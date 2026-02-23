Olt: Femeie de 78 de ani, moartă într-un incendiu / Focul a fost provocat de coşul de fum deteriorat / Intervenţia pompierilor a durat două ore şi jumătate
News.ro, 23 februarie 2026 08:50
O femeie în vârstă de 78 de ani a murit în urma unui incendiu produs într-o locuinţă din judeţul Olt, iar intervenţia pompierilor a durat aproximativ două ore şi jumătate. Focul a fost cauzat de coşul de fum deteriorat.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
09:00
Argeş: Femeie moartă într-un incendiu care i-a cuprins casa. Trupul ei carbonizat a fost găsit de salvatorii care au stins incendiul # News.ro
O femeie şi-a pierdut viaţa într-un incendiu care a izbucnit luni dimineaţă într-o locuinţă din satul argeşean Băceşti. Cadavrul carbonizat a fost găsit de către echipajele de pompieri care au intervenit pentru stingerea flăcărilor care au distrus locuinţa.
09:00
Robert Kennedy Jr.: "Susţin Ordinul Executiv al preşedintelui Trump de a readuce producţia de substanţe chimice agricole în Statele Unite şi de a pune capăt dependenţei noastre aproape totale de naţiuni adverse" # News.ro
Robert Kennedy Jr., secretarul american pentru Sănătate, a scris pe X că agenda Să facem America din nou sănătoasă "ne obligă să punem la îndoială presupunerile de lungă durată despre modul în care cultivăm alimente", subliind că susţine Ordinul Executiv al preşedintelui Trump de "a readuce producţia de substanţe chimice agricole în Statele Unite şi de a pune capăt dependenţei noastre aproape totale de naţiuni adverse".
09:00
INTERVIU Oana Popescu Zamfir, analist politic: Am văzut de la preluarea mandatului lui Nicuşor Dan poziţii care sunt o variantă de MAGA soft / Sper că este o încercare de echilibru între America şi Europa şi nu o alegere ideologică, pentru că asta ne-ar p # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, de la preluarea mandatului şi până azi, poziţii care relevă mai degrabă o variantă de MAGA soft, afirmă Oana Popescu Zamfir, analist politic şi directorul think-tank-ului Global Focus, într-un interviu acordat News.ro. Interlocutoarea se declară îngrijorată de comportamentul şefului statului, care prin absenţa de la întrunirile importante ale liderilor europeni şi prezenţa la Consiliul de Pace al lui Trump, naşte suspiciunea că a ales MAGA în defavoarea Europei. Nicuşor Dan prezintă o poziţionare „cel puţin echivocă“ faţă de valorile europene şi democratice, lucru care nu face decât să valideze discursul suveraniştilor, mai atrage atenţia Oana Popescu Zamfir, care a acordat interviul în timp ce se întorcea de la Conferinţa de Securitate de la München, de unde Nicuşor Dan a lipsit.
Acum 30 minute
08:50
Olt: Femeie de 78 de ani, moartă într-un incendiu / Focul a fost provocat de coşul de fum deteriorat / Intervenţia pompierilor a durat două ore şi jumătate # News.ro
O femeie în vârstă de 78 de ani a murit în urma unui incendiu produs într-o locuinţă din judeţul Olt, iar intervenţia pompierilor a durat aproximativ două ore şi jumătate. Focul a fost cauzat de coşul de fum deteriorat.
08:40
Sebastian Korda a câştigat turneul de la Delray Beach. Este al treilea titlu din cariera sa # News.ro
Americanul Sebastian Korda, numărul 50 mondial, a câştigat, duminică, turneul ATP 250 de la Delray Beach (Florida), al treilea titlu din cariera sa, învingându-l pe compatriotul său Tommy Paul (nr. 24), scor 6-4, 6-3.
Acum o oră
08:10
Patru ani de război. Pacea în Ucraina este încă dificil de atins, în ciuda eforturilor SUA de a ajunge la o înţelegere cu Rusia # News.ro
Când invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a ajuns la 1.418 zile, luna trecută, a depăşit oficial un prag istoric - aceeaşi perioadă de timp de care a avut nevoie Moscova pentru a învinge Germania nazistă în al Doilea Război Mondial. Şi, spre deosebire de Armata Roşie, care a avansat până la Berlin în urmă cu opt decenii, în ceea ce a numit Marele Război Patriotic, invazia totală a Rusiei asupra vecinului său, care durează de patru ani, încă nu a reuşit să cucerească în totalitate centrul industrial din estul Ucrainei, relatează The Associated Press.
08:10
Patru ani de război. Ucraina devine o naţiune de văduve şi orfani, confruntându-se cu o catastrofă demografică # News.ro
În pragul împlinirii a patru ani de război în Ucraina, rata natalităţii din această ţară este în cădere liberă, tot mai multe persoane confruntându-se cu probleme de fertilitate sau amânând decizia de a avea copii. În acelaşi timp, pierderile se înmulţesc pe front, iar milioane de persoane care au părăsit ţara ca refugiaţi s-au stabilit acum în străinătate. Rezultatul este una dintre cele mai grave crize demografice din lume, relatează CNN.
08:10
Patru ani de război. Rusia încă plăteşte pentru o eroare fatală de calcul în privinţa Ucrainei # News.ro
Când Kremlinul a lansat ceea ce a numit „operaţiunea militară specială”, în urmă cu patru ani, se aştepta ca forţele sale să preia controlul asupra Ucrainei în doar 10 zile, potrivit cercetărilor efectuate de The Royal United Services Institute (RUSI), un grup de reflecţie cu sediul la Londra. După mai bine de 1.450 de zile, acest termen pare naiv şi s-a dovedit a fi o eroare fundamentală de calcul, care a avut consecinţe devastatoare în termeni de durere, distrugere şi vărsare de sânge, scrie Matthew Chance, corespondent şef al CNN pentru afaceri internaţionale.
08:10
În februarie 2022, când tancurile ruseşti au trecut graniţa, au circulat zvonuri că Volodimir Zelenski a fugit din Ucraina. Cu Kievul sub un bombardament intens şi Rusia apropiindu-se, liderii europeni se temeau de ce era mai rău. Apoi, liderul ucrainean a postat un videoclip, de calitate slabă, în care apărea stând în întuneric în faţa sediului Preşedinţiei, flancat de consilierii săi de top şi anunţând simplu: „Suntem aici”.
Acum 2 ore
08:00
Oficială elveţiană: Elveţia trebuie să se pregătească pentru posibilitatea ca tarifele SUA să devină permanente # News.ro
Elveţia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca tarifele impuse de Statele Unite să rămână în vigoare pe termen nelimitat, a declarat duminică Helene Budliger Artieda, şefa Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), citată de publicaţia SonntagsBlick, în pofida deciziei Curţii Supreme americane de săptămâna trecută, transmite Reuters.
07:50
Douăzeci şi treizeci de prizonieri au fost eliberaţi duminică în Venezuela în temeiul legii amnistiei care a fost adoptată sub presiunea Statelor Unite, a anunţat ONG-ul Foro Penal, potrivit AFP.
07:20
IDFC First Bank din India investighează o presupusă fraudă de 65 de milioane de dolari în conturile unor instituţii guvernamentale # News.ro
IDFC First Bank din India a anunţat că investighează o posibilă fraudă în valoare de 65 de milioane de dolari, în care ar fi implicaţi unii angajaţi ai băncii şi conturi ale unor instituţii guvernamentale locale, şi că a alertat poliţia în legătură cu acest caz, transmite Reuters.
07:20
Rusia: Infrastructura din Belgorod, afectată de un atac masiv al Ucrainei, anunţă guvernatorul regiunii # News.ro
Un atac „masiv” cu rachete ucrainene a provocat pagube grave infrastructurii energetice şi a întrerupt furnizarea de energie electrică, căldură şi apă în regiunea Belgorod din Rusia, la graniţa cu Ucraina, a declarat luni dimineaţă guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.
Acum 4 ore
07:00
Maria Zaharova: Dosarele Epstein i-au demascat pe cei care au inventat mituri despre Rusia # News.ro
Dosarele Epstein au scos la lumină „gunoiul josnic” care a inventat mituri despre Rusia timp de mulţi ani pentru a distrage atenţia de la propriile crime, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenţiei TASS.
06:50
Autoritatea pentru protecţia datelor din Turcia a lansat o investigaţie asupra a şase mari platforme de socializare, pentru a evalua modul în care acestea gestionează datele personale ale copiilor relatează Reuters.
06:40
Violenţe în Mexic: SUA îşi îndeamnă cetăţenii să rămână „la adăpost”, zeci de zboruri au fost anulate # News.ro
Moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, şeful puternicului cartel Jalisco New Generation (CJNV), în timpul unei operaţiuni militare, a declanşat violenţe în mai multe regiuni ale Mexicului, relatează AFP.
06:30
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la putere, l-a reales pe Kim Jong Un în funcţia de secretar general în cadrul congresului care a avut loc duminică, potrivit presei de stat. Este o mişcare considerată a sublinia controlul său absolut asupra puterii şi încrederea sporită în stabilitatea internă, relatează Reuters.
06:30
Nestlé adaugă vânzarea diviziei de îngheţată pe lista de active la care urmează să renunţe, în cadrul unei reorganizări ample # News.ro
Nestlé se află în discuţii avansate pentru a vinde ultima parte rămasă din afacerea sa internă de îngheţată, extinzând lista de active vizate pentru cedare, care include deja diviziile de apă îmbuteliată şi suplimente, în contextul în care CEO-ul Philipp Navratil accelerează procesul de eficientizare a gigantului elveţian din industria alimentară, transmite Reuters.
06:20
Plenul Senatului dezbate luni şi supune la vot, luni, de la ora 16.00, moţiunea simplă cu tema: „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune „da” altora şi „nu” propriilor cetăţeni.”, depusă de parlamentarii AUR şi Pace-Întâi România.
06:20
Diana Buzoianu, invitată la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD / Tema: Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este invitată luni la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD. Tema dezbaterii este ”Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.
06:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit.
06:00
Regizorul Cristian Pepino, cunoscut pentru spectacole în teatrul de animaţie, a murit la vârsta de 75 de ani # News.ro
Regizorul Cristian Pepino, cunoscut pentru spectacolele pe care le-a pus în scenă în teatrul de animaţie, a murit la vârsta de 75 de ani. Teatrul de Animaţie Ţăndărică a transmis un mesaj în care arată că „plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală” însă rămân „spectacolele, ideile, discipolii şi amprenta unei vieţi dedicate scenei”.
06:00
Încep interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT. Luni sunt programaţi candidaţii pentru conducerea Parchetului ICCJ, imclusiv actualul şef al DNA, Marius Voineag / Care sunt criteriile de evaluare # News.ro
Interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT încep luni, când sunt programaţi candidaţii pentru conducerea Parchetului ICCJ. Cristina Chiriac, procuror şef serviciu la DNA Iaşi şi procurorul militar Bogdan Pârlog candidează pentru funcţia de procuror general, în timp ce actualul şef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru cea de adjunct al procurorului general.
05:50
Jocurile Olimpice de iarnă: 1.800 de metri de pizza, o tonă de brânză Grana Padano... "Dacă am stivui toate tăvile folosite pentru fiecare masă în fiecare zi, acestea ar forma un turn de 60 km" # News.ro
În cele două săptămâni ale Jocurilor Olimpice de iarnă, sportivii au consumat aproximativ două roţi de Grana Padano pe zi, adică aproximativ o tonă din celebra brânză italiană în cele 16 zile de competiţie, a declarat duminică Andrea Varnier, directorul general al Milano Cortina, potrivit Reuters.
05:50
Decizia Curţii Supreme limitează pârghiile tarifare ale lui Trump, dar nu elimină incertitudinea pentru partenerii comerciali # News.ro
Decizia Curţii Supreme a SUA de a anula o mare parte dintre tarifele impuse de preşedintele Donald Trump a redus capacitatea acestuia de a ameninţa şi aplica taxe vamale în orice moment, însă nu pune capăt incertitudinii resimţite de statele partenere şi de companii, relatează Reuters.
05:10
Curtea Supremă a SUA analizează dispute comerciale cu Cuba; în joc sunt miliarde de dolari # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să examineze luni două cazuri care decurg din istoria tensionată a relaţiilor americano-cubaneze şi care pun în discuţie aplicarea unei legi din 1996 care permite cetăţenilor americani să ceară compensaţii pentru proprietăţile confiscate de guvernul cubanez după Revoluţia din 1959, transmite Reuters.
Acum 12 ore
00:10
Echipa spaniolă Villarreal a întrecut duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Valencia, în etapa a 25-a din La Liga.
22 februarie 2026
23:50
Jocurile Olimpice de iarnă: 1.800 de metri de pizza, o tonă de brânză Grana Padano... "Dacă am stivui toate tăvile folosite pentru fiecare masă în fiecare zi, acestea ar forma un turn de 60 km" # News.ro
În cele două săptămâni ale Jocurilor Olimpice de iarnă, sportivii au consumat aproximativ două roţi de Grana Padano pe zi, adică aproximativ o tonă din celebra brânză italiană în cele 16 zile de competiţie, a declarat duminică Andrea Varnier, directorul general al Milano Cortina, potrivit Reuters.
23:50
Echipa italiană AS Roma a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Cremonese, în etapa a 26-a din Serie A.
23:40
Medicul de la Spitalul Elias care se posta pe Facebook pregătindu-se pentru a doua operaţie într-o zi, la privat, în timp ce era de serviciu în spitalul public a operat anul trecut, un pacient pe săptămână la Elias # News.ro
Medicul ortoped de la spitalul Elias care se lăuda pe Facebook cu a doua operaţie, până la prânz, în spital privat, în timp ce se afla în timpul programului în spitalul public a văzut, anul trecut, în medie un pacient pe săptămână şi a făcut, tot în medie, o operaţie pe săptămână, în cursul anului trecut, potrivit datelor din spitalul public care îl plăteşte.
23:20
Ministrul Finanţelor: Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat dumică seară că nu are această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nici alte taxe proiectate pentru acest an. El a amintit că problemele din anii trecuţi au plecat, practic, din construcţia bugetară iar anul trecut s-au epuizat bugetele de salarii la anumite agenţii şi ministere şi nu eram nici măcar în toamnă.
23:10
Alexandru Nazare: Programul de relansare economică este gândit până în anul 2032 şi include o serie de scheme de susţinere a antreprenorilor / Totalizează aproximativ 5 miliarde de euro # News.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a declarat duminică, despre Programul de relansare economică, că este gândit până în anul 2032 şi include o serie de scheme de susţinere a antreprenorilor, el arătând că totalizează aproximativ 5 miliarde de euro.
23:10
Alexandru Rogobete susţine înăsprirea pedepselor pentru persoanele care atacă medici, amintind că în ultima vreme mai multe cadre medicale au fost agresate # News.ro
Alexandru Rogobete anunţă că susţine modificarea legislaţiei în sensul înăspririi pedepselor pentru persoanele care atacă medici. Ministrul Sănătăţii aminteşte că, în ultima vreme, mai multe cadre medicale au fost agresate şi spune că, în opinia sa, persoanele care au devenit violente cu medicii aflaţi în exercitarea profesiei ar trebui să ajungă după gratii.
23:00
Ministrul Finanţelor: Cred că este prematur să discutăm despre dezgheţarea pensiilor, în acest moment / Trebuie să schimbăm modul în care am făcut în trecut creşteri de salarii şi creşteri de pensii, fără să avem sursele # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, despre o posibilă dezgheţare a pensiilor, că este prematur să discutăm despre o astfel de măsură, în acest moment, el adăugând că trebuie să schimbăm modul în care am făcut în trecut, creşteri de salarii şi creşteri de pensii, fără să avem sursele.
23:00
Nazare: Noi nu am spus, în urmă cu şase luni, când am preluat guvernarea, că inflaţia va scădea brusc. Am spus că va dura cel puţin un an până când vor apărea primele semne. Şi undeva în această vară, în iulie-august, vom avea o scădere a inflaţiei # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară, despre o scădere a inflaţiei, că ei nu au spus, în urmă cu şase luni, când au preluat guvernarea, că inflaţia va scădea brusc, ci că va dura cel puţin un an până când vor apărea primele semne şi undeva în această vară, în iulie-august, vom avea o scădere a inflaţiei.
22:50
Ministrul Sănătăţii cataloghează drept „sfidare la adresa unei ţări întregi” atitudinea medicilor care profesează în privat în timp ce au program în unităţile sanitare publice # News.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, este de părere că medicii care profesează în cabinete private în timp ce sunt plătiţi pentru a-şi desfăşura activitatea în unităţi sanitare publice „sfidează o ţară întreagă” prin atitudinea lor. „Vă daţi seama câte sute de somităţi am deranjat eu cu această declaraţie, dar eu le spun direct, aşa cum le-am mai spus când a fost cazul: rolul meu este ca sistemul de sănătate, din punct de vedere amdinistrativ, să funcţioneze. Rolul lor este ca din punct de vedere medical să funcţioneze”, spune Rogobete.
22:40
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului: Suntem pe ultima sută de metri cu aderarea la OCDE. Undeva în vară sperăm că vom avea şi decizia politică de aderare # News.ro
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, a declarat că suntem pe ultima sută de metri cu aderarea la OCDE şi undeva în vară speră că vom avea şi decizia politică de aderare.
22:40
Alexandru Rogobete: Profesia de medic este una mobilă, iar medicul are dreptul să aleagă unde lucrează # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete pledează pentru mobilitatea medicilor, arătând că acest lucru este susţinut şi de legislaţia europeană care reglementează profesia de medic. El spune că nu îl contrazice public pe prim-ministrul Ilie Bolojan, însă subliniază că „profesia de medic este una mobilă, iar medicul are dreptul să aleagă unde lucrează”.
22:40
Echipa greacă AEK Atena a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Levadiakos, în etapa a 22-a din campionatul grec. Mijlocaşul român Răzvan Marin a înscris un gol şi a dat pasa decisivă la deschiderea scorului.
22:40
Iuliana Demetrescu arbitrează meciul FCSB – Metaloglobus, din Superligă / Trei femei în brigadă # News.ro
Iuliana Demetrescu va arbitra partida FCSB – Metaloglobus, care se va disputa luni, de la ora 20.00, în etapa a 28-a a Superligii.
22:30
Mircea Abrudean, despre declaraţiile privind schimbarea lui Bolojan din funcţia de premier: Asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare. Nu merg lucrurile aşa / E o coaliţie complicată, dar absolut necesară, nu e pe iubire # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat duminică, despre declaraţiile venite dinspre PSD privind o posibilă schimbare a premierului, că ”asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare şi nu merg lucrurile aşa”, el amintind că există un protocol al coaliţiei. Abrudean a arătat că e o coaliţie complicată, dar absolut necesară şi ”nu e pe iubire”.
22:30
Premiile BAFTA - "One Battle After Another", recompensat cu şase trofee, "Hamnet" - cel mai bun film britanic/ Jessie Buckley, Sean Penn, câştigători la categoriile de interpretare/ Lista câştigătorilor # News.ro
"One Battle After Another" a fost desemnat Cel mai bun film la gala BAFTA, care a avut loc duminică la la Royal Festival Hall din Southbank Centre, Londra. Filmul a cucerit în total şase premii. Cea mai importantă seară dedicată filmului din Marea Britanie a fost găzduită de actorul scoţian Alan Cumming.
22:30
Institutul American de Geofizică (USGS) a anunţat că un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a lovit duminică o parte din Malaysia, relatează AP.
22:20
UPDATE - Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, la final. Are loc ceremonia de închidere / Sportivii intră în arenă. Portdrapelul României, Julia Sauter # News.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina s-au încheiat, duminică, după 16 zile de competiţie cu momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere are loc în istorica Arenă Olimpică din Verona.
22:20
Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene: Una din cele mai mari problemele României este legată de interimatele din companiile de stat # News.ro
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că una dintre marile probleme ale României în privinţa accesării fondurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este legată de conducerile companiilor de stat. Pîslaru a explicat că România nu a făcut decât parţial reforma pe care şi-a asumat-o cu privire la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor care, în mare parte, sunt ocupate interimar în urma unor numiri făcute pe criterii politice.
22:20
Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru: Pentru ca România să aibă o minimă şansă de a obţine banii europeni aferenţi reformei pensiilor magistraţilor, legea trebuie promulgată cât mai repede # News.ro
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, pentru ca România să aibă o minimă şansă de a primi cele peste 200 de milioane de euro aferente jalonului privind reforma pensiilor magistraţilor, preşedintele ar trebui să promulge cât mai rapid legea care recent a fost declarată constituţională, după repetate amânări din partea Curţii Constituţionale. El compară cu tentativa de a face „o magie” încercarea de a obţine banii „în al 13-lea ceas”.
22:10
Teheranul este pregătit să accepte concesii în cadrul negocierilor cu SUA privind programul său nuclear, dacă Statele Unite răspund cerinţelor sale, afirmă un oficial iranian # News.ro
Iranul a anunţat că este dispus să accepte concesii în cadrul negocierilor cu SUA privind programul său nuclear, în schimbul ridicării sancţiunilor şi recunoaşterii dreptului său de a îmbogăţi uraniu, în încercarea de a evita un atac din partea SUA, relatează Reuters.
22:10
Rugby – Campionatul European: Portugalia – România 44-7 (25-7) / Stejarii vor juca în semifinale # News.ro
Echipa naţională de rugby a României a pierdut duminică, în deplasare, scor 7-44, meciul cu echipa naţională a Portugaliei, din cadrul Campionatului European.
22:10
Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov: Actualul primar general se preface că nu înţelege ce se întâmplă în teren # News.ro
Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov. El îl acuză pe actualul primar general, Ciprian Ciucu, că se preface că nu înţelege ce se întâmplă în teren şi arată că, fără soluţii metropolitane, Bucureştiul se blochează, iar Ilfovul plăteşte costul real al extinderii Capitalei. Potrivit preşedintelui CJ Ilfov, aproape 130.000 de ilfoveni, care locuiesc oficial aici, plătesc impozit pe venit în Bucureşti.
22:00
Mircea Abrudean, despre declaraţiile privind schimbarea lui Bolojan din funcţia de premier: Asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare. Nu merg lucrurile aşa. Avem un protocol al coaliţiei # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat duminică, despre declaraţiile venite dinspre PSD privind o posibilă schimbare a premierului, că ”asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare şi nu merg lucrurile aşa”, el amintind că există un protocol al coaliţiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.