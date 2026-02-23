Un jucător amator de rugby din Franţa se află în stare critică. A fost lovit intenţionat de un adversar
Primasport.ro, 23 februarie 2026 20:50
Un jucător amator de rugby din Franţa se află în stare critică. A fost lovit intenţionat de un adversar
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
21:20
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu înscrie în startul reprizei secunde # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu înscrie în startul reprizei secunde
Acum o oră
20:50
Un jucător amator de rugby din Franţa se află în stare critică. A fost lovit intenţionat de un adversar # Primasport.ro
Un jucător amator de rugby din Franţa se află în stare critică. A fost lovit intenţionat de un adversar
20:50
Joan Laporta, preşedintele FC Barcelona, recunoaşte că s-au răcit relaţiile cu Lionel Messi. ”Nu mai este ceea ce era odată” # Primasport.ro
Joan Laporta, preşedintele FC Barcelona, recunoaşte că s-au răcit relaţiile cu Lionel Messi. ”Nu mai este ceea ce era odată”
20:40
VIDEO | Dezastru pentru FCSB! Proaspăt revenit din accidentare, Florin Tǎnase e din nou OUT # Primasport.ro
VIDEO | Dezastru pentru FCSB! Proaspăt revenit din accidentare, Florin Tǎnase e din nou OUT
Acum 2 ore
20:20
FIFA vrea ca jucătorii accidentaţi să rămână pe marginea terenului timp de un minut
20:20
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ofri Arad, gol anulat la meciul de debut # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ofri Arad, gol anulat la meciul de debut
20:10
Loviturǎ în SuperLiga! Andrei Borza a intrat la negocieri şi este la un pas sǎ pună cerneala pe contract: "Are o clauzǎ de reziliere foarte mare" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Loviturǎ în SuperLiga! Andrei Borza a intrat la negocieri şi este la un pas sǎ pună cerneala pe contract: "Are o clauzǎ de reziliere foarte mare" | VIDEO EXCLUSIV
20:10
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Huiban egalează instant # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Huiban egalează instant
19:50
Dorinel Munteanu, pus la zid după ce s-a făcut din nou de râs: "Eu sunt şocat. Nu ai cum sǎ zici aşa ceva" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Dorinel Munteanu, pus la zid după ce s-a făcut din nou de râs: "Eu sunt şocat. Nu ai cum sǎ zici aşa ceva" | VIDEO EXCLUSIV
19:50
”Trebuie să felicit echipa”. Robert Ilyes o ridică pe Csikszereda
19:40
VIDEO | Dorinel Munteanu, discurs prăpăstios. ”Nu ştiu dacă răbdarea conducerii este pe final” # Primasport.ro
VIDEO | Dorinel Munteanu, discurs prăpăstios. ”Nu ştiu dacă răbdarea conducerii este pe final”
Acum 4 ore
19:00
VIDEO | Csikszereda – Hermannstadt 2-1. Criza sibienilor se acutizează
18:40
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:30
Lindsey Vonn a fost externată şi a făcut un anunţ trist. ”Va dura un an până când toate oasele se vor vindeca” # Primasport.ro
Lindsey Vonn a fost externată şi a făcut un anunţ trist. ”Va dura un an până când toate oasele se vor vindeca”
18:30
Bomba zilei în fotbalul romanesc! Gică Hagi a acceptat sǎ preia echipa naţională! Guvernul României, factorul decisiv în alegerea "Regelui" # Primasport.ro
Bomba zilei în fotbalul romanesc! Gică Hagi a acceptat sǎ preia echipa naţională! Guvernul României, factorul decisiv în alegerea "Regelui"
18:00
Se destramă tot ce a construit Kopic?! După Boateng, încă un nume greu din vestiarul lui Dinamo e OUT # Primasport.ro
Se destramă tot ce a construit Kopic?! După Boateng, încă un nume greu din vestiarul lui Dinamo e OUT
17:50
Lovitură pentru Benfica. UEFA a luat prima decizie după scandalul dintre Vinicius şi Prestianni # Primasport.ro
Lovitură pentru Benfica. UEFA a luat prima decizie după scandalul dintre Vinicius şi Prestianni
17:50
VIDEO | Csikszereda – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Trif # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Trif
17:40
VIDEO | Csikszereda – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu aduce egalarea # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu aduce egalarea
17:30
Mijlocaşul Joao Neves şi-a prelungit contractul cu PSG
17:30
Motivul emoţionant care l-a făcut pe Dick Advocaat să renunţe la naţionala din Curacao # Primasport.ro
Motivul emoţionant care l-a făcut pe Dick Advocaat să renunţe la naţionala din Curacao
17:30
Surprizǎ de proporţii! Valentin Mihăilă, foarte aproape de revenirea în Serie A
Acum 6 ore
17:20
VIDEO | Csikszereda – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid rapid scorul # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid rapid scorul
17:10
Ante Vukusic, jucătorul căruia Gigi Becali nu i-a dat şanse, a semnat cu o nouă echipă # Primasport.ro
Ante Vukusic, jucătorul căruia Gigi Becali nu i-a dat şanse, a semnat cu o nouă echipă
17:10
VIDEO | Csikszereda – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:50
Darren Cahill, invitat special la evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep
16:40
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei se vede exclusiv în România pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Hagi şi Akdag, duel de foc cu starurile de la Galatasaray # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei se vede exclusiv în România pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Hagi şi Akdag, duel de foc cu starurile de la Galatasaray
16:30
Sănătatea Cluj trimite un jucător la o forţă din Superliga!
16:10
Patru meciuri din Mexic au fost amânate după ce moartea liderului de cartel ”El Mencho” a declanşat violenţe # Primasport.ro
Patru meciuri din Mexic au fost amânate după ce moartea liderului de cartel ”El Mencho” a declanşat violenţe
16:10
Acuzat de insulte rasiste împotriva lui Vinicius, Prestianni şi-ar fi cerut scuze faţă de coechipierii de la Benfica # Primasport.ro
Acuzat de insulte rasiste împotriva lui Vinicius, Prestianni şi-ar fi cerut scuze faţă de coechipierii de la Benfica
16:00
Becali, antrenor la Farul, şi noi ironii la adresa lui Alibec: ”Nu am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta” # Primasport.ro
Becali, antrenor la Farul, şi noi ironii la adresa lui Alibec: ”Nu am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta”
15:30
CCA organizează o întâlnire cu reprezentaţii cluburilor din SuperLigă pentru a discuta problemele de arbitraj: „Persistă aşteptări nerealiste potrivit cărora VAR ar elimina toate greşelile sau dezbaterile” # Primasport.ro
CCA organizează o întâlnire cu reprezentaţii cluburilor din SuperLigă pentru a discuta problemele de arbitraj: „Persistă aşteptări nerealiste potrivit cărora VAR ar elimina toate greşelile sau dezbaterile”
Acum 8 ore
15:00
Gigi Becali, derapaj după ce a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB-Metaloglobus: „Ce să caute o femeie? Du-te la femei, la fotbal de femei şi arbitrează femei, că aveţi fotbal de femei” # Primasport.ro
Gigi Becali, derapaj după ce a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB-Metaloglobus: „Ce să caute o femeie? Du-te la femei, la fotbal de femei şi arbitrează femei, că aveţi fotbal de femei”
14:40
Editorial Vlad Măcicăşan | Câinele şi pana. Clipul care ne spune fiecăruia cine suntem # Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | Câinele şi pana. Clipul care ne spune fiecăruia cine suntem
14:30
Cu un picior în play-out, Gigi Becali dă vina pe adversarele echipelor aflate în play-off! Cine sunt vinovaţii evidenţiaţi de patronul FCSB-ului: „Poate scoteau alte rezultate Farul şi Hermannstadt” # Primasport.ro
Cu un picior în play-out, Gigi Becali dă vina pe adversarele echipelor aflate în play-off! Cine sunt vinovaţii evidenţiaţi de patronul FCSB-ului: „Poate scoteau alte rezultate Farul şi Hermannstadt”
14:10
Kennedy Boateng s-a decis şi a semnat! Fundaşul nu a fost convins de Dinamo şi va pleca în străinătate # Primasport.ro
Kennedy Boateng s-a decis şi a semnat! Fundaşul nu a fost convins de Dinamo şi va pleca în străinătate
13:40
George Cîmpanu îşi încheie parcursul la FC Botoşani. Atacantul a semnat pentru o formaţie din China # Primasport.ro
George Cîmpanu îşi încheie parcursul la FC Botoşani. Atacantul a semnat pentru o formaţie din China
13:30
Istvan Kovacs, delegat la un meci de top din play-off-ul Ligii Campionilor!
Acum 12 ore
13:20
Primele cuvinte ale lui George Puşcaş după ce a ajuns la o înţelegere cu Dinamo: „E un club cu o tradiţie mare. Nu au trebuit să mă convingă” # Primasport.ro
Primele cuvinte ale lui George Puşcaş după ce a ajuns la o înţelegere cu Dinamo: „E un club cu o tradiţie mare. Nu au trebuit să mă convingă”
13:00
Români în Europa. Veşti bune pentru Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat în weekend
12:10
Sorin Cârţu simte miros de titlu în Bănie: „Avem şanse mari. Văd că suntem foarte responsabili” # Primasport.ro
Sorin Cârţu simte miros de titlu în Bănie: „Avem şanse mari. Văd că suntem foarte responsabili”
11:40
Andrei Nicolescu, uimit de o rivală din SuperLigă: „Pare o echipă de pe altă planetă în momentul ăsta” # Primasport.ro
Andrei Nicolescu, uimit de o rivală din SuperLigă: „Pare o echipă de pe altă planetă în momentul ăsta”
11:10
Probleme pentru Răzvan Lucescu la PAOK! Răzvan Lucescu avertizează înainte de returul cu Celta Vigo din Europa League: „Echipa pare epuizată” # Primasport.ro
Probleme pentru Răzvan Lucescu la PAOK! Răzvan Lucescu avertizează înainte de returul cu Celta Vigo din Europa League: „Echipa pare epuizată”
10:40
Final de drum pentru Cristi Chivu la Inter? Un jurnalist spaniol anunţă că un antrenor celebru este gata să-l înlocuiască sezonul următor # Primasport.ro
Final de drum pentru Cristi Chivu la Inter? Un jurnalist spaniol anunţă că un antrenor celebru este gata să-l înlocuiască sezonul următor
10:20
Sebastian Korda a câştigat turneul de la Delray Beach. Este al treilea titlu din cariera sa # Primasport.ro
Sebastian Korda a câştigat turneul de la Delray Beach. Este al treilea titlu din cariera sa
10:20
Neymar şi Santos, eliminaţi în sferturile de finală ale campionatului din Sao Paulo
09:50
Dinamo o poate lăsa în afara play-off-ului pe FCSB, dar Andrei Nicolescu nu vrea să audă de un astfel de scenariu: „Ne dorim să câştigăm fiecare meci” # Primasport.ro
Dinamo o poate lăsa în afara play-off-ului pe FCSB, dar Andrei Nicolescu nu vrea să audă de un astfel de scenariu: „Ne dorim să câştigăm fiecare meci”
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Villarreal - Valencia 2-1. ”Submarinul galben” îşi securizează locul pe podium # Primasport.ro
VIDEO | Villarreal - Valencia 2-1. ”Submarinul galben” îşi securizează locul pe podium
22 februarie 2026
23:50
Cantitatea uriaşă de alimente consumate la JO 2026. ”Ar forma un turn de 60 km"
23:50
VIDEO | AS Roma – Cremonese 3-0. Gazdele sunt pe ultima treaptă a podiumului
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.