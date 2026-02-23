Grupul Iulius a menținut creșterea vânzărilor în marile proiecte din Timișoara și Suceava, în pofida unui an marcat de măsuri fiscale și consum temperat

16:30

Ediţia 2026 a summitului privind impactul inteligenţei artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea "Declaraţiei de la Delhi", cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susţinut de 88 de ţări, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza neînţelegerilor privind redactarea sa, relatează EFE, transmite Agerpres.