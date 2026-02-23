Biletul Zilei XBets.ro luni, 23 februarie 2026 – cota 5.82

Golazo.ro, 23 februarie 2026 13:20

Biletul Zilei XBets.ro luni, 23 februarie 2026 – cota 5.82

Acum 30 minute
13:20
Biletul Zilei XBets.ro luni, 23 februarie 2026 – cota 5.82 Golazo.ro
13:20
„Meritul îi revine lui Chivu!” Gazzetta dello Sport îl elogiază pe român: „A construit, șurub cu șurub, un tanc care zdrobește Serie A” Golazo.ro
Celebra publicație italiană Gazzetta Dello Sport a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul clubului Inter Milano.
Acum o oră
13:00
Radu Naum De-a păcălitelea Golazo.ro
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre entuziasmul excesiv pentru rezultate mediocre la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
Acum 2 ore
12:30
Kovacs, delegat în Liga Campionilor „Centralul” român va arbitra un meci dificil din play-off-ul pentru optimi Golazo.ro
Istvan Kovacs a fost delegat la meciul dintre PSG și Monaco, din returul play-off-ului din Liga Campionilor.
12:20
Vassaras refuză să explice CCA anunță că nu va comenta deciziile luate de arbitri: „Fie ele corecte sau incorecte” + „Persistă așteptări nerealiste despre VAR” Golazo.ro
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) și-a prezentat, luni, noua strategie de comunicare. Forul condus de Kyros Vassaras a anunțat că „nu va adopta o abordare reactivă săptămânală”, în situațiile în care vor mai apărea greșeli de arbitraj.
Acum 4 ore
11:40
Meci întrerupt de gloanțe! FOTO: Toată lumea a fugit la vestiare, din cauza împușcăturilor din afara stadionului Golazo.ro
Un meci de fotbal feminin din Mexic, dintre Club Necaxa Femenil și Queretaro, a fost suspendat din cauza împușcăturilor din afara stadionului.
11:20
„Pare de pe altă planetă!” Clubul din Liga 1 care l-a speriat pe Andrei Nicolescu: „Nu știu ce altă echipă a mai reușit asta” Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a rămas impresionat de forma foarte bună pe care o are o rivală din Liga 1.
11:10
Ronaldinho vs. Marcelo FOTO: Tensiunea din El Clasico, recreată de starurile braziliene care au jucat la Barcelona, respectiv Real Madrid Golazo.ro
Meci de gală în SUA, între legendele lui Real Madrid și cele de la Barcelona, încheiat la egalitate 1-1. Golurile au fost marcate de Saviola y David Barral.
11:10
Sezon încheiat pentru Loftus-Cheek? Diagnosticul crunt primit de jucătorul lui AC Milan după accidentarea teribilă din meciul cu Parma Golazo.ro
AC Milan - Parma 0-1. Gigantul italian a oferit informații noi despre starea lui Ruben Loftus-Cheek (30 de ani), după accidentarea suferită la începutul meciului de duminică.
10:40
Omagiu pentru coechipierul ucis FOTO. Emoționant: cui au dedicat hocheiștii americani aurul istoric de la JO 2026: „Ar fi trebuit să fie aici!” Golazo.ro
După ce SUA a câștigat medalia de aur la proba de hochei masculin de la Jocurile Olimpice, sportivii i-au dedicat succesul lui Johnny Gaudreau, fostul lor coechipier.
10:00
Chivu, out de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba Golazo.ro
Știre-bombă în Spania, cu ecouri în Italia! Jose Manuel Estrada, un cunoscut jurnalist spaniol, susține că Inter nu va mai continua cu Cristi Chivu în sezonul viitor!
Acum 6 ore
09:40
„E ceva ce se întâmplă la fotbal” Cătălin Cîrjan, despre scandările controversate la adresa rivalelor: „Nu voi evita să fac asta” Golazo.ro
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, și-a exprimat opinia cu privire la subiectul scandărilor împotriva adversarilor din Liga 1.
09:40
Criza de securitate în Mexic Haos pe străzi, după asasinarea lui „El Mencho”, liderul celui mai temut cartel! Ce se întâmplă cu turneele de tenis și cu CM 2026 Golazo.ro
Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, lider al temutului cartel Jalisco New Generation (CJNG), una dintre cele mai puternice organizații criminale din Mexic, a fost ucis, azi, într-o operațiune militară desfășurată de armata mexicană.
09:10
„Diamantul” taie la 40 de ani FOTO-VIDEO. România o să aibă probleme cu bosniacul Dzeko. Priviți ce face în Germania! Golazo.ro
Edin Dzeko împlinește 40 de ani luna viitoare. Recordmanul naționalei Bosniei joacă extraordinar la Schalke, marchează, pasează decisiv, apoi cântă în mijlocul vulcanicei galerii albastre
Acum 24 ore
00:10
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce  peluza sud a luat foc Golazo.ro
Derby-ul cu numărul 178 dintre Steaua Roşie Belgrad şi Partizan (3-0), disputat pe stadionul „Rajko Mitic”, cunoscut şi ca „Marakana”, a fost umbrit de un incident nefericit în tribune. Peluza sud, sectorul ocupat de galeria lui Partizan, „Grobari”, a fost cuprinsă de flăcări după golul de 2-0 al gazdelor, iar partida a fost întreruptă temporar.
22 februarie 2026
23:40
 Prime pentru play-off   Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a anunțat că jucătorii formației piteștene vor avea prime la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia.
23:10
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc Golazo.ro
Adrian Șut (26 de ani) a bifat primul său gol în tricoul lui Al Ain, la doar câteva săptămâni după transferul de la FCSB.
23:10
Trump, ironie la adresa Canadei  Ce a apărut pe contul oficial al Casei Albe, după medalia de aur câștigată de SUA la Milano-Cortina Golazo.ro
După ce SUA a obținut medalia de aur la proba de hochei masculin de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, pe contul oficial al Casei Albe a apărut o postare ironică la adresa Canadei.
23:00
Lionel Messi, probleme în MLS Starul argentinian, foarte nervos după înfrângere » A vrut să meargă în cabina arbitrilor și a fost ținut de Suarez! Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) se află în centrul unei analize a Major League Soccer (MLS).
22:40
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!” Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - U CRAIOVA 0-3. Nicușor Bancu (33 de ani) a criticat brigada de arbitri la finalul partidei câștigate de echipa sa.
22:00
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre posibilitatea ca FCSB să se califice în play-off.
21:20
Complexați de Rapid  Președintele lui Dinamo, după înfrângerea din derby: „Am vorbit cu Kopic, oricum am aborda, nu reușim să învingem” Golazo.ro
Rapid - Dinamo 2-1. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre înfrângerea cu giuleștenii. Oficialul „câinilor” a comentat și faza controversată din minutul 14 al partidei de pe Arena Națională.
21:20
Drăguș, accidentare gravă  FOTO + VIDEO.  Ce a pățit atacantul echipei naționale Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale, s-a accidentat grav în cel mai recent meci disputat pentru Gaziantep FK.
20:50
În vizită la arena de 55 de milioane € Răzvan Burleanu,  la noul stadion din România: „Va deveni un punct de reper pe harta fotbalului românesc” Golazo.ro
Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a fost prezent la Târgoviște, pe șantierul noului stadion Dâmbovița Arena. Orașul mai are un stadion nou, „Eugen Popescu”, pe care evoluează Chindia acasă în Liga 2.
20:30
Întâlnire cu Pușcaș Cum a fost surprins atacantul, înainte de a semna contractul cu Dinamo Golazo.ro
George Pușcaș (29 de ani) s-a întâlnit cu șefii de la Dinamo, pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de a semna contractul cu „câinii roșii”.
20:20
Momente teribile la Milan - Parma FOTO: Loftus-Cheek, scos pe targă după doar 10 minute! Golazo.ro
AC MILAN - PARMA. Ruben Loftus-Cheek (30 de ani) a suferit o accidentare îngrozitoare după doar 10 minute din meci. Nu a mai putut continua, fiind scos pe targă și transportat la spital.
20:10
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul! Golazo.ro
SUA, campioană olimpică la hochei masculin, după ce a cucerit medalia de aur și la feminin, cu același scor, în fața aceleiași rvale: 2-1 contra Canadei și azi, tot cu gol de aur în prelungiri
19:50
Ce se întâmplă cu Târnovanu Antrenorul FCSB-ului mizează în continuare pe Matei Popa în locul portarului naționalei: „Este out” Golazo.ro
Ștefan Târnovanu (25 de ani), portar la FCSB și la echipa națională, traversează una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa.
19:50
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important  Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a stabilit un record pe banca „nerazzurrilor”.
19:20
Iuliana Demetrescu, la FCSB - Metaloglobus Trei femei în brigada de arbitri: la VAR, Cristina Trandafir, rezervă: Roxana Timiș Golazo.ro
Iuliana Demetrescu a fost delegată de Kyros Vassaras la „centru” în meciul FCSB - Metaloglobus, din etapa 28 din Superliga.
19:20
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună Golazo.ro
BARCELONA - LEVANTE 3-0. Echipa antrenată de Hansi Flick s-a impus lejer în etapa a 25-a, de pe Camp Nou.
19:00
„Sigur că avea o anumită teamă” Ioan Andone a vorbit cu Mircea Lucescu, înainte de barajul cu Turcia: „Discuția a durat cam zece minute” Golazo.ro
Ioan Andone (65 de ani) a dezvăluit ce a discutat cu Mircea Lucescu (80 de ani), după ce selecționerul a decis să continue pe banca echipei naționale, în ciuda problemelor de sănătate pe care le-a avut în ultima perioadă.
18:50
 „Nu am mai văzut așa țărănie!” Denis Alibec, după înfrângerea cu FC Argeș: „Se stă numai pe jos, fotbal zero. Acesta este fotbalul românesc” Golazo.ro
FC Argeș - Farul 1-0. Denis Alibec (35 de ani) s-a declarat nemulțumit atât de jocul echipei sale, cât și de atmosfera din tribune și de starea gazonului de la Mioveni.
18:20
„Nu e treaba ta!”  Dani Coman, dialog cu Istvan Kovacs după FC Argeș - Farul: „Mă deranjează atitudinea asta la intimidare” Golazo.ro
FC ARGEȘ - FARUL 1-0. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, a încercat să discute cu Istvan Kovacs (41 de ani), la finalul partidei de la Mioveni.
18:20
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile” Golazo.ro
Rapid - Dinamo 2-1. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre controversatul clip realizat de club cu ajutorul inteligenței artificiale.
18:00
„Patru luni şi jumătate fără salarii” Tony, despre situația gravă de la Poli: „Jucătorii erau amenințați că o să fie dați afară din chirii” Golazo.ro
Tony da Silva (45 de ani), fostul tehnician de la Poli Iaşi, a vorbit despre problemele pe care le-a avut la formația din Liga 2.
17:50
Borza prelungește Rapid, acord cu tânărul fundaș: „Șanse mici să rămână, va semna doar pe un an” + Care e clauza de reziliere Golazo.ro
Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a anunțat că Andrei Borza (20 de ani) își va prelungi contractul cu Rapid.
17:20
„Nu mi se oferă nicio șansă” Campioana națională a României la patinaj artistic, Ana Beșchea, spune că s-ar putea lăsa de sport din cauza lipsei infrastructurii Golazo.ro
De trei ori medaliată cu aur la naționalele României de patinaj artistic, în 2020 (n.r. când a ieșit campioană națională și la junioare), 2021 și în acest an, Ana Sofia Beșchea a acordat un interviu, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă, despre visul de a ajunge la JO, dar și despre realitatea care o face să rămână cu picioarele pe pământ.
17:10
Tottenham - Arsenal LIVE de la 18:30, în etapa #27 din Premier League. Drăgușin, anunțat titular Golazo.ro
Tottenham și Arsenal se întâlnesc astăzi în runda #27 din Premier League, de la ora 18:30.
17:00
„Hoții! Banii lui Becali” FOTO. Istvan Kovacs a fost huiduit 4 minute, înainte de a valida golul care a decis meciul FC Argeș - Farul Golazo.ro
FC ARGEȘ - FARUL 1-0. Ricardo Matos (25 de ani), atacantul piteștenilor, a decis partida cu reușita sa din minutul 51.
16:50
„Tu nu ai voie să vorbești!” FOTO.  Bogdan Andone, trimis în tribune după un dialog aprins cu Istvan Kovacs » Arbitrul l-a „iertat” pe Mario Tudose Golazo.ro
FC Argeș - Farul. Partida de la Mioveni, foarte importantă pentru lupta la play-off, a adus o serie de tensiuni pe finalul primei reprize.
16:30
„Ar trebui să fii închis la zoo!” Scandal rasist și în Premier League. Doi adversari, abuzați după Chelsea - Burnley. Insulte oribile Golazo.ro
Wesley Fofana (Chelsea) și Hannibal Mejbri (Burnley), rivali la 1-1 pe „Stamford Bridge”, atacați violent, rasist, pe rețelele de socializare după meciul de la Londra
16:30
Drăgușin, analizat înainte de derby Noul antrenor al lui Tottenham a vorbit despre român: „Nu mai e la fel de tânăr” Golazo.ro
Igor Tudor (47 de ani), noul antrenor al celor de la Tottenham, a vorbit despre Radu Drăgușin (24 de ani) înaintea derby-ului Arsenal din etapa #27 din Premier League.
16:10
Charlambous, nervos la conferință Întrebarea care l-a iritat pe antrenorul de la FCSB: „Rușine trebuie să le fie celor care fură” Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat partida cu Metaloglobus, programată luni, de la 20:00.
16:00
Real Madrid acuză arbitrajul Arbeloa surprinde după înfrângerea ce îi poate costa pe „galactici” primul loc în La Liga: „Nu sunt supărat” Golazo.ro
OSASUNA - REAL MADRID 2-1. Alvaro Arbeloa (43 de ani), antrenorul „galacticilor”, a vorbit despre înfrângerea echipei sale.
15:20
Hindrich, talisman pentru Legia Polonezii au obținut prima victorie în campionat după aproape 5 luni de zile! Cifrele portarului la debut Golazo.ro
Otto Hindrich (23 de ani) a debutat, sâmbătă, pentru Legia Varșovia, în victoria contra celor de la Wisla Plock, scor 2-1.
15:10
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum” Golazo.ro
Lindsey Vonn continuă lungul drum al refacerii după o multiplă fractură de tibie suferită în timpul accidentului de la Jocurile Olimpice. A arătat radiografia!
15:00
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare Golazo.ro
Daniel Pancu a vorbit despre modul în care pregăteșe echipa la antrenament și ce le impune jucătorilor de la CFR Cluj. Antrenorul a lăudat unul dintre cei mai jucătorii care au surprins în acest sezon.
15:00
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești Golazo.ro
FC ARGEȘ - FARUL. Suporterii piteșteni au afișat un banner în afara stadionului „Orășenesc” din Mioveni, după decizia complet eronată a lui Radu Petrescu, în meciul cu Petrolul, 1-2.
14:30
„Nu se ascunde după cireș” Legenda lui Dinamo, despre decizia importantă luată de Mircea Lucescu: „Nu știu cât de mult o să-l afecteze” Golazo.ro
Claudiu Vaișcovici (63 de ani), legendarul atacant al lui Dinamo, a salutat decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a continua pe banca naționalei României la barajul pentru calificarea la CM 2026.
