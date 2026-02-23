Poliţia Capitalei face verificări după ce psihologul Ion Duvac a fost acuzat că-şi hărţuieşte pacientele. Ce spune acesta

16:10

Anunțul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, de duminică, privind depresurizarea unui avion cu 180 de pasageri la bord care se îndreptau de la București la Hurghada a provocat reacții de panică în spațiul public, acuză Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești, care a declarat luni la Digi24 că aeronava de fapt nu s-a depresurizat. „Ne dorim ca, pe viitor, acești decidenți să manifeste mai multă reținere și să lase comunicarea tehnică în seama profesioniștilor în domeniu”, a spus Marius Popescu. Acesta transmite că „apreciem mobilizarea preventivă a echipajelor de intervenție, însă transformarea unei proceduri tehnice, de rutină, într-un spectacol cumva al girofarurilor și al postărilor pe rețele de socializare este dăunătoare”.