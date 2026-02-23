Ministrul venezuelean de Externe solicită la ONU eliberarea lui Maduro şi a soţiei sale

18:00

În România, peste 95% dintre gospodării locuiesc în spaţii proprii, iar multe locuinţe urbane se confruntă cu camere compacte şi nevoia de depozitare eficientă. În acelaşi timp, ţara are una dintre cele mai ridicate rate de supraaglomerare din Uniunea Europeană, peste 40%, ceea ce face ca fiecare decizie de mobilare să conteze