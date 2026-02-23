FIFA revoluționează fotbalul: schimbare istorică pentru evitarea tragerilor de timp

Fanatik, 23 februarie 2026 20:00

Cu puțin mai mult de trei luni înainte de startul Cupei Mondiale, FIFA analizează posibilitatea unor schimbări de regulament. Ce propuneri sunt pe masa IFAB.

Acum 10 minute
20:10
Dumitru Dragomir, reacţie după alianţa Gigi Becali – Călin Georgescu: „Vrea să conducă doar el! Nu poate fi strunit de nimeni” Suma uriaşă pe care o cheltuie lunar latifundiarul Fanatik
Dumitru Dragomir a reacţionat la eventualitatea unei alianţe între Gigi Becali şi Călin Georgescu şi susține că patronul FCSB ar fi trebuit să își construiască singur un partid politic.
20:10
Inundații la lojă înainte de FCSB – Metaloglobus! Imagini incredibile de la Arena Națională. Video Fanatik
Probleme mari pe Arena Națională înainte de meciul dintre FCSB și Metaloglobus, din runda cu numărul 28 a SuperLigii României, din cauza condițiilor meteo.
Acum 30 minute
20:00
Cu puțin mai mult de trei luni înainte de startul Cupei Mondiale, FIFA analizează posibilitatea unor schimbări de regulament. Ce propuneri sunt pe masa IFAB.
Acum o oră
19:40
Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, show după Unirea Slobozia – U Craiova 0-3 | Profeţiile lui Mitică Fanatik
19:40
Andrei Nicolescu vede o candidată surpriză la titlu: “Serios vorbesc! Statistica nu minte” Fanatik
În opinia șefului lui Dinamo, Andrei Nicolescu, o echipă din afara top 3 ar putea fi o candidată surpriză la titlu în acest sezon. Cu ce a impresionat această formație în ultimele luni de SuperLiga.
19:30
Dorinel Munteanu, OUT de la Hermannstadt?! Reacția antrenorului, după 1-2 cu Csikszereda: „Voi avea o discuție cu conducerea” Fanatik
Dorinel Munteanu a vorbit despre viitorul său la Hermannstadt după ce sibienii au suferit un nou eșec în Superliga, 1-2 pe terenul celor de la Csikszereda.
Acum 2 ore
19:10
Al Fateh – Al Okhdood, live video în campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică caută prima victorie după 8 meciuri Fanatik
Al Fateh - Al Okhdood va avea loc în campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică speră să rupă ghinionul și să obțină o nouă victorie în Saudi Pro League.
19:00
Va candida la „golul sezonului”! Fotbalistul din SuperLiga, reușită fabuloasă în meciul în care a atins o bornă specială. Video Fanatik
Meciul dintre Csikszereda și Hermannstadt (2-1) a oferit o reușită extraordinară, care va candida la titlul de „golul sezonului” în Superliga, iar fotbalistul care a înscris are mai multe motive de bucurie.
18:50
Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a uimit chiar și pe polițiști: ”Te poate omorî rapid” Fanatik
Detaliul care schimbă complet tragedia din Deva, unde doi bărbați au fost găsiți fără suflare în același bloc, la etaje diferite. Care e adevărul din spatele coincidenței
18:40
Cristi Chivu, dialog tensionat cu un jurnalist înainte de Inter – Bodo/Glimt! „Râzi și tu? Felicitări! Nu există”. Mărturisire incredibilă: „Nu îmi ascultam antrenorii” Fanatik
Cristi Chivu a fost prezent la conferința de presă înainte de returul dintre Inter și Bodo/Glimt, iar antrenorul român a fost deranjat de atitudinea unui jurnalist.
18:20
Cătălin Cîrjan, între inimă și cifre. Andrei Vochin știe ce-i lipsește căpitanului de la Dinamo, „promisiunea care cere confirmare” Fanatik
Andrei Vochin a disecat cifrele din acest sezon ale lui Cătălin Cîrjan. Mai mult, analistul FANATIK l-a comparat pe căpitanul lui Dinamo cu alți mijlocași ofensivi care au îmbrăcat tricoul alb-roșu
18:20
De ce a leșinat Horațiu Potra în sala de judecată. Liderul mercenarilor, proces-maraton în dosarul loviturii de stat, alături de Călin Georgescu Fanatik
Lui Horațiu Potra i s-a făcut rău în sala de judecată, iar FANATIK a aflat ce s-a întâmplat în ședința care s-a ținut la Curtea de Apel luni, 23 februarie 2026
Acum 4 ore
18:10
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada” Fanatik
Care este meciul decisiv în urma căruia FCSB ar putea sper să reintre cu șanse uriașe în lupta pentru play-off. E vorba de un duel între două echipe de provincie.
18:00
Deputatul AUR Dan Tanasă, nou derapaj la adresa livratorilor străini. Sociologii explică de ce românii adoptă ideile xenofobe Fanatik
Deputatul AUR Dan Tanasă stârnește noi controverse cu o altă postare la adresa livratorilor străini. De ce românii din diaspora, aflați în aceeași poziție, adoptă opiniile xenofobe
17:50
Președintele rivalei ține pumnii FCSB-ului pentru play-off: ”Vreau să fie acolo, să jucăm șase derby-uri! Ne aduce mulți spectatori”  Fanatik
Președintele unei rivale a lui FCSB din SuperLiga face un anunț surprinzător și spune că și-ar dori ca echipa lui Gigi Becali să intre în play-off. Acesta este sincer și admite că roș-albaștrii atrag publicul la stadion.
17:50
Dorinel Munteanu, decizie incredibilă în Csikszereda – Hermannstadt! L-a scos de pe teren în minutul 29, jucătorul s-a dus direct la vestiare. Foto Fanatik
Prima repriză a duelului dintre Csikszereda și Hermannstadt a adus un moment tensionat pentru oaspeți, asta după ce Dorinel Munteanu a decis să-l schimbe pe Dragoș Albu.
17:30
Radu Drăgușin, subiect de ceartă aprinsă în direct: „Bă, aveam pretenții de la tine” / „Tu ai avut televizorul cu pureci?” Fanatik
Radu Drăgușin, criticat dur după prestația din derby-ul Tottenham - Arsenal! Impresarul său „a luat foc” în direct și a răbufnit: „De la tine aveam pretenții că ești băiat deștept”
17:30
Horia Ivanovici, show după Unirea Slobozia – U Craiova 0-3 | Fanatik SuperLiga Fanatik
17:20
Cum îl descrie Sorana Cîrstea pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. Jucătoarea de tenis s-a separat după 5 ani de relație de celebrul afacerist Fanatik
Ce spune, de fapt, Sorana Cîrstea despre Alexandru Țiriac, după ce a apărut confirmarea că nu mai formează un cuplu. Cei doi au fost împreună aproape 5 ani.
17:10
UE pregătește o extindere de urgență în câteva luni, de teama lui Trump. Țara prioritară pentru Buxelles nu e nici Ucraina, nici Moldova Fanatik
Presiunile comerciale și declarațiile privind Groenlanda readuc în prim-plan aderarea la Uniunea Europeană pentru o ţară strategică din Atlanticul de Nord.
17:00
Prestianni, suspendat de UEFA! Ce pedeapsă a primit argentinianul după scandalul de rasism din Benfica – Real Madrid Fanatik
Gianluca Prestianni nu a scăpat după scandalul de rasism de la Benfica - Real Madrid. UEFA l-a suspendat pe mijlocaşul argentinian, care va rata returul de pe Santiago Bernabeu.
16:50
Kennedy Boateng a semnat! Lovitură teribilă pentru Dinamo Fanatik
Kennedy Boateng a semnat și va părăsi România. Dinamo a primit o lovitură teribilă și îl va pierde pe fundașul togolez. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre această mutare.
16:40
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu” Fanatik
Gigi Becali a comentat scandalul uriaș izbucnit înainte de derby-ul Rapid - Dinamo. Patronul celor de la FCSB a avut o reacție surpriză legată de imaginile apărute în online.
16:40
(P) Opt meciuri cu Multiplu, provocarea săptămânii în Liga Campionilor. Pe Bune! Fanatik
Liga Campionilor programează marți și miercuri returul celor opt meciuri care țin capul de afiș în faza playoff knock-out, o rundă la finalul căreia vom cunoaște tabloul sferturilor de finală în principala competiție a fotbalului […]
Acum 6 ore
16:10
Istvan Kovacs, delegare spectaculoasă la derby-ul din Champions League! Va fi ajutat de fratele său Fanatik
Istvan Kovacs a fost delegat la derby-ul din play-off-ul UEFA Champions League. Cel mai bun arbitru român va fi ajutat chiar de fratele său, Szabolcs Kovacs.
15:50
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis de un tânăr de 24 de ani: „Mama îi va lua la ea” Fanatik
Șase copii sunt orfani de tată după ce un tânăr de 24 de ani l-a ucis pe vecinul și prietenul său, după un conflict spontan care a avut loc într-o comună din Botoșani.
15:10
Precedentul cu 121 de morți din Grecia. Ce s-a întâmplat timp de două ore, în aer, cu pasagerii HiSky deasupra Bucureștiului: „E un caz special” Fanatik
Cei 186 de pasageri ai avionului HiSky, care s-a învârtit deasupra Bucureștiului, timp de două ore, pe 22 februarie 2026, au fost la un pas de moarte. Precedentul din 2005 și problemele companiei
15:00
Mitică Dragomir se aștepta la victoria Rapidului în derby-ul cu Dinamo: “I-a ciocănit peste tot! Gâlcă a fost mai inteligent decât Kopic”. Reacție în scandalul de rasism: “Este făcută de un om inteligent”   Fanatik
Mitică Dragomir nu a fost deloc surprins de victoria Rapidului în derby-ul cu Dinamo. Fostul șef al fotbalului intern afirmă că tehnicianul Costel Gâlcă a fost mai inspirat decât omologul său croat, Zeljko Kopic.
14:40
Transferul lui George Puşcaş la Dinamo, analizat de Giovanni Becali: “Vreau să fie atacantul de la Euro 2019!” Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu Fanatik
Giovanni Becali a analizat transferul lui George Pușcaș la Dinamo. Agentul de jucători a spus totul despre vârful român și ce reprezintă această mutare pentru „câini”.
14:20
Masajul erotic si ce se ascunde în spatele dosarului văduvei lui Gabriel Cotabiță. Întreaga industrie, sub semnul întrebării Fanatik
Ce se ascunde în spatele dosarului văduvei lui Gabriel Cotabiță? FANATIK a aflat în exclusivitate detalii care aruncă întreaga industrie a masajului erotic și videochatului într-o „zonă gri”.
14:20
Câți bani primește Adi Petre pentru cele 7 săptămâni de la Survivor România. Fostul fotbalist de la FCSB e plătit regește de Antena 1 Fanatik
Cu ce sumă s-a ales Adi Petre, după eliminarea de la Survivor România. Celebrul jucător de fotbal a rezistat mai multe săptămâni în competiția moderată de Adi Vasile.
Acum 8 ore
14:00
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm” Fanatik
Mircea Lucescu va continua pe banca naționalei României, în ciuda problemelor de sănătate. „Il Luce” are obiectiv calificarea la CM 2026, iar Răzvan Burleanu i-a pregătit o primă uriașă
13:40
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi arbitrează la femei! Lumea merge spre pieire!” Fanatik
Una caldă, alta rece pentru Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor e nerăbdător să vadă debutul lui Ofri Arad în FCSB - Metaloglobus, meci care va fi arbitrat de Iuliana Demetrescu
13:30
George Pușcaș, prima reacție despre transferul la Dinamo: „Nu trebuiau să mă convingă prea mult”. Obiectivul atacantului de națională Fanatik
George Pușcaș a oferit prima reacție despre transferul la Dinamo. Ce obiectiv și-a propus atacantul de națională în SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
13:20
Gigi Becali anunță alianța cu Călin Georgescu: „Trebuie să facem ceva! Și dacă îl bagă la închisoare, îi dau grațiere” Fanatik
Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că ar intra într-o alianță cu Călin Georgescu și afirmă că, indiferent de verdictul justiției, va găsi o soluție pentru a duce proiectul politic mai departe.
13:10
Marea greşeală a lui Dinamo la derby-ul cu Rapid: “De ce să faci aşa ceva? Suntem în 2026!” Fanatik
Marea greșeală comisă de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid a fost taxată dur în direct: „De ce să îi mobilizezi pe adversari?”
12:50
Pregăteşte Gigi Becali o primă specială pentru Oţelul Galaţi?! Patronul FCSB a spus tot: „Premierea nu e mită! Nu e ilegal” Fanatik
Gigi Becali a fost întrebat direct dacă pregătește o primă specială pentru cei de la Oțelul Galați înaintea meciului lor cu U Cluj. Cum a răspuns patronul de la FCSB
12:30
CCA, decizie de ultim moment după greșelile de arbitraj! Vassaras a convocat toate echipele din SuperLiga Fanatik
CCA a luat o decizie de ultim moment după greșelile de arbitraj din România. Echipele din SuperLiga, convocate de Kyros Vassaras. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
12:20
Gigi Becali râde de demersul fanilor dinamovişti ca echipa să se dea la o parte cu FC Argeş: “Eu vreau să se dea la o parte, noi tot vom fi în play-off” Fanatik
Gigi Becali s-a amuzat în direct pe seama fanilor dinamoviști. Ce a spus despre dorința suporterilor ca echipa lor să nu forțeze la meciul cu FC Argeș pentru a lăsa FCSB în afara play-off-ului.
Acum 12 ore
12:10
Gigi Becali regretă strategia de transferuri din iarnă de la FCSB: „Îmi pare rău că i-am dat pe Alibec şi Politic! N-am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta” Fanatik
Gigi Becali s-a dezlănțuit după ce Farul a pierdut cu FC Argeș, iar FCSB a devenit condamnată la play-out. Latifundiarul din Pipera i-a criticat pe Denis Alibec și pe Dennis Politic, dar l-a lăudat pe Istvan Kovacs
12:00
S-a aflat tot! Detaliile scandalului monstruos dintre Mirel Rădoi şi Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: “Ori eu, ori Baiaram!” Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit fără ocolișuri despre conflictul dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova. Unde a greșit, de fapt, fostul antrenor al oltenilor.
11:40
FCSB, condamnată la play-out?! Ce şanse mai are campioana să fie în top 6: „Mai bine s-ar uita la sistemul ăla tâmpit cu baraj pentru Europa” Fanatik
FCSB pare condamnată la play-out după ultimele rezultate din etapa cu numărul 28 din SuperLiga. Campioana en-titre e sfătuită să se gândească deja la barajul decalificare în cupele europene
11:40
Fostul procuror care a cerut arestarea lui Ilie Bolojan solicită în instanță plata unor indemnizații. Motivul pentru care s-a considerat discriminat salarial Fanatik
Eugen Stoina, fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, care a cerut arestarea premierului Ilie Bolojan, a dat în judecată mai multe instituții.
11:20
Se vede titlul în Bănie! Sorin Cârţu, anunţ triumfător după victoria Universităţii Craiova la Slobozia: “Avem şanse mari!” Fanatik
Universitatea Craiova a învins cu 3-0 pe terenul Unirii Slobozia și a luat alte 3 puncte importante. Ce a spus Sorin Cârțu despre titlu, dar și despre concurența între jucătorii oltenilor.
11:10
Șoc la Inter: Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit cu Diego Simeone: „Are precontract!” Fanatik
Vestea momentului în fotbalul italian. Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit pe banca lui Inter cu Diego Simeone. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre situația antrenorului român.
10:50
Lux și opulență! Echipa lui Marius Șumudică merge în deplasare cu private jet-ul: “Zici că e Air Force One!” Video exclusiv Fanatik
Imagini spectaculoase cu private jet-ul de lux pe care îl folosește echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood, pentru deplasările la meciurile de campionat. Arată ca un veritabil ”Air Force One”.
10:30
Haos nemaivăzut în Mexic după uciderea traficantul „El Mencho”! Zverev și alți jucători, blocați în țară: „Trimiteți avioane!” Fanatik
Mexic se confruntă cu un haos fără precedent după uciderea traficantului "El Mencho". Apel disperat pentru ca tenismenii să părăsească țara. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:00
Noul antrenor al lui Tottenham a făcut iureș după meciul în care Radu Drăgușin a greșit la două goluri: „Asta nu e o scuză!” Fanatik
Igor Tudor a făcut iureș după duelul Tottenham - Arsenal 1-4, în care Radu Drăgușin a greșit la două goluri ale rivalilor. Ce soluții propune antrenorul croat.
09:50
Șoc la ANAF: Sorin Oprescu scapă de executarea silită pentru două cuvinte lipsă. Scenariul prin care fostul primar își poate recâștiga vila sechestrată Fanatik
ANAF nu-l mai poate executa silit pe fugarul Sorin Oprescu, iar motivul este unul incredibil. Fiscul s-a ”împiedicat” de o formulare din sentința penală care face imposibilă executarea silită
09:40
Alex Dobre, în scădere de formă?! Victor Angelescu, scut în faţa căpitanului de la Rapid: “Este foarte important pentru noi” Fanatik
Victor Angelescu nu pune presiune pe Alex Dobre după lipsa recentă de reușite a fotbalistului. Ce a spus despre căpitanul Rapidului, dar și despre Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan.
