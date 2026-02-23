Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de judecată, luni dimineața. S-a intervenit medical
Click.ro, 23 februarie 2026 14:50
Ședință cu incidente luni dimineață la Curtea de Apel București, în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procesul a fost suspendat temporar după ce o persoană din sala de judecată a leșinat,
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
15:10
Cătălin Botezatu, stresat de zăpada de afară în drumul său spre festivalul de modă de la Malta. Celebrului designer i-a fost frică să nu i se anuleze sau să i se schimbe zborul # Click.ro
Cătălin Botezatu a început acest an intens și a fost mereu pe drumuri, între avioane.
Acum 30 minute
14:50
Ședință cu incidente luni dimineață la Curtea de Apel București, în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procesul a fost suspendat temporar după ce o persoană din sala de judecată a leșinat,
Acum o oră
14:40
Ții postul Paștelui, dar ai poftă de halva? Iată cea mai simplă rețetă de post, cu doar 4 ingrediente # Click.ro
Astăzi, 23 februarie 2026, a început Postul Paștelui, unul dintre cele mai importante din calendarul ortodox. Creștinii urmează o serie de reguli, tradiții și obiceiuri, iar când vine vorba de alimentație, există câteva restricții care presupun renunțarea la carne și alte produse de origine animală.
14:20
Isabela, fiica Oanei Roman (49 de ani) și a lui Marius Elisei (38 de ani), a împlinit frumoasa vârstă de 12 ani pe 21 februarie, eveniment celebrat așa cum și-a dorit. Vedeta a vrut să îi îndeplinească una dintre cele mai mari dorințe fiicei sale: Isa și-a dorit să meargă la un hotel din București p
Acum 2 ore
14:10
Treci printr-un șoc emoțional puternic? Cum îți recapeți echilibrul psihic și fizic. Soluții validate științific și sprijin natural # Click.ro
Un eveniment brusc și devastator – pierderea unei persoane dragi, o despărțire neașteptată, un diagnostic grav, un accident sau o trădare – poate declanșa ceea ce specialiștii numesc șoc emoțional acut.
13:50
25 de grade Celsius la final de februarie. Val de căldură rar în Europa pentru această perioadă # Click.ro
Un „puternic Dom de Căldură” se va extinde peste inima Europei în ultima săptămână a lunii februarie, depășind normele sezoniere și aducând temperaturi ce vor atinge 25°C în multe regiuni. După aproape o lună de depresiuni atlantice
13:40
Zodiile care vor avea parte de o bucurie uriașă de Dragobete. Visau la acest lucru de mulți ani # Click.ro
Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români, celebrată anual pe 24 februarie, vine în 2026 cu o energie aparte pentru anumite zodii.
Acum 4 ore
13:10
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete # Click.ro
Pufoase, aurii și incredibil de fragede, oladiile sunt desertul copilăriei pentru multe familii din Europa de Est.
13:10
Ea e prima mare iubire a lui Ioniță de la Clejani, mama Ramonei. O cheamă tot Viorica și cântă piesa „Am cartofi și n-am ulei și fac foamea lângă ei” FOTO # Click.ro
Cine e și cum arată prima mare iubire a lui Ioniță de la Clejani, mama Ramonei. O cheamă tot Viorica și a devenit celebră cu piesa „Am cartofi și n-am ulei!” FOTO
12:40
Fotografia umilitoare a prințului detronat Andrew, expusă la Luvru lângă Mona Lisa: „Așa îl va ține minte lumea” # Click.ro
O fotografie a prințului detronat Andrew Mountbatten-Windsor a fost expusă duminică, 22 februarie, la Muzeul Luvru din Paris, aproape de celebra Mona Lisa, într-un gest de umilință
12:40
Una dintre concurentele de la Insula Iubirii sezonul 8 a fost cerută în căsătorie! După dezamăgirea cu iubitul infidel, acum e cea mai fericită. VIDEO # Click.ro
O fostă concurentă a sezonului 8 Insula Iubirii a fost cerută recent în căsătorie. Evenimentul special s-a desfășurat la Paris, pe malul Senei, într-un cadru romantic, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.
12:10
Țurțurii fac prăpăd! Bucăți uriașe de gheață se desprind de pe clădiri: oameni accidentați și mii de mașini avariate # Click.ro
În ultimele zile, căderile de țurțuri au provocat daune semnificative în mai multe orașe din țară. Oamenii au fost răniți, iar mii de mașini au fost avariate, în timp ce autoritățile solicită locatarilor să fie extrem de atenți pe unde circulă și, mai ales, unde își parchează autoturismele.
12:00
Vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de locuitori. Ce oraș din România oferă acest beneficiu și cui # Click.ro
Primăria Cluj-Napoca lansează în acest an Programul social Alimente 2026, prin care aproximativ 10.000 de locuitori cu venituri modeste vor beneficia de vouchere în valoare de 500 de lei fiecare.
11:50
Morți suspecte: doi bărbați găsiți decedați în apartamente diferite, în același bloc din Deva # Click.ro
Polițiștii au deschis o anchetă într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, după ce doi bărbați au fost găsiți fără viață în apartamente diferite. Anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele morților.
11:20
Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din Italia se pregătește să spună adio Festivalului de la Sanremo. „Știu că un ciclu se încheie, mă bucur de această satisfacție și o accept cu seninătate” # Click.ro
După cinci ediții memorabile în calitate de prezentator și director artistic, Carlo Conti se pregătește să spună „adio” Festivalului de la Sanremo, cel mai prestigios eveniment muzical italian.
11:20
Una dintre cele mai cunoscute cafenele din București, un punct de întâlnire celebru, dispare # Click.ro
Una dintre cele mai cunoscute cafenele din Centrul Vechi al Capitalei și-a închis porțile după mai bine de un deceniu de funcționare. Localul, inaugurat în 2014, a devenit rapid un punct de atracție atât pentru turiști, cât și pentru bucure;teni
Acum 6 ore
11:10
Ce se întâmplă în corp dacă mâncăm după ora 18. Organul activ noaptea și rolul lui esențial # Click.ro
Seara târziu, când noi ne pregătim de odihnă, în interiorul corpului începe „tura de noapte” a unui organ vital: ficatul. Deși pare că totul încetinește în timpul somnului, la nivel metabolic lucrurile sunt departe de a sta pe loc.
10:50
Artiștii și sportivii au ieșit la proteste împotriva eutanasierii animalelor! Daniela Ploia și Carmen Șerban: „E o mafie! Încasează milioane de euro ca să omoare câinii abandonați!” # Click.ro
Mai multe proteste împotriva violenței asupra animalelor au avut loc, în week-end, în București, Cluj și Timișoara.
10:40
Islanda se pregătește să organizeze un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, posibil chiar din această vară, conform informațiilor obținute de Politico.eu de la surse apropiate guvernului islandez.
10:40
Zelenski: Putin a declanşat Al Treilea Război Mondial/Rusia vrea să impună lumii un mod de viaţă diferit # Click.ro
Președintele Volodymyr Zelensky avertizează că Vladimir Putin a declanșat deja Al Treilea Război Mondial, iar singura reacție eficientă este presiunea militară și economică intensă. El respinge ideea cedării de teritorii pentru un armistițiu
10:10
Cât de des se spală puloverele și hainele groase iarna. Secretul știut doar de gospodinele bătrâne # Click.ro
Puloverele pufoase, cardiganele groase și paltoanele elegante sunt piesele de rezistență ale garderobei de iarnă. Le purtăm frecvent, uneori zilnic, iar întrebarea apare inevitabil: cât de des trebuie, de fapt, spălate?
09:50
Raport: Europenii să se adapteze la o căldură „catastrofală". Planuri imediate pentru adaptare # Click.ro
Un raport oficial al consilierilor științifici ai Uniunii Europene avertizează că Europa se îndreaptă către niveluri extreme de încălzire, iar UE trebuie să elaboreze planuri detaliate de adaptare la un scenariu climatic sever.
09:30
Sergiu Califar, dezvăluiri din culisele „Desafio: Aventura”.
09:30
O specie de pisică latră precum un câine. Cum arată animalul care a speriat pe toată lumea # Click.ro
Deși atunci când vorbim despre feline ne gândim imediat la lei sau tigri, lumea acestor animale este mult mai diversă.
09:30
Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române a transmis luni, 23 februarie 2026, ultimele informații despre starea traficului în țară.
09:30
Trei zodii rup lanțul ghinionului la sfârșit de februarie. Universul le deschide un drum neașteptat # Click.ro
Finalul lunii februarie vine cu o schimbare de vibrație pe care multe semne zodiacale o vor simți din plin. După o perioadă marcată de blocaje, întârzieri și dezamăgiri, trei zodii ies, în sfârșit, din cercul vicios al ghinionului.
09:20
Bucureștiul este înconjurat de 18 forturi de apărare construite pe vremea lui Carol I. Fortul 13, singurul care poate fi vizitat # Click.ro
Bucureștiul este înconjurat de 18 forturi de apărare construite la sfârșitul secolului al XIX-lea, într-un amplu proiect strategic inițiat de Carol I. De-a lungul celor aproximativ 70 de kilometri ai șoselei de centură a fost ridicat, între 1885 și 1899, un inel defensiv menit să protejeze Capitala
09:20
Cine a fost bărbatul cu cel mai mare nas din lume, de 19 centimetri. Și-a petrecut viața făcându-i pe alții să râdă # Click.ro
Dacă ți-ai făcut vreodată griji că ai nasul prea mare, povestea lui Thomas Wedders te-ar putea face să privești lucrurile cu alți ochi. Potrivit legendelor, el ar fi fost bărbatul cu cel mai mare nas din lume, o trăsătură care i-ar fi adus faimă.
09:20
Țara superbă din Europa unde poți să te muți gratis. Are peisaje superbe, iar condiția poate fi îndeplinită de aproape orice tânăr # Click.ro
În timp ce în marile orașe europene achiziția unui teren sau a unei locuințe a devenit tot mai dificilă, o comună din Austria a atras atenția printr-o inițiativă neobișnuită: oferă terenuri pentru construcție fără plată inițială celor care sunt dispuși să își ridice o casă și să își construiască vii
Acum 8 ore
09:00
Odată cu începutul Postului Paștelui, mesele românilor se transformă, iar proteinele de origine animală sunt înlocuite adesea cu alternative vegetale. Rafturile magazinelor se umplu cu pateuri vegetale, crenvurști din soia sau semipreparate „de post”, care promit gustul cărnii.
09:00
Cum a reușit un tânăr de 22 de ani să se îmbogățească printr-o idee de afaceri genială: „Mama și tata au crezut că e o nebunie” # Click.ro
La doar 22 de ani, un tânăr din Scoția a ales să renunțe la facultate pentru a-și urma instinctul antreprenorial. Decizia a părut nebunească pentru părinții lui, dar în mai puțin de un an i-a adus un venit lunar care depășește cu mult salariul pe care îl câștiga în timpul studiilor.
08:50
Într-o piață imobiliară aflată pe un trend ascendent în toată Europa, un anunț publicat recent atrage atenția prin prețul neobișnuit de mic. O proprietate situată aproape de România se vinde la nivelul unei mașini second-hand.
08:40
Serialul Netflix de acum 9 ani de care nu te vei dezlipi. Are umor, crime, dragoste iar finalul nu este cel la care te aștepți # Click.ro
Lansat în vara lui 2017, acest thriller dramatic produs de Netflix a devenit rapid una dintre cele mai apreciate producții ale platformei. Creat de Bill Dubuque și Mark Williams, serialul îmbină tensiunea crudă a lumii interlope cu drame de familie, replici tăioase și momente de umor neașteptat.
08:20
După o săptămână în care viscolul și zăpezile au pus stăpânire pe întreaga țară, românii pot respira ușurați: meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii. Temperaturile vor urca cu aproximativ 10 grade Celsius față de zilele trecute, aducând primele semne clare ale primăverii.
08:10
Insula secretă din Grecia unde ajung puțin turiști. Este perfectă pentru cei care caută liniște și plaje sălbatice # Click.ro
Departe de aglomerația din Santorini sau Mykonos, există o insulă care pare desprinsă dintr-o Grecie de altădată. Fără cluburi exclusiviste și fără șiruri nesfârșite de șezlonguri, Serifos își păstrează farmecul autentic, plajele virgine și ritmul lent al vieții insulare.
07:50
Antrenamentul de 10 minute, ce trebuie practicat doar de două ori pe săptămână, care îți tonifică picioarele și fesele # Click.ro
Dacă te-ai săturat de serii nesfârșite de genuflexiuni și antrenamente complicate care îți consumă timp și energie, există o alternativă eficientă și surprinzător de simplă: „mersul raței”
07:40
Cele 3 zodii care lasă trecutul în spate și încep o viața nouă! Totul se va repara în viața lor, începând cu 26 februarie # Click.ro
Finalul lunii februarie aduce un moment de cotitură pentru anumite zodii care au trecut prin încercări, blocaje emoționale sau situații complicate în ultimele luni. Începând cu 26 februarie, energia astrală favorizează închiderea unor capitole vechi și deschiderea unor drumuri noi, mai clare și mai
Acum 12 ore
07:10
Ziua Îndrăgostiților a trecut, dar iubirea plutește în continuare în aer pentru Emily Ratajkowski (34 de ani) și noul ei iubit, regizorul francez Romain Gavras (44 de ani).
06:10
Ciocolatierul maltez Andrew Farrugia a ajuns pentru a treia oară în Cartea Recordurilor Guinness, realizând cea mai lungă sculptură din ciocolată din lume – un tren de epocă impresionant, care măsoară 55,27 metri.
Acum 24 ore
01:10
Un oraș superb a fost desemnat cea mai bună destinație din Europa, în 2026. Mai mulți artiști de top vor concerta aici în acest an # Click.ro
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să ne apropiem cu pași repezi de începutul lunii martie, iar tot mai mulți români încep să se gândească la vacanța de vară.
00:10
Alimentele pe care experții în siguranța alimentară nu le cumpără niciodată. Pot fi pline de bacterii # Click.ro
Mulți dintre noi putem apela la aceste alimente deoarece sunt mai convenabile și ne ajută să gătim mai rapid. Cu toate acestea, experții în siguranța alimentară explică că astfel de produse ar trebui evitate deoarece ne pot pune sănătatea în pericol.
22 februarie 2026
23:10
Trei zodii sunt la un pas de o schimbare radicală. Universul le împinge spre o decizie care le poate transforma complet viața # Click.ro
Astrele anunță o perioadă intensă, încărcată de energie și revelații pentru trei semne zodiacale care se află în pragul unei transformări profunde. Nu este vorba despre schimbări minore sau ajustări de moment, ci despre decizii cu impact pe termen lung, capabile să le rescrie complet traiectoria.
22:40
Filmul fenomen din 2021 care a cucerit România: producția ajunsă în topul preferințelor pe Netflix # Click.ro
Este un film care s-a lansat cu câțiva ani buni în urmă, dar care are parte de o adevărată renaștere pe platforma de streaming Netflix în această perioadă.
22:30
Avionul care transporta 180 de pasageri și a avut probleme tehnice după decolarea de pe Otopeni a aterizat în siguranță. Nu au fost raportate persoane rănite # Click.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a informat duminică, 22 februarie, că Aeroportul Internațional Henri Coandă din București a activat planul de intervenție preventivă, după ce o aeronavă HiSky, care efectua zborul București – Hurghada, a raportat o alertă a senzorului de presurizare în cabina
22:10
Numai persoanele cu un IQ peste medie pot rezolva acest test în doar 40 de secunde. Unde se află cei patru crabi din imagine # Click.ro
La prima vedere, acest test de inteligență poate părea a fi destul de simplu. Practic, tot ce trebuie să facem este să găsim toți cei patru crabi ascunși printre crabii din imagine.
21:40
Fripturile nu vor mai fi niciodată tari sau uscate. Ingredientul banal pe care trebuie să îl adaugi înainte de gătire pentru un gust mai suculent și o crustă perfectă # Click.ro
Friptura este foarte ușor de pregătit, însă chiar și un preparat atât de simplu poate ascunde unele secrete. De exemplu, un simplu ingredient va face carnea mai gustoasă și mai fragedă ca niciodată. În plus, datorită acestui truc ingenios, friptura nici nu va mai fi uscată sau lipsită de gust.
21:30
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Un avion cu 180 de pasageri, care decolatspre Egipt, s-a întors din cauza problemelor tehnice și nu poate ateriza # Click.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a informat duminică, 22 februarie, că Aeroportul Internațional Henri Coandă din București a activat planul de intervenție preventivă, după ce o aeronavă HiSky, care efectua zborul București – Hurghada, a raportat o alertă a senzorului de presurizare în cabina
21:10
Cum reușește Ornela Pasare să țină tot Postul Paștelui? „Nu este doar despre mâncare” Rețetă delicioasă de griș cu lapte de cocos și piure de căpșuni # Click.ro
Luni începe Postul Paștelui! Ornela Pasăre îl ține pe tot.
20:30
Dictatură la tejghea! Barul cu 17 porunci pentru clienți face furori: „Eu decid, că doar e barul meu” # Click.ro
Un mic local dintr-un sat spaniol a ajuns celebru pe internet după ce a afișat, negru pe alb, 17 reguli pe care fiecare client trebuie să le respecte. Cei care vor să mănânce aici trebuie să accepte condițiile impuse de proprietar. Regulile au devenit virale și au stârnit un val uriaș de reacții.
20:10
Vacanță transformată în coșmar! Ce a găsit o familie într-un hotel din stațiunea Predeal: „Consecințele au fost serioase” # Click.ro
Vacanța care trebuia să fie un moment de relaxare s-a transformat rapid într-o experiență greu de uitat pentru o familie de turiști ajunsă în stațiunea montană Predeal. O postare apărută pe rețelele sociale a atras atenția și a stârnit reacții puternice, după ce turiștii au povestit prin ce au trecu
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.