Final de drum pentru Cristi Chivu la Inter? Un jurnalist spaniol anunţă că un antrenor celebru este gata să-l înlocuiască sezonul următor
Primasport.ro, 23 februarie 2026 10:40
Acum 30 minute
10:40
Acum o oră
10:20
10:20
Acum 2 ore
09:50
Acum 12 ore
00:20
22 februarie 2026
23:50
23:50
23:30
23:10
23:00
23:00
22:50
22:40
22:30
22:20
22:10
Acum 24 ore
22:00
21:50
21:30
21:30
21:20
21:20
21:10
20:50
20:40
20:30
20:20
20:20
20:20
20:00
19:50
19:30
19:00
19:00
19:00
18:30
18:00
17:40
17:30
17:20
17:10
17:00
16:50
16:40
16:40
16:20
16:20
16:10
15:50
15:10
