Dorinel Munteanu, OUT de la Hermannstadt?! Reacția antrenorului, după 1-2 cu Csikszereda: „Voi avea o discuție cu conducerea”
Fanatik, 23 februarie 2026 19:30
Dorinel Munteanu a vorbit despre viitorul său la Hermannstadt după ce sibienii au suferit un nou eșec în Superliga, 1-2 pe terenul celor de la Csikszereda.
• • •
Acum 15 minute
19:40
19:40
Andrei Nicolescu vede o candidată surpriză la titlu: “Serios vorbesc! Statistica nu minte” # Fanatik
În opinia șefului lui Dinamo, Andrei Nicolescu, o echipă din afara top 3 ar putea fi o candidată surpriză la titlu în acest sezon. Cu ce a impresionat această formație în ultimele luni de SuperLiga.
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:10
Al Fateh – Al Okhdood, live video în campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică caută prima victorie după 8 meciuri # Fanatik
Al Fateh - Al Okhdood va avea loc în campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică speră să rupă ghinionul și să obțină o nouă victorie în Saudi Pro League.
19:00
Va candida la „golul sezonului”! Fotbalistul din SuperLiga, reușită fabuloasă în meciul în care a atins o bornă specială. Video # Fanatik
Meciul dintre Csikszereda și Hermannstadt (2-1) a oferit o reușită extraordinară, care va candida la titlul de „golul sezonului” în Superliga, iar fotbalistul care a înscris are mai multe motive de bucurie.
Acum 2 ore
18:50
Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a uimit chiar și pe polițiști: ”Te poate omorî rapid” # Fanatik
Detaliul care schimbă complet tragedia din Deva, unde doi bărbați au fost găsiți fără suflare în același bloc, la etaje diferite. Care e adevărul din spatele coincidenței
18:40
Cristi Chivu, dialog tensionat cu un jurnalist înainte de Inter – Bodo/Glimt! „Râzi și tu? Felicitări! Nu există”. Mărturisire incredibilă: „Nu îmi ascultam antrenorii” # Fanatik
Cristi Chivu a fost prezent la conferința de presă înainte de returul dintre Inter și Bodo/Glimt, iar antrenorul român a fost deranjat de atitudinea unui jurnalist.
18:20
Cătălin Cîrjan, între inimă și cifre. Andrei Vochin știe ce-i lipsește căpitanului de la Dinamo, „promisiunea care cere confirmare” # Fanatik
Andrei Vochin a disecat cifrele din acest sezon ale lui Cătălin Cîrjan. Mai mult, analistul FANATIK l-a comparat pe căpitanul lui Dinamo cu alți mijlocași ofensivi care au îmbrăcat tricoul alb-roșu
18:20
De ce a leșinat Horațiu Potra în sala de judecată. Liderul mercenarilor, proces-maraton în dosarul loviturii de stat, alături de Călin Georgescu # Fanatik
Lui Horațiu Potra i s-a făcut rău în sala de judecată, iar FANATIK a aflat ce s-a întâmplat în ședința care s-a ținut la Curtea de Apel luni, 23 februarie 2026
18:10
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada” # Fanatik
Care este meciul decisiv în urma căruia FCSB ar putea sper să reintre cu șanse uriașe în lupta pentru play-off. E vorba de un duel între două echipe de provincie.
18:00
Deputatul AUR Dan Tanasă, nou derapaj la adresa livratorilor străini. Sociologii explică de ce românii adoptă ideile xenofobe # Fanatik
Deputatul AUR Dan Tanasă stârnește noi controverse cu o altă postare la adresa livratorilor străini. De ce românii din diaspora, aflați în aceeași poziție, adoptă opiniile xenofobe
Acum 4 ore
17:50
Președintele rivalei ține pumnii FCSB-ului pentru play-off: ”Vreau să fie acolo, să jucăm șase derby-uri! Ne aduce mulți spectatori” # Fanatik
Președintele unei rivale a lui FCSB din SuperLiga face un anunț surprinzător și spune că și-ar dori ca echipa lui Gigi Becali să intre în play-off. Acesta este sincer și admite că roș-albaștrii atrag publicul la stadion.
17:50
Dorinel Munteanu, decizie incredibilă în Csikszereda – Hermannstadt! L-a scos de pe teren în minutul 29, jucătorul s-a dus direct la vestiare. Foto # Fanatik
Prima repriză a duelului dintre Csikszereda și Hermannstadt a adus un moment tensionat pentru oaspeți, asta după ce Dorinel Munteanu a decis să-l schimbe pe Dragoș Albu.
17:30
Radu Drăgușin, subiect de ceartă aprinsă în direct: „Bă, aveam pretenții de la tine” / „Tu ai avut televizorul cu pureci?” # Fanatik
Radu Drăgușin, criticat dur după prestația din derby-ul Tottenham - Arsenal! Impresarul său „a luat foc” în direct și a răbufnit: „De la tine aveam pretenții că ești băiat deștept”
17:20
Cum îl descrie Sorana Cîrstea pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. Jucătoarea de tenis s-a separat după 5 ani de relație de celebrul afacerist # Fanatik
Ce spune, de fapt, Sorana Cîrstea despre Alexandru Țiriac, după ce a apărut confirmarea că nu mai formează un cuplu. Cei doi au fost împreună aproape 5 ani.
17:10
UE pregătește o extindere de urgență în câteva luni, de teama lui Trump. Țara prioritară pentru Buxelles nu e nici Ucraina, nici Moldova # Fanatik
Presiunile comerciale și declarațiile privind Groenlanda readuc în prim-plan aderarea la Uniunea Europeană pentru o ţară strategică din Atlanticul de Nord.
17:00
Prestianni, suspendat de UEFA! Ce pedeapsă a primit argentinianul după scandalul de rasism din Benfica – Real Madrid # Fanatik
Gianluca Prestianni nu a scăpat după scandalul de rasism de la Benfica - Real Madrid. UEFA l-a suspendat pe mijlocaşul argentinian, care va rata returul de pe Santiago Bernabeu.
16:50
Kennedy Boateng a semnat și va părăsi România. Dinamo a primit o lovitură teribilă și îl va pierde pe fundașul togolez. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre această mutare.
16:40
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu” # Fanatik
Gigi Becali a comentat scandalul uriaș izbucnit înainte de derby-ul Rapid - Dinamo. Patronul celor de la FCSB a avut o reacție surpriză legată de imaginile apărute în online.
16:40
Liga Campionilor programează marți și miercuri returul celor opt meciuri care țin capul de afiș în faza playoff knock-out, o rundă la finalul căreia vom cunoaște tabloul sferturilor de finală în principala competiție a fotbalului […]
16:10
Istvan Kovacs, delegare spectaculoasă la derby-ul din Champions League! Va fi ajutat de fratele său # Fanatik
Istvan Kovacs a fost delegat la derby-ul din play-off-ul UEFA Champions League. Cel mai bun arbitru român va fi ajutat chiar de fratele său, Szabolcs Kovacs.
Acum 6 ore
15:50
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis de un tânăr de 24 de ani: „Mama îi va lua la ea” # Fanatik
Șase copii sunt orfani de tată după ce un tânăr de 24 de ani l-a ucis pe vecinul și prietenul său, după un conflict spontan care a avut loc într-o comună din Botoșani.
15:10
Precedentul cu 121 de morți din Grecia. Ce s-a întâmplat timp de două ore, în aer, cu pasagerii HiSky deasupra Bucureștiului: „E un caz special” # Fanatik
Cei 186 de pasageri ai avionului HiSky, care s-a învârtit deasupra Bucureștiului, timp de două ore, pe 22 februarie 2026, au fost la un pas de moarte. Precedentul din 2005 și problemele companiei
15:00
Mitică Dragomir se aștepta la victoria Rapidului în derby-ul cu Dinamo: “I-a ciocănit peste tot! Gâlcă a fost mai inteligent decât Kopic”. Reacție în scandalul de rasism: “Este făcută de un om inteligent” # Fanatik
Mitică Dragomir nu a fost deloc surprins de victoria Rapidului în derby-ul cu Dinamo. Fostul șef al fotbalului intern afirmă că tehnicianul Costel Gâlcă a fost mai inspirat decât omologul său croat, Zeljko Kopic.
14:40
Transferul lui George Puşcaş la Dinamo, analizat de Giovanni Becali: “Vreau să fie atacantul de la Euro 2019!” Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu # Fanatik
Giovanni Becali a analizat transferul lui George Pușcaș la Dinamo. Agentul de jucători a spus totul despre vârful român și ce reprezintă această mutare pentru „câini”.
14:20
Masajul erotic si ce se ascunde în spatele dosarului văduvei lui Gabriel Cotabiță. Întreaga industrie, sub semnul întrebării # Fanatik
Ce se ascunde în spatele dosarului văduvei lui Gabriel Cotabiță? FANATIK a aflat în exclusivitate detalii care aruncă întreaga industrie a masajului erotic și videochatului într-o „zonă gri”.
14:20
Câți bani primește Adi Petre pentru cele 7 săptămâni de la Survivor România. Fostul fotbalist de la FCSB e plătit regește de Antena 1 # Fanatik
Cu ce sumă s-a ales Adi Petre, după eliminarea de la Survivor România. Celebrul jucător de fotbal a rezistat mai multe săptămâni în competiția moderată de Adi Vasile.
14:00
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm” # Fanatik
Mircea Lucescu va continua pe banca naționalei României, în ciuda problemelor de sănătate. „Il Luce” are obiectiv calificarea la CM 2026, iar Răzvan Burleanu i-a pregătit o primă uriașă
Acum 8 ore
13:40
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi arbitrează la femei! Lumea merge spre pieire!” # Fanatik
Una caldă, alta rece pentru Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor e nerăbdător să vadă debutul lui Ofri Arad în FCSB - Metaloglobus, meci care va fi arbitrat de Iuliana Demetrescu
13:30
George Pușcaș, prima reacție despre transferul la Dinamo: „Nu trebuiau să mă convingă prea mult”. Obiectivul atacantului de națională # Fanatik
George Pușcaș a oferit prima reacție despre transferul la Dinamo. Ce obiectiv și-a propus atacantul de națională în SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
13:20
Gigi Becali anunță alianța cu Călin Georgescu: „Trebuie să facem ceva! Și dacă îl bagă la închisoare, îi dau grațiere” # Fanatik
Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că ar intra într-o alianță cu Călin Georgescu și afirmă că, indiferent de verdictul justiției, va găsi o soluție pentru a duce proiectul politic mai departe.
13:10
Marea greşeală a lui Dinamo la derby-ul cu Rapid: “De ce să faci aşa ceva? Suntem în 2026!” # Fanatik
Marea greșeală comisă de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid a fost taxată dur în direct: „De ce să îi mobilizezi pe adversari?”
12:50
Pregăteşte Gigi Becali o primă specială pentru Oţelul Galaţi?! Patronul FCSB a spus tot: „Premierea nu e mită! Nu e ilegal” # Fanatik
Gigi Becali a fost întrebat direct dacă pregătește o primă specială pentru cei de la Oțelul Galați înaintea meciului lor cu U Cluj. Cum a răspuns patronul de la FCSB
12:30
CCA, decizie de ultim moment după greșelile de arbitraj! Vassaras a convocat toate echipele din SuperLiga # Fanatik
CCA a luat o decizie de ultim moment după greșelile de arbitraj din România. Echipele din SuperLiga, convocate de Kyros Vassaras. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
12:20
Gigi Becali râde de demersul fanilor dinamovişti ca echipa să se dea la o parte cu FC Argeş: “Eu vreau să se dea la o parte, noi tot vom fi în play-off” # Fanatik
Gigi Becali s-a amuzat în direct pe seama fanilor dinamoviști. Ce a spus despre dorința suporterilor ca echipa lor să nu forțeze la meciul cu FC Argeș pentru a lăsa FCSB în afara play-off-ului.
12:10
Gigi Becali regretă strategia de transferuri din iarnă de la FCSB: „Îmi pare rău că i-am dat pe Alibec şi Politic! N-am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta” # Fanatik
Gigi Becali s-a dezlănțuit după ce Farul a pierdut cu FC Argeș, iar FCSB a devenit condamnată la play-out. Latifundiarul din Pipera i-a criticat pe Denis Alibec și pe Dennis Politic, dar l-a lăudat pe Istvan Kovacs
12:00
S-a aflat tot! Detaliile scandalului monstruos dintre Mirel Rădoi şi Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: “Ori eu, ori Baiaram!” # Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit fără ocolișuri despre conflictul dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova. Unde a greșit, de fapt, fostul antrenor al oltenilor.
Acum 12 ore
11:40
FCSB, condamnată la play-out?! Ce şanse mai are campioana să fie în top 6: „Mai bine s-ar uita la sistemul ăla tâmpit cu baraj pentru Europa” # Fanatik
FCSB pare condamnată la play-out după ultimele rezultate din etapa cu numărul 28 din SuperLiga. Campioana en-titre e sfătuită să se gândească deja la barajul decalificare în cupele europene
11:40
Fostul procuror care a cerut arestarea lui Ilie Bolojan solicită în instanță plata unor indemnizații. Motivul pentru care s-a considerat discriminat salarial # Fanatik
Eugen Stoina, fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, care a cerut arestarea premierului Ilie Bolojan, a dat în judecată mai multe instituții.
11:20
Se vede titlul în Bănie! Sorin Cârţu, anunţ triumfător după victoria Universităţii Craiova la Slobozia: “Avem şanse mari!” # Fanatik
Universitatea Craiova a învins cu 3-0 pe terenul Unirii Slobozia și a luat alte 3 puncte importante. Ce a spus Sorin Cârțu despre titlu, dar și despre concurența între jucătorii oltenilor.
11:10
Vestea momentului în fotbalul italian. Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit pe banca lui Inter cu Diego Simeone. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre situația antrenorului român.
10:50
Lux și opulență! Echipa lui Marius Șumudică merge în deplasare cu private jet-ul: “Zici că e Air Force One!” Video exclusiv # Fanatik
Imagini spectaculoase cu private jet-ul de lux pe care îl folosește echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood, pentru deplasările la meciurile de campionat. Arată ca un veritabil ”Air Force One”.
10:30
Haos nemaivăzut în Mexic după uciderea traficantul „El Mencho”! Zverev și alți jucători, blocați în țară: „Trimiteți avioane!” # Fanatik
Mexic se confruntă cu un haos fără precedent după uciderea traficantului "El Mencho". Apel disperat pentru ca tenismenii să părăsească țara. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:00
Noul antrenor al lui Tottenham a făcut iureș după meciul în care Radu Drăgușin a greșit la două goluri: „Asta nu e o scuză!” # Fanatik
Igor Tudor a făcut iureș după duelul Tottenham - Arsenal 1-4, în care Radu Drăgușin a greșit la două goluri ale rivalilor. Ce soluții propune antrenorul croat.
09:50
Șoc la ANAF: Sorin Oprescu scapă de executarea silită pentru două cuvinte lipsă. Scenariul prin care fostul primar își poate recâștiga vila sechestrată # Fanatik
ANAF nu-l mai poate executa silit pe fugarul Sorin Oprescu, iar motivul este unul incredibil. Fiscul s-a ”împiedicat” de o formulare din sentința penală care face imposibilă executarea silită
09:40
Alex Dobre, în scădere de formă?! Victor Angelescu, scut în faţa căpitanului de la Rapid: “Este foarte important pentru noi” # Fanatik
Victor Angelescu nu pune presiune pe Alex Dobre după lipsa recentă de reușite a fotbalistului. Ce a spus despre căpitanul Rapidului, dar și despre Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan.
09:20
Profețiile lui Mitică, luni, 23 februarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială cu două etape înainte de finalul sezonul regulat # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, o nouă ediție de „Profețiile lui Mitică”, după FC Argeș - Farul și Unirea Slobozia - Universitatea Craiova. Prinde campioana play-off-ul? Analiza „Oraculului din Bălcești”
09:10
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras în Champions League # Fanatik
FCSB va fi arbitrată în premieră de o femeie. E vorba de Iuliana Demetrescu, delegată de CCA la partida cu Metaloglobus. În urmă cu doar cinci zile, Demetrescu oficia un meci al lui Real Madrid
08:40
Lorenzo Biliboc, surpriză din partea unei domnișoare după ce a dat golul victoriei în CFR Cluj – Petrolul 2-1: ”Artă pe teren, artă în tribune”. Video # Fanatik
Lorenzo Biliboc a dat golul decisiv în meciul CFR Cluj - Petrolul 2-1. Ce surpriză plăcută l-a așteptat, de fapt, pe tânărul jucător din Gruia la finalul jocului.
