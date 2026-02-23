Cele mai bune cabinete veterinare din București (P)
B365.ro, 23 februarie 2026 10:40
Dacă ai câine sau pisică în București, inevitabil ajungi să cauți un cabinet veterinar pe care să te poți baza. Uneori e vorba de lucruri simple, vaccinuri, deparazitări, microcip, un control de rutină. Alteori apar […] Articolul Cele mai bune cabinete veterinare din București (P) apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
10:40
Dacă ai câine sau pisică în București, inevitabil ajungi să cauți un cabinet veterinar pe care să te poți baza. Uneori e vorba de lucruri simple, vaccinuri, deparazitări, microcip, un control de rutină. Alteori apar […] Articolul Cele mai bune cabinete veterinare din București (P) apare prima dată în B365.
Acum o oră
10:30
Ultimatum al PS1 către Romprest: Străzile secundare au termenul depășit! Primăria anunță call center pentru sesizări despre deszăpezire # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat bucureștemii că străzile secundare au termenul depășit. Autoritatea face apel la bucureșteni să sesizeze problemele prin call center-ul instituției pentru intervenții punctuale și rapide. Străzile secundare din Sectorul 1 au […] Articolul Ultimatum al PS1 către Romprest: Străzile secundare au termenul depășit! Primăria anunță call center pentru sesizări despre deszăpezire apare prima dată în B365.
10:10
VIDEO | 300 de metri în 50 de minute, în cel mai bogat sector al Capitalei. Mihai Morar spune unei bucureștence ajutate de alți șoferi să iasă din șleurile de pe strada înghețată # B365.ro
Pe aici nu a trecut nimeni. Așa începe povestea spusă de Mihai Morar, despre o stradă din Sectorul 1 unde iarna nu a fost învinsă de autorități, ci de oameni. Ne povestește o întâmplare de […] Articolul VIDEO | 300 de metri în 50 de minute, în cel mai bogat sector al Capitalei. Mihai Morar spune unei bucureștence ajutate de alți șoferi să iasă din șleurile de pe strada înghețată apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
09:10
VIDEO | Cum se circulă pe Centura Explodată a Capitalei, probabil cel mai sinistru drum de București, după ninsoare. Tiptil prin gropi în care încape mașina cu totul # B365.ro
„Cum se circulă pe Centura Capitalei?” este întrebarea pentru care, de fapt, nici nu vrei să afli răspunsul, că-l intuiești perfect: DNCB este și în condiții de minimă normalitate definiția coșmarului rutier, dar după ploi […] Articolul VIDEO | Cum se circulă pe Centura Explodată a Capitalei, probabil cel mai sinistru drum de București, după ninsoare. Tiptil prin gropi în care încape mașina cu totul apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
08:30
Rogobete apără episodul de panică provocat când a anunțat „celulă de criză în spitale din București” pentru un avion care s-a întors pe Otopeni: „Asta e responsabilitatea!” # B365.ro
Aseară târziu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ne anunța aseară, extrem de precipitat, un fel de catastrofă iminentă: într-o postare cu multe semne de exclamare (din cele roșii, de alertă), domnul ministru scria pe Facebook că […] Articolul Rogobete apără episodul de panică provocat când a anunțat „celulă de criză în spitale din București” pentru un avion care s-a întors pe Otopeni: „Asta e responsabilitatea!” apare prima dată în B365.
08:30
Blocaj de troleibuze pe Iuliu Maniu, după un nou „incident tehnic” al STB dintr-o serie matinală. Dimineață cu probleme în transportul în comun din București # B365.ro
Astăzi, 23 februarie, copii se întorc din vacanță, iar mijloacele de transport în comun sunt mult mai pline, iar mașinile în Capitală se înmulțesc de la o zi la alta în trafic așa că apare […] Articolul Blocaj de troleibuze pe Iuliu Maniu, după un nou „incident tehnic” al STB dintr-o serie matinală. Dimineață cu probleme în transportul în comun din București apare prima dată în B365.
08:10
VIDEO | „Am dat într-o groapă de-am crezut c-am ajuns la metrou!” O zi de luni în traficul din Bucureștiul ciuruit mai rău ca niciodată, de parc-ar ninge „cu esență de picamer” # B365.ro
Un șofer din București exasperat de gropile carea apar pe carosabil după zăpadă a postat un mesaj pe Facebook. Bărbatul se întreabă ce fel de zăpadă este aceasta de este atât de dăunătoare pentru străzi. […] Articolul VIDEO | „Am dat într-o groapă de-am crezut c-am ajuns la metrou!” O zi de luni în traficul din Bucureștiul ciuruit mai rău ca niciodată, de parc-ar ninge „cu esență de picamer” apare prima dată în B365.
07:30
Biserica „Manu Cavafu” din cartierul Tineretului, lăcașul de cult mic dintre blocuri ce a reușit să supraviețuiască # B365.ro
Dacă ai trecut vreodată pe Bd. Gheorghe Șincai, în zona Tineretului, sunt șanse mari să fi văzut, poate fără să-ți dai seama, o biserică ce pare „strânsă” între blocuri, ca un martor vechi care nu […] Articolul Biserica „Manu Cavafu” din cartierul Tineretului, lăcașul de cult mic dintre blocuri ce a reușit să supraviețuiască apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
06:00
VIDEO | Din gunoiul unora se naște arta altora. Povestea Monicăi, pictorița care reciclează tablouri vechi și le face să arate ca noi # B365.ro
Într-o lume în care obiectele sunt aruncate la primul semn de imperfecțiune, iar arta este adesea judecată după trenduri și algoritmi, există artiști care aleg să privească în direcția opusă. Pentru Monica, gunoiul nu este […] Articolul VIDEO | Din gunoiul unora se naște arta altora. Povestea Monicăi, pictorița care reciclează tablouri vechi și le face să arate ca noi apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
03:10
De ce se vinde Clubul Austro-Ungar, azi teatrul Elisabeta. Monumentul imperial a fost loc de distracție pentru ofițerii germani care au ocupat Bucureștiul # B365.ro
Peste o sută de ani de istorie densă, cosmopolită stă în spatele elegantei clădiri din Bulevardul Elisabeta, azi teatru și restaurant scos la licitație. Monumentul, simbol al Micului Paris, al clădirilor impunătoare ridicate la tăierea […] Articolul De ce se vinde Clubul Austro-Ungar, azi teatrul Elisabeta. Monumentul imperial a fost loc de distracție pentru ofițerii germani care au ocupat Bucureștiul apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
21:50
BREAKING | Un avion va ateriza de urgență pe Aeroportul Otopeni. Rogobete: „Am convocat o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București” # B365.ro
În această seară, un avion de la compania HiSky va ateriza de urgență pe Aeroportul Otopeni. Aeronava avea cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), echipajul acesteia a semnalat activarea unui senzor de presurizare la […] Articolul BREAKING | Un avion va ateriza de urgență pe Aeroportul Otopeni. Rogobete: „Am convocat o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București” apare prima dată în B365.
17:40
VIDEO | Noi imagini de pe Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului. Constructorul român Baxcom toarnă beton la pasajul DN3 peste A0 # B365.ro
Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini de pe Autostrada Bucureștiului – A0. Potrivit imaginilor, constructorul român Baxcom a început să toarne beton la pasajul DN3 peste centura modernă a Capitalei. Acesta este unul dintre […] Articolul VIDEO | Noi imagini de pe Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului. Constructorul român Baxcom toarnă beton la pasajul DN3 peste A0 apare prima dată în B365.
17:00
Un nou magazin s-a deschis în Complexul Comercial Pantelimon – TEDi. Intrat pe piața din România în 2022, lanțul german de magazine se îndreaptă spre pragul de 100 de magazine pe plan local. Un nou […] Articolul Un nou magazin TEDi s-a deschis în Sectorul 2. Se află în Complexul Comercial Pantelimon apare prima dată în B365.
16:10
Un bărbat din Corbeanca a amenințat cu un pistol airsoft muncitorii care deszăpezeau. Era nemulțumit că n-au curățat și în fața curții lui # B365.ro
Muncitori care deszăpezeau o stradă din Corbeanca au fost amenințați de un bărbat cu un pistol de tip airsoft, nemulțumit de felul în care au curățat zăpada. Un bărbat din Corbeanca a amenințat cu un […] Articolul Un bărbat din Corbeanca a amenințat cu un pistol airsoft muncitorii care deszăpezeau. Era nemulțumit că n-au curățat și în fața curții lui apare prima dată în B365.
15:00
Percheziții la saloane de masaj din Centrul Vechi, în București, unde se practica prostituția. Opt persoane, printre care și văduva lui Gabriel Cotabiță, reținute # B365.ro
Administratorii și angajații a două saloane de masaj erotic din Centrul Vechi al Capitalei, unde se practica prostituție, au fost reținuți pentru proxenetism. Poliția Capitalei a făcut 9 percheziții în București și Ilfov. Opt persoane […] Articolul Percheziții la saloane de masaj din Centrul Vechi, în București, unde se practica prostituția. Opt persoane, printre care și văduva lui Gabriel Cotabiță, reținute apare prima dată în B365.
14:10
FOTO | București, circuit pentru curse cu obstacole din cauza gropilor. Pe unde raportează șoferii că sunt cratere în care-ți poți avaria mașina # B365.ro
Sub stratul de zăpadă care, mai mult sau mai puțin, a fost îndepărtat de pe majoritatea străzilor din București, stau ascunse adevărate cratere care pot pune în pericol șoferii. În mediul online e festival de […] Articolul FOTO | București, circuit pentru curse cu obstacole din cauza gropilor. Pe unde raportează șoferii că sunt cratere în care-ți poți avaria mașina apare prima dată în B365.
13:10
Primăria Capitalei cere operatorilor de salubritate să deszăpezească în zona centrală și în Centrul Vechi. „Repede, că vin turiștii!” # B365.ro
Primăria Municipiului București (PMB) informează că Poliția Locală le-a solicitat operatorilor de salubritate să trateze cu seriozitate deszăpezirea mai ales în zona centrală a orașului și Centrul Vechi, întrucât „sunt cărțile de vizită ale Capitalei”. […] Articolul Primăria Capitalei cere operatorilor de salubritate să deszăpezească în zona centrală și în Centrul Vechi. „Repede, că vin turiștii!” apare prima dată în B365.
12:10
VIDEO | „Inovația” la deszăpezirea din București, care explică de ce înoți în nămeți pe zeci de străzi și după ce au trecut utilajele. Metoda „cu lama sus” # B365.ro
După două coduri de ninsori și viscol (unul portocaliu și unul galben) ce au intrat în vigoare în București săptămâna aceasta, străzile și trotuarele sunt încă îngropate în nămeți. Mai mulți bucureșteni au arătat în […] Articolul VIDEO | „Inovația” la deszăpezirea din București, care explică de ce înoți în nămeți pe zeci de străzi și după ce au trecut utilajele. Metoda „cu lama sus” apare prima dată în B365.
Ieri
11:00
Dl. Arafat, un pic supărat, ne asigură că nu dispare „Urlătoarea” la anumite mesaje RO-ALERT, după ce bucureștenii au fost azvârliți din pat cu vestea „Ninge!” Lista sunetelor, pe categorii # B365.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, vine cu mai multe explicații în urma unei intervenții pe care a avut-o la B1TV în care a vorbit despre sunetul mesajelor RO-Alert. El spune că, pe viitor, mesajele vor avea […] Articolul Dl. Arafat, un pic supărat, ne asigură că nu dispare „Urlătoarea” la anumite mesaje RO-ALERT, după ce bucureștenii au fost azvârliți din pat cu vestea „Ninge!” Lista sunetelor, pe categorii apare prima dată în B365.
08:40
Primarul Ciucu anunță și “Revoluția din Parcările Albastre” din București. Vorbește despre “avalanșa de gratuități” și ploaia iminentă de amenzi # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță o veritabilă revoluție în Parcările Albastre, care sunt administrate de către PMB. Declară că, în acest moment, „serviciul de parcări este o glumă”; Ca să vă faceți o […] Articolul Primarul Ciucu anunță și “Revoluția din Parcările Albastre” din București. Vorbește despre “avalanșa de gratuități” și ploaia iminentă de amenzi apare prima dată în B365.
07:00
Surprinzător, iar(na) ninge în București. Care este situația echipajelor scoase la deszăpezit de fiecare primărie de sector # B365.ro
După un prim episod de ninsoare la început de săptămână, autoritățile din București au fost surprinse de un nou val de zăpadă și în acest weekend. Dacă în urmă cu câteva zile firmele de deszăpezire […] Articolul Surprinzător, iar(na) ninge în București. Care este situația echipajelor scoase la deszăpezit de fiecare primărie de sector apare prima dată în B365.
21 februarie 2026
17:30
Două meciuri de fotbal ar putea modifica 4 linii STB, sâmbătă și luni, la dispoziția Brigăzii Rutiere. Partidele au loc pe Arena Națională # B365.ro
În această seară pe Arena Națională se joacă meciul dintre Rapid București și Dinamo București, începând cu ora 20:30, la care se așteaptă să participe aproximativ 18.000 de spectatori. Din acest motiv, pentru participarea în […] Articolul Două meciuri de fotbal ar putea modifica 4 linii STB, sâmbătă și luni, la dispoziția Brigăzii Rutiere. Partidele au loc pe Arena Națională apare prima dată în B365.
16:30
S-a închis cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc, din Piața Unirii. Aici și-au servit bucureșteni și turiști cafeaua mai bine de un deceniu # B365.ro
Cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc s-a închis după mai bine de un deceniu de la inaugurare. De-a lungul timpului, fiind amplasată în centrul orașului, numeroși oameni i-au trecut pragul, de la turiști cu […] Articolul S-a închis cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc, din Piața Unirii. Aici și-au servit bucureșteni și turiști cafeaua mai bine de un deceniu apare prima dată în B365.
15:20
VIDEO | Imagini de pe A0, Autostrada Bucureștiului cea Înzăpezită, unde se circulă greu din cauza ninsorii. Cum e traficul pe A1, A2 și A3 și-n restul țării # B365.ro
Utilajele de deszăpezire nu au ajuns încă pe Autostrada Bucureștiului – A0 și se circulă pe un carosabil acoperit cu zăpadă. Centrul Infotrafic informează conducătorii auto că pe mai multe autostrăzi traficul se desfășoară în […] Articolul VIDEO | Imagini de pe A0, Autostrada Bucureștiului cea Înzăpezită, unde se circulă greu din cauza ninsorii. Cum e traficul pe A1, A2 și A3 și-n restul țării apare prima dată în B365.
14:20
ALERTĂ | Incendiu în București, în apropierea unei benzinării din zona Valea Oltului. Martor: Trafic restricționat, pompieri, SMURD, poliție la fața locului # B365.ro
Un incendiu a izbucnit în Sectorul 6 al Capitalei, în zona Valea Oltului, unde traficul este restricționat din cauza intervenției pompierilor. Martorii spun că arde un apartament. Incendiu în Sectorul 6, trafic restricționat în zona […] Articolul ALERTĂ | Incendiu în București, în apropierea unei benzinării din zona Valea Oltului. Martor: Trafic restricționat, pompieri, SMURD, poliție la fața locului apare prima dată în B365.
13:40
VIDEO | Cum arată deszăpezirea la metrou, la capătul Magistralei 2, în Berceni. E singurul loc în care metroul iese la suprafață # B365.ro
Metroul bucureștean are o singură ieșire la suprafață și aceea se află la capătul Magistralei 2, în Berceni. Pe timp de ninsoare, utilajele Metrorex intervin pentru deszăpezire, pentru ca trenurile să circule în siguranță și […] Articolul VIDEO | Cum arată deszăpezirea la metrou, la capătul Magistralei 2, în Berceni. E singurul loc în care metroul iese la suprafață apare prima dată în B365.
12:10
Actualizare METEO | Când ar putea să se oprească ninsoarea în București, noi vești de la ANM. Și vântul se va diminua # B365.ro
În București și în alte 16 județe este în vigoare un cod galben de ninsori, valabil până duminică dimineață. Un nou strat de zăpadă s-a așternut la noi în oraș, iar meteorologul de serviciu al […] Articolul Actualizare METEO | Când ar putea să se oprească ninsoarea în București, noi vești de la ANM. Și vântul se va diminua apare prima dată în B365.
11:10
Mesajul optimist al STB în ziua cu cod galben de ninsori în București: Plugurile au intervenit toată noaptea, circulă toate liniile de transport public # B365.ro
A nins toată noaptea în București și s-a depus un nou strat de zăpadă, astfel că se circulă în condiții de iarnă. Față de ultimul episod de ninsoare de la începutul săptămânii, acum Societatea de […] Articolul Mesajul optimist al STB în ziua cu cod galben de ninsori în București: Plugurile au intervenit toată noaptea, circulă toate liniile de transport public apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
BREAKING | Incendiu la Spitalul Fundeni, de la un generator electric. DSU: Nu sunt pacienți afectați # B365.ro
E incendiu în această dimineață la Spitalul Fundeni din București, a izbucnit la un generator. Mai multe echipaje de pompieri intervin deja pentru stingerea flăcărilor, acțiunea fiind în dinamică. Incendiu la Spitalul Fundeni, pompierii intervin […] Articolul BREAKING | Incendiu la Spitalul Fundeni, de la un generator electric. DSU: Nu sunt pacienți afectați apare prima dată în B365.
08:20
Primăria Sectorului 1 și Romprest, o ceartă despre deszăpezire și ridicarea gunoaielor, din 2008 până azi # B365.ro
Puține contracte de servicii publice din România au generat atâtea conflicte, procese, blocaje administrative și crize politice precum cel de salubrizare încheiat între Primăria Sectorului 1 și compania Romprest Service SA. Semnat în urmă cu […] Articolul Primăria Sectorului 1 și Romprest, o ceartă despre deszăpezire și ridicarea gunoaielor, din 2008 până azi apare prima dată în B365.
07:50
Un plug împotmolit în zăpadă a blocat azi-noapte A2 București-Constanța. Cum se circula, la prima oră, pe autostrăzi și marile drumuri, după altă noapte cu ninsoare # B365.ro
„Oare cum se circulă??” e întrebarea pe care și- pune oricine are de făcut un drum azi, după ce a nins toată noaptea – nu atât de abundent ca-n noaptea de marți spre miercuri, dar […] Articolul Un plug împotmolit în zăpadă a blocat azi-noapte A2 București-Constanța. Cum se circula, la prima oră, pe autostrăzi și marile drumuri, după altă noapte cu ninsoare apare prima dată în B365.
07:30
Mesajul PMB către bucureșteni, din toiul noului episod de ninsoare cu viscol: “Monitorizăm primăriile de sector”. La ce primar sunt cele mai puține utilaje pe străzi # B365.ro
Mesajul PMB către bucureșteni a venit când a început să ningă iar mai serios peste Bucureștiul încă nedeszăpezit după ninsoarea de acum câteva zile, deci neplăcerea va spori pe străzile și bulevardele, prin stațiile STB […] Articolul Mesajul PMB către bucureșteni, din toiul noului episod de ninsoare cu viscol: “Monitorizăm primăriile de sector”. La ce primar sunt cele mai puține utilaje pe străzi apare prima dată în B365.
03:10
București, în cumplita și umilitoarea iarnă din timpul ocupației germane, 1916. Bucureștenilor le-au fost confiscate și plăpumile iar cine protesta risca să fie împușcat # B365.ro
Nicio “urgie” ca iarna de acum, comentată pe Facebook și Instagram, nu se poate compara cu ce au trăit bucureștenii în iarna 1916-1917, și nici să mai trăiască vreodată. Păstrând proporțiile, imaginează-ți că Ro-Alert te […] Articolul București, în cumplita și umilitoarea iarnă din timpul ocupației germane, 1916. Bucureștenilor le-au fost confiscate și plăpumile iar cine protesta risca să fie împușcat apare prima dată în B365.
20 februarie 2026
20:00
ESENȚIAL | Încă o noapte de iarnă adevărată, cu ger, viscol și ninsori pentru care niciodată nu suntem pregătiți în București. Codul galben, în prognoza pe ore # B365.ro
Încă o noapte de iarnă adevărată în București, în vremurile noastre semnalată cu alertă-avertizare meteo „cod galben” de ninsoare, frig, ghețuș , polei și vânt puternic. Singura dorință a multora dintre noi este ca autoritățile […] Articolul ESENȚIAL | Încă o noapte de iarnă adevărată, cu ger, viscol și ninsori pentru care niciodată nu suntem pregătiți în București. Codul galben, în prognoza pe ore apare prima dată în B365.
19:40
Bărbat arestat preventiv după ce a păcălit mai multe persoane cu chirii ieftine în București. Care era schema inculpatului # B365.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru înșelăciune și fals informatic, ambele infracțiuni în formă continuată. Inculpatul închiria mai multe apartamente fictive în București, la prețuri mici. El a fost ajutat de o altă persoană […] Articolul Bărbat arestat preventiv după ce a păcălit mai multe persoane cu chirii ieftine în București. Care era schema inculpatului apare prima dată în B365.
18:40
Copac căzut și avarie în rețeaua STB. Troleibuzele 69 și 70 sunt blocate Bd. Eroii Sanitari/Str. Carol Davila, pe sensul spre Piața Rosetti # B365.ro
STB a transmis că liniile 69 și 70 sunt blocate în zona Bd. Eroii Sanitari/Str. Carol Davila, pe sensul spre Piața Rosetti. Situația este cauzată după ce un copac ar fi căzut și este o […] Articolul Copac căzut și avarie în rețeaua STB. Troleibuzele 69 și 70 sunt blocate Bd. Eroii Sanitari/Str. Carol Davila, pe sensul spre Piața Rosetti apare prima dată în B365.
18:10
Accident grav cu victimă pe Șoseaua Colentina, lângă restaurantul Beyaz. Martoră: „Este foarte aglomerat pe ambele sensuri” # B365.ro
În urmă cu puțin tim, a avut loc un accident pe Șoseaua Colentina, lângă restaurantul Beyaz. O martoră a transmis că în urma impactului a rezultat o victimă. Traficul este foarte aglomerat pe ambele sensuri. […] Articolul Accident grav cu victimă pe Șoseaua Colentina, lângă restaurantul Beyaz. Martoră: „Este foarte aglomerat pe ambele sensuri” apare prima dată în B365.
17:20
ESENȚIAL | Reacția Sindicatului Transportului față de planul de eficientizare a STB. Săptămâna viitoare, vor avea loc negocieri între biroul executiv și conducerea companiei # B365.ro
Biroul Executiv al Sindicatului Transportului a avut o ședință privind planul de eficientizare a STB SA. Concluziile întâlnirii vor fi comunicate membrilor și ulterioare propuneri vor merge la negocierile de marți dintre sindicat și compania […] Articolul ESENȚIAL | Reacția Sindicatului Transportului față de planul de eficientizare a STB. Săptămâna viitoare, vor avea loc negocieri între biroul executiv și conducerea companiei apare prima dată în B365.
16:10
Ciucu semnează pentru Piedone Fiul autorizația de contruire pentru reabilitarea Școlii I.G. Duca din S5. Ce-i transmite lui Piedone Tatăl # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, a dat autorizația de construire pentru punerea în siguranță și reabilitarea Școlii I.G. Duca, din Sectorul 5. El spune că documentația inițială era prost întocmită și blocată de mai mulți ani. […] Articolul Ciucu semnează pentru Piedone Fiul autorizația de contruire pentru reabilitarea Școlii I.G. Duca din S5. Ce-i transmite lui Piedone Tatăl apare prima dată în B365.
16:10
PS2 vrea să încheie contractul cu Supercom și deschide o dezbatere publică pentru un nou operator de salubritate. ONG-urile și locuitorii pot veni cu sugestii # B365.ro
Primăria Sectorului 2 deschide procedura de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului referitor la un nou contract de salubrizare și deszăpezire. Primarul Rareș Hopincă invită, în acest context, ONG-urile, operatorii și toate entitățile interesate […] Articolul PS2 vrea să încheie contractul cu Supercom și deschide o dezbatere publică pentru un nou operator de salubritate. ONG-urile și locuitorii pot veni cu sugestii apare prima dată în B365.
15:30
Stația „Șoseaua Giurgiului” se suspendă de azi, pentru lucrări la rețeaua de gaze naturale. STB: Tramvaiele 19 nu vor mai opri aici # B365.ro
STB a informat călătorii că stația de tramvai „Șoseaua Giurgiului” se suspendă, începând de astăzi, 20 februarie. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări la rețeaua de gaze naturale de la intersecția Străzii Anghel Alexandru […] Articolul Stația „Șoseaua Giurgiului” se suspendă de azi, pentru lucrări la rețeaua de gaze naturale. STB: Tramvaiele 19 nu vor mai opri aici apare prima dată în B365.
15:00
Schimbări de relief majore în Berceni. Perplexă în fața unui lac și sătulă să fie supărat, o concitadină caută amuzată barcă ori gondolă de închiriat # B365.ro
În continuare, efectele ninsorilor sunt prezente în oraș. Unele zone din București sunt acoperite de băltoace și denivelări de zăpadă pleșcăită. În aceste condiții, o bucureșteancă glumește și se interesează de o gondolă sau o […] Articolul Schimbări de relief majore în Berceni. Perplexă în fața unui lac și sătulă să fie supărat, o concitadină caută amuzată barcă ori gondolă de închiriat apare prima dată în B365.
14:40
Din dorința de a atrage noi clienți și a-i răsplăti pe cei deja existenți, agențiile de pariuri online obișnuiesc să ofere freebet-uri în numeroase ocazii, de cele mai multe ori la evenimente sportive majore, parte […] Articolul Ce este un freebet și cum se utilizează? (P) apare prima dată în B365.
14:40
ALERTĂ | Centura Capitalei, blocată, după ce o camionetă s-a răsturnat pe podul de la Chitila. Nu se circulă pe nicio bandă pe sensul Mogoșoaia – Dragomirești # B365.ro
O dubă s-a răsturnat în această după-amiază pe Centura Capitalei, pe Podul Chitila. Pe sensul spre Dragomirești traficul este complet blocat. O dubă cu prelată s-a răsturnat pe Centura Capitalei, pe Pod Chitila Traficul este […] Articolul ALERTĂ | Centura Capitalei, blocată, după ce o camionetă s-a răsturnat pe podul de la Chitila. Nu se circulă pe nicio bandă pe sensul Mogoșoaia – Dragomirești apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Eroul Zilei la Deszăpezit e un bucureștean din Bucureștii Noi, care a scos utilajul și-a curățat o stradă întreagă. „Dacă primăria nu face, ne descurcăm” # B365.ro
În nădejdea operatorului de salubritate pentru a veni să deszăpezească strada pe care stă, un bucureștean a făcut muncă voluntară pentru toți vecinii. A curățat tot drumul cu un utilaj, făcând muncă cinstită în locul […] Articolul VIDEO | Eroul Zilei la Deszăpezit e un bucureștean din Bucureștii Noi, care a scos utilajul și-a curățat o stradă întreagă. „Dacă primăria nu face, ne descurcăm” apare prima dată în B365.
14:20
UrbanWise, proiectul de „manufacturat” îngrășământ, extins în Sectorul 2. Câte puncte de compostare apar și cum se pot înscrie în program asociațiile de proprietari # B365.ro
Administrația locală transmite că asociațiile de proprietari și grupurile de inițiativă locală, din Sectorul 2, se pot înscrie pentru a avea un punct de compostare comunitară. Aici, deșeurile biodegradabile pot fi transformate în resursă pentru […] Articolul UrbanWise, proiectul de „manufacturat” îngrășământ, extins în Sectorul 2. Câte puncte de compostare apar și cum se pot înscrie în program asociațiile de proprietari apare prima dată în B365.
13:50
Un zgârie-nori de birouri se ridică în Pipera, pe o bucată din fosta fabrică Electronica din Pipera. Clădirea avea 20 de etaje # B365.ro
În curând, va fi construită o nouă clădire de birouri în Pipera. Aceasta va fi ridicată pe un teren al fostei fabrici de televizoare Electronica din București. Va apărea o nouă clădire de birouri Antrorenorii […] Articolul Un zgârie-nori de birouri se ridică în Pipera, pe o bucată din fosta fabrică Electronica din Pipera. Clădirea avea 20 de etaje apare prima dată în B365.
13:40
Prețuri de Obor, vibe de Ciudad de Mexico și tacos delicioși la noul Tacos Obor by El Maguey # B365.ro
Până când se hotărăște cineva să faca primul Food Hall din București, Oborul se transformă ușor ușor într-un hub de gusturi internaționale, așa cum e și firesc. Astfel, în hala de pește din Obor, la […] Articolul Prețuri de Obor, vibe de Ciudad de Mexico și tacos delicioși la noul Tacos Obor by El Maguey apare prima dată în B365.
13:20
Piața Artizanilor vine la București: Slow Food Buzău aduce tradiția și gastronomia sustenabilă la The ARK # B365.ro
Asociația Slow Food Buzău și Piața Artizanilor organizează, pe 14 și 15 martie 2026, la centrul cultural The ARK din București un târg dedicat agriculturii sustenabile și alimentelor artizanale, inspirat de modelul internațional Slow Food […] Articolul Piața Artizanilor vine la București: Slow Food Buzău aduce tradiția și gastronomia sustenabilă la The ARK apare prima dată în B365.
13:10
Urgență medicală în tramvai, 4 linii STB blocate pe Șoseaua Giurgiului, în stația Eroii Revoluției # B365.ro
STB a transmis că liniile 7, 10, 19 și 25 sunt blocate pe Șoseaua Giurgiului, în stația Piața Eroii Revoluției. Această situație este cauzată de o urgență medicală. Un călător are nevoie de îngrijiri medicale […] Articolul Urgență medicală în tramvai, 4 linii STB blocate pe Șoseaua Giurgiului, în stația Eroii Revoluției apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.