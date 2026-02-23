FCSB, veste groaznică înaintea meciului cu Metaloglobus: „Nu arată bine deloc!“
Sport.ro, 23 februarie 2026 20:00
Campioana e amenințată de o premieră rușinoasă, la 11 ani după introducerea sistemului cu playoff și playout.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
20:00
Campioana e amenințată de o premieră rușinoasă, la 11 ani după introducerea sistemului cu playoff și playout.
20:00
George Pușcaș, primul interviu după ce a bătut palma cu Dinamo: "Sper să luăm titlul, nu doar să ne batem pentru el" # Sport.ro
George Pușcaș (29 de ani) este pe cale să semneze cu Dinamo, după aproape șase luni în care a fost fără angajament.
Acum 30 minute
19:50
Emisar special în tribune la victoria cu Torino!
Acum o oră
19:40
Chițu, exploziv după alt meci pierdut cu Hermannstadt: „Nu merităm nimic!“. De ce merge echipa în cap # Sport.ro
Experimentatul atacant, în vârsta de 34 de ani, a răbufnit după ce sibienii au ajuns la a 5-a înfrângere la rând în campionat.
19:30
Dorinel Munteanu a vorbit despre plecarea de la Hermannstadt: ”Voi discuta cu cei din conducere!” # Sport.ro
Hermannstadt a pierdut și în fața celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-2, în etapa 28 din Superliga României, a cincea înfrângere la rând pentru echipa lui Dorinel Munteanu.
19:20
La 57 de ani, „Munti“ a ajuns să meargă din eșec în eșec.
Acum 2 ore
19:10
Gigi Becali continuă să îl facă praf pe jucător, chiar și după plecarea de la FCSB: ”Nu am văzut fotbalist în halul ăsta!” # Sport.ro
FCSB s-a despărțit în această iarnă de câțiva jucători importanți.
18:40
Dinamo are soluția după plecarea lui Boateng! Pe cine se va baza Zeljko Kopic în centrul defensivei # Sport.ro
Dinamo a primit recent o lovitură grea.
18:30
FCSB schimbă înaintea meciului care o poate duce în play-out! Un debut și o reprofilare în primul 11 cu Metaloglobus # Sport.ro
FCSB primește vizita lui Metaloglobus, pe Arena Națională, în runda cu numărul 28 din Superliga.
18:30
Benfica, prima măsură după suspendarea lui Prestianni pentru rasism: anunțul portughezilor # Sport.ro
Formația din Lisabona a reacționat după ce a aflat decizia celor de la UEFA în cazul argentinianului de 20 de ani.
18:20
Gigi Becali, derapaj sexist înaintea meciului cu Metaloglobus: ”A prins sămânța satanistă în lume!” # Sport.ro
FCSB se va duela cu Metaloglobus în etapa cu numărul 28 din Superliga României.
18:20
Lindsey Vonn, coșmar după Jocurile Olimpice: în cât timp se va reface piciorul ei zdrobit # Sport.ro
La 41 de ani, americanca s-a ales cu o gravă problemă medicală de care nu va scăpa prea curând.
Acum 4 ore
18:10
Csikszereda – Hermannstadt, penultimul meci din etapa a 28-a, a oferit un moment tensionat, în prima repriză.
18:10
Dezamăgirea peste care Messi nu poate trece: ”Am mers să îl salut, dar nu m-a băgat în seamă!” # Sport.ro
Plecarea lui Lionel Messi de la Barcelona din 2021 a lăsat urme adânci în sufletul fanilor catalani.
17:50
Pe 26 martie 2026, România intră pe teren pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale ultimilor ani: confruntarea cu Turcia, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Este o partidă eliminatorie, o singură manșă, în care fiecare minut contează și în care emoțiile vor atinge cote maxime — atât pe teren, cât și în tribune.
17:30
Al-Gharafa (Qatar) a ajuns la un bilanț șocant: șapte înfrângeri în ultimele opt partide. Iar conducerea pregătește o remaniere masivă a lotului, urmând să se debaraseze de străinii care au adus echipa în situația actuală.
17:30
Antrenorul lui Bodo/Glimt a venit cu replica pentru Interul lui Chivu: "Manchester City nici măcar n-a menționat asta" # Sport.ro
Inter Milano - Bodo/Glimt, returul din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, se joacă marți, de la ora 22:00, pe Stadio Giuseppe Meazza.
17:10
Cristi Chivu, iritat de întrebarea unui jurnalist norvegian înainte de returul cu Bodo/Glimt: ”Mai și râzi! Nu ne respecți” # Sport.ro
Inter Milano a pierdut cu scorul de 1-3 în deplasarea cu Bodo/Glimt din play-off-ul pentru optimile Champions League, iar echipa lui Cristi Chivu trebuie să câștige la diferență mai mare de două goluri pe San Siro pentru a-și continua parcursul european.
17:00
FCSB tremură serios pentru accederea în play-off și nici măcar cu trei victorii în ultimele trei etape din sezonul regulat nu este sigură de top 6.
16:50
Arabii l-au „citit“ pe Șut: calitatea prin care fostul star al FCSB-ului își ascunde lipsurile # Sport.ro
Mijlocașul defensiv de 26 de ani a ajuns, în Emirate, într-un campionat care, spre surprinderea sa, e peste cel românesc din multe puncte de vedere.
16:40
Fostul atacant de la FCSB s-a transferat în Italia.
16:30
UEFA l-a suspendat pe Gianluca Prestianni după scandalul de rasism de la Benfica - Real Madrid! # Sport.ro
Gianluca Prestianni (20 de ani), jucătorul celor de la Benfica, a fost suspendat de UEFA ca urmare a incidentelor de la partida cu Real Madrid, câștigată de spanioli cu 1-0.
16:20
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter # Sport.ro
Presa din Spania a lansat un zvon care este comentat intens în Italia: Cristi Chivu, înlocuit de Diego Simeone la Inter Milano.
Acum 6 ore
16:10
Veteranul francez rămâne om de bază la Atletico Madrid.
16:10
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
16:10
Furia lui Reghecampf face victime: „Afară cu ei!“. Deciziile românului, anunțate oficial de arabi # Sport.ro
Tehnicianul român a prins „rădăcini“ la Al-Hilal Omdurman (Sudan), iar acum își permite luarea unor decizii dure.
15:30
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
15:10
Gianluca Prestianni se află în centrul unei anchete UEFA şi trece printr-o perioadă dificilă. Acuzat că l-a numit pe Vinicius „maimuţă” marţea trecută, în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor dintre Benfica şi Real Madrid (0-1), argentinianul a cerut scuze colegilor săi, potrivit A Bola.
15:10
A zburat în România să semneze cu CFR Cluj, dar a bătut palma cu alt club: „Ne-am înțeles în câteva secunde” # Sport.ro
Venit din Ungaria, winger-ul a semnat cu formația din Ștefan cel Mare după ce au picat negocierile cu CFR Cluj.
15:00
Rapid a câștigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo și rămâne ”ancorată” în lupta pentru titlu din Superligă.
14:50
Darren Cahill va reveni în România, cu ocazia meciului de retragere al Simonei Halep.
14:30
Marius Șumudică traversează o perioadă extrem de dificilă în Arabia Saudită și riscă să își piardă postul de la Al‑Okhdood.
Acum 8 ore
14:10
E-MIL prezintă Pastila de Sport.
14:00
Lupta pentru play-off în Superliga României este mai strânsă ca oricând, iar FCSB are o misiune extrem de dificilă.
13:40
Universitatea Craiova a câștigat în deplasarea de la Slobozia, cu Unirea, scor 3-0.
13:20
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
13:20
Marian Iancu a numit viitoarea campioană din Superligă și a „tras” în FCSB: „Să se fi vaccinat domnul Becali?” # Sport.ro
Fostul patron de la Politehnica Timișoara a comentat situația din actualul sezon al Superligii.
13:00
Dragoș Firțulescu, fosta „perlă” din Liga 1, și-a deschis academie: „Vreau să formez copii pentru cluburi mari” # Sport.ro
Sport.ro a stat de vorbă cu Dragoș Firțulescu, fost fotbalist care a evoluat predominant ca mijlocaș stânga, dar și ca mijlocaș ofensiv sau aripă dreapta.
12:40
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea” # Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a răbufnit după meciul care o poate duce pe campioana României în play-out.
Acum 12 ore
12:10
Inter Milano defilează în Serie A sub comanda lui Cristi Chivu.
12:00
Sportul, mai mult decât un joc: Olimpiada de Iarnă s-a încheiat cu un moment viral, care a frânt inimile a milioane de oameni # Sport.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina s-au încheiat cu imaginile care au emoționat întreaga lume.
12:00
Barcelona încearcă o lovitură de senzație pe piața transferurilor în vara anului 2026.
11:40
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci” # Sport.ro
Al‑Ain s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Baniyas, în etapa a 17-a din Emiratele Arabe Unite.
11:30
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00) | Primul interviu George Pușcaș după ce a bătut palma cu Dinamo București: „Singurul plan pe care îl am” # Sport.ro
PRO TV vă invită în această seară, de la ora 20:00, la Jurnalul de Sport, unde va fi difuzat primul interviu cu George Pușcaș după acordul cu Dinamo.
11:10
FCSB riscă să ajungă în play-out. Ar fi o premieră pentru Superliga României, în zece ani cu formatul play-off și play-out.
11:00
Tottenham riscă retrogradarea: 3 motive pentru care echipa lui Drăgușin poate să cadă în Championship, după 49 de ani # Sport.ro
Câștigătoarea Europa League riscă retrogradarea în Championship, iar asta spune multe despre campionatul englez, transmis exclusiv de VOYO.
10:50
Everton - Manchester United, de la 22:00, în direct pe VOYO! Etapa #28 se închide pe Hill Dickinson Stadium # Sport.ro
Everton și Manchester United închid etapa cu numărul 28 din Premier League. Partida va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 22:00.
10:30
Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, s-a pronunțat cu privire la situația în care se află FCSB.
10:20
Situația lui Vinicius Junior pare rezolvată.
10:00
Meciul dintre Csikszereda și Hermanntadt este de la ora 17:00 și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.