George Pușcaș, primul interviu după ce a bătut palma cu Dinamo: "Sper să luăm titlul, nu doar să ne batem pentru el"

Sport.ro, 23 februarie 2026 20:00

George Pușcaș (29 de ani) este pe cale să semneze cu Dinamo, după aproape șase luni în care a fost fără angajament.

Acum 15 minute
20:00
FCSB, veste groaznică înaintea meciului cu Metaloglobus: „Nu arată bine deloc!“ Sport.ro
Campioana e amenințată de o premieră rușinoasă, la 11 ani după introducerea sistemului cu playoff și playout.
20:00
George Pușcaș, primul interviu după ce a bătut palma cu Dinamo: "Sper să luăm titlul, nu doar să ne batem pentru el" Sport.ro
George Pușcaș (29 de ani) este pe cale să semneze cu Dinamo, după aproape șase luni în care a fost fără angajament.
Acum 30 minute
19:50
Dan Șucu, ce onoare! Selecționerul și-a trimis omul de încredere la meciul lui Genoa Sport.ro
Emisar special în tribune la victoria cu Torino!
Acum o oră
19:40
Chițu, exploziv după alt meci pierdut cu Hermannstadt: „Nu merităm nimic!“. De ce merge echipa în cap Sport.ro
Experimentatul atacant, în vârsta de 34 de ani, a răbufnit după ce sibienii au ajuns la a 5-a înfrângere la rând în campionat.
19:30
Dorinel Munteanu a vorbit despre plecarea de la Hermannstadt: ”Voi discuta cu cei din conducere!” Sport.ro
Hermannstadt a pierdut și în fața celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-2, în etapa 28 din Superliga României, a cincea înfrângere la rând pentru echipa lui Dorinel Munteanu.
19:20
Dorinel Munteanu riscă „decapitarea“: rușinea pe care o trăiește, fără precedent! Sport.ro
La 57 de ani, „Munti“ a ajuns să meargă din eșec în eșec. 
Acum 2 ore
19:10
Gigi Becali continuă să îl facă praf pe jucător, chiar și după plecarea de la FCSB: ”Nu am văzut fotbalist în halul ăsta!” Sport.ro
FCSB s-a despărțit în această iarnă de câțiva jucători importanți.
18:40
Dinamo are soluția după plecarea lui Boateng! Pe cine se va baza Zeljko Kopic în centrul defensivei Sport.ro
Dinamo a primit recent o lovitură grea.
18:30
FCSB schimbă înaintea meciului care o poate duce în play-out! Un debut și o reprofilare în primul 11 cu Metaloglobus Sport.ro
FCSB primește vizita lui Metaloglobus, pe Arena Națională, în runda cu numărul 28 din Superliga.
18:30
Benfica, prima măsură după suspendarea lui Prestianni pentru rasism: anunțul portughezilor Sport.ro
Formația din Lisabona a reacționat după ce a aflat decizia celor de la UEFA în cazul argentinianului de 20 de ani. 
18:20
Gigi Becali, derapaj sexist înaintea meciului cu Metaloglobus: ”A prins sămânța satanistă în lume!” Sport.ro
FCSB se va duela cu Metaloglobus în etapa cu numărul 28 din Superliga României.
18:20
Lindsey Vonn, coșmar după Jocurile Olimpice: în cât timp se va reface piciorul ei zdrobit Sport.ro
La 41 de ani, americanca s-a ales cu o gravă problemă medicală de care nu va scăpa prea curând.
Acum 4 ore
18:10
Scandal monstru: Dorinel l-a schimbat, iar jucătorul a plecat la vestiar înjurând! Sport.ro
Csikszereda – Hermannstadt, penultimul meci din etapa a 28-a, a oferit un moment tensionat, în prima repriză.
18:10
Dezamăgirea peste care Messi nu poate trece: ”Am mers să îl salut, dar nu m-a băgat în seamă!” Sport.ro
Plecarea lui Lionel Messi de la Barcelona din 2021 a lăsat urme adânci în sufletul fanilor catalani. 
17:50
(P) România vs. Turcia: Confruntare crucială în cursa pentru Cupa Mondială 2026 Sport.ro
Pe 26 martie 2026, România intră pe teren pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale ultimilor ani: confruntarea cu Turcia, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Este o partidă eliminatorie, o singură manșă, în care fiecare minut contează și în care emoțiile vor atinge cote maxime — atât pe teren, cât și în tribune. 
17:30
Coman, drum liber spre FCSB: dezvăluirea arabilor Sport.ro
Al-Gharafa (Qatar) a ajuns la un bilanț șocant: șapte înfrângeri în ultimele opt partide. Iar conducerea pregătește o remaniere masivă a lotului, urmând să se debaraseze de străinii care au adus echipa în situația actuală. 
17:30
Antrenorul lui Bodo/Glimt a venit cu replica pentru Interul lui Chivu: "Manchester City nici măcar n-a menționat asta" Sport.ro
Inter Milano - Bodo/Glimt, returul din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, se joacă marți, de la ora 22:00, pe Stadio Giuseppe Meazza.
17:10
Cristi Chivu, iritat de întrebarea unui jurnalist norvegian înainte de returul cu Bodo/Glimt: ”Mai și râzi! Nu ne respecți” Sport.ro
Inter Milano a pierdut cu scorul de 1-3 în deplasarea cu Bodo/Glimt din play-off-ul pentru optimile Champions League, iar echipa lui Cristi Chivu trebuie să câștige la diferență mai mare de două goluri pe San Siro pentru a-și continua parcursul european.
17:00
Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out! Sport.ro
FCSB tremură serios pentru accederea în play-off și nici măcar cu trei victorii în ultimele trei etape din sezonul regulat nu este sigură de top 6.
16:50
Arabii l-au „citit“ pe Șut: calitatea prin care fostul star al FCSB-ului își ascunde lipsurile Sport.ro
Mijlocașul defensiv de 26 de ani a ajuns, în Emirate, într-un campionat care, spre surprinderea sa, e peste cel românesc din multe puncte de vedere.
16:40
Jucătorul care l-a făcut praf pe Gigi Becali a semnat în Italia: ”Benvenuto!” Sport.ro
Fostul atacant de la FCSB s-a transferat în Italia.
16:30
UEFA l-a suspendat pe Gianluca Prestianni după scandalul de rasism de la Benfica - Real Madrid! Sport.ro
Gianluca Prestianni (20 de ani), jucătorul celor de la Benfica, a fost suspendat de UEFA ca urmare a incidentelor de la partida cu Real Madrid, câștigată de spanioli cu 1-0.
16:20
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter Sport.ro
Presa din Spania a lansat un zvon care este comentat intens în Italia: Cristi Chivu, înlocuit de Diego Simeone la Inter Milano.
Acum 6 ore
16:10
Record incredibil doborât de Griezmann, după ultimul meci al lui Atletico Madrid Sport.ro
Veteranul francez rămâne om de bază la Atletico Madrid.
16:10
Cel mai bogat club din Franța a numit un nou antrenor! E o legendă a rivalei PSG Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
16:10
Furia lui Reghecampf face victime: „Afară cu ei!“. Deciziile românului, anunțate oficial de arabi Sport.ro
Tehnicianul român a prins „rădăcini“ la Al-Hilal Omdurman (Sudan), iar acum își permite luarea unor decizii dure.
15:30
Cristi Chivu îl vrea la Inter, iar Tottenham i-a fixat prețul: 25.000.000€ Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
15:10
Decizia luată de Gianluca Prestianni, după scandalul cu Vinicius Sport.ro
Gianluca Prestianni se află în centrul unei anchete UEFA şi trece printr-o perioadă dificilă. Acuzat că l-a numit pe Vinicius „maimuţă” marţea trecută, în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor dintre Benfica şi Real Madrid (0-1), argentinianul a cerut scuze colegilor săi, potrivit A Bola.
15:10
A zburat în România să semneze cu CFR Cluj, dar a bătut palma cu alt club: „Ne-am înțeles în câteva secunde” Sport.ro
Venit din Ungaria, winger-ul a semnat cu formația din Ștefan cel Mare după ce au picat negocierile cu CFR Cluj.
15:00
Dezamăgire după Rapid - Dinamo 2-1: ”Bă, fratele meu, praf!” Sport.ro
Rapid a câștigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo și rămâne ”ancorată” în lupta pentru titlu din Superligă.
14:50
Darren Cahill revine în România: anunțul făcut de australian pentru fanii Simonei Halep Sport.ro
Darren Cahill va reveni în România, cu ocazia meciului de retragere al Simonei Halep.
14:30
OUT? Marius Șumudică, la un pas de demitere în Arabia Saudită Sport.ro
Marius Șumudică traversează o perioadă extrem de dificilă în Arabia Saudită și riscă să își piardă postul de la Al‑Okhdood.
Acum 8 ore
14:10
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Drăgușin ”tremură” și Pușcaș aproape de transfer Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport.
14:00
Gigi Becali a făcut calculele! Cum poate ajunge FCSB în play-off: „Pe ei îi scoatem” Sport.ro
Lupta pentru play-off în Superliga României este mai strânsă ca oricând, iar FCSB are o misiune extrem de dificilă. 
13:40
Basarab Panduru e impresionat de o echipă din Superligă: ”Sunt soluții peste tot” Sport.ro
Universitatea Craiova a câștigat în deplasarea de la Slobozia, cu Unirea, scor 3-0.
13:20
Jucătorul dorit de marile cluburi ale Europei a semnat Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
13:20
Marian Iancu a numit viitoarea campioană din Superligă și a „tras” în FCSB: „Să se fi vaccinat domnul Becali?” Sport.ro
Fostul patron de la Politehnica Timișoara a comentat situația din actualul sezon al Superligii.
13:00
Dragoș Firțulescu, fosta „perlă” din Liga 1, și-a deschis academie: „Vreau să formez copii pentru cluburi mari” Sport.ro
Sport.ro a stat de vorbă cu Dragoș Firțulescu, fost fotbalist care a evoluat predominant ca mijlocaș stânga, dar și ca mijlocaș ofensiv sau aripă dreapta. 
12:40
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea” Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a răbufnit după meciul care o poate duce pe campioana României în play-out.
Acum 12 ore
12:10
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul” Sport.ro
Inter Milano defilează în Serie A sub comanda lui Cristi Chivu. 
12:00
Sportul, mai mult decât un joc: Olimpiada de Iarnă s-a încheiat cu un moment viral, care a frânt inimile a milioane de oameni Sport.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina s-au încheiat cu imaginile care au emoționat întreaga lume.
12:00
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei Sport.ro
Barcelona încearcă o lovitură de senzație pe piața transferurilor în vara anului 2026.
11:40
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci” Sport.ro
Al‑Ain s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Baniyas, în etapa a 17-a din Emiratele Arabe Unite.
11:30
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00) | Primul interviu George Pușcaș după ce a bătut palma cu Dinamo București: „Singurul plan pe care îl am” Sport.ro
PRO TV vă invită în această seară, de la ora 20:00, la Jurnalul de Sport, unde va fi difuzat primul interviu cu George Pușcaș după acordul cu Dinamo. 
11:10
Specialiștii o dau pe FCSB în play-out! Cifrele dezastrului Sport.ro
FCSB riscă să ajungă în play-out. Ar fi o premieră pentru Superliga României, în zece ani cu formatul play-off și play-out.
11:00
Tottenham riscă retrogradarea: 3 motive pentru care echipa lui Drăgușin poate să cadă în Championship, după 49 de ani Sport.ro
Câștigătoarea Europa League riscă retrogradarea în Championship, iar asta spune multe despre campionatul englez, transmis exclusiv de VOYO.
10:50
Everton - Manchester United, de la 22:00, în direct pe VOYO! Etapa #28 se închide pe Hill Dickinson Stadium Sport.ro
Everton și Manchester United închid etapa cu numărul 28 din Premier League. Partida va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 22:00.
10:30
Ilie Dumitrescu s-a pronunțat în cazul FCSB-ului: ”Ăsta e calculul” Sport.ro
Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, s-a pronunțat cu privire la situația în care se află FCSB.
10:20
Gata, Vinicius Jr semnează! Anunțul venit din Spania Sport.ro
Situația lui Vinicius Junior pare rezolvată. 
10:00
Csikszereda - Hermannstadt, ora 17:00, LIVE TEXT. Meci crucial pentru Dorinel Munteanu Sport.ro
Meciul dintre Csikszereda și Hermanntadt este de la ora 17:00 și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
