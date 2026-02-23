După el, Potopul atomic: Vladimir Putin anunță că prioritatea absolută a Rusiei este dezvoltarea forțelor nucleare

11:40

Fumatul de la o vârstă fragedă nu este doar un obicei periculos, ci o adevărată bombă cu ceas pentru sănătatea întregului organism. Organismul tânăr este mult mai vulnerabil la toxinele din fumul de țigară, iar efectele negative nu se limitează doar la plămâni, ci afectează și alte organe esențiale, cu consecințe care pot dura întreaga […]