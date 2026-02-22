Operația laser pentru dioptrii, corecția personalizată pentru fiecare ochi

23:50

Ministerul de Externe al Ucrainei a condamnat, sâmbătă, ceea ce a descris drept „ultimatumuri și șantaj” din partea guvernelor Ungariei și Slovaciei, după ce acestea au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia fluxurile de petrol rusesc. Transporturile de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte […]