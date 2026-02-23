Primul premier declarat homosexual într-o mare putere economică a Europei a depus jurământul
Rob Jetten a depus luni jurământul ca şef al noului guvern olandez, devenind simultan cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei, primul din formaţiunea sa politică de centru, D66, care deţine această funcţie şi primul premier declarat homosexual din ţară, relatează dpa.
FOTO Calea ferată Ploiești – Suceava – Vicșani: Se înlocuiește șina uzată pe secția către Ucraina
CFR Infrastructură Iași anunță luni că se află în execuție lucrări de înlocuire șină uzată între stațiile Dornești - Vicșani.
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară lângă România. Oferta pentru Serbia a grupului Rosatom
Moscova este pregătită să ofere Serbiei un proiect de centrală nucleară bazat pe tehnologie rusă, ca parte a unui consorţiu internaţional, a afirmat luni şeful companiei ruse de stat Rosatom, Alexei Likhachev, citat de agenţia rusă de presă RIA, transmite Reuters.
FOTO Calea ferată Caransebeș – Timișoara – Arad: Lucrările la lotul 3 au depășit 20%
Lucrările de modernizare de pe Lotul 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj au depășit 20%, informează luni reprezentanții CFR Infrastructură Timișoara, care prezintă imagini din șantier.
FOTO Metroul de Cluj: Au fost realizați peste jumătate din piloții necesari puțului de lansare a „cârtițelor", care va fi adânc cât opt etaje
Etapa piloților plastici pentru puțul de lansare a TBM-urilor la Metroul de Cluj a depășit pragul de 50% (46 piloți realizați din 86), potrivit informațiilor postate luni pe pagina dedicată proiectului.
„Au fost cutremure, sperăm că că va fi ultima dată" – Anunţ de la Hidroelectrica despre ce se va întâmpla cu preţurile la liberalizarea de la 1 aprilie 2026
Am avut o perioadă de preţ reglementat, cred că a treia sau a patra în ultimii zece ani, dar sperăm să fie şi ultima, pentru că de fiecare dată când ne-am întors la piaţa liberă au fost nişte cutremure şi reaşezări în piaţă, a declarat, luni, preşedintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea.
Dacia Duster Spirit of Sand, ediție limitată inspirată de performanțele mărcii în competițiile de off-road
Dacia Duster Spirit of Sand este o ediție limitată la 500 de exemplare disponibilă exclusiv online pe platforma de e-commerce Dacia România.
Mihai Constantinescu, Amundi AM: Cel mai mare risc al Europei este să rămână în urmă și să crească America și piețele emergente foarte mult
Amundi Asset Management, cel mai mare administrator de investiții din Europa, anticipează că motorul randamentelor europene în 2026 va fi reprezentat de segmentul companiilor mici și mijlocii, cu un accent strategic pe piețele emergente, categorie la care România aspiră și înspre care face pași tot mai relevanți, scrie Termene.ro.
„Revoluţia bugetarilor" şi bugetul pe 2026, în şedinţa Guvernului Bolojan de luni, 23 februarie 2026
Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit luni, la Palatul Victoria, într-o nouă şedinţă dedicată discuţiilor privind bugetul de stat pentru anul în curs, precum şi detaliilor finale legate de avizarea şi adoptarea proiectelor referitoare la reforma administraţiei publice şi măsurile de relansare economică.
VIDEO „Colosseumul" României: Sala Polivalentă Brașov, aproape finalizată la structura de rezistență
Structura celei mai mari săli polivalente care se construiește în România este aproape finalizată, anunță luni compania de construcții MIS Grup. Arena din Brașov, care va avea o capacitate de peste 10.000 de locuri, este comparată cu faimosul Colosseum din Roma.
Bogdan Badea, Hidroelectrica: Vom continua să cumpărăm energie din piață, indiferent de producția noastră. Vrem să creștem pe furnizare
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din țară, dar care a devenit și cel mai mare furnizor concurențial ca urmare a prețului mai mic oferit, va cumpăra și în continuare energie din piață, dacă nu îi ajunge producția proprie, pentru a livra propriilor clienți direcți, a declarat Bogdan Badea, CEO al companiei.
Anunțul gigantului OMV Petrom despre preţurile la energie, liberalizare şi gazele din Marea Neagră
Consumul de energie pe termen lung va creşte în România şi cred că pe piaţa energetică locală capacitatea de a semna contracte pe termen mai lung va asigura securitatea aprovizionării şi va oferi un preţ mai bun, a declarat, luni, CEO OMV Petrom, Christina Verchere. Potrivit şefei OMV Petrom, este în competenţa Guvernului să decidă asupra preţurilor, însă compania susţine principiile pieţei libere.
Startup-urile din România au atras 103 milioane euro în 2025, cu 20% mai puțin față de 2024 – raport
Startup-urile din România au atras investiții totale de 103 milioane euro în 2025, rezultate în urma a 40 de tranzacții, potrivit „Venture in Eastern Europe 2025 Report”, lansat de How to Web, singurul studiu anual dedicat analizei investițiilor de venture capital din Europa de Est. Volumul total al investițiilor este cu aproximativ 20% mai mic față de 2024, arătând o perioadă de recalibrare a ritmului investițional în ecosistemul local.
Firmele germane din sectorul ingineriei mecanice au raportat exporturi mai scăzute în 2025, pe fondul efectelor taxelor vamale americane şi a afacerilor slabe din China, arată datele publicate luni de asociaţia industrială VDMA, transmite DPA.
Uniunea Europeană nu va fi în măsură să adopte luni noi sancţiuni împotriva Rusiei din cauza unui veto al Ungariei, a declarat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează AFP.
Preţurile la raft nu au crescut din cauza energiei, iar cineva ar trebui să se ocupe de acest lucru, a declarat, luni, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Gabriel Andronache, la o conferinţă de specialitate.
Investiţii de sute de milioane de lei în infrastructura universitară – Concelex extinde reţeaua de campusuri din vestul ţării
Investiții de aproximativ 150 de milioane de lei la Timișoara și alte 88,6 milioane de lei în comuna Giroda, realizate prin finanțări guvernamentale și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), marchează una dintre cele mai consistente extinderi recente ale infrastructurii universitare din vestul României. Proiectele, dezvoltate de Concelex, vizează construcția unor cămine studențești moderne, cu accent pe eficiență energetică ridicată și costuri operaționale reduse, într-un context în care investițiile publice în educație devin un motor relevant pentru economia regională.
Salariul transparent: efectele pe care le-ar putea avea asupra pieţei muncii, preconizate de firma TPA România
Directiva europeană privind transparența salarială trebuie transpusă în legislaţia naţională până la 7 iunie 2026. Deocamdată nu avem nici măcar la nivel de proiect un act normativ care să transpună în legislaţia naţională această directivă. Până când va fi elaborat de Ministerul Muncii, avocaţii şi experţii contabili se pronunţă despre modul în care văd ei implementarea directivei UE în România. „Directiva nu elimină negocierea salarială individuală, dar îi schimbă radical natura. Salariul trebuie să se încadreze într-un sistem coerent, într-o grilă de salarizare axată pe criterii obiective, fără diferențe de gen. Diferențele de remunerare rămân încă permise, dar numai dacă pot fi justificate și susținute prin criterii absolut obiective, precum competențe, responsabilități, performanță, vechime, calificări, condiții de muncă", a spus avocatul Dan Iliescu, Legal Partner al TPA România, firmă specializată în audit, contabilitate, consultanță fiscală și consultanță juridică.
Anunțul Oanei Ţoiu la Bruxelles: Trupele ruse din Transnistria trebuie să fie retrase
România are o poziţie consecventă conform căreia trupele ruse din Transnistria trebuie să fie retrase, aceasta este poziţia noastră de mulţi ani şi susţinem, evident, faptul că ea a devenit şi o poziţie europeană, a declarat ministrul de externe Oana Ţoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE).
Antifrauda ANAF anunță controale masive în toată țara. Ce domeniu cu zeci de mii de angajați este vizat cu precădere
Antifrauda ANAF anunță controale masive în întreaga țară. Este vizat cu precădere un domeniu care implică riscuri fiscale ridicate.
Şedinţă CGMB – Proiect pentru diminuarea facturilor la încălzire în cazul nerespectării parametrilor
Bucureştenii vor avea dreptul la facturi diminuate în cazul în care energia termică furnizată nu se va încadra în parametrii contractuali - prevede un proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei.
Șeful Romgaz, despre cumpărarea Azomureș: Pentru noi, este "distressed asset", iar investițiile ulterioare vor fi mult mai mari decât costul cu achiziția. Are sens doar în anumite condiții, la un anumit preț
Directorul general al Romgaz, Răzavan Popescu, a spus că producătorul de gaze este intersat să cumpere producătorul de îngrășăminte dar doar în anumite condiții. Nu este un activ foarte promițător, iar costurile cu investițiile vor fi foarte mari.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că în opinia sa preşedintele rus Vladimir Putin "a început deja" al treilea război mondial, într-un interviu acordat canalului britanic BBC, relatează luni dpa.
DN AGRAR Group: Prețul mediu al laptelui la nivelul anului 2026 este estimat să rămână sub nivelul din 2025.
DN AGRAR Group, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri preliminară de 213 milioane lei, în creștere cu 21% față de 2024. Profitul net a înregistrat un avans de 65%, până la 52 milioane lei, cu o marjă a profitului net solidă, de 25%. Compania se așteaptă ca în 2026 să existe un posibil impact pe fondul scăderii prețului la lapte.
BT Property, parte din Banca Transilvania, cumpără Record Park din Cluj-Napoca și ajunge la active de 79 milioane de euro
BT Property, fond imobiliar de investiții alternative destinat investitorilor profesionali, administrat de INNO Investments SAI SA, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, a achiziționat Record Park de la AYA Properties Fund (Belgia), a anunțat compania într-un comunicat de presă.
Lagarde, BCE: Taxele vamale anunţate de preşedintele Donald Trump riscă să perturbe echilibrul cu UE
Cele mai recente taxe vamale anunţate de preşedintele Donald Trump riscă să perturbe "echilibrul" negociat anterior între Uniunea Europeană şi Statele Unite şi ar putea provoca noi turbulenţe economiei, a avertizat Christine Lagarde, şeful Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Bloomberg.
Capacitatea instalată în unități de stocare dispecerizabile va ajunge la finalul anului de 2.000 MW, la care se adaugă bateriile prosumatorilor, a declarat vicepreședintele ANRE, Gabriel Andronache, la conferința ZF Power Summit.
Acţiunile companiei OMV Petrom (SNP) nu vor mai face parte din indicii FTSE Global All Cap întrucât nu au îndeplinit criteriul de lichiditate necesar menţinerii în aceşti indici, a anunţat luni Bursa de Valori Bucureşti.
Renault Group preia integral de la Volvo Group și CMA CGM Group proprietatea asupra Flexis, parteneriatul comun pentru vehicule comerciale electrice
Renault Group, Volvo Group și CMA CGM Group au semnat astăzi un acord definitiv care permite Renault Group să preia integral capitalul Flexis SAS, societatea mixtă fondată de cele trei companii în 2024 pentru dezvoltarea unei noi generații revoluționare de furgonete electrice.
Patru ani de război în Ucraina – De la linia frontului la negocieri: Cum s-a mutat accentul în războiul din Ucraina
Odată cu impasul de pe linia frontului şi revenirea la putere a preşedintelui american Donald Trump, accentul în războiul din Ucraina s-a mutat pe negocieri, apeluri telefonice între lideri şi postări pe reţelele de socializare prin care preşedintele SUA sugerează paşii pe care intenţionează să îi facă pentru a determina ambele părţi să semneze un acord de pace, comentează EFE într-un amplu material pentru a marca 4 ani de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina.
Digi a depășit pragul de 32 milioane clienți în 2025. Veniturile au ajuns la 2,2 miliarde euro, un plus de 15%
Grupul Digi a înregistrat venituri consolidate preliminare de 2,2 miliarde euro în 2025, în creștere cu 15% față de anul precedent. EBITDA ajustată a crescut cu 1% comparativ cu anul precedent, ajungând la 585 milioane euro.
Încep interviurile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul General, DNA şi DIICOT
Cristina Chiriac, procuror-şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Iaşi, şi Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, susţin, luni, interviurile pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ).
Sphera Franchise Group extinde licența de franciză Taco Bell în Republica Moldova.
Violenţe în Mexic după ce unul dintre cei mai puternici lideri ai cartelurilor de droguri a fost ucis într-un raid al armatei mexicane cu ajutorul serviciilor de informaţii americane
Statele Unite au lansat duminică un apel cetăţenilor americani prezenţi în mai multe zone ale Mexicului, inclusiv destinaţii turistice, să "se adăpostească până la noi ordine" din cauza intensificării violenţelor în ţară după moartea unui important şef de cartel ucis de armată, notează AFP.
Beijingul a afirmat luni că evaluează consecinţele deciziei Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de preşedintele american Donald Trump şi a îndemnat Washingtonul să ridice măsurile comerciale "unilaterale", notează AFP.
La patru ani de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Federaţia Rusă, Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU) avertizează asupra încălcărilor tot mai numeroase şi a riscurilor tot mai mari pentru civili.
Grupul Iulius a menținut creșterea vânzărilor în marile proiecte din Timișoara și Suceava, în pofida unui an marcat de măsuri fiscale și consum temperat
Dezvoltatorul Iulius a reușit să conserve vânzările centrelor comerciale din portofoliu în 2025 și chiar să obțină creșteri în dezvoltările din Timișoara și Suceava, în ciuda unui context economic dificil, marcat de măsuri fiscale care au influențat comportamentul de consum și structura coșului de cumpărături.
"Regele eolienelor", nouă premieră în România: Monsson se apucă de o rețea de centre de date de mare putere
Grupul Monsson, fondat de Emmanuel Muntmark, cel de care se leagă debutul regenerabilelor la scară largă din România și care a și fost supranumit “regale eolienelor din România” intră , în premieră pentru piața românească, înt-un business despre care vorbește toată lumea dar pe care nimeni nu l-a făcut încă: o rețea de centre de date de mare putere.
Supermarketul online Sezamo, al cehilor de la Rohlink, vizează o creștere de 10% în România în 2026 și va duce produsele alimentare românești în afara țării
Sezamo, supermarketul online al grupului ceh Rohlik, mizează pe creștere de peste 10% în 2026, impredictibilitatea fiscală și economică rămânând principala incertitudine care poate influența încrederea consumatorilor și planificarea pe termen lung. Compania vrea să exporte mărcile private dezvoltate în România pe toate piețele unde activează grupul, în Cehia, Ungaria, Austria și Germania.
Cu cât crește prețul ouălor de la poarta fermei românești la piață. Europa traversează un nou val de scumpiri
După scumpiri de peste 20% în decembrie 2025 față de anul anterior, fermierii au scăzut ușor prețurile la ouă la început de an. Dacă ne uităm însă la trendul european, ar putea reîncepe scumpirile.
Vești proaste pentru românii cu credite. Dobânzile nu scad prea curând. Economiștii băncilor revizuiesc prognozele
BCR își schimbă perspectiva privind momentul în care vom asista la reducerea dobânzii de politică monetară în acest an pentru luna august. Conform sursei citate, banca centrală va prefera o reducere moderată a dobânzii cheie în august și nu una agresivă în mai, așa cum se anticipa anterior. Rata dobânzii cheie ar putea ajunge la 5,75% la finalul anului 2026 și 5,00% în 2027.
Preşedintele CJ Ilfov cere ca 5% din impozitul pe venit încasat la nivelul Bucureştiului să fie repartizat judeţului Ilfov
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov.
Un avion cu 180 de pasageri care a decolat de pe Otopeni a solicitat revenirea pe aeroport – posibilă depresurizare a cabinei. Serviciile de urgență au fost activate pe aeroport
În această seară, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, a scris pe pagina sa de facebook ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Avionul se întparce la Otopeni
Iranul evocă noi negocieri cu SUA, „probabil joi, la Geneva", şi „şanse bune" pentru un acord
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a evocat duminică o posibilă nouă întrevedere cu delegaţia americană joia viitoare, în Elveţia, pentru a discuta despre programul nuclear, apreciind că există 'şanse bune' de a se ajunge la un acord, transmite AFP.
Iranul a încheiat cu un contract confidenţial cu Rusia pentru lansatoare portabile şi rachete sol-aer, potrivit FT
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate, potrivit ediţiei de duminică a Financial Times, transmite Reuters.
Cursa pentru centrele de date: România e pe locul 30 în lume, deși fără investiții majore. Cutremurele și clima, printre riscurile investițiilor
România are în prezent 63 de centre de date, număr care ne plasează pe locul 30 în lume, într-un clasament dominat de SUA, cu 3.960 de unități, mai multe decât următoarele 14 state la un loc. Europa rămâne al doilea mare pol global, iar Asia își accelerează expansiunea.
Lidl lansează un accesoriu mai puțin obișnuit și destul de amuzant,dar care ar putea avea un succes asemănător cu cel al altor produse lansate în trecut
Tek Enerji din Turcia va instala 100 MW în fotovoltaic în România până la sfârșitul anului
Tek Enerji a plasat România în centrul strategiei sale de creștere internațională și își propune să atingă o capacitate instalată de cel puțin 100 MW în țară până la sfârșitul anului 2026, potrivit publicației specializate Energy Industry Review.
Un om a fost ucis când încerca să pătrundă pe proprietatea lui Trump de la Mar-a-Lago
Secret Service, care asigură protecţia celor mai înalţi demnitari americani, a anunţat că agenţii săi au împuşcat mortal un bărbat care a încercat să intre ilegal, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, în perimetrul de securitate de la reşedinţa Mar-a-Lago a preşedintelui Donald Trump din West Palm Beach, în Florida, transmit Reuters şi AFP.
Aderarea României la euro trebuie să devină proiect de țară – europarlamentar. Ce a spus Isărescu despre adoptarea monedei euro
Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la Uniunea Europeană, asumat politic, instituțional și public, a scris europarlamentarul Victor Negrescu pe pagina sa facebook. Demersul se poate realiza gradual, în așa fel încât integrarea să fie bine pregătită și fără dificultăți.
