Băsescu, atacuri în rafală la PSD: Principalii autori ai dezastrului în frunte cu premierul Ciolan
Cotidianul de Hunedoara, 23 februarie 2026 09:10
Traian Băsescu atacă PSD, numindu-i pe liderii social-democrați principalii vinovați pentru criza economică din România. Fostul președinte apără măsurile premierului Bolojan și acuză PSD de incompetență și tupeu în declarațiile politice actuale. The post Băsescu, atacuri în rafală la PSD: Principalii autori ai dezastrului în frunte cu premierul Ciolan appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
09:10
Băsescu, atacuri în rafală la PSD: Principalii autori ai dezastrului în frunte cu premierul Ciolan # Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu atacă PSD, numindu-i pe liderii social-democrați principalii vinovați pentru criza economică din România. Fostul președinte apără măsurile premierului Bolojan și acuză PSD de incompetență și tupeu în declarațiile politice actuale. The post Băsescu, atacuri în rafală la PSD: Principalii autori ai dezastrului în frunte cu premierul Ciolan appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
09:00
IDFC First Bank investighează o fraudă de 65 de milioane de dolari ce implică angajați proprii și conturi guvernamentale din statul Haryana. Discrepanțele au apărut la închiderea unor conturi. The post Scandal financiar în India. Fraudă de 65 de milioane de dolari appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Turcia pune sub lupă giganții tech. Investigație majoră privind datele copiilor # Cotidianul de Hunedoara
Turcia a lansat o investigație asupra a șase platforme majore, inclusiv TikTok și Instagram, privind gestionarea datelor copiilor. Autoritățile pregătesc legi stricte care pot include verificarea vârstei și restricții de utilizare a rețelelor sociale pe timpul nopții pentru minori. The post Turcia pune sub lupă giganții tech. Investigație majoră privind datele copiilor appeared first on Cotidianul RO.
08:40
VIDEO Mexic, în flăcări după moartea celui mai căutat lider de cartel. SUA, în alertă # Cotidianul de Hunedoara
Moartea lui „El Mencho”, șeful cartelului CJNG, ucis de armata mexicană, a declanșat violențe extreme. The post VIDEO Mexic, în flăcări după moartea celui mai căutat lider de cartel. SUA, în alertă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
08:20
Regizorul Cristian Pepino, un reper al teatrului de animație din România, s-a stins din viață la 75 de ani. Cu peste 120 de spectacole și numeroase premii, acesta lasă o moștenire culturală vastă. Trupul neînsuflețit va fi depus pe 26 februarie la Teatrul Țăndărică pentru un ultim omagiu. The post Doliu în teatru. A murit regizorul Cristian Pepino appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Bătălia pentru marile parchete. 19 candidați se luptă pentru fotoliile de la DNA, DIICOT și Parchetul General # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Justiției începe interviurile pentru conducerea marilor parchete (ICCJ, DNA, DIICOT). 19 candidați își susțin proiectele manageriale. Decizia finală îi aparține președintelui Nicușor Dan. The post Bătălia pentru marile parchete. 19 candidați se luptă pentru fotoliile de la DNA, DIICOT și Parchetul General appeared first on Cotidianul RO.
07:50
„Enigma 2.0”. GRU, FSB, SVR și cetățenii moldoveni. Recrutarea pentru operațiuni ruse: cum se „subcontractează” spionajul și violența # Cotidianul de Hunedoara
Europa a privit mult timp Republica Moldova prin lentila fragilității economice, a polarizării politice și a conflictului înghețat din stânga Nistrului. Dar ultimul dosar comun Chișinău-Kiev arată că vulnerabilitatea moldovenească nu mai este doar o problemă internă, ci una continentală. Ea a devenit un instrument operațional într-o strategie mai largă de război hibrid purtat de […] The post „Enigma 2.0”. GRU, FSB, SVR și cetățenii moldoveni. Recrutarea pentru operațiuni ruse: cum se „subcontractează” spionajul și violența appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Curtea Supremă a SUA a limitat puterea lui Donald Trump de a impune tarife vamale prin IEEPA. Deși președintele a ripostat rapid cu noi taxe de 15%, analiștii consideră că acesta a pierdut „bazooka tarifară”, oferind partenerilor internaționali o poziție mai puternică în negocieri. The post Trump a rămas fără „bazooka tarifară”. Curtea Supremă îi taie din puteri appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Zelenski avertizează că Putin a început deja al Treilea Război Mondial și nu se va opri la Ucraina. Liderul de la Kiev refuză cedările teritoriale. The post Zelenski: „Putin a început deja Al Treilea Război Mondial” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:00
EXCLUSIV „Marea reformă” Romsilva. Doi liberali, puși să evalueze un coleg de partid. Care e rezultatul? # Cotidianul de Hunedoara
Expunerea politică reprezintă un criteriu de evaluare în selecția viitorului șef al Romsilva. The post EXCLUSIV „Marea reformă” Romsilva. Doi liberali, puși să evalueze un coleg de partid. Care e rezultatul? appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Mărțișor, tichie de mărgăritar. Primarii risipesc zeci de mii de euro pe mărțișoare și festivaluri # Cotidianul de Hunedoara
În șase unități administrativ-teritoriale din țară, primăriile au cheltuit peste 20.000 de euro pe mărțișoare de 1 și 8 martie, potrivit datelor analizate de Cotidianul. The post Mărțișor, tichie de mărgăritar. Primarii risipesc zeci de mii de euro pe mărțișoare și festivaluri appeared first on Cotidianul RO.
06:00
PSD forțează limitele „pușculiței” cu bani a lui Bolojan. Fără pachetul de solidaritate, bugetul nu va fi votat SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Liderii coaliției de guvernare se vor întâlni luni, 23 februarie, de la ora 13:00, la Palatul Victoria, pentru a trasa direcțiile întârziatului buget pe 2026. The post PSD forțează limitele „pușculiței” cu bani a lui Bolojan. Fără pachetul de solidaritate, bugetul nu va fi votat SURSE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
21:50
De ce s-a păstrat tăcerea? Raed Arafat: ”Avem un avion care s-a depresurizat” # Cotidianul de Hunedoara
CNAB anunţă că aeronava urmează să aterizeze de urgenţă, după ce va consuma din combustibil. La bordul aeronavei se află 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului. The post De ce s-a păstrat tăcerea? Raed Arafat: ”Avem un avion care s-a depresurizat” appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Provocare pe TikTok: Adolescentul care a vandalizat autoturisme, în spatele gratiilor # Cotidianul de Hunedoara
Băiatul a transmis în direct, pe reţeaua de socializare, momentul în care maşina ardea, pentru a demonstra că a acceptat provocarea. The post Provocare pe TikTok: Adolescentul care a vandalizat autoturisme, în spatele gratiilor appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Alertă pe Otopeni! Zbor cu 180 de pasageri întors din drum după activarea unui senzor de presiune # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit ministrului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat şi a activat planul de intervenţie preventivă la nivelul aeroportului. The post Alertă pe Otopeni! Zbor cu 180 de pasageri întors din drum după activarea unui senzor de presiune appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:30
Corupţia Ucide transmite că oamenii prezenţi la protestul pentru drepturile animalelor vor o schimbare sistemică. The post Iubitorii de animale cer lege nouă: Protest masiv la Parlament appeared first on Cotidianul RO.
20:20
La începutul lunii februarie, Pahlavi a declarat că o intervenţie militară a Statelor Unite în Iran ar putea salva vieţi şi i-a îndemnat pe oficialii americani să nu prelungească negocierile cu conducerea clericală de la Teheran în privinţa unui nou acord nuclear. The post Dilema lui Trump: De ce nu a cedat Iranul în fața presiunii militare? appeared first on Cotidianul RO.
20:00
”Ideea preşedintelui Trump de a trimite o navă-spital americană în Groenlanda a fost notată. Dar noi avem un sistem public de sănătate unde tratamentul este gratuit pentru cetăţeni. Este o alegere deliberată”, a scris Nielsen pe Facebook. El a subliniat că Groenlanda rămâne deschisă dialogului şi cooperării, inclusiv cu Statele Unite, dar a transmis un […] The post Refuz în Arctica: Premierul Groenlandei respinge nava-spital a lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
19:40
O demonstraţie mult mai mare – care a atras aproape 10.000 de oameni – a avut loc la Milano în prima zi a Jocurilor şi a degenerat ulterior în violenţe The post Proteste la Verona înainte de finalul Jocurilor Olimpice appeared first on Cotidianul RO.
19:40
SURSE Oana Țoiu nu va participa la dezbaterea moțiunii simple împotriva sa. Motivul absenței – DOCUMENT # Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea simplă a fost depusă de PACE cu sprijinul senatorilor AUR. Aceasta este intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni”.O The post SURSE Oana Țoiu nu va participa la dezbaterea moțiunii simple împotriva sa. Motivul absenței – DOCUMENT appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Comisia a avertizat că tarifele imprevizibile sunt perturbatoare şi subminează încrederea pe pieţele globale. The post UE ripostează după decizia Curții Supreme a SUA pe tema tarifelor appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Are 90 de ani, e cea mai în vârstă studentă din România: ”Poți să-ți amâni visele, dar nu să le uiți” # Cotidianul de Hunedoara
Cea mai în vârstă studentă din România, care a împlinit sâmbătă 90 de ani, mai are un prag, Licența, după care poate spune liniștită: Mi-am împlinit visul... The post Are 90 de ani, e cea mai în vârstă studentă din România: ”Poți să-ți amâni visele, dar nu să le uiți” appeared first on Cotidianul RO.
17:40
În anii `90, prima tomată în solariile din România apărea pe data de 20-25 mai. Acum apar în martie. The post Primele roșii românești: ”Vrei să mănânci în martie, plătești” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
În 2024, Trump a fost ţinta a două tentative de asasinat, inclusiv una produsă chiar în zona golfului din West Palm Beach. The post Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns la Mar-a-lago appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Corespondență. Consilierul președintelui: Vizita în SUA a fost remarcată. Oficialii americani mi-au confirmat că apreciază interesul # Cotidianul de Hunedoara
Marius Lazurca: „Vizita a fost remarcată, am avut posibilitatea să constat efectele pozitive ale prezenței președintelui Dan la acest eveniment. Oficialii americani mi-au confirmat-o nemijlocit”. The post Corespondență. Consilierul președintelui: Vizita în SUA a fost remarcată. Oficialii americani mi-au confirmat că apreciază interesul appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Bucureștenii au încredere în Nicușor Dan, dar sunt pesimiști: Ciucu peste Băluță în noul sondaj CURS # Cotidianul de Hunedoara
Conform sondajului, Nicuşor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenţi, în timp ce 63% exprimă o opinie negativă. The post Bucureștenii au încredere în Nicușor Dan, dar sunt pesimiști: Ciucu peste Băluță în noul sondaj CURS appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Cine înțelege cum funcționează „corelarea datelor” sau „amprenta digitală” nu mai este un simplu spectator pasiv, ci un cetățean informat care poate discerne între progresul util și intruziunea inacceptabilă în viața privată. The post Supravegherea omniscientă bazată pe AI, un ghid de alfabetizare digitală appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Vineri, Szijjarto a declarat că Budapesta va bloca şi un împrumut UE de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii apărării Ucrainei până la reluarea fluxului de petrol prin Druzhba. The post Ungaria blochează noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a solicitat sâmbătă public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare şi proceduri actualizate de intervenţie. The post Plan de acțiune împotriva violenței în spitale, lansat de sindicate appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Sondaj CURS: Direcție greșită pentru București, luptă strânsă între PSD, AUR și PNL # Cotidianul de Hunedoara
Rezultatele arată că priorităţile bucureştenilor sunt legate în principal de mobilitate urbană, costuri şi servicii publice esenţiale. The post Sondaj CURS: Direcție greșită pentru București, luptă strânsă între PSD, AUR și PNL appeared first on Cotidianul RO.
15:20
În perioada imediat următoare va fi realizat acest program de către ANMAP pentru anul 2026, precizează Buzoianu. The post Plan nou de mediu: Laboratoare mobile pe teren appeared first on Cotidianul RO.
15:10
JPMorgan recunoaşte că a închis conturile lui Trump după atacul de la Capitoliu # Cotidianul de Hunedoara
Scrisorile de închidere a contului au fost depuse vineri ca parte a unei moţiuni, JPMorgan încercând să transfere procesul lui Trump de la tribunalul federal din Miami la cel din New York. The post JPMorgan recunoaşte că a închis conturile lui Trump după atacul de la Capitoliu appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Importul de țiței era preconizat în urcare cu 10,4% în 2025, la 7 milioane tep, cu 7,4% în 2026, la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027. The post România 2025: Mai puțin țiței extras, facturi mai mari pentru importuri appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Moarte suspectă în Făgăraș: Două persoane ar fi înghețat în propria locuință # Cotidianul de Hunedoara
Trupurile neînsufleţite au fost duse la unitatea de medicină legală pentru efectuarea necropsiei în urma căreia se va stabili cauza morţii. The post Moarte suspectă în Făgăraș: Două persoane ar fi înghețat în propria locuință appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Cât de grea este moștenirea lăsată de David în Educație. Ce poate schimba noul ministru # Cotidianul de Hunedoara
După demisia ministrului Educației, Daniel David, primele variante de lucru avansate au fost cele ale unor nume propuse pentru a prelua acest mandat. După ce a preluat interimatul, premierul Ilie Bolojan nu reușit însă să atragă un nume de calibrul rectorului UBB pentru a prelua misiunea de a reforma învățământul. Acesta spune că nu se confruntă cu o lipsă de asumare și reforma continuă, tăierile sunt în continuare aplicate, noua programă școlară va fi implementată. The post Cât de grea este moștenirea lăsată de David în Educație. Ce poate schimba noul ministru appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Instanţa de judecată a reţinut că „gelozia şi nevoia de control total a inculpatului” au fost mobilul crimei care a îngrozit comunitatea. The post Ucigașul cu toporul acuză victima: „Ea a fost de vină” appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Văduva lui Gabriel Cotabiță, acuzată că patrona bordeluri în Capitală SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Printre persoanele reținute se afă văduva lui Gabriel Cotabiţă, care era administrator al unui dintre saloane şi se ocupa de partea de online, iar lider al grupării, este o femeie de 80 de ani, afirmă surse apropiate anchetei. The post Văduva lui Gabriel Cotabiță, acuzată că patrona bordeluri în Capitală SURSE appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Din octombrie anul trecut, Rusia a intensificat atacurile cu drone şi rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând milioane de locuitori fără curent şi căldură în timpul unor ierni extrem de reci. The post Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de „șantaj” energetic appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Un oraș ridicat de sovietici de la zero și care nu exista pe nicio hartă. The post Singurul oraș nuclear al României comuniste appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Cercetând, fie şi numai cu mijloace senzoriale, trecutul recent, izbucnirea acestui război se dovedeşte a fi fost, totuşi, perfect previzibilă, ba chiar aproape inevitabilă. The post Multe cifre şi prea puţină empatie appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Suntem oameni, nu animale – cazul de la Suraia și cum protejează România animalele fără stăpân # Cotidianul de Hunedoara
Sub pretextul protecției animalelor, sute de câini au fost maltratați și uciși la cel mai mare adăpost din Vrancea din localitatea Suraia. Filmări care au ieșit la iveală datorită ONG-urilor active în domeniu arată chinurile la care sunt supuse animalele, practicile inumane și modul crud în care sunt tratate animalele care se aflau în acel […] The post Suntem oameni, nu animale – cazul de la Suraia și cum protejează România animalele fără stăpân appeared first on Cotidianul RO.
12:10
„Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei” The post Schimbare radicală a mesajelor RO-ALERT. Precizările lui Raed Arafat appeared first on Cotidianul RO.
11:00
„Nu mai pot să-l suport lângă mine. Miroase a prost”” The post „Împușcați-vă!”. Derapaj fără precedent la adresa unui partid appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Orientul Mijlociu, pe un butoi cu pulbere. Începe scandalul după ce un ambasador SUA a vorbit de „Israelul mare” # Cotidianul de Hunedoara
„Declaraţii de această natură — extremiste şi lipsite de orice bază solidă — nu servesc decât să inflameze sentimentele şi să stârnească emoţii religioase şi naţionale” The post Orientul Mijlociu, pe un butoi cu pulbere. Începe scandalul după ce un ambasador SUA a vorbit de „Israelul mare” appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
08:40
Cum se circulă pe principalele autostrăzi și drumuri județene afectate de viscol și ninsori # Cotidianul de Hunedoara
Carosabilul e umed pe majoritatea autostrăzilor, iar probleme mai sunt pe unele tronsoane de drum din diferite județe. The post Cum se circulă pe principalele autostrăzi și drumuri județene afectate de viscol și ninsori appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Acoperișul unui saivan, care adăpostea 400 de animale, s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii # Cotidianul de Hunedoara
30 de oi și capre au murit The post Acoperișul unui saivan, care adăpostea 400 de animale, s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Tot mai multe studii arată că plantele de apartament joacă un rol fundamental în îmbunătățirea stării noastre de spirit. The post Cum ne influențează plantele de apartament starea de spirit appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Trump reacționează la ultima situație din Groenlanda. De ce trimite o navă-spital # Cotidianul de Hunedoara
„Vom trimite o navă-spital extraordinară în Groenlanda pentru a îngriji numeroasele persoane bolnave şi neîngrijite de acolo” The post Trump reacționează la ultima situație din Groenlanda. De ce trimite o navă-spital appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Cum se calculează pensia alimentară în 2026? Se dau și amenzi pentru părinți # Cotidianul de Hunedoara
Pensia alimentară este o obligație legală importantă pentru părinții divorțați sau separați, destinată să asigure resursele necesare creșterii și educației copilului. În România, pensia alimentară se poate plăti în bani sau în natură și este calculată în funcție de veniturile părinților. Instanța va stabili cuantumul pensiei în funcție de numărul de copii, veniturile părintelui și nevoile copilului. The post Cum se calculează pensia alimentară în 2026? Se dau și amenzi pentru părinți appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Pași spre Înviere: Un psalt nu cântă ca să fie auzit, ci simțit de inimile oamenilor # Cotidianul de Hunedoara
“Muzica bisericească este parte integrantă a cultului liturgic ortodox și respectă rânduiala, textele și duhul Tradiției Bisericii Ortodoxe” The post Pași spre Înviere: Un psalt nu cântă ca să fie auzit, ci simțit de inimile oamenilor appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.