Constanţa: Anchetă a poliţiştilor în cazul unui bărbat care a murit după ce a căzut de la etajul al optulea al unui hotel din Mamaia Nord
News.ro, 23 februarie 2026 11:50
Poliţiştii au deschis o anchetă după moartea unui bărbat de 37 de ani, care a căzut, luni, de la etajul al optulea al unui hotel din Mamaia Nord.
Acum 10 minute
12:00
Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi din dosarul în care sunt acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, la Curtea de Apel Bucureşti / Judecătorii, aşteptaţi să decidă dacă poate începe procesul pe fond # News.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor sunt aşteptaţi, luni, la Curtea de Apel Bucureşti, unde instanţa ar urma să decidă, dacă poate începe procesul pe fond, după analizarea unor probe şi înscrisuri depuse la dosar. La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea formulată de Horaţiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conţine două înregistrări video şi a dispus citarea unui martor-asistent la percheziţia din 26 februarie 2025 de la locuinţa din Mediaş a lui Potra. La termenul din 11 februarie, Curtea de Apel Bucureşti a amânat cauza pentru luni, 23 februarie.
Acum 30 minute
11:50
Constanţa: Anchetă a poliţiştilor în cazul unui bărbat care a murit după ce a căzut de la etajul al optulea al unui hotel din Mamaia Nord # News.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă după moartea unui bărbat de 37 de ani, care a căzut, luni, de la etajul al optulea al unui hotel din Mamaia Nord.
11:40
Hidrologii au emis Cod galben de inundaţii, până marţi după-amiază, pe sectoare de râuri din 15 judeţe din vestul, nord-vestul şi sudul ţării. Astfel, sunt aşteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, care pot provoca inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.
11:40
Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Moldovei fac apel pentru crearea filialei forului la Chişinău # News.ro
Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Moldovei solicită Parlamentului României modificarea Legii Academiei Române din anul 2001, în vederea funcţionării optime a instituţiei fondate la Bucureşti în anul 1866, inclusiv pentru posibilitatea creării Filialei Academiei Române la Chişinău.
Acum o oră
11:30
JO 2026: Echipa israeliană de bob a fost descalificată pentru minciună şi falsificare de documente # News.ro
Calificată pentru finala olimpică de bob în patru de duminică, echipa Israelului a strălucit în cele din urmă prin absenţa sa, iar Germania a câştigat medalia de aur.
11:30
Haos după asasinarea lui El Mencho, liderul cartelului CJNG. Puţin vizibil în public, condamnat în Statele Unite, Nemesio Oseguera a făcut Mexicul să tremure folosindu-se de asasini plătiţi, arme şi vehicule blindate # News.ro
La câteva ore după uciderea baronului mexican al drogurilor Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, într-un raid militar, duminică, bărbaţi înarmaţi suspectaţi a fi susţinătorii săi au blocat autostrăzile din mai multe state şi au incendiat maşini şi magazine. În unele oraşe, turiştii şi locuitorii au fost îndemnaţi să rămână în case, iar şoferii de camioane au fost sfătuiţi să aleagă rute sigure sau să se întoarcă la depozite până la încetarea violenţelor, relatează Reuters.
11:10
Ultraj în timpul serviciului? Pe lângă condamnarea făptuitorului, se pot obţine despăgubiri financiare consistente # News.ro
Pentru personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau alţi funcţionari publici, cazurile în care se confruntă cu lovituri, ameninţări cu moartea, tentative de atac cu obiecte contondente sau chiar arme ori injurii şi umilinţă în faţa colegilor sau a comunităţii nu sunt doar teorie, ci realitatea întâlnită adesea.
11:10
ANAF face controale ample la firmele de protecţie şi pază cu risc fiscal ridicat/ Sunt vizate 62 de societăţi din toată ţara/ Obiectivele controalelor # News.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a declanşat, luni, o acţiune amplă de control la nivel naţional, care vizează 62 de societăţi ce activează în domeniul serviciilor de protecţie şi pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat.
11:10
Superliga: George Cîmpanu îşi încheie parcursul la FC Botoşani. El a semnat pentru o formaţie din China # News.ro
George Cîmpanu a părăsit FC Botoşani, acceptând oferta grupării Chongqing Tonglianglong, formaţie promovată în premieră în istorie în prima ligă din China.
Acum 2 ore
10:50
SUA a învins Canada în finala masculină de hochei pe gheaţă de la JO. Cum a recţionat Casa Albă pe X. Postarea a strâns peste 23 de milioane de vizualizări # News.ro
Echipa masculină a SUA a învins Canada în finala masculină olimpică de hochei pe gheaţă, iar contul oficial X al Casei Albe nu a ezitat să-şi tachineze vecinul canadian, în special pe fostul prim-ministru Justin Trudeau.
10:50
Constantin Toma: Jucăm alba-neagra de şase luni. PSD bagă băţul prin gard şi pierde aderenţi. Haideţi să nu-l mai atacăm atât pe Bolojan, îşi face treaba / Eu l-aş întreba pe Ciolacu - Ai făcut sau nu 9,3% deficit? S-a aruncat cu bani şi la câini # News.ro
PSD să nu mai bage băţul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR, declară la RFI primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma. El cere propriului partid să nu mai blocheze reformele propuse de premierul Ilie Bolojan. Edilul consideră că fostul premier Marcel Ciolacu greşeşte atunci când îl critică pe actualul şef al Guvernului. ”Eu l-aş întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea (...), s-a aruncat cu banii şi la câini”, afirmă edilul.
10:40
Iaşi: Patru bărbaţi au atacat cu bâte, furci şi topoare gospodăria unui localnic ca răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei/ După ce au spart geamurile caselor, au pulverizat înăuntru gaz lacrimogen/ Trei dintre agresori au fost arestaţi preventiv # News.ro
Patru bărbaţi înarmaţi cu bâte, furci şi topoare au descins noaptea în curtea unui localnic din localitatea ieşeană Ţibana, au spart geamurile şi uşile locuinţei şi au pulverizat spray lacrimogen asupra persoanelor aflate înăuntru. Potrivit anchetatorilor, atacul a avut loc după ce bărbatul fusese bătut în stradă de unul dintre agresori, ca răzbunare pentru că ajutase poliţia într-un dosar de conducere sub influenţa alcoolului. Trei dintre aceştia au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.
10:30
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a urcat şase locuri şi este jucătoarea din România cel mai bine clasată # News.ro
Jaqueline Cristian a urcat şase locuri în clasamentul WTA dat publicităţii luni şi este pe poziţia 33, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată.
10:30
Două persoane au fost ucise şi cel puţin trei au fost rănite în urma atacurilor cu drone ruseşti asupra infrastructurii industriale şi energetice din regiunea Odesa, în noaptea de 23 februarie. De asemenea, un atac în regiunea Zaporojie (centru) s-a soldat cu un mort, au anunţat autorităţile militare din aceste două regiuni ucrainene, relatează Ukrainska Pravda.
10:30
ANM: Ploile se extind în cea mai mare parte a ţării, dar în centru şi nord vor fi lapoviţă şi ninsoare, iar la munte va ninge/ Cod galben de vânt puternic, în Banat, Oltenia, local în Transilvania şi sud-vestul Munteniei/ Cod galben de ploi şi ninsori, în # News.ro
Meteorologii anunţă că precipitaţiile se vor extinde dinspre nord-vest şi vor cuprinde, până miercuri seară, cea mai mare parte a ţării, predominând ploile. În nord şi centru, vor fi şi lapoviţă şi ninsorare, iar la munte va ninge. Vântul va avea intensificări temporare, pentru Banat, Oltenia, local în Transilvania şi sud-vestul Munteniei fiind emis Cod galben. Pentru zona montană şi submontană a judeţelor Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud a fost emis Cod galben de ploi şi ninsori, iar la munte va fi Cod galben de zăpadă şi viscol. În zona municipiului Bucureşti, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei şi va ploua slab.
10:10
Xi Jinping este gata să colaboreze cu Kim Jong Un pentru un „nou capitol” în relaţiile dintre cele două ţări # News.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping s-a declarat luni dispus să colaboreze cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a deschide un „nou capitol” în relaţiile bilaterale, într-un mesaj de felicitare adresat liderului de la Phenian după realegerea sa la conducerea partidului unic de guvernământ, relatează AFP.
10:10
"Malul Vânăt/ A River’s Gaze", primul lungmetraj semnat de Andreea Cristina Borţun, produs de Sebastian Stan, debutează în şapte festivaluri internaţionale - VIDEO # News.ro
"Malul Vânăt/ A River’s Gaze", primul film din trilogia despre iubire în mediul rural, semnat de regizoarea Andreea Cristina Borţun şi primul proiect românesc susţinut de actorul american de origine română Sebastian Stan, în calitate de producător şi finanţator, intră în competiţia SMART 7, o reţea de festivaluri internaţionale susţinută de Programul Europa Creativă.
10:10
Sphera Franchise Group, care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România şi restaurante KFC în Republica Moldova şi în Italia, anunţă că îşi extinde licenţa de franciză Taco Bell în Republica Moldova şi la deschide primul restaurant Taco Bell în Chişinău. Noua unitate urmează să fie inaugurată în trimestrul al doilea din 2026. Republica Moldova va deveni astfel a doua piaţă din regiune în care Sphera va opera Taco Bell, după România. Grupul operează deja trei restaurante KFC în Republica Moldova.
Acum 4 ore
10:00
Tenis de masă: Elizabeta Samara, prima victorie pe tabloul principal de simplu feminin de la Singapore Smash 2026 # News.ro
Jucătoarea de tenis Elizabeta Samara a obţinut prima victorie pe tabloul principal de simplu feminin de la Singapore Smash 2026. Ea s-a calificat în 16-imile competiţiei.
09:50
Iaşi: Femeie rănită, după ce a căzut cu maşina în râul Bahlui/ Ea reuşise să iasă din autoturism înainte de sosirea pompierilor/ După ce i s-au acordat primele înjrijiri la faţa locului, a fost dusă la spital # News.ro
O femeie fost rănită, luni dimineaţă, după ce maşina pe care o conducea a căzut în râul Bahlui. Femeia a reuşit să iasă din autoturism înainte de sosirea echipajelor de intervenţie, fiind asistată medical la locul accidentului şi apoi transportată la spital. În maşină nu se mai aflau alte persoane.
09:40
New York-ul, paralizat de o furtună de zăpadă fără precedent în ultimii 10 ani. A fost declarată starea de urgenţă, iar circulaţia a fost interzisă # News.ro
În aşteptarea unei violente furtuni de zăpadă, fără precedent în ultimul deceniu, metropola New York este paralizată: autorităţile au interzis circulaţia până luni la prânz, şi au mobilizat resurse importante pentru a face faţă perturbărilor majore preconizate, relatează AFP.
09:30
Box office nord-american: Animaţia „GOAT” detronează „Wuthering Heights”, după o cursă strânsă pentru prima poziţie - VIDEO # News.ro
„GOAT”, un film de animaţie original despre un animal care visează la măreţie atletică, a învins competiţia de box office nord-american, scrie Variety.
09:20
INTERVIU - Oana Popescu Zamfir, analist politic: Am văzut de la preluarea mandatului lui Nicuşor Dan poziţii care sunt o variantă de MAGA soft / Sper că este o încercare de echilibru între America şi Europa şi nu o alegere ideologică # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, de la preluarea mandatului şi până azi, poziţii care relevă mai degrabă o variantă de MAGA soft, afirmă Oana Popescu Zamfir, analist politic şi directorul think-tank-ului Global Focus, într-un interviu acordat News.ro. Interlocutoarea se declară îngrijorată de comportamentul şefului statului, care prin absenţa de la întrunirile importante ale liderilor europeni şi prezenţa la Consiliul de Pace al lui Trump, naşte suspiciunea că a ales MAGA în defavoarea Europei. Nicuşor Dan prezintă o poziţionare „cel puţin echivocă“ faţă de valorile europene şi democratice, lucru care nu face decât să valideze discursul suveraniştilor, mai atrage atenţia Oana Popescu Zamfir, care a acordat interviul în timp ce se întorcea de la Conferinţa de Securitate de la München, de unde Nicuşor Dan a lipsit.
09:20
Botoşani: Opt percheziţii la persoane bănuite că au furat dintr-o locuinţă aur, bijuterii şi bani / Doi bărbaţi au fost reţinuţi # News.ro
Poliţiştii din Botoşani au făcut opt percheziţii la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de furt calificat şi tăinuire, acestea fiind acuzate că au furat dintr-o locuinţă, în toamna anului trecut, aur, bijuterii şi bani. Prejudiciul se ridică la 180.000 de lei.
09:20
Titular pentru prima dată din decembrie, Neymar nu a putut împiedica eliminarea echipei Santos duminică seara în sferturile de finală ale Campionatului din Sao Paulo. Santos a pierdut, scor 1-2, în faţa formaţiei Novorizontino.
09:20
Producătorul de lapte DN Agrar Group a realizat în 2025 un profit net în creştere de 65%, până la 52 milioane lei # News.ro
DN Agrar Group, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri preliminară de 213 milioane lei, în creştere cu 21% faţă de 2024, iar profitul net a înregistrat un avans de 65%, până la 52 milioane lei.
09:20
Încurajată de succesul avut de versiunea portocalie de iPhone 17 Pro, Apple testează o versiune de iPhone 18 colorată în „roşu profund”, susţin surse citate de Bloomberg.
09:10
Coreea de Sud solicită ambasadei ruse să îndepărteze un banner pe care scrie „Victorie” afişat în apropierea împlinirii a patru ani de război în Ucraina # News.ro
Coreea de Sud a cerut Ambasadei Rusiei să dea jos un banner mare pe care scrie „Victoria va fi a noastră”, afişat chiar înainte de împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, a declarat Ministerul de Externe de la Seul, relatează Reuters.
09:00
Argeş: Femeie moartă într-un incendiu care i-a cuprins casa. Trupul ei carbonizat a fost găsit de salvatorii care au stins incendiul # News.ro
O femeie şi-a pierdut viaţa într-un incendiu care a izbucnit luni dimineaţă într-o locuinţă din satul argeşean Băceşti. Cadavrul carbonizat a fost găsit de către echipajele de pompieri care au intervenit pentru stingerea flăcărilor care au distrus locuinţa.
09:00
Robert Kennedy Jr.: "Susţin Ordinul Executiv al preşedintelui Trump de a readuce producţia de substanţe chimice agricole în Statele Unite şi de a pune capăt dependenţei noastre aproape totale de naţiuni adverse" # News.ro
Robert Kennedy Jr., secretarul american pentru Sănătate, a scris pe X că agenda Să facem America din nou sănătoasă "ne obligă să punem la îndoială presupunerile de lungă durată despre modul în care cultivăm alimente", subliind că susţine Ordinul Executiv al preşedintelui Trump de "a readuce producţia de substanţe chimice agricole în Statele Unite şi de a pune capăt dependenţei noastre aproape totale de naţiuni adverse".
09:00
INTERVIU Oana Popescu Zamfir, analist politic: Am văzut de la preluarea mandatului lui Nicuşor Dan poziţii care sunt o variantă de MAGA soft / Sper că este o încercare de echilibru între America şi Europa şi nu o alegere ideologică, pentru că asta ne-ar p # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, de la preluarea mandatului şi până azi, poziţii care relevă mai degrabă o variantă de MAGA soft, afirmă Oana Popescu Zamfir, analist politic şi directorul think-tank-ului Global Focus, într-un interviu acordat News.ro. Interlocutoarea se declară îngrijorată de comportamentul şefului statului, care prin absenţa de la întrunirile importante ale liderilor europeni şi prezenţa la Consiliul de Pace al lui Trump, naşte suspiciunea că a ales MAGA în defavoarea Europei. Nicuşor Dan prezintă o poziţionare „cel puţin echivocă“ faţă de valorile europene şi democratice, lucru care nu face decât să valideze discursul suveraniştilor, mai atrage atenţia Oana Popescu Zamfir, care a acordat interviul în timp ce se întorcea de la Conferinţa de Securitate de la München, de unde Nicuşor Dan a lipsit.
08:50
Olt: Femeie de 78 de ani, moartă într-un incendiu / Focul a fost provocat de coşul de fum deteriorat / Intervenţia pompierilor a durat două ore şi jumătate # News.ro
O femeie în vârstă de 78 de ani a murit în urma unui incendiu produs într-o locuinţă din judeţul Olt, iar intervenţia pompierilor a durat aproximativ două ore şi jumătate. Focul a fost cauzat de coşul de fum deteriorat.
08:40
Sebastian Korda a câştigat turneul de la Delray Beach. Este al treilea titlu din cariera sa # News.ro
Americanul Sebastian Korda, numărul 50 mondial, a câştigat, duminică, turneul ATP 250 de la Delray Beach (Florida), al treilea titlu din cariera sa, învingându-l pe compatriotul său Tommy Paul (nr. 24), scor 6-4, 6-3.
08:10
Patru ani de război. Pacea în Ucraina este încă dificil de atins, în ciuda eforturilor SUA de a ajunge la o înţelegere cu Rusia # News.ro
Când invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a ajuns la 1.418 zile, luna trecută, a depăşit oficial un prag istoric - aceeaşi perioadă de timp de care a avut nevoie Moscova pentru a învinge Germania nazistă în al Doilea Război Mondial. Şi, spre deosebire de Armata Roşie, care a avansat până la Berlin în urmă cu opt decenii, în ceea ce a numit Marele Război Patriotic, invazia totală a Rusiei asupra vecinului său, care durează de patru ani, încă nu a reuşit să cucerească în totalitate centrul industrial din estul Ucrainei, relatează The Associated Press.
08:10
Patru ani de război. Ucraina devine o naţiune de văduve şi orfani, confruntându-se cu o catastrofă demografică # News.ro
În pragul împlinirii a patru ani de război în Ucraina, rata natalităţii din această ţară este în cădere liberă, tot mai multe persoane confruntându-se cu probleme de fertilitate sau amânând decizia de a avea copii. În acelaşi timp, pierderile se înmulţesc pe front, iar milioane de persoane care au părăsit ţara ca refugiaţi s-au stabilit acum în străinătate. Rezultatul este una dintre cele mai grave crize demografice din lume, relatează CNN.
08:10
Patru ani de război. Rusia încă plăteşte pentru o eroare fatală de calcul în privinţa Ucrainei # News.ro
Când Kremlinul a lansat ceea ce a numit „operaţiunea militară specială”, în urmă cu patru ani, se aştepta ca forţele sale să preia controlul asupra Ucrainei în doar 10 zile, potrivit cercetărilor efectuate de The Royal United Services Institute (RUSI), un grup de reflecţie cu sediul la Londra. După mai bine de 1.450 de zile, acest termen pare naiv şi s-a dovedit a fi o eroare fundamentală de calcul, care a avut consecinţe devastatoare în termeni de durere, distrugere şi vărsare de sânge, scrie Matthew Chance, corespondent şef al CNN pentru afaceri internaţionale.
08:10
În februarie 2022, când tancurile ruseşti au trecut graniţa, au circulat zvonuri că Volodimir Zelenski a fugit din Ucraina. Cu Kievul sub un bombardament intens şi Rusia apropiindu-se, liderii europeni se temeau de ce era mai rău. Apoi, liderul ucrainean a postat un videoclip, de calitate slabă, în care apărea stând în întuneric în faţa sediului Preşedinţiei, flancat de consilierii săi de top şi anunţând simplu: „Suntem aici”.
Acum 6 ore
08:00
Oficială elveţiană: Elveţia trebuie să se pregătească pentru posibilitatea ca tarifele SUA să devină permanente # News.ro
Elveţia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca tarifele impuse de Statele Unite să rămână în vigoare pe termen nelimitat, a declarat duminică Helene Budliger Artieda, şefa Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), citată de publicaţia SonntagsBlick, în pofida deciziei Curţii Supreme americane de săptămâna trecută, transmite Reuters.
07:50
Douăzeci şi treizeci de prizonieri au fost eliberaţi duminică în Venezuela în temeiul legii amnistiei care a fost adoptată sub presiunea Statelor Unite, a anunţat ONG-ul Foro Penal, potrivit AFP.
07:20
IDFC First Bank din India investighează o presupusă fraudă de 65 de milioane de dolari în conturile unor instituţii guvernamentale # News.ro
IDFC First Bank din India a anunţat că investighează o posibilă fraudă în valoare de 65 de milioane de dolari, în care ar fi implicaţi unii angajaţi ai băncii şi conturi ale unor instituţii guvernamentale locale, şi că a alertat poliţia în legătură cu acest caz, transmite Reuters.
07:20
Rusia: Infrastructura din Belgorod, afectată de un atac masiv al Ucrainei, anunţă guvernatorul regiunii # News.ro
Un atac „masiv” cu rachete ucrainene a provocat pagube grave infrastructurii energetice şi a întrerupt furnizarea de energie electrică, căldură şi apă în regiunea Belgorod din Rusia, la graniţa cu Ucraina, a declarat luni dimineaţă guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.
07:00
Maria Zaharova: Dosarele Epstein i-au demascat pe cei care au inventat mituri despre Rusia # News.ro
Dosarele Epstein au scos la lumină „gunoiul josnic” care a inventat mituri despre Rusia timp de mulţi ani pentru a distrage atenţia de la propriile crime, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenţiei TASS.
06:50
Autoritatea pentru protecţia datelor din Turcia a lansat o investigaţie asupra a şase mari platforme de socializare, pentru a evalua modul în care acestea gestionează datele personale ale copiilor relatează Reuters.
06:40
Violenţe în Mexic: SUA îşi îndeamnă cetăţenii să rămână „la adăpost”, zeci de zboruri au fost anulate # News.ro
Moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, şeful puternicului cartel Jalisco New Generation (CJNV), în timpul unei operaţiuni militare, a declanşat violenţe în mai multe regiuni ale Mexicului, relatează AFP.
06:30
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la putere, l-a reales pe Kim Jong Un în funcţia de secretar general în cadrul congresului care a avut loc duminică, potrivit presei de stat. Este o mişcare considerată a sublinia controlul său absolut asupra puterii şi încrederea sporită în stabilitatea internă, relatează Reuters.
06:30
Nestlé adaugă vânzarea diviziei de îngheţată pe lista de active la care urmează să renunţe, în cadrul unei reorganizări ample # News.ro
Nestlé se află în discuţii avansate pentru a vinde ultima parte rămasă din afacerea sa internă de îngheţată, extinzând lista de active vizate pentru cedare, care include deja diviziile de apă îmbuteliată şi suplimente, în contextul în care CEO-ul Philipp Navratil accelerează procesul de eficientizare a gigantului elveţian din industria alimentară, transmite Reuters.
06:20
Plenul Senatului dezbate luni şi supune la vot, luni, de la ora 16.00, moţiunea simplă cu tema: „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune „da” altora şi „nu” propriilor cetăţeni.”, depusă de parlamentarii AUR şi Pace-Întâi România.
06:20
Diana Buzoianu, invitată la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD / Tema: Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este invitată luni la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD. Tema dezbaterii este ”Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.
06:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit.
Acum 8 ore
06:00
Regizorul Cristian Pepino, cunoscut pentru spectacole în teatrul de animaţie, a murit la vârsta de 75 de ani # News.ro
Regizorul Cristian Pepino, cunoscut pentru spectacolele pe care le-a pus în scenă în teatrul de animaţie, a murit la vârsta de 75 de ani. Teatrul de Animaţie Ţăndărică a transmis un mesaj în care arată că „plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală” însă rămân „spectacolele, ideile, discipolii şi amprenta unei vieţi dedicate scenei”.
