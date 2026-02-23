Candidații la șefia Parchetului General. Șefa DNA Iași: „Ca lider îmi propun să discut cu procurorii din subordine”/ Procurorul Bogdan Pîrlog: „Aș merge și pe comasarea Bucureștiului cu Ilfovul, cum a fost până în 2012” | AUDIO
Europa FM, 23 februarie 2026 13:50
La Ministerul Justiției au început astăzi interviurile pentru șefia Parchetului General. În fața comisiei de evaluare și-au prezentat prioritățile cei doi candidați înscriși în cursă: Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași – cea care a instrumentat dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu – și procurorul de la Parchetul de pe lângă […]
• • •
Acum 30 minute
13:50
Creșterea încrederii în justiție și a capacității de investigație a procurorilor sunt câteva dintre obiectivele pe care șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, le-a prezentat în această dimineață la Ministerul Justiției, unde a susținut proba interviului pentru funcția de procuror general al României. Aceasta a promis că va rezolva problema deficitului de personal și le va […]
13:50
La Ministerul Justiției au început astăzi interviurile pentru șefia Parchetului General. În fața comisiei de evaluare și-au prezentat prioritățile cei doi candidați înscriși în cursă: Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași – cea care a instrumentat dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu – și procurorul de la Parchetul de pe lângă […]
13:50
Ministrul Sănătății anunță controale la spitalele de stat în următoarea perioadă. Alexandru Rogobete vrea să-i verifice pe medicii care lucrează și la stat și la privat. Decizia vine după ce un medic de la un spital din București s-a filmat într-o clinică privată, deși nu ar fi obținut concediul legal de la spitalul public. „Sunt […]
13:50
Liderii coaliției se întâlnesc pentru noi negocieri privind bugetul pentru 2026. Discuțiile vizează alocările către ministere | AUDIO # Europa FM
De la această oră, liderii coaliției de guvernare se întâlnesc pentru noi negocieri privind bugetul pentru 2026. Discuțiile se vor concentra pe alocările către ministere, care ar fi trebuit deja să trimită către Ministerul de Finanțe schițele cu sumele de care au nevoie. Planul este ca bugetul să fie definitivat până la finalul acestei săptămâni. […]
13:50
Volodimir Zelenski, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Putin a început deja al Treilea Război Mondial.”/ „Întrebarea este cât teritoriu va reuși să cucerească și cum să-l oprim” | AUDIO # Europa FM
Patru ani de război în Ucraina se împlinesc mâine, pe 24 februarie. „Putin a început deja Al Treilea Război Mondial”, spune liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, într-un interviu pentru BBC. Președintele ucrainean susține că Rusia vrea să impună lumii un mod diferit de viață. Volodimir Zelenski: „Rusia vrea să impună lumii un mod de […]
13:50
Percheziții la două saloane de masaj erotic, paravan pentru prostituție. Două persoane au fost plasate sub arest la domiciliu, iar șase sub arest preventiv pentru 30 de zile | AUDIO # Europa FM
Mai multe persoane au fost reținute în București. Anchetatorii spun că mai multe femei care lucrau ca maseuze în două saloane practicau, de fapt, prostituția în acele locuri. Au fost efectuate percheziții într-un dosar de proxenetism și prostituție. Ulterior, două persoane au fost puse sub arest la domiciliu, iar restul sub arest preventiv pentru 30 […]
Acum 4 ore
11:40
Încep interviurile pentru șefia marilor parchete din țară. Candidații își prezintă proiectele manageriale în fața comisiei de evaluare de la Ministerul Justiției | AUDIO # Europa FM
Astăzi încep interviurile pentru șefia marilor parchete. Timp de 4 zile, cei care și-au depus candidatura pentru conducerea Parchetului General, a DNA și a DIICOT își vor prezenta proiectele manageriale în fața comisiei de evaluare de la Ministerul Justiției. Primii pe listă sunt candidații la șefia Parchetului General. Pentru funcția de procuror general al României […]
Acum 12 ore
02:20
Un avion al companiei HiSky s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă la 30 de minute după decolare. Comandatul navei a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Aeronava a survolat aeroportul din București aproape o oră. Nimeni nu a fost rănit # Europa FM
Un avion al companiei HiSky care opera o cursă București – Hurghada ( Egipt) s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă la 30 de minute după decolare. Comandatul navei a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei și a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la aeroportul din România. Aeronava a fost nevoită […]
Ieri
18:20
Timiș: 7 bărbați sunt acuzați că ar fi violat mai multe fete în vârstă de 14 ani. 6 dintre agresorii sexuali au fost reținuți, însă cel de-al 7 lea nu a fost până acum găsit | AUDIO # Europa FM
Caz șocant in Timiș. 7 bărbați sunt acuzati că ar fi violat mai multe fete în vârstă de 14 ani. Cele patru copile, dar și indivizii care au profitat de ele, sunt din comuna Satchinez, localitate în apropiere de Timișoara. Partidele sexuale ar fi avut loc începand din toamna anului trecut. 6 dintre barbați au […]
18:20
Bistrița-Năsăud: Trei persoane reținute într-un dosar de frauda cu ajutoarele pentru încălzire | AUDIO # Europa FM
Autoritățile au reținut trei persoane într-un dosar de frauda cu ajutoarele pentru încălzire. Ele vor fi prezentate magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Cele trei sunt angajate ale primăriei din comuna Chiuza, din Bistrița Năsăud, au vârste între 54 și 58 de ani, si sunt acuzate de delapidare și constituire de grup […]
14:20
Drumuri închise din cauza viscolului și ninsorii abundente. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările dacă nu sunt absolut necesare și să se informeze înainte de a pleca la drum # Europa FM
Ninsorile abundente și viscolul puternic din ultimele ore au dat peste cap circulația rutieră în mai multe județe din sud-estul țării. Mai multe sectoare de drumuri naționale au fost închise complet, iar pe altele au fost impuse restricții de tonaj, în timp ce pe Autostrada Soarelui traficul se desfășoară controlat din cauza vizibilității reduse. Echipele […]
14:20
Intervenții în desfășurare în mai multe județe din sudul și sud-estul țării. Departamentul pentru Situații de Urgență, alături de Ministerul Afacerilor Interne monitorizează evoluția fenomenelor # Europa FM
Intervenții în desfășurare în mai multe județe din sudul și sud-estul țării, după ce ninsorile și viscolul au produs blocaje rutiere și avarii la rețelele de electricitate. Structurile aflate în coordonarea Departamentul pentru Situații de Urgență, alături de cele ale Ministerul Afacerilor Interne, acționează pentru gestionarea situațiilor generate de vremea severă. Zeci de autovehicule au […]
14:20
Peste 1000 de elevi petrec zilele acestea vacanța de schi în cea mai veche stațiune din țară. La Păltiniș stratul de zăpadă este numai bun pentru o tură cu schiurile sau cu placa | AUDIO # Europa FM
Peste 1000 de elevi petrec zilele acestea vacanța de schi în cea mai veche stațiune din țară. Copiii pot să-și consume energia și să descopere tainele sporturilor de iarnă. Pentru o săptămână de distracție la munte preurile variază între 2500 și 3000 de lei. La Păltiniș stratul de zăpadă este numai bun pentru o tură […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Sibiu: Un bărbat și-a înființat o asociație pentru protecția drepturilor copiilor pentru a le cere minorilor, pe internet, imagini cu caracter sexual. Polițiștii au făcut percheziții la domiciliul său și la sediul asociației | AUDIO # Europa FM
Un bărbat înregistrat în Marea Britanie ca agresor sexual a înființat o asociație pentru protecția drepturilor copiilor în Sibiu. Individul a fost trimis acum în judecată pentru pornografie infantilă. Acesta ar fi solicitat și primit în mod repetat materiale pornografice cu minori prin intermediul conturilor sale online. Ancheta a început în aprilie 2023, în urma […]
21:00
Curtea supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de președintele Donald Trump. Reacția liderului de la Casă Albă # Europa FM
Tarifele globale impuse de președintele american Donald Trump au fost anulate de Curtea supremă a Statelor Unite, anunță BBC. Este vorba despre taxele impuse asupra mărfurilor importate în Statele Unite, sub pretextul că acest lucru va stimula producția americană. Administrația Trump a invocat o lege din 1977 privind starea de urgență, care-i permitea să emită […]
21:00
De ce a mers Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Politologul Cristian Pîrvulescu: „România a încercat, de fapt, să depășească un moment dificil în relația cu Statele Unite” | AUDIO # Europa FM
Ce câștigă România prin participarea președintelui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace? Profesorul de politologie Cristian Pîrvulescu spune, la Europa FM, că nu există un câștig evident în afară de o o relație mai bună cu Statele Unite. Politologul Cristian Pîrvulescu: „În afară de o relație bună cu Statele Unite ale Americii, […]
21:00
Premierul Bolojan se va întâlni pe 26 februarie cu preşedinta Comisiei Europene. Aspectele legate de implementarea PNRR, în prim-plan # Europa FM
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, pe 26 februarie, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șeful Guvernului va discuta aspectele actuale legate de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anunță Guvernul. Zilele trecute, după ce Curtea Constituțională a declarat constituțională Legea privind pensiile speciale ale magistraților, […]
21:00
Care sunt noutățile din programa de Limba și literatura română pentru elevii de clasa a IX-a. Elevii vor studia texte în ordinea cronologică apariției și vor putea folosi inteligența artificială la ore | AUDIO # Europa FM
Programa la Limba și literatura română, pentru clasa a IX-a se întoarce în urmă cu 35 de ani. Ministerul Educației a preferat, în ciuda criticilor din spațiul public, să păstreze programa care prevede studierea literaturii române în ordine cronologică – așa cum era înainte de 1989 – începând cu cronicarii din secolele XVI-XVII, precum Grigore […]
21:00
Bacteria Clostridium perfringers a fost identificată din nou în apa de la Curtea de Argeş | AUDIO # Europa FM
Bacteria Clostridium perfringers a fost identificată din nou în apa din reţeaua de distribuţie de la Curtea de Argeş. Conform unei informări transmise de Direcţia de Sănătate Publică Argeş, bacteria a fost găsită în două probe recoltate marti, pe 17 februarie: una la ieşirea din staţia de tratare de la Cerbureni şi alta la o […]
21:00
NASA va lansa misiunea Artemis II la începutul lunii martie. Cât timp vor avea la dispoziție astronauții pentru a studia Luna | AUDIO # Europa FM
NASA a stabilit data următorului zbor spre Lună. 6 martie. Va fi vorba de un zbor în jurul Lunii, pentru prima dată după mai bine de 50 de ani. Echipajul misiunii va include trei astronauţi americani şi un astronaut canadian. NASA a anunţat vineri că intenţionează să lanseze pe 6 martie misiunea Artemis II. Decizia […]
17:00
170 de ani de la dezrobirea romilor din România. Sociologul Gelu Duminică: „Înțelegerea sclaviei romilor ne ajută să explicăm realitățile actuale” | AUDIO # Europa FM
Azi se împlinesc 170 de ani de la dezrobirea romilor, adică momentul în care romii din România au fost eliberați, iar robia a fost scoasă în afara legii. Atunci, romii deveneau cetățeni în toată regula: erau plătitori de taxe și erau recompensați pentru munca prestată. Numeroase instituții care ocrotesc drepturile romilor, dar și oameni din […]
17:00
Vizita lui Nicușor Dan în SUA. Cristian Tudor Popescu: „Nici eșec, nici succes”. AUR va insista până face gaură pe faptul că Nicușor Dan a fost făcut prim-ministru de către Trump | VIDEO # Europa FM
Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite – la Consiliul pentru Pace – nu a fost nici un succes, nici un eșec, afirmă scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, într-o intervenție telefonică la emisiunea „România în Direct”. Președintele Dan a avut un discurs decent, consideră gazetarul, dar România nu va fi neapărat ținută minte de […]
17:00
Ministra Mediului propune legi mai dure pentru cei care solicită avize pentru iazuri piscicole, dar în realitate ajung să exploatează nisip și pietriș | AUDIO # Europa FM
România este raiul iazurilor piscicole, cel puţin pe hârtie. În realitate este raiul craterelor. Dintre cele 1.200 de avize de gospodărire a apelor, sub 10% au fost realizate în ultimii zece ani, spune ministra Mediului. La începutul lunii, Diana Buzoianu a declanșat o serie de verificări – există suspiciunea că proiectele autorizate drept „iazuri piscicole” […]
17:00
STB anunță un plan drastic de reducere a cheltuielilor. Mai puțini șefi, bilete mai scumpe și până la 800 de concedieri | AUDIO # Europa FM
Conducerea Societății de Transport Public (STB) București anunță schimbări majore pentru a face economii: bilete mai scumpe, mai puțini șefi și vor pleca acasă până la 800 de angajați. Dar nu vor fi afectați șoferii, vatmanii, personalul de întreținere și maiștrii, mai precizează instituția. Doar din birouri vor fi disponibilizați angajați. Primarul General, Ciprian Ciucu, salută […]
17:00
Mureș: Două persoane au fost reținute după ce poliția a descoperit că opt minori au fost supuși unor tratamente degradante | AUDIO # Europa FM
Două persoane au fost reținute pentru agresarea și supunerea la tratamente degradante a opt minori. Suspecții sunt un bărbat de 42 de ani și partenera acestuia, în vârstă de 32 de ani. Procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș urmează să propună arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a celor doi. […]
17:00
Noua secţie de ATI Neonatologie din cadrul Spitalului „Marie Curie” va fi dată în folosință în mai sau iunie, anunță ministrul Sănătății | AUDIO # Europa FM
Noua secţie de ATI Neonatologie din cadrul Spitalului „Marie Curie” va fi dată în folosinţă la finalul lunii mai – începutul lunii iunie, a declarat ministrul Sănătăţii. Alexandru Rogobete a vizitat șantierul, lucrările fiind pe final la doar doi ani de la semnarea contractului. Proiectul, în valoare de 100 de milioane de lei, a fost […]
17:00
Bacău: Vilă care i-a aparținut lui Sorin Ovidiu Vîntu, scoasă la vânzare prin executare silită. Atât Primăria, cât și Consiliul Județean intenționează achiziția. Localnicii vor transformarea sa într-un hub cultural | AUDIO # Europa FM
Situație administrativă fără precedent la Bacău, unde autoritățile locale au intrat într-un impas juridic încercând să salveze același monument istoric. Este vorba despre „Casa Pătrășcanu”, imobil ce i-a aparținut omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, scos acum la vânzare prin executare silită. Atât Primăria, cât și Consiliul Județean și-au exprimat oficial dreptul de preempțiune și, […]
17:00
Donald Trump anunță că va desecretiza dosare despre extratereștri, după ce fostul președinte american, Barack Obama, a făcut declarații controversate despre existența acestora | AUDIO # Europa FM
Președintele american, Donald Trump, anunță că intenționează să desecretizeze dosare despre extratereștri. Decizia vine după ce fostul lider de la Casa Albă, Barack Obama, a sugerat într-un interviu că extratereștrii chiar există. Barack Obama a vorbit și de super-secreta bază americană „Zona 51”, o locație care a stârnit numeroase teorii conspiraționiste în Statele Unite încă […]
13:00
Bistrița-Năsăud: Primarul suspendat din Livezile, inculpat pentru agresiune sexuală, plasat în arest la domiciliu # Europa FM
Tribunalul Bistriţa-Năsăud a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arest la domiciliu pentru primarul suspendat din comuna Livezile, Traian Simionca, inculpat pentru agresiune sexuală. Măsura arestului preventiv ar fi urmat să expire la finalul zilei de 22 februarie, însă Tribunalul a decis ca, începând cu data de 19 februarie şi până în 20 martie, acesta […]
13:00
Maia Sandu, avertisment privind tentativele de înșelăciune online: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau prin internet” | VIDEO # Europa FM
S-au înmulțit tentativele de înșelăciune. În Republica Moldova, chiar președinta Maia Sandu a cerut mai multă vigilență din partea populației, după ce, în ultimele luni, tot mai mulți oameni au pierdut bani. Aceștia au acceptat oferte false de investiții pe internet sau au fost sunați de diverse persoane care le cereau bani. Președinta Republicii Moldova, […]
13:00
Regele Charles al III-lea a deschis Săptămâna Modei de la Londra, în ciuda arestării fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor | AUDIO # Europa FM
Regele Charles al III-lea a deschis ieri Săptămâna Modei de la Londra, un eveniment tradițional recunoscut ca fiind o pepinieră pentru tinerele talente. A participat, cu zâmbetul pe buze, la o prezentare de modă, în ciuda arestării cu doar câteva ore mai devreme a fratelui său, prințul Andrew, în legătură cu scandalul Epstein, după cum […]
13:00
Brașov: Schiorii experimentați au, de acum, o nouă pârtie în Poiana Brașov – „Stâna”, alternativă la Drumul Roșu | GALERIE FOTO # Europa FM
În Poiana Brașov, schiorii experimentați au, de acum, la dispoziție o nouă pârtie. Administratorii au reușit să creeze o variantă la Drumul Roșu, datorită ninsorilor abundente din ultimele zile. Sunt zile perfecte pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Ninsorile din ultimele zile au îngroșat stratul de zăpadă în Poiana Brașov și au creat condiții mult mai […]
13:00
Activitatea procurorilor a devenit mai eficientă, în ciuda criticilor din interiorul magistraturii, transmite ministrul Justiției: „Avanțăm în anul 2026, convinși că lupta împotriva corupției trebuie și poate să continue” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a descris această perioadă drept agitată și dificilă pentru sistemul judiciar din România. Aflat la prezentarea raportului Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2025, oficialul a motivat – cu statistici – că activitatea procurorilor a devenit mai eficientă. În ciuda criticilor din interiorul magistraturii – inclusiv în documentarul Recorder „Justiție Capturată” – […]
13:00
ANM: Cod galben de viscol în sudul și sud-estul țării. Stratul de zăpadă va ajunge chiar și la 20 centimetri. Cum va fi vremea în Capitală | AUDIO # Europa FM
Revin ninsorile în țară. ANM a emis un nou cod galben de viscol. Începând de astăzi, de la prânz, și până duminică, la ora 10.00, în sudul și sud-estul țării, stratul de zăpadă va ajunge chiar și la 20 centimetri. Oana Catrina, meteorolog ANM: „Din această noapte vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, […]
13:00
Vicepreședintele CSM, despre reforma pensiilor magistraților: „Aceasta este definiția echității în România, la momentul actual”. Procurorul Bogdan Staicu a criticat și conducerile instanțelor | AUDIO # Europa FM
Critici din vârful sistemului judiciar la adresa conducerilor instanțelor, în plin proces de selecție pentru șefia marilor parchete. Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul Bogdan Staicu, a criticat schimbările legislative din justiție din 2022, care au inclus reorganizarea judiciară și procedurile de numiri și promovări. De altfel, procurorul Bogdan Staicu a dat de înțeles că, […]
13:00
A murit actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolurile din serialele „Anatomia lui Grey” și „Euphoria” | AUDIO # Europa FM
A murit actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolurile din serialele Anatomia lui Grey și Euphoria. S-a stins din viață la 53 de ani, la un an după ce a anunțat că suferă de scleroză laterală amiotrofică. Eric Dane a jucat aproape 15 ani rolul unui chirurg plastician poreclit „McSteamy” în cunoscutul serial Anatomia lui Grey. […]
13:00
O nouă scumpire la pompă: Motorina standard a depășit, în mare parte din benzinării, opt lei și 10 bani. Este a patra creștere de preț de la începutul acestei luni. În stațiile de alimentare monitorizate din nordul Capitalei, litrul de motorină standard costă între opt lei și 12 bani și opt lei și 23 de […]
13:00
Nicușor Dan la Washington. Eșec sau succes pentru România? România a fost prezentă la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, forul înființat de Donald Trump. Președintele Nicușor Dan a fost prezent la această reuniune. Țara noastră a avut calitatea de observator. Șeful statului a susținut că România poate ajuta cu reconstruirea școlilor […]
13:00
O navă pilot aflată într-un convoi s-a scufundat pe Canalul Sulina. Era nefuncțională și urma să fie dusă la noul proprietar | AUDIO # Europa FM
Incident naval pe Brațul Sulina din Delta Dunării. O navă pilot aflată într-un convoi s-a scufundat pe malul drept al părții navigabile. Traficul naval nu este afectat. Căpitania Tulcea anchetează cazul. Este vorba de o pilotină, un tip de șalupă mai mare care transportă piloții la bordul navelor maritime. A eșuat în dreptul milei 33, […]
13:00
România concentrează 85% din totalul cazurilor de rujeolă din Europa, pe fondul unei rate de vaccinare de doar 50%. Ministrul Sănătății: Dezinformarea medicală privind vaccinarea este la cote alarmante pe rețelele de socializare | AUDIO # Europa FM
România concentrează 85% din totalul cazurilor de rujeolă din Europa, în condițiile în care rata de vaccinare este de aproape 50%. Ministrul Sănătății dă vina pe dezinformarea medicală. A fost demarată o campanie de informare publică în acest sens, a mai spus Alexandru Rogobete. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Dezinformarea medicală este la cote alarmante pe […]
09:00
Reacția lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit „prim-ministrul” României: „Se mai întâmplă” | AUDIO # Europa FM
La prima reuniune a Consiliului pentru Pace, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut cuvinte de laudă la adresa românilor. I-a greșit însă titulatura președintelui Nicușor Dan, căruia i s-a adresat cu „domnule prim-ministru”. Președintele Donald Trump: „Domnule prim-ministru Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic” „Domnule prim-ministru Dan al României, oameni minunați, […]
09:00
JO Iarnă 2026. Julia Sauter, cea mai bună clasare din istoria României la patinaj artistic | AUDIO # Europa FM
Julia Sauter, reprezentanta României în proba de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice, a încheiat proba feminină individuală pe locul al 17-lea. A obținut cel mai mare punctaj din carieră și este cea mai bună clasare la Jocurile Olimpice a unei patinatoare din România. Până acum, cel mai bun rezultat în această competiție internațională i-a […]
09:00
Președintele Nicușor Dan, despre participarea la reuniunea Consiliului pentru Pace: Am venit pentru că este o chestiune de securitate. Nu alegem între SUA și UE. Încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele | AUDIO # Europa FM
Nu alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană, declară președintele Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington. Șeful statului a explicat că este o inițiativă a partenerului nostru strategic și că este important să fim acolo unde se iau decizii. Explicațiile vin după ce au fost voci din spațiul public care l-au […]
09:00
Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat din arest. Fosta reședință a fratelui Regelui Charles din Berkshire va fi supusă unor noi percheziții | AUDIO # Europa FM
Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost eliberat aseară, la capătul unei zile în care a fost arestat de poliție într-un dosar în care sunt cercetate legăturile sale cu Jeffrey Epstein. El a părăsit secția de poliție unde a petrecut 12 ore. Fosta reședință a lui Andrew Mountbatten-Windsor din Berkshire va fi supusă astăzi unor noi […]
09:00
Operatorii de salubrizare din București, amendați de Poliția Locală pentru modul în care s-au ocupat de deszăpezire | AUDIO # Europa FM
Operatorii de salubrizare din București au fost amendați de Poliția Locală pentru modul în care s-au ocupat de deszăpezire în Capitală. Au fost aplicate amenzi în valoare de 425 de mii de lei. Controalele au avut loc la solicitarea primarului general, Ciprian Ciucu, nemulțumit de cum arată străzile și stațiile de autobuz, la o zi […]
19 februarie 2026
21:00
Programul „Casa Verde Fotovoltaice” ar putea deveni „Casa Verde Baterii”. Ministra Mediului: „Urmează să avem discuția cu Ministerul Finanțelor, dar după ce va fi aprobată legea bugetului național” | AUDIO # Europa FM
Programul „Casa Verde Fotovoltaice” ar putea fi transformat în „Casa Verde Baterii”, dar totul depinde de aprobarea legii bugetului național, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Ea a adăugat că există mai multe scenarii, însă nu este încă nimic clar, din moment ce nu se cunoaște nici suma alocată de AFM pentru Mediu. Ministra Mediului, […]
21:00
Tribunalul Giurgiu a respins cererea de suspendare a hotărârii prin care au fost majorate taxele locale | AUDIO # Europa FM
Instanța din Giurgiu a respins cererea de suspendare a hotărârii prin care au fost majorate taxele locale, însă presiunea publică obligă administrația municipiului să recunoască faptul că povara fiscală putea fi mai mică încă de la început. Locuitorii orașului Giurgiu vor plăti în 2026 unele dintre cele mai mari taxe și impozite din țară, după […]
21:00
Gafă a lui Donald Trump la reuniunea Consiliului pentru Pace: L-a prezentat pe președintele Nicușor Dan drept premierul României | AUDIO # Europa FM
Este în desfășurare, la Washington, prima reuniune a Consiliului pentru Pace, for înființat de președintele american Donald Trump. În Statele Unite a mers și președintele Nicușor Dan. În cadrul discursului, liderul de la Casa Albă a vorbit despre fiecare dintre cei prezenți. În cazul României, Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan ca premierul României. […]
21:00
Ministrul Dragoș Pîslaru: La MIPE, reducerea bugetului este semnificativ peste valoarea de 10%. Cheltuielile au scăzut deja cu 22,7% | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană va lua în calcul reforma reușită a pensiilor speciale ale magistraților, anunță ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Sunt, însă, șanse mici să mai primim cele 231 de milioane de euro de care România ar fi beneficiat în cazul în care am fi respectat la timp reforma pensiilor magistraților. Au trecut totuși două luni […]
21:00
Primul videoclip postat pe YouTube, expus la Muzeul Victoria and Albert din Londra | AUDIO # Europa FM
Primul videoclip YouTube va fi expus la Muzeul Victoria and Albert din Londra. Vizitatorii vor fi transportați în timp, cu 20 de ani în urmă, când înregistrarea „Eu la grădina zoologică” a dat startul unei ere de interacțiune pe internet. Echipa muzeului a lucrat aproape 2 ani pentru a reconstrui designul platformei, așa cum arăta […]
