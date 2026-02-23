Ministrul venezuelean de Externe solicită la ONU eliberarea lui Maduro şi a soţiei sale
Bursa, 23 februarie 2026 19:30
Ministerul venezuelean de Externe Yvan Gil Pinto a cerut luni, la ONU, eliberarea and #8222;imediată and #8221; a fostului preşedintevenezuelean Nicolas Maduro, îndepărtat de la putere de către Statele Unite în urmă cu peste o lună, şi a confirmat deschiderea unui and #8222;canal diplomatic and #8221; cu Washingtonul.
• • •
Senatul a adoptat luni un proiect legislativ care prevede înfiinţarea Programului naţional and #8222;Viaţa la ţară and #8221;, destinat promovării şi valorificării patrimoniului cultural, tradiţional şi natural din mediul rural, prin susţinerea gospodăriilor ţărăneşti în prezentarea activităţilor proprii.
Un oficial american a acuzat luni China că şi-a and #8222;consolidat semnificativ and #8221; capacităţile nucleare şi că desfăşoară teste în mod netransparent, în contextul în care tratatul New START dintre Statele Unite şi Rusia a expirat la începutul lunii februarie.
Dronele ucrainene au atacat o staţie de pompare din Rusia care deserveşte conducta petrolieră Drujba, prin care state din Europa de Est primesc ţiţei rusesc, a declarat luni un oficial ucrainean din domeniul securităţii.
Vulnerabilităţile sistemului judiciar, subiectul principal atacat de candidaţii pentru funcţia de Procuror General # Bursa
Vulnerabilităţile sistemului judiciar din ţara noastră au ieşit astăzi la lumină, în urma interviurilor susţinute în faţa comisiei de examinare de cei doi candidaţi pentru funcţia de Procuror General al României, Cristina Chiriac, şefa DNA Iaşi, şi procurorul militar Bogdan Pîrlog.
Costurile reconstrucţiei Ucrainei după război sunt estimate la peste 500 de miliarde de euro pentru următorul deceniu, potrivit unui raport comun realizat de autorităţile de la Kiev, Banca Mondială, UE şi ONU.
Iranul a transmis luni că va trata orice atac asupra teritoriului său - inclusiv unul de amploare redusă - drept un and #8222;act de agresiune and #8221;, reacţia venind după declaraţiile preşedintelui american Donald Trump, care a sugerat că ia în calcul această opţiune, în timp ce Statele Unite îşi sporesc presiunile militare.
Un aer condiţionat A++, în contextul climatic din România, este o alegere eficientă şi inspirată. Altex, eMAG, Flanco şi evomag au un portofoliu vast de dispozitive de răcire de la branduri de seamă precum Yamato şi Gree
Cei care îşi doresc un aer condiţionat Gree Pulsar 12000 BTU compară ofertele disponibile pe magazine online ca eMAG, evomag sau Altex între ele cu scopul de a găsi cel mai avantajos preţ la Gree Pulsar 12000 BTU
În România, peste 95% dintre gospodării locuiesc în spaţii proprii, iar multe locuinţe urbane se confruntă cu camere compacte şi nevoia de depozitare eficientă. În acelaşi timp, ţara are una dintre cele mai ridicate rate de supraaglomerare din Uniunea Europeană, peste 40%, ceea ce face ca fiecare decizie de mobilare să conteze
Cluj-Napoca găzduiteşte TaxEU Forum 2026, cel mai complex eveniment de fiscalitate al anului # Bursa
Conferinţa şi seminarele TaxEU Forum Cluj-Napoca 2026 oferă profesioniştilor în taxe răspunsurile de care au nevoie pentru gestionarea noului val de modificări fiscale, într-un context plin de provocări şi incertitudini
Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a analizat, în şedinţa de astăzi, stadiul reformelor şi investiţiilor asumate de ţara noastră prin cererile de plată transmise Comisiei Europene.
AP: Eurodeputaţii pregătesc suspendarea acordului comercial UE-SUA după hotărârea Curţii Supreme din SUA # Bursa
O decizie a Curţii Supreme a Statelor Unite referitoare la taxele vamale impuse de preşedintele Donald Trump ar putea pune în discuţie acordul comercial dintre UE şi Statele Unite, încheiat în vara anului 2025.
eToro: Bitcoin rămâne în intervalul 66.000-71.000 de dolari, în aşteptarea unui nou impuls legislativ din SUA # Bursa
Preţul Bitcoin continuă să evolueze într-un interval restrâns, cuprins între 66.000 şi 71.000 de dolari, semn că piaţa traversează o fază de consolidare şi are nevoie de un catalizator pentru a susţine o nouă creştere, precizează un comunicat de presă al companiei eToro.
Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene, încasează aproximativ 140.000 de euro pe an pentru rolul său de membru în Comitetul executiv al Băncii Reglementelor Internaţionale (BIS).
AP: Nouă amânare a planului Bruxellesului pentru stimularea producţiei and #8222;Făcut în Europa and #8221; # Bursa
Prezentarea planului Comisiei Europene destinat stimulării producţiei and #8222;Făcut în Europa and #8221; în industria auto şi în alte domenii industriale strategice a fost amânată pentru 4 martie, a anunţat luni cabinetul comisarului european Stephane Sejourne.
Preşedintele Donald Trump şi-a reluat luni criticile la adresa Curţii Supreme a Statelor Unite, după ce instanţa a respins săptămâna trecută programul său tarifar şi a indicat că intenţionează să utilizeze alte instrumente legale pentru aplicarea tarifelor şi licenţelor comerciale, fără a oferi detalii concrete
Wizz Air informează că va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări şi servicii digitale pentru clienţi, în perioada 25 februarie, ora 23:00 CET - 26 februarie, ora 08:00 CET, pentru implementarea unei actualizări programate a sistemelor. Aceasta are ca scop îmbunătăţirea fiabilităţii, stabilităţii şi experienţei generale a utilizatorilor
Secretarul general al ONU avertizează asupra încălcărilor drepturilor omului la nivel global # Bursa
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a atras atenţia luni asupra fenomenului denumit and #8222;legea celui mai puternic and #8221;, pe care l-a caracterizat drept un atac la scară largă asupra drepturilor omului, inclusiv prin utilizarea tehnologiei şi a inteligenţei artificiale
Romgaz: Azomureş este un and #8222;activ în dificultate and #8221;, investiţiile ar depăşi preţul de achiziţie # Bursa
Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a declarat luni că societatea consideră combinatul Azomureş ca pe un and #8222;activ în dificultate and #8221;, având în vedere pierderile înregistrate în ultimii ani şi contextul dificil al pieţei europene a îngrăşămintelor.
Forţele militare americane au demarat luni retragerea de la baza Qasrak, situată în provincia Hasakah, în nord-estul Siriei, urmând ca acestea să se retragă din ţară într-o lună.
Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), transmite că valoarea adăugată generată de sectorul agricol în Uniunea Europeană a reprezentat 1,2% din PIB în 2024, în creştere cu 0,1% faţă de nivelul din 2009.
Rob Jetten a depus luni jurământul, devenind cel mai tânăr prim-ministru al Ţărilor de Jos. Olandezul, în vârstă de 38 de ani, se va confrunta cu o luptă imediată pentru a promova agenda primului guvern minoritar al ţării din ultimele decenii
Moscova este dispusă să pună la dispoziţia Serbiei un proiect de centrală nucleară bazat pe tehnologie rusească, în cadrul unui posibil consorţiu internaţional, a declarat luni directorul general al Rosatom, Alexei Likhachev.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a transmis că începând cu 1 ianuarie 2026 vor fi aplicate noi măsuri privind declararea inactivităţii fiscale a contribuabililor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile de raportare financiară, în conformitate cu modificările aduse Codul de procedură fiscală. Noile clarificări ANAF privind declararea inactivităţii fiscale, aplicabile de la 1 ianuarie 2026, pot produce efecte juridice şi operaţionale majore pentru societăţile care nu depun situaţiile financiare anuale în termenul de maximum 5 luni de la scadenţa legală
Forţele militare SUA încep retragerea de la baza Qasrak şi îşi pregătesc plecarea completă din Siria în termen de o lună # Bursa
Friedrich Merz denunţă and #8222;barbaria and #8221; Rusiei lui Vladimir Putin la patru ani de la începutul războiului în Ucraina # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Rusia condusă de Vladimir Putin a ajuns and #8222;la cel mai jos nivel al barbariei and #8221;, afirmaţia fiind făcută în ajunul împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei Ucrainei.
Romgaz: Azomureş este un and #8222;distress asset and #8221;, investiţiile ar depăşi preţul de achiziţie # Bursa
Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a declarat luni că societatea consideră combinatul Azomureş ca pe un and #8222;distress asset and #8221;, având în vedere pierderile înregistrate în ultimii ani şi contextul dificil al pieţei europene a îngrăşămintelor.
Raiffeisen Bank România lansează primul program propriu de cursuri digitale de investiţii în aplicaţia de mobile banking # Bursa
Raiffeisen Bank România lansează programul and #8222;Start în Investiţii and #8221;, un modul digital interactiv disponibil direct în aplicaţia de mobile banking Smart Mobile.
Liderii coaliţiei de guvernare s-au întâlnit luni, la Palatul Victoria, într-o nouă rundă de negocieri axată pe bugetul de stat pentru anul în curs şi pe ultimele detalii privind adoptarea actelor normative dedicate reformei administraţiei publice şi măsurilor de relansare economică.
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, ia parte luni, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Agriculturii şi Pescuitului, unde sunt dezbătute subiecte esenţiale pentru viitorul agriculturii europene.
Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Moldovei solicită înfiinţarea unei filiale la Chişinău # Bursa
Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Moldovei au adresat Parlamentului României un apel privind adoptarea proiectului de modificare şi completare a Legii nr. 752/2001 referitoare la organizarea şi funcţionarea Academiei Române
Coaliţia de guvernare se reuneşte pentru stabilirea calendarului reformelor şi bugetului pe 2026 # Bursa
Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 13.00, pentru a stabili calendarul adoptării ordonanţelor de urgenţă privind reforma administraţiei şi redresarea economică, dar şi al bugetului pe 2026, premierul dorind ca pachetele de reformă să fie aprobate în Executiv joi şi apoi să înceapă discuţia pentru buget, potrivit news.ro.
Investitorul internaţional, Hagag Development Europe, anunţă consolidarea operaţiunilor în domeniul energiei şi a structurii locale de management, precum şi numirea oficială a lui Răzvan Pârvulescu în funcţia de Director de Dezvoltare al Diviziei Gaze Naturale din cadrul Hagag Energy
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, nu va participa luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple formulate de Opoziţie împotriva sa, din cauza unei agende externe încărcate, potrivit documentului transmis conducerii Senatului.
IMM-urile din România pot accesa până la 120.000 euro pentru proiecte inovatoare în patrimoniul cultural # Bursa
IMM-urile din România pot accesa finanţări de până la 120.000 euro per proiect prin noul apel lansat în cadrul Euroclusterului CR.EU.IN. HERITAGE, dedicat inovării în domeniul patrimoniului cultural. Fiecare IMM implicat în proiecte colaborative poate beneficia de până la 60.000 euro finanţare nerambursabilă, în parteneriat cu alte companii europene. Apelul vizează susţinerea iniţiativelor care aduc soluţii digitale, sustenabile şi inovatoare pentru patrimoniul cultural
Compania Norofert, listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, a semnat un acord pentru achiziţionarea unui pachet de 60% din părţile sociale ale Expert Agribusiness SRL, producător român de seminţe cu genetică autohtonă, cu sediul în Fundulea, judeţul Călăraşi. Valoarea tranzacţiei este de 100.000 euro, sumă ce urmează a fi achitată integral până în decembrie 2026
NASA a decis să coboare racheta misiunii Artemis 2 de pe rampa de lansare din cauza unei probleme tehnice, fereastra de lansare din luna martie fiind practic închisă, transmite luni Space.com.
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a declanşat, luni, o acţiune amplă de control la nivel naţional, care vizează 62 de societăţi ce activează în domeniul serviciilor de protecţie şi pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, informează ANAF.
BT Property, fond imobiliar de investiţii alternative destinat investitorilor profesionali, administrat de INNO Investments SAI SA, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, a achiziţionat Record Park de la AYA Properties Fund (Belgia)
Firmele germane din domeniul ingineriei mecanice au înregistrat o scădere a exporturilor în 2025, afectate de taxele vamale aplicate de Statele Unite şi de cererea redusă din China, potrivit datelor publicate de asociaţia industrială VDMA şi preluate de DPA.
Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să examineze luni două cazuri care decurg din istoria tensionată a relaţiilor americano-cubaneze şi care pun în discuţie aplicarea unei legi din 1996 care permite cetăţenilor americani să ceară compensaţii pentru proprietăţile confiscate de guvernul cubanez după Revoluţia din 1959
Echipa spaniolă Villarreal a întrecut duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Valencia, în etapa a 25-a din La Liga
Institutul American de Geofizică (USGS) a anunţat că un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a lovit duminică o parte din Malaysia
Autoritatea pentru protecţia datelor din Turcia a lansat o investigaţie asupra a şase mari platforme de socializare, pentru a evalua modul în care acestea gestionează datele personale ale copiilor
Maria Zaharova: and #8221;Dosarele Epstein i-au demascat pe cei care au inventat mituri despre Rusia and #8221; # Bursa
Dosarele Epstein au scos la lumină and #8222;gunoiul josnic and #8221; care a inventat mituri despre Rusia timp de mulţi ani pentru a distrage atenţia de la propriile crime, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova
Directorul executiv al Google susţine and #8222;hiperprogresul and #8221; AI şi cere guvernelor să inoveze # Bursa
Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a pledat pentru accelerarea dezvoltării inteligenţei artificiale şi pentru menţinerea investiţiilor în acest domeniu, în contextul apelurilor tot mai frecvente la reglementări mai stricte.
Echipa engleză Tottenham Hotspur, pentru care Radu Draguşin a fost integralist, a cedat duminică seara, pe teren propriu, scor 1-4, în faţa londonezilor de la Arsenal, în etapa a 27-a din Premier League
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, în etapa a 22-a a campionatului grec
