cu cât a sancționat Ciucu firmele de salubritatate după prima ninsoare serioasă din ultimii zece ani # Lumea Politică
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat sancțiuni pentru operatorii de salubritate din București. Poliția Locală a aplicat amenzi de 5.000 de lei pe arteră pentru nerespectarea regulamentului de deszăpezire. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat, printr-un comunicat pe rețelele de socializare, că Poliția Locală a aplicat sancțiuni firmelor de salubritate din cele șase sectoare ale Capitalei. […]
