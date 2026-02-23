Vassaras refuză să explice CCA anunță că nu va comenta deciziile luate de arbitri: „Fie ele corecte sau incorecte” + „Persistă așteptări nerealiste despre VAR”

17:20

De trei ori medaliată cu aur la naționalele României de patinaj artistic, în 2020 (n.r. când a ieșit campioană națională și la junioare), 2021 și în acest an, Ana Sofia Beșchea a acordat un interviu, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă, despre visul de a ajunge la JO, dar și despre realitatea care o face să rămână cu picioarele pe pământ.