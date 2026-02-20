Netanyahu amenință Iranul cu represalii masive. Trump vrea un acord „semnificativ”

10:20

Codul roșu de ninsori din București a paralizat transportul public, determinând mulți locuitori să recurgă la servicii de ridesharing. În timp ce unii s-au plâns de tarifele ridicate, un client a plătit 35 de lei pentru o cursă de la Gara de Nord la Piața Unirii. Ziua de 18 februarie 2026 a adus ninsori abundente […]