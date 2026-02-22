Operația laser pentru dioptrii, corecția personalizată pentru fiecare ochi
Aktual24, 22 februarie 2026 23:40
Corecția vederii este una dintre cele mai revoluționare descoperiri medicale ale ultimelor decenii, oferind milioane de oameni posibilitatea de a vedea clar fără ochelari sau lentile de contact. Tehnologiile moderne permit intervenții sigure, rapide și personalizate, adaptate nevoilor fiecărui pacient. De la diagnostic până la recuperare, procesul este gândit astfel încât rezultatele să fie cât […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
23:40
Corecția vederii este una dintre cele mai revoluționare descoperiri medicale ale ultimelor decenii, oferind milioane de oameni posibilitatea de a vedea clar fără ochelari sau lentile de contact. Tehnologiile moderne permit intervenții sigure, rapide și personalizate, adaptate nevoilor fiecărui pacient. De la diagnostic până la recuperare, procesul este gândit astfel încât rezultatele să fie cât […]
Acum o oră
23:00
Avocatii lui Ghislaine Maxwell se opun publicării a 90.000 de pagini de documente care o vizează pe aceasta și pe Jeffrey Epstein # Aktual24
Avocații lui Ghislaine Maxwell, asociata condamnată a lui Jeffrey Epstein, contestă publicarea a aproximativ 90000 de pagini de documente care provin din procesele legate de rețeaua de abuzuri și acuzațiile de trafic sexual. Disputa juridică se concentrează pe echilibrul dintre transparență și protecția informațiilor private, într-un caz care continuă să genereze controverse și dezbateri. Pe […]
Acum 2 ore
22:40
Pierderea volumului osos facial: cauze, impact și soluții pentru menținerea sănătății osoase # Aktual24
Pierdem volum osos pe măsură ce înaintăm în vârstă. Este un proces natural, dar care poate influența structura feței și sănătatea generală. Oasele faciale nu doar susțin trăsăturile care ne definesc, ci au rol în protejarea sinusurilor, stabilitatea dinților și menținerea unui aspect armonios. Vestea bună este că există modalități prin care putem încetini pierderea […]
22:20
Conflictul din PNL ia amploare. Baronul de Ilfov, Thuma, un nou atac la adresa lui Bolojan și Ciucu # Aktual24
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), a criticat duminică seara pozițiile primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), și ale premierului Ilie Bolojan (PNL), în contextul disputelor privind finanțarea transportului metropolitan și repartizarea veniturilor din impozitul pe venit, susținând că județul Ilfov este dezavantajat financiar în raport cu Bucureștiul. „Ilfovenii nu sunt cetățeni de […]
22:10
Franța înregistrează un număr record de vizitatori și rămâne destinația numărul unu în lume # Aktual24
Peisajele luxuriante, orașele legendare și gastronomia legendară ale Franței au atras un număr record de 102 milioane de vizitatori în 2025, menținându-i locul de destinație turistică de top din lume. Cifra a fost cu 2 milioane mai mare decât în 2024. Vizitatorii au adus 77,5 miliarde de euro, a declarat Atout France, agenția națională de […]
Acum 4 ore
21:40
Elon Musk vs. Jeff Bezos: noua confruntare a miliardarilor pentru supremația în cursa spre Lună. De ce liderul SpaceX ezită când vine vorba de colonizarea planetei Marte # Aktual24
Competiția dintre Elon Musk și Jeff Bezos intră într-o nouă etapă spectaculoasă, în care miza nu mai este doar supremația tehnologică, ci viitorul umanității dincolo de Pământ. Dacă în urmă cu doar câțiva ani planeta Marte părea ținta supremă, astăzi Luna revine în centrul atenției, devenind scena unei confruntări între două viziuni radicale, două strategii […]
21:40
Anca Alexandrescu susține că nu a luat bani de la AUR. În schimb patronul ei a încasat 5 milioane de euro de la AUR (450.000 euro pentru o emisiune) # Aktual24
Anca Alexandrescu, principala realizatoare de la Realitatea Plus, susține că nu a încasat niciun ban de la AUR, în condițiile în care AUR a plătit și continuă să plătească sume uriașe postului Realitatea Plus. ”Am si eu niste surse care imi soptesc faptul ca urmeaza schimbari spectaculoase! Europa va fi nevoita sa se trezeasca la […]
21:30
Criză pe Otopeni. Un avion cu peste 180 de pasageri s-a depresurizat, încearcă să aterizeze înapoi. Spitale în alertă # Aktual24
O aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa București – Hurghada, cu 186 de persoane la bord, a revenit duminică seara de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după semnalarea unei probleme de presurizare în cabină. Autoritățile au activat planurile de intervenție, iar Ministerul Sănătății a convocat o celulă de criză. UPDATE Explicațiile lui Raed […]
21:10
UE mută genial în conflictul cu Rusia: solicită retragerea trupelor rusești din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria ca parte a unui acord de pace pentru Ucraina # Aktual24
Uniunea Europeană cere Rusiei să își retragă trupele nu doar din Ucraina, ci și din Belarus, Georgia, Armenia și regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova, ca parte a oricărui acord de pace cuprinzător. Propunerea este prezentată într-un document de dezbatere intern distribuit statelor membre ale UE de către diplomatul-șef al blocului comunitar, Kaja Kallas. Documentul […]
21:10
Armata l-a eliminat pe „El Mencho”, liderul puternicului cartel mexican Jalisco Nueva Generación. Sunt așteptate represalii din partea traficanților # Aktual24
Liderul cartelului mexican Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, a fost ucis duminică în timpul unei operațiuni desfășurate de armata mexicană, potrivit unui oficial guvernamental. Fost polițist, Oseguera conducea cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizație descrisă de Drug Enforcement Administration (DEA) drept una dintre „cele mai puternice și mai […]
20:50
Băsescu punctează: ”PSD-iștii au fost principalii autori ai dezastrului în care ne aflăm prin guvernarea Ciolacu. Acum vii și spui că Bolojan este dăunător” # Aktual24
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat duminică Partidul Social Democrat (PSD) pentru atacurile lansate la adresa premierului Ilie Bolojan și a Uniunea Salvați România (USR), susținând că social-democrații sunt principalii responsabili pentru situația economică actuală a țării. Traian Băsescu a afirmat, la România TV, că poziția PSD este „ciudată și lipsită de fair-play”, […]
20:40
Rusia a atacat una dintre primele investiții importante ale Statelor Unite în sectorul economic al Ucrainei # Aktual24
Potrivit relatărilor Reuters, atacul asupra fabricii din Trostianets a vizat o unitate de producție a companiei Mondelez International, fără a provoca victime. Impact economic și implicații pentru investițiile străine Atacul asupra fabricii a ridicat semne de întrebare privind siguranța companiilor care operează în Ucraina. De ani de zile, investițiile străine au jucat un rol esențial […]
20:10
Atentat terorist în vestul Ucrainei. Polonia a mobilizat avioane strategice şi mijloace de apărare aeriană # Aktual24
O poliţistă a fost ucisă şi peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din oraşul Liov. Explozia s-a produs în timp ce poliţia răspundea la un apel de urgenţă, iar autorităţile vorbesc […]
Acum 6 ore
19:40
Greșeala făcută de Rusia care a dus la descoperirea unei vaste rețele de contrabandă cu petrol. „În acest fel și-au construit averile oligarhii” din Rusia # Aktual24
O simplă eroare de IT a scos la iveală un mecanism colosal prin care Rusia ar fi reușit să vândă ilegal petrol de cel puțin 90 de miliarde de dolari, bani care, potrivit unei investigații realizate de Financial Times, alimentează direct mașinăria de război a Kremlinului în Ucraina. În spatele unei rețele aparent fragmentate de […]
19:10
Fostul prim-ministru al UK, Boris Johnson, cere țărilor occidentale să trimită trupe necombatante în Ucraina înainte de armistițiu # Aktual24
Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a declarat că Regatul Unit și aliații săi europeni ar trebui să desfășoare imediat trupe necombatante în Ucraina pentru a-i arăta președintelui rus Vladimir Putin că națiunile occidentale sunt cu adevărat dedicate libertății și independenței națiunii. Vorbind înainte de a patra aniversare a invaziei la scară largă a Ucrainei de […]
18:40
Persoana care a reușit să anuleze tarifele lui Trump. Cine este Victor Schwartz, comerciantul de vinuri care l-a învins pe președintele SUA # Aktual24
Un mic comerciant de vinuri a anulat tarifele impuse de Donald Trump. Bărbatul este prezentat de presă drept „cel care l-a învins pe cel mai puternic om din lume” și a reușit să elimine taxele vamale, care au atins niveluri fără precedent din 1930. „Așteptăm cu nerăbdare rambursarea de către guvern a acestor tarife percepute […]
18:10
Pakistan a efectuat lovituri aeriene în Afghanistan, iar atacurile s-au soldat cu victime civile, printre care și copii # Aktual24
Potrivit unui comunicat oficial, Islamabad a susținut că a efectuat atacuri aeriene asupra unor obiective din Afganistan, o acțiune justificată prin presupuse dovezi legate de atentate recente, relatează Reuters. Lovituri și acuzații reciproce Autoritățile de la Islamabad afirmă că operațiunea a fost un răspuns la atacuri anterioare pe care le atribuie unor grupări aflate pe […]
Acum 8 ore
17:40
Reacții dure în lumea arabă după declarațiile ambasadorului american, considerate controversate: „Ar fi în regulă dacă Israelul ar lua tot” # Aktual24
Naţiunile arabe şi musulmane au condamnat cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a afirmat că Israelul are dreptul asupra unei mari părţi din Orientul Mijlociu. Declaraţiile au fost făcute într-un interviu acordat comentatorului conservator Tucker Carlson şi au stârnit reacţii imediate din partea statelor vecine şi a organizaţiilor regionale, relateaza AP […]
17:10
În ciuda atacurilor brutale ale regimului, în Iran au loc noi demonstrații. Conform mai multor relatări, oamenii s-au adunat la universitățile din Teheran pentru a protesta împotriva guvernului. Proteste au izbucnit din nou în Iran la începutul noului semestru. Tinerii s-au adunat la mai multe universități pentru a demonstra împotriva guvernului, potrivit mai multor relatări […]
16:40
Thailanda a început să acționeze ca un hub de tranzit pentru livrările de drone chinezești către Rusia, eludând sancțiunile occidentale. Rusia a importat drone din Thailanda în valoare de 125 de milioane de dolari în primele 11 luni ale anului 2025, reprezentând aproximativ 88% din totalul exporturilor de drone ale Thailandei și o creștere de […]
16:30
Sondaj în București: Nicușor Dan rămâne pe primul loc în topul încrederii. Primarul Ciucu este pe locul 2 # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, se află pe primul loc în topul încrederii în personalitățile politice, cu 33% opinii favorabile, potrivit unui sondaj realizat de CURS în Capitală. Cercetarea indică, totodată, un nivel ridicat de nemulțumire privind direcția în care se îndreaptă țara. Conform sondajului, Nicușor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenți, în timp […]
16:10
Când va încerca NASA să trimită din nou astronauți pe Lună. Cauzele noului eșec de sâmbătă # Aktual24
NASA a amânat din nou mult așteptatul zbor către Lună, după ce sâmbătă a apărut o nouă problemă cu racheta. Aprilie este acum cel mai apropiat termen pentru cei patru astronauți ai navei Artemis II să poată zbura spre Lună, relatează CNBC. O nouă problemă la motoare NASA a dezvăluit cea mai recentă problemă la […]
16:00
SURSE Văduvă lui Cotabiță, implicată într-un dosar de proxenetism. Percheziții la două saloane de masaj din Capitală # Aktual24
Polițiștii Capitalei au efectuat nouă percheziții într-un dosar de proxenetism în formă continuată, care vizează activitatea a două saloane de masaj erotic, iar printre persoanele reținute se află și Alina Cotabiță, văduva regretatului artist Gabriel Cotabiță. La data de 21 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de […]
Acum 12 ore
15:40
Liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump poartă discuții despre o posibilă reparare și repunere în funcțiune a conductelor de gaze Nord Stream, dar sub controlul Washingtonului. Negocierile sunt neoficiale și au loc fără participarea UE, relatează Berliner Zeitung. SUA are planuri cu Nord Stream Potrivit publicației germane, problema conductelor Nord Stream și […]
15:10
Danemarca nu acceptă nava-spital trimisă de Trump în Groenlanda. Ministrul Apărării: ”Nu avem nevoie” # Aktual24
Ministrul apărării al Danemarcei, Troels Lund Poulsen, a declarat duminică că Groenlanda nu are nevoie de o navă-spital americană, reacționând la anunțul făcut de președintele SUA, Donald Trump, privind trimiterea unei astfel de unități medicale în teritoriul arctic, informează AFP. Oficialul danez a subliniat că sistemul medical existent asigură tratamentul necesar pentru populația Groenlandei. „Populația […]
14:40
Comandantul armatei Ucrainei anunță un mare eșec al Rusiei: ”Nu a reușit ce și-a propus în 2025” # Aktual24
Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a declarat că războiul cu Rusia nu a ajuns într-un impas și că obiectivele militare ale Moscovei pentru anul 2025 au fost mult mai ambițioase decât rezultatele obținute, potrivit unui interviu acordat publicației Le Monde. Sirski a respins ideea că situația de pe front ar fi blocată, […]
14:10
Premierul pro-rus al Slovacei a avertizat că ar putea suspenda livrările de energie electrică de urgență către Ucraina # Aktual24
Premierul slovac Robert Fico a avertizat că, dacă Ucraina nu reia livrările de petrol către Slovacia, Bratislava ar putea opri furnizarea de energie electrică de urgență. Tensiunea vine pe fondul crizei energetice regionale și al disputelor legate de conducta Drujba, relateaza TVP World. Criza petrolului și efectele imediate Livrările prin conducta Drujba au fost întrerupte, […]
13:40
Tragedia din Iran: peste 30.000 de oameni au fost uciși în timpul protestelor contra regimului – The Time # Aktual24
Până la 30.000 de persoane ar fi putut fi ucise în Iran doar în zilele de 8 și 9 ianuarie, potrivit unor date interne ale Ministerului Sănătății citate de revista TIME, cifre care, dacă se confirmă, ar indica o creștere dramatică a bilanțului victimelor în urma reprimării protestelor. Două surse din Ministerul Sănătății au declarat […]
13:10
Carnea la grătar este una dintre plăcerile verii, dar puțini știu că procesul de ardere a grăsimilor și formarea crustei negre produce substanțe toxice care pot afecta organismul, inclusiv ficatul. Hidrocarburile aromatice policiclice și aminele heterociclice se formează la temperaturi înalte și pot contribui la inflamație, stres oxidativ și încărcarea sistemului de detoxifiere hepatic. Protejarea […]
12:40
Ambasadorul SUA la Tel Aviv afirmă că, din perspectivă biblică, Israelul ar avea dreptul asupra unui teritoriu extins în Orientul Mijlociu # Aktual24
Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Mike Huckabee, a declarat într-un interviu acordat comentatorului politic Tucker Carlson că, din perspectivă biblică, Israelul ar avea dreptul asupra unui teritoriu extins în Orientul Mijlociu, relatează The Guardian. În interviul publicat vineri, cei doi au discutat interpretări ale unor pasaje din Vechiul Testament referitoare la promisiunile făcute patriarhului Abraham. […]
12:10
Atunci când mergi la fast-food, nu înseamnă automat că îți sabotezi sănătatea. Alegerile pe care le faci pot transforma o masă aparent nesănătoasă într-una mai echilibrată, reducând impactul negativ asupra organismului. Fast-food-ul este adesea bogat în calorii, sare și grăsimi saturate, dar cu puțină atenție poți opta pentru variante care să îți ofere nutrienți mai […]
11:50
Mesajele RO-ALERT vor avea mai multe sunete diferite: ”Patru niveluri de alertă diferențiate” # Aktual24
Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat modificări ale sistemului RO-ALERT, care va utiliza sunete diferite în funcție de gravitatea situațiilor, precizând că schimbările sunt pregătite de mai mult timp și nu au legătură cu nemulțumirile provocate de alerta de ninsoare transmisă bucureștenilor în 18 februarie, la ora 04:20. Patru niveluri […]
11:40
Fumatul de la o vârstă fragedă nu este doar un obicei periculos, ci o adevărată bombă cu ceas pentru sănătatea întregului organism. Organismul tânăr este mult mai vulnerabil la toxinele din fumul de țigară, iar efectele negative nu se limitează doar la plămâni, ci afectează și alte organe esențiale, cu consecințe care pot dura întreaga […]
11:10
Viața într-un sat din Rusia care a trimis mulți bărbați la război. Sărăcia este mai mult decât neagră # Aktual24
În mijlocul vulcanilor maiestuoși și al pădurilor din Peninsula Kamceatka, situată în îndepărtatul Extremul Orient al Rusiei, lângă Alaska, atât locuitorii, cât și vizitatorii descriu satul indigen Sedanka ca fiind extrem de murdar. Fondul său de locuințe, rămas din perioada sovietică, se prăbușește treptat, cu acoperișuri cu găuri și pete mirositoare de mucegai care seamănă […]
11:10
Uniunea Salvați România (USR) a anunțat că va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) după un incident produs sâmbătă seara în cadrul unei emisiuni difuzate de România TV, unde un invitat ar fi lansat amenințări și afirmații violente la adresa membrilor partidului. Deputatul USR Iulian Lorincz a relatat că, în timpul emisiunii, unul dintre invitați, […]
Acum 24 ore
10:40
Războiul împinge Rusia spre o creștere a consumului de antidepresive. Vânzările de medicamente anti-anxietate s-au triplat de la pandemie # Aktual24
Rusia se confruntă cu o criză invizibilă, dar profundă: consumul de antidepresive a crescut alarmant în ultimii ani, depășind chiar nivelurile din perioada pandemiei. În contextul unui război prelungit, al dificultăților economice și al presiunii politice, milioane de oameni caută alinare în medicamente care nu pot rezolva problemele de fond, potrivit El Pais. O creștere […]
10:10
Ministrul Sănătății, reacție dură la teoriile lui Șoșoacă: ”Cine răspunde pentru acești copii morți de rujeolă, nevaccinați?” # Aktual24
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția asupra impactului dezinformării privind vaccinarea și a întrebat „cine răspunde” pentru decesele copiilor nevaccinați care au murit de rujeolă, criticând conținutul antivaccin distribuit pe rețelele sociale. Într-o intervenție la Digi24, ministrul a afirmat că răspândirea de informații neavizate despre vaccinuri contribuie la scăderea acoperirii vaccinale și la apariția […]
09:40
”Amintiți-vă că Putin este ofițer KGB, nu aveți încredere în el!”. Avertismentul unui fost șef de stat, el spune ce umărește în realitatea liderul Rusiei # Aktual24
Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a avertizat că negocierile de pace cu Rusia trebuie purtate doar dintr-o poziție de forță și că liderul rus Vladimir Putin nu poate fi considerat un partener de încredere. Poroșenko a formulat două reguli esențiale pentru orice negociere cu Kremlinul. „În primul rând și cel mai important, nu aveți […]
09:10
Papa Leon le recomandă preoților să nu se bazeze pe inteligența artificială, atunci ci se bazeze pe propria gândire atunci când își redactează predicile # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj categoric către preoți, îndemnându-i să se bazeze pe propria gândire în pregătirea predicilor și să nu depindă de inteligența artificială. În cadrul unei întâlniri cu clericii din Roma, suveranul pontif a subliniat că tehnologia nu poate înlocui autenticitatea discursului spiritual și nici reflecția umană necesară transmiterii credinței. […]
08:40
Muzicianul american Willie Colón, una dintre figurile emblematice ale muzicii salsa, trombonist, vocalist și compozitor, a murit sâmbătă la vârsta de 75 de ani, a anunțat familia sa, potrivit Reuters. Familia artistului a confirmat decesul într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook. „Îi deplângem absența, dar în același timp ne bucurăm de darul etern […]
08:10
Liderul USR, despre ”cadourile” PSD: ”Nu putem să inventăm bani, nu avem un măgar care ne face aur. Nu putem să creștem datoriile și să pasăm la copiii noștri nota de plată” # Aktual24
Președintele Uniunea Salvați România, Dominic Fritz, a criticat propunerile Partidul Social Democrat (PSD) privind acordarea de ajutoare pentru persoanele cu venituri mici, afirmând că pesediștii nu au indicat sursa de finanțare și avertizând că USR nu va susține măsuri care ar crește datoria publică. Liderul USR a declarat că nu au existat discuții în coaliție […]
07:30
Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto de Dragobete pentru care suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 cu 100.000 de lei, 50.000 de lei şi, respectiv, 25.000 de lei. Potrivit unui comunicat al Loteriei, preţurile variantelor simple de joc sunt: pentru Loto 6/49 – 9 lei; […]
07:30
Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că lucrează împreună cu guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, pentru trimiterea unei nave-spital în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei pe care liderul american a declarat anterior că ar dori să îl achiziționeze. Trump a făcut anunțul pe rețelele sociale, cu puțin timp înainte de o cină organizată la Casa […]
07:10
Colesterolul oxidat: un pericol major pentru sănătate. Sfaturile medicilor pentru prevenție # Aktual24
Colesterolul oxidat, un adevărat pericol ascuns pentru inimă și vasele de sânge, poate fi comparat cu o bombă atomică invizibilă în corpul nostru. Această formă periculoasă de colesterol se formează atunci când LDL-ul („colesterolul rău”) intră în contact cu oxigenul și începe să deterioreze pereții arteriali, crescând semnificativ riscul de infarct, atac vascular cerebral și […]
00:30
„Biblioteca Apocalipsei”: Manuscrisele lui Chopin vor fi păstrate în ghețurile eterne din Arctica # Aktual24
Copii ale manuscriselor renumitului compozitor polonez Fryderyk Chopin vor fi depozitate în Arhiva Mondială Arctică (AWA), o unitate securizată construită în permafrostul arhipelagului norvegian Svalbard pentru a proteja patrimoniul cultural împotriva catastrofelor globale. Nouă suporturi de stocare care conțin copii digitale ale corespondenței și schițelor manuscriselor lui Chopin vor fi depuse în arhivă joia viitoare, […]
00:10
Protest în fața reședinței premierului israelian Benjamin Netanyahu. Poliția a folosit tunuri cu apă. Cel puțin două persoane au fost reținute # Aktual24
Mai mulți protestatari s-a adunat, sâmbătă, în fața reședinței premierului israelian Benjamin Netanyahu din Ierusalim pentru a cere o comisie de anchetă de stat privind eșecurile din jurul invaziei conduse de Hamas din 7 octombrie 2023. Premierul Benjamin Netanyahu se opune unei comisii de anchetă de stat, cea mai înaltă autoritate de investigație a Israelului, […]
Ieri
23:50
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de „șantaj” din cauza amenințărilor de a opri furnizarea de energia electrică dacă nu reia fluxul de petrol rusesc către cele două țări # Aktual24
Ministerul de Externe al Ucrainei a condamnat, sâmbătă, ceea ce a descris drept „ultimatumuri și șantaj” din partea guvernelor Ungariei și Slovaciei, după ce acestea au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia fluxurile de petrol rusesc. Transporturile de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte […]
23:20
Italia: Un copil de doi ani a murit după ce i-ar fi fost transplantată o inimă deteriorată de degerături # Aktual24
Un copil în vârstă de doi ani din Italia, care a primit prin transplant o inimă deteriorată, a decedat sâmbătă, a declarat avocatul familiei. Domenico a murit la spitalul Monaldi, unde era tratat, care a declarat că a suferit o „înrăutățire bruscă și ireversibilă a stării sale clinice”. Potrivit BBC, inima transplantată lui Domenico la […]
23:00
Un pui de maimuță respins de mama lui a primit un urangutan de pluș. Apoi și-a făcut prieteni # Aktual24
Un pui de maimuță abandonat, care a frânt milioane de inimi online, după ce a fost văzută îmbrățișând un urangutan de pluș primit ca înlocuitor pentru mama sa, a găsit în sfârșit alinare printre semenii săi. Punch, un tânăr macac japonez de la Grădina Zoologică din Ichikawa, Japonia, a devenit viral după ce videoclipurile l-au […]
22:40
Iranul refuză să exporte stocul de 300 kg de uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea stocului pe care îl deține sub supravegherea inspectoratului nuclear al ONU, AIEA, au declarat surse iraniene. Propunerea va fi în centrul ofertei pe care Iranul urmează să o transmită SUA în următoarele zile, în timp ce președintele […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.