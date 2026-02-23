Prădătorul sexual Duvac a fost psiholog la SIE și la MApN timp de 19 ani
Cotidianul de Hunedoara, 23 februarie 2026 14:50
„Bănuiesc că nu faci sex cu prezervativ (...) Știi cine a inventat bolile cu transmitere sexuală, nu? Producătorii de prezervative", „Tu dacă ai chef într-o zi, te-ai f**ut cu trei până la prânz", „Dă-ți voie să vedem noi ce-i cu păsărica ta", sunt doar câteva dintre expresiile vulgare folosite în ședințele de terapie de Ion Duvac, cel care a servit timp de 19 ani în structurile de forță ale statului, precum MApN și SIE.
Acum 10 minute
15:10
Proiectele din PNRR trebuie să fie finalizate până pe 31 august 2026.
15:10
Merz, la patru ani de război: Putin se află „la cel mai jos nivel al barbariei” # Cotidianul de Hunedoara
La sfârşitul anului 2025, potrivit registrului central al străinilor, aproape 1,330 milioane de refugiaţi ucraineni se aflau în Germania, dintre care 1,291 milioane erau cetăţeni ucraineni.
Acum 30 minute
14:50
Motorina a depășit 8,2 lei/litru în România și ar putea urca spre 8,5 lei, pe fondul tensiunilor regionale și al creșterii costurilor internaționale ale țițeiului, avertizează AEI.
14:50
Acum o oră
14:40
Votul bucureștenilor, captiv în sertarele Senatului. USR cere Coaliției să nu mai joace la două capete # Cotidianul de Hunedoara
USR solicită Coaliției de Guvernare să deblocheze în Senat legea care aplică referendumul din București privind banii Capitalei. Deși președintele Nicușor Dan și liderii politici au agreat susținerea proiectului la Cotroceni, legea este întârziată prin proceduri parlamentare.
14:30
Familia lui Martin a anunţat dispariţia lui duminică dimineaţa, potrivit autorităţilor. Era aproape exact intervalul de timp în care poliţia spune că Martin a încălcat perimetrul de la Mar-a-Lago.
14:30
„Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin!", a scris liderul AUR pe Facebook.
14:20
Directorul FBI, Kash Patel a petrecut în vestiar cu echipa de hochei – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Directorul FBI, Kash Patel, mare iubitor de hochei şi aflat în vizită oficială în Italia, a profitat de ocazie pentru a felicita campionii olimpici chiar în vestiarul lor.
Acum 2 ore
14:00
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, avertizează că România trebuie să reducă urgent deficitul bugetar pentru a nu pierde ratingul de țară. El arată că recesiunea tehnică actuală este rezultatul unor politici greșite din trecut și cere trecerea la o economie bazată pe investiții și fonduri europene.
14:00
Gazzetta dello Sport, la picioarele lui Chivu: „Acest tanc care zdrobește Serie A” # Cotidianul de Hunedoara
Prestigioasa publicație Gazzetta dello Sport îi dedică un amplu materilal antrenorului român Cristian Chivu, care o conduce pe Inter prin al patrulea cel mai bun sezon din istorie în Serie A.
13:50
BNS îl provoacă pe ministrul Apărării, Radu Miruță, la un dialog public pe tema programului SAFE # Cotidianul de Hunedoara
BNS solicită ministrului Apărării, Radu Miruță, clarificări privind programul SAFE, punând întrebări despre strategia industrială, obiective economice și valoarea adăugată pentru industria românească.
13:40
Instanţa urmează să decidă dacă poate începe procesul pe fond. Horaţiu Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea Românie
13:40
Procurorul Pîrlog, în interviul pentru șefia Parchetului ÎCCJ: Justiția a pierdut suportul opiniei publice # Cotidianul de Hunedoara
„Nu trebuie fim nici ipocriţi şi să considerăm că tot ceea ce ni se reproşează nu este adevărat sau oamenii nu înţeleg", a explicat Pîrlog
13:30
Ședință extraordinară a CGMB. Proiect pentru diminuarea facturilor la încălzire # Cotidianul de Hunedoara
PSD și PUSL au convocat o ședință CGMB pentru a aproba un proiect ce prevede reducerea facturilor la încălzire în București dacă agentul termic nu este livrat la parametrii contractuali.
Acum 4 ore
13:10
Ungaria pune „lacătul” pe miliardele Ucrainei. Budapesta vrea petrolul rusesc la schimb # Cotidianul de Hunedoara
Ungaria blochează noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei și ajutorul pentru Ucraina. Budapesta a recurs la dreptul de veto, condiționând aprobarea măsurilor de reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba.
13:10
Echipa Israelului a fost descalificată din proba de bob patru persoane, după ce Comitetul Olimpic Israelian a descoperit o falsificare de documente.
13:00
Semnal de alarmă: Un jandarm a murit de epuizare; sindicatele acuză stresul extrem # Cotidianul de Hunedoara
Jandarmeria Română a anunţat decesul plutonierului adjutant Marian Spînu, "un camarad devotat, un profesionist care şi-a îndeplinit datoria, cu seriozitate, responsabilitate".
13:00
Istvan Kovacs va arbitra pentru a șasea oară un meci de Champions League în această ediție a celei mai importante competiții intercluburi din lume.
12:40
În contextul actual, Academia Română are filiale doar în Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara.
12:30
ROBOR la 3 luni scade la 5,77%, iar cel la 6 luni la 5,81%, potrivit datelor BNR. Evoluția poate influența ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă.
12:30
Reacția controversată a Casei Albe după titlul olimpic la hochei pe gheață # Cotidianul de Hunedoara
Casa Albă a recționat printr-o postare devenită virală pe X, după ce SUA a învins Canada în finala olimpică masculină la hochei pe gheață.
12:20
AUR cere bani de la Senat pentru a merge în SUA. Ce sumă solicită suveraniștii # Cotidianul de Hunedoara
Evenimentul la care vor să participe senatorii AUR este organizat de Anna Paulina Luna.
12:10
SURSE Bolojan a găsit un rector care a acceptat să fie ministrul Educației. Ce nume mai sunt pe lista scurtă # Cotidianul de Hunedoara
Mihai Dimian, rectorul de la Universitatea din Suceava, a vorbit în exclusivitate pentru Cotidianul despre posibilitatea de a prelua ministerul Educației.
12:10
Mexicul e în haos după uciderea lui Nemesio „El Mencho" Oseguera Cervantes, conducătorul Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG).
12:00
Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi a dispus arestarea preventivă faţă de trei dintre cei patru inculpaţi.
11:40
SURSE Compromisul lui Ciucu. Omul de care atârnă majoritatea, numit într-o funcție-cheie la Sectorul 6 # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu negociază la sânge noua majoritate din Consiliul General.
11:40
Liderul nord-coreean a fost reales, fără surprize, în funcţia de secretar general al Partidului Muncitorilor, în cadrul unui congres care îi va permite să-şi consolideze şi mai mult puterea asupra ţării.
11:40
Ploi în aproape toată țara, lapoviţă şi ninsoare în centru şi nord. La munte, cod galben de viscol # Cotidianul de Hunedoara
ANM anunță extinderea precipitațiilor în aproape toată țara, cu lapoviță și ninsoare în centru și nord și ninsori la munte. Cod galben de vânt puternic și ploi în mai multe regiuni.
11:30
Verificările inspectorilor antifraudă se desfăşoară la sediile societăţilor, precum şi în peste 300 de obiective de pază.
11:30
Primarul PSD al Buzăului îl atacă pe Marcel Ciolacu: „ S-a aruncat cu bani şi la câini” # Cotidianul de Hunedoara
Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, îl critică pe Marcel Ciolacu pentru deficitul de 9,3%. El cere PSD să susțină reformele lui Ilie Bolojan și avertizează că atacurile politice trimit votanții către AUR.
11:20
Două cuvinte lipsă ar putea să-l scape pe Oprescu de executarea silită a unei vile sechestrate # Cotidianul de Hunedoara
ANAF mai are de recuperat aproape o jumătate de milion de lei din prejudiciul cauzat de fostul edil al Bucureștiului, Sorin Oprescu. Fanatik explică însă că două cuvinte lipsă din decizia CAB ar putea pune Fiscul în imposibilitatea de a recupera banii.
Acum 6 ore
11:10
Analiştii Barclays au atras atenţia că Nestlé are "multe pe listă" şi că este necesară accelerarea procesului de vânzare a activelor de apă şi suplimente.
11:10
Drept la replică. Un candidat la șefia Romsilva susține că nu e membru de partid. S-a suspendat cu 4 zile înainte de a-și depune dosarul # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a scris că Ionuț Sorin Banciu, unul dintre cei opt candidați la șefia Romsilva, a fost parlamentar PNL și susținut de liberali în mai multe funcții publice. Mai mult, doi foști liberali din CA-ul Romsilva vor evalua dosarul de candidat al lui Banciu.
11:00
Bannerul „Victorie” de la ambasada Rusiei, sursă de scandal diplomatic în Seul # Cotidianul de Hunedoara
La începutul acestei luni, ambasadorul rus în Coreea de Sud a lăudat ceea ce a descris ca fiind rolul trupelor nord-coreene în luptele din regiunea Kursk din Rusia.
10:50
Presiuni din interiorul partidului asupra Dianei Buzoianu: Barajul Mihăileni trebuie finalizat # Cotidianul de Hunedoara
„USR Hunedoara susține finalizarea barajului Mihăileni, un obiectiv important pentru siguranța și dezvoltarea zonei, în condiții de legalitate și transparență", a transmis filiala județeană într-un comunicat adresat ministrei Buzoianu.
10:50
Evenimentul a fost prezentat, în premieră, de actorul Alan Cumming și a fost transmis de postul BBC One și pe platforma de streaming iPlayer.
10:50
Investigație PressOne: „Să vedem noi ce-i cu păsărica ta”. Abuzuri sexuale în cabinetul psihologului Ion Duvac # Cotidianul de Hunedoara
O investigație PressOne dezvăluie abuzurile repetate ale psihologului Ion Duvac asupra pacientelor sale. Acesta folosea un limbaj vulgar, cerea fotografii intime și recomanda sexul ca tratament pentru afecțiuni medicale. Duvac este membru în comisia care analizează abuzurile din cadrul Colegiului Psihologilor.
10:30
Rogobete și Arafat spun că s-au coordonat, dar comunicarea s-a defectat. Precizarea ministrului # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Rogobete își apără decizia de a alerta spitalele în timpul incidentului aviatic de la Otopeni. El neagă că a creat panică și susține că a colaborat cu Arafat pe durata crizei.
10:30
Noaptea le-a tăiat avântul. Companiile aeriene l-au criticat seara pe Rogobete, iar dimineața au șters mesajul # Cotidianul de Hunedoara
„Astfel de situații sunt destul de frecvente și perfect gestionabile în industria aviatică globală", a scris Asociația Carpathia pe Facebook.
10:30
iPhone 18 ar putea fi lansat într-o nouă culoare roșu intens pentru versiunile Pro. Apple testează noua nuanță pentru lansarea din 2026.
10:20
EXCLUSIV “Aș face exact același lucru”. Ministrul Sănătății, replică pentru cei care îl acuză că a băgat panica în oameni # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății a explicat pentru cititorii Cotidianul de ce a decis să anunțe mobilizarea spitalelor, pe Facebook, după ice un avion cu peste 180 de pasageri cu destinația Egipt a întâmpinat dificultăți în zbor.
10:10
Nu-i rău că președintele s-a dus să participe la prima ședință pentru Board of Peace. Problema vine de la faptul că se arată tot mai gol.
09:40
„După episodul gunoaielor, iau în calcul inclusiv măsura de a sista eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov, până când relația București-Ilfov se așază corect financiar și administrativ", a scris Thuma pe Facebook.
09:40
Ministrul Rogobete își apără decizia de a alerta spitalele în timpul incidentului aviatic de la Otopeni. El neagă că a creat panică și spune că pregătirea sistemului medical este o obligație, mai ales când spitalele sunt pline.
Acum 8 ore
09:10
Băsescu, atacuri în rafală la PSD: Principalii autori ai dezastrului în frunte cu premierul Ciolan # Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu atacă PSD, numindu-i pe liderii social-democrați principalii vinovați pentru criza economică din România. Fostul președinte apără măsurile premierului Bolojan și acuză PSD de incompetență și tupeu în declarațiile politice actuale.
09:00
IDFC First Bank investighează o fraudă de 65 de milioane de dolari ce implică angajați proprii și conturi guvernamentale din statul Haryana. Discrepanțele au apărut la închiderea unor conturi.
08:50
Turcia pune sub lupă giganții tech. Investigație majoră privind datele copiilor # Cotidianul de Hunedoara
Turcia a lansat o investigație asupra a șase platforme majore, inclusiv TikTok și Instagram, privind gestionarea datelor copiilor. Autoritățile pregătesc legi stricte care pot include verificarea vârstei și restricții de utilizare a rețelelor sociale pe timpul nopții pentru minori.
08:40
VIDEO Mexic, în flăcări după moartea celui mai căutat lider de cartel. SUA, în alertă # Cotidianul de Hunedoara
Moartea lui „El Mencho", șeful cartelului CJNG, ucis de armata mexicană, a declanșat violențe extreme.
08:20
Regizorul Cristian Pepino, un reper al teatrului de animație din România, s-a stins din viață la 75 de ani. Cu peste 120 de spectacole și numeroase premii, acesta lasă o moștenire culturală vastă. Trupul neînsuflețit va fi depus pe 26 februarie la Teatrul Țăndărică pentru un ultim omagiu.
08:10
Bătălia pentru marile parchete. 19 candidați se luptă pentru fotoliile de la DNA, DIICOT și Parchetul General # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Justiției începe interviurile pentru conducerea marilor parchete (ICCJ, DNA, DIICOT). 19 candidați își susțin proiectele manageriale. Decizia finală îi aparține președintelui Nicușor Dan.
