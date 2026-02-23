Proiect: Primăriile vor putea plăti salariile cluburilor sportive private
StirileProtv.ro, 23 februarie 2026 20:00
Autorităţile publice locale vor putea să finanţeze cheltuielile de natură salarială pentru sportivi şi pentru alţi participanţi la activităţile sportive desfăşurate în cadrul cluburilor sportive de drept privat, prevede un proiect adoptat luni de Senat.
• • •
