Primul premier declarat homosexual într-o mare putere economică a Europei a depus jurământul

Directiva europeană privind transparența salarială trebuie transpusă în legislaţia naţională până la 7 iunie 2026. Deocamdată nu avem nici măcar la nivel de proiect un act normativ care să transpună în legislaţia naţională această directivă. Până când va fi elaborat de Ministerul Muncii, avocaţii şi experţii contabili se pronunţă despre modul în care văd ei implementarea directivei UE în România. „Directiva nu elimină negocierea salarială individuală, dar îi schimbă radical natura. Salariul trebuie să se încadreze într-un sistem coerent, într-o grilă de salarizare axată pe criterii obiective, fără diferențe de gen. Diferențele de remunerare rămân încă permise, dar numai dacă pot fi justificate și susținute prin criterii absolut obiective, precum competențe, responsabilități, performanță, vechime, calificări, condiții de muncă", a spus avocatul Dan Iliescu, Legal Partner al TPA România, firmă specializată în audit, contabilitate, consultanță fiscală și consultanță juridică.