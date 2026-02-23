Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de judecată, luni dimineața. S-a intervenit medical

21:40

Friptura este foarte ușor de pregătit, însă chiar și un preparat atât de simplu poate ascunde unele secrete. De exemplu, un simplu ingredient va face carnea mai gustoasă și mai fragedă ca niciodată. În plus, datorită acestui truc ingenios, friptura nici nu va mai fi uscată sau lipsită de gust.