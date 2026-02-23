Răzbunare sângeroasă a cartelului Jalisco după ce armata i-a ucis liderul: traficantul El Mencho

19:40

A fost alertă de grad zero, seara trecută, în Otopeni, după ce un avion abia decolat spre Egipt a fost nevoit să aterizeze de urgență înapoi pe Aeroportul Henri Coandă. Aeronava, care transporta 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului a coborât brusc de la 10.000 la 3.000 de metri, după ce piloții au sesizat o posibilă problemă la sistemul de presurizare. Timp de mai bine de o oră, avionul s-a învârtit în cerc în apropierea capitalei, pentru a consuma cât mai mult combustibil înainte să încerce aterizarea. Zeci de mii de oameni au căutat cursa pe portalurile de urmărire a zborurilor, zeci de medici şi pompieri au aşteptat ca aeronava să se întoarcă în siguranţă la sol.