FOTO Încep lucrările la un penitenciar din România. Vor fi create 500 de locuri de cazare

DN AGRAR Group, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri preliminară de 213 milioane lei, în creștere cu 21% față de 2024. Profitul net a înregistrat un avans de 65%, până la 52 milioane lei, cu o marjă a profitului net solidă, de 25%. Compania se așteaptă ca în 2026 să existe un posibil impact pe fondul scăderii prețului la lapte.