AUR cere bani de la Senat pentru a merge în SUA. Ce sumă solicită suveraniștii

Cotidianul a scris că Ionuț Sorin Banciu, unul dintre cei opt candidați la șefia Romsilva, a fost parlamentar PNL și susținut de liberali în mai multe funcții publice. Mai mult, doi foști liberali din CA-ul Romsilva vor evalua dosarul de candidat al lui Banciu. The post Drept la replică. Un candidat la șefia Romsilva susține că nu e membru de partid. S-a suspendat cu 4 zile înainte de a-și depune dosarul appeared first on Cotidianul RO.