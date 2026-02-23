Olt: Femeie de 78 de ani, moartă într-un incendiu / Focul a fost provocat de coşul de fum deteriorat / Intervenţia pompierilor a durat două ore şi jumătate

09:00

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, de la preluarea mandatului şi până azi, poziţii care relevă mai degrabă o variantă de MAGA soft, afirmă Oana Popescu Zamfir, analist politic şi directorul think-tank-ului Global Focus, într-un interviu acordat News.ro. Interlocutoarea se declară îngrijorată de comportamentul şefului statului, care prin absenţa de la întrunirile importante ale liderilor europeni şi prezenţa la Consiliul de Pace al lui Trump, naşte suspiciunea că a ales MAGA în defavoarea Europei. Nicuşor Dan prezintă o poziţionare „cel puţin echivocă“ faţă de valorile europene şi democratice, lucru care nu face decât să valideze discursul suveraniştilor, mai atrage atenţia Oana Popescu Zamfir, care a acordat interviul în timp ce se întorcea de la Conferinţa de Securitate de la München, de unde Nicuşor Dan a lipsit.