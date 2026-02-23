Constanţa: Anchetă a poliţiştilor în cazul unui bărbat care a murit după ce a căzut de la etajul al optulea al unui hotel din Mamaia Nord

12:00

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor sunt aşteptaţi, luni, la Curtea de Apel Bucureşti, unde instanţa ar urma să decidă, dacă poate începe procesul pe fond, după analizarea unor probe şi înscrisuri depuse la dosar. La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea formulată de Horaţiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conţine două înregistrări video şi a dispus citarea unui martor-asistent la percheziţia din 26 februarie 2025 de la locuinţa din Mediaş a lui Potra. La termenul din 11 februarie, Curtea de Apel Bucureşti a amânat cauza pentru luni, 23 februarie.