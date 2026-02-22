Primarul Ciucu anunță și “Revoluția din Parcările Albastre” din București. Vorbește despre “avalanșa de gratuități” și ploaia iminentă de amenzi

06:10

Ne-am mai revenit un pic din șocul ro-alertului de la ora 4:19 dimineața, prin care domnul Arafat ne dădea semnalul să ieșim la deszăpezire (sau să nu ieșim, încă nu am reușit să înțeleg mesajul […] Articolul FOTO | Rămășițele ninsorii din București, care s-a transformat din „micul Paris” în „Veneția de Dâmbovița”. Decât să iei bocancii, mai bine iei barca apare prima dată în B365.