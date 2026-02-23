Cum îți obișnuiești pisica cu litiera automată fără stres și fără refuz?

13:10

Și-au dorit să-și depășească fricile, dar nu singuri, ci alături de partenerii lor, de omenii cu care au clădit povești de dragoste și cu care pășesc zi de zi prin viață. Au demonstrat că atunci când le este greu, se țin de mână și merg mai departe. De la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, patru cupluri ajung în ultima săptămână din sezonul 3 Power Couple, însă ce-i așteaptă, nu ar fi putut prevedea!