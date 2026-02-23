AUR cere bani de la Senat pentru a merge în SUA. Ce sumă solicită suveraniștii
Cotidianul de Hunedoara, 23 februarie 2026 12:20
Evenimentul la care vor să participe senatorii AUR este organizat de Anna Paulina Luna.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
12:30
ROBOR la 3 luni scade la 5,77%, iar cel la 6 luni la 5,81%, potrivit datelor BNR. Evoluția poate influența ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă.
12:30
Reacția controversată a Casei Albe după titlul olimpic la hochei pe gheață # Cotidianul de Hunedoara
Casa Albă a recționat printr-o postare devenită virală pe X, după ce SUA a învins Canada în finala olimpică masculină la hochei pe gheață.
Acum 30 minute
12:20
AUR cere bani de la Senat pentru a merge în SUA. Ce sumă solicită suveraniștii # Cotidianul de Hunedoara
Evenimentul la care vor să participe senatorii AUR este organizat de Anna Paulina Luna.
12:10
SURSE Bolojan a găsit un rector care a acceptat să fie ministrul Educației. Ce nume mai sunt pe lista scurtă # Cotidianul de Hunedoara
Mihai Dimian, rectorul de la Universitatea din Suceava, a vorbit în exclusivitate pentru Cotidianul despre posibilitatea de a prelua ministerul Educației.
12:10
Mexicul e în haos după uciderea lui Nemesio „El Mencho" Oseguera Cervantes, conducătorul Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG).
Acum o oră
12:00
Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi a dispus arestarea preventivă faţă de trei dintre cei patru inculpaţi.
11:40
SURSE Compromisul lui Ciucu. Omul de care atârnă majoritatea, numit într-o funcție-cheie la Sectorul 6 # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu negociază la sânge noua majoritate din Consiliul General.
11:40
Liderul nord-coreean a fost reales, fără surprize, în funcţia de secretar general al Partidului Muncitorilor, în cadrul unui congres care îi va permite să-şi consolideze şi mai mult puterea asupra ţării.
11:40
Ploi în aproape toată țara, lapoviţă şi ninsoare în centru şi nord. La munte, cod galben de viscol # Cotidianul de Hunedoara
ANM anunță extinderea precipitațiilor în aproape toată țara, cu lapoviță și ninsoare în centru și nord și ninsori la munte. Cod galben de vânt puternic și ploi în mai multe regiuni.
Acum 2 ore
11:30
Verificările inspectorilor antifraudă se desfăşoară la sediile societăţilor, precum şi în peste 300 de obiective de pază.
11:30
Primarul PSD al Buzăului îl atacă pe Marcel Ciolacu: „ S-a aruncat cu bani şi la câini” # Cotidianul de Hunedoara
Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, îl critică pe Marcel Ciolacu pentru deficitul de 9,3%. El cere PSD să susțină reformele lui Ilie Bolojan și avertizează că atacurile politice trimit votanții către AUR.
11:20
Două cuvinte lipsă ar putea să-l scape pe Oprescu de executarea silită a unei vile sechestrate # Cotidianul de Hunedoara
ANAF mai are de recuperat aproape o jumătate de milion de lei din prejudiciul cauzat de fostul edil al Bucureștiului, Sorin Oprescu. Fanatik explică însă că două cuvinte lipsă din decizia CAB ar putea pune Fiscul în imposibilitatea de a recupera banii.
11:10
Analiştii Barclays au atras atenţia că Nestlé are "multe pe listă" şi că este necesară accelerarea procesului de vânzare a activelor de apă şi suplimente.
11:10
Drept la replică. Un candidat la șefia Romsilva susține că nu e membru de partid. S-a suspendat cu 4 zile înainte de a-și depune dosarul # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a scris că Ionuț Sorin Banciu, unul dintre cei opt candidați la șefia Romsilva, a fost parlamentar PNL și susținut de liberali în mai multe funcții publice. Mai mult, doi foști liberali din CA-ul Romsilva vor evalua dosarul de candidat al lui Banciu.
11:00
Bannerul „Victorie” de la ambasada Rusiei, sursă de scandal diplomatic în Seul # Cotidianul de Hunedoara
La începutul acestei luni, ambasadorul rus în Coreea de Sud a lăudat ceea ce a descris ca fiind rolul trupelor nord-coreene în luptele din regiunea Kursk din Rusia.
10:50
Presiuni din interiorul partidului asupra Dianei Buzoianu: Barajul Mihăileni trebuie finalizat # Cotidianul de Hunedoara
„USR Hunedoara susține finalizarea barajului Mihăileni, un obiectiv important pentru siguranța și dezvoltarea zonei, în condiții de legalitate și transparență", a transmis filiala județeană într-un comunicat adresat ministrei Buzoianu.
10:50
Evenimentul a fost prezentat, în premieră, de actorul Alan Cumming și a fost transmis de postul BBC One și pe platforma de streaming iPlayer.
10:50
Investigație PressOne: „Să vedem noi ce-i cu păsărica ta”. Abuzuri sexuale în cabinetul psihologului Ion Duvac # Cotidianul de Hunedoara
O investigație PressOne dezvăluie abuzurile repetate ale psihologului Ion Duvac asupra pacientelor sale. Acesta folosea un limbaj vulgar, cerea fotografii intime și recomanda sexul ca tratament pentru afecțiuni medicale. Duvac este membru în comisia care analizează abuzurile din cadrul Colegiului Psihologilor.
Acum 4 ore
10:30
Rogobete și Arafat spun că s-au coordonat, dar comunicarea s-a defectat. Precizarea ministrului # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Rogobete își apără decizia de a alerta spitalele în timpul incidentului aviatic de la Otopeni. El neagă că a creat panică și susține că a colaborat cu Arafat pe durata crizei.
10:30
Noaptea le-a tăiat avântul. Companiile aeriene l-au criticat seara pe Rogobete, iar dimineața au șters mesajul # Cotidianul de Hunedoara
„Astfel de situații sunt destul de frecvente și perfect gestionabile în industria aviatică globală", a scris Asociația Carpathia pe Facebook.
10:30
iPhone 18 ar putea fi lansat într-o nouă culoare roșu intens pentru versiunile Pro. Apple testează noua nuanță pentru lansarea din 2026.
10:20
EXCLUSIV “Aș face exact același lucru”. Ministrul Sănătății, replică pentru cei care îl acuză că a băgat panica în oameni # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății a explicat pentru cititorii Cotidianul de ce a decis să anunțe mobilizarea spitalelor, pe Facebook, după ice un avion cu peste 180 de pasageri cu destinația Egipt a întâmpinat dificultăți în zbor.
10:10
Nu-i rău că președintele s-a dus să participe la prima ședință pentru Board of Peace. Problema vine de la faptul că se arată tot mai gol.
09:40
„După episodul gunoaielor, iau în calcul inclusiv măsura de a sista eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov, până când relația București-Ilfov se așază corect financiar și administrativ", a scris Thuma pe Facebook.
09:40
Ministrul Rogobete își apără decizia de a alerta spitalele în timpul incidentului aviatic de la Otopeni. El neagă că a creat panică și spune că pregătirea sistemului medical este o obligație, mai ales când spitalele sunt pline.
09:10
Băsescu, atacuri în rafală la PSD: Principalii autori ai dezastrului în frunte cu premierul Ciolan # Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu atacă PSD, numindu-i pe liderii social-democrați principalii vinovați pentru criza economică din România. Fostul președinte apără măsurile premierului Bolojan și acuză PSD de incompetență și tupeu în declarațiile politice actuale.
09:00
IDFC First Bank investighează o fraudă de 65 de milioane de dolari ce implică angajați proprii și conturi guvernamentale din statul Haryana. Discrepanțele au apărut la închiderea unor conturi.
08:50
Turcia pune sub lupă giganții tech. Investigație majoră privind datele copiilor # Cotidianul de Hunedoara
Turcia a lansat o investigație asupra a șase platforme majore, inclusiv TikTok și Instagram, privind gestionarea datelor copiilor. Autoritățile pregătesc legi stricte care pot include verificarea vârstei și restricții de utilizare a rețelelor sociale pe timpul nopții pentru minori.
08:40
VIDEO Mexic, în flăcări după moartea celui mai căutat lider de cartel. SUA, în alertă # Cotidianul de Hunedoara
Moartea lui „El Mencho", șeful cartelului CJNG, ucis de armata mexicană, a declanșat violențe extreme.
Acum 6 ore
08:20
Regizorul Cristian Pepino, un reper al teatrului de animație din România, s-a stins din viață la 75 de ani. Cu peste 120 de spectacole și numeroase premii, acesta lasă o moștenire culturală vastă. Trupul neînsuflețit va fi depus pe 26 februarie la Teatrul Țăndărică pentru un ultim omagiu.
08:10
Bătălia pentru marile parchete. 19 candidați se luptă pentru fotoliile de la DNA, DIICOT și Parchetul General # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Justiției începe interviurile pentru conducerea marilor parchete (ICCJ, DNA, DIICOT). 19 candidați își susțin proiectele manageriale. Decizia finală îi aparține președintelui Nicușor Dan.
07:50
„Enigma 2.0”. GRU, FSB, SVR și cetățenii moldoveni. Recrutarea pentru operațiuni ruse: cum se „subcontractează” spionajul și violența # Cotidianul de Hunedoara
Europa a privit mult timp Republica Moldova prin lentila fragilității economice, a polarizării politice și a conflictului înghețat din stânga Nistrului. Dar ultimul dosar comun Chișinău-Kiev arată că vulnerabilitatea moldovenească nu mai este doar o problemă internă, ci una continentală. Ea a devenit un instrument operațional într-o strategie mai largă de război hibrid purtat de […]
07:40
Curtea Supremă a SUA a limitat puterea lui Donald Trump de a impune tarife vamale prin IEEPA. Deși președintele a ripostat rapid cu noi taxe de 15%, analiștii consideră că acesta a pierdut „bazooka tarifară", oferind partenerilor internaționali o poziție mai puternică în negocieri.
07:40
Zelenski avertizează că Putin a început deja al Treilea Război Mondial și nu se va opri la Ucraina. Liderul de la Kiev refuză cedările teritoriale.
Acum 8 ore
06:00
EXCLUSIV „Marea reformă” Romsilva. Doi liberali, puși să evalueze un coleg de partid. Care e rezultatul? # Cotidianul de Hunedoara
Expunerea politică reprezintă un criteriu de evaluare în selecția viitorului șef al Romsilva.
06:00
Mărțișor, tichie de mărgăritar. Primarii risipesc zeci de mii de euro pe mărțișoare și festivaluri # Cotidianul de Hunedoara
În șase unități administrativ-teritoriale din țară, primăriile au cheltuit peste 20.000 de euro pe mărțișoare de 1 și 8 martie, potrivit datelor analizate de Cotidianul.
06:00
PSD forțează limitele „pușculiței” cu bani a lui Bolojan. Fără pachetul de solidaritate, bugetul nu va fi votat SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Liderii coaliției de guvernare se vor întâlni luni, 23 februarie, de la ora 13:00, la Palatul Victoria, pentru a trasa direcțiile întârziatului buget pe 2026.
Acum 24 ore
21:50
De ce s-a păstrat tăcerea? Raed Arafat: ”Avem un avion care s-a depresurizat” # Cotidianul de Hunedoara
CNAB anunţă că aeronava urmează să aterizeze de urgenţă, după ce va consuma din combustibil. La bordul aeronavei se află 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului.
21:20
Provocare pe TikTok: Adolescentul care a vandalizat autoturisme, în spatele gratiilor # Cotidianul de Hunedoara
Băiatul a transmis în direct, pe reţeaua de socializare, momentul în care maşina ardea, pentru a demonstra că a acceptat provocarea.
20:50
Alertă pe Otopeni! Zbor cu 180 de pasageri întors din drum după activarea unui senzor de presiune # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit ministrului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat şi a activat planul de intervenţie preventivă la nivelul aeroportului.
20:30
Corupţia Ucide transmite că oamenii prezenţi la protestul pentru drepturile animalelor vor o schimbare sistemică.
20:20
La începutul lunii februarie, Pahlavi a declarat că o intervenţie militară a Statelor Unite în Iran ar putea salva vieţi şi i-a îndemnat pe oficialii americani să nu prelungească negocierile cu conducerea clericală de la Teheran în privinţa unui nou acord nuclear.
20:00
"Ideea preşedintelui Trump de a trimite o navă-spital americană în Groenlanda a fost notată. Dar noi avem un sistem public de sănătate unde tratamentul este gratuit pentru cetăţeni. Este o alegere deliberată", a scris Nielsen pe Facebook. El a subliniat că Groenlanda rămâne deschisă dialogului şi cooperării, inclusiv cu Statele Unite, dar a transmis un […]
19:40
O demonstraţie mult mai mare – care a atras aproape 10.000 de oameni – a avut loc la Milano în prima zi a Jocurilor şi a degenerat ulterior în violenţe
19:40
SURSE Oana Țoiu nu va participa la dezbaterea moțiunii simple împotriva sa. Motivul absenței – DOCUMENT # Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea simplă a fost depusă de PACE cu sprijinul senatorilor AUR. Aceasta este intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni".O
19:20
Comisia a avertizat că tarifele imprevizibile sunt perturbatoare şi subminează încrederea pe pieţele globale.
18:40
Are 90 de ani, e cea mai în vârstă studentă din România: ”Poți să-ți amâni visele, dar nu să le uiți” # Cotidianul de Hunedoara
Cea mai în vârstă studentă din România, care a împlinit sâmbătă 90 de ani, mai are un prag, Licența, după care poate spune liniștită: Mi-am împlinit visul...
17:40
În anii `90, prima tomată în solariile din România apărea pe data de 20-25 mai. Acum apar în martie.
17:00
În 2024, Trump a fost ţinta a două tentative de asasinat, inclusiv una produsă chiar în zona golfului din West Palm Beach.
17:00
Corespondență. Consilierul președintelui: Vizita în SUA a fost remarcată. Oficialii americani mi-au confirmat că apreciază interesul # Cotidianul de Hunedoara
Marius Lazurca: „Vizita a fost remarcată, am avut posibilitatea să constat efectele pozitive ale prezenței președintelui Dan la acest eveniment. Oficialii americani mi-au confirmat-o nemijlocit".
