Gisele Pelicot a fost primită la Londra de regina Camilla, care s-a declarat „şocată” de calvarul prin care aceasta a trecut
Digi24.ro, 23 februarie 2026 22:20
Giselle Pelicot, devenită o personalitate globală a luptei împotriva violenţelor sexuale, şi-a prezentat volumul de memorii în Regatul Unit, unde a fost primită luni de regina Camilla, a anunţat biroul de presă de la Palatul Buckingham.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
22:40
CNAS spune că a făcut economii de 66 milioane de lei prin reducerea personalului, reducerea funcţiilor de conducere şi comasări # Digi24.ro
Economiile făcute la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin reducerea personalului, reducerea funcţiilor de conducere cu 50% şi comasări în 73 de structuri au fost de peste 66 milioane de lei, spune preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.
22:30
Florin Barbu propune Comisiei Europene patru măsuri pentru protejarea fermierilor români # Digi24.ro
Florin Barbu a înaintat Comisiei Europene patru măsuri în procesul de revizuire a Directivei 633, susținând că acestea sunt necesare pentru a elimina practicile comerciale neloiale și pentru a garanta accesul producătorilor români la rafturile marilor lanțuri de retail.
22:30
Marți va avea loc o nouă reuniune a Coaliției de Voință. Ziua în care se marchează patru ani de război în Ucraina # Digi24.ro
Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, va coprezida, marți, împreună cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, o reuniune a Coaliției de Voință. Aceasta se va desfășura prin videoconferință la ora 12:00 locală (13:00 ora României), a anunțat Palatul Elysée într-un comunicat de presă citat de Le Monde.
Acum o oră
22:20
Ambasadorul SUA la Paris, gest de sfidare la adresa Ministerului de Externe francez. Ce măsură a anunțat ministrul # Digi24.ro
Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, „nu s-a prezentat” luni seară la Ministerul francez de Externe, unde a fost convocat în urma comentariilor administraţiei preşedintelui american Donald Trump privind moartea unui student de extremă dreapta. Ministerul francez şi-a exprimat regretul pentru gest și a anunțat măsuri.
22:20
Gisele Pelicot a fost primită la Londra de regina Camilla, care s-a declarat „şocată” de calvarul prin care aceasta a trecut # Digi24.ro
Giselle Pelicot, devenită o personalitate globală a luptei împotriva violenţelor sexuale, şi-a prezentat volumul de memorii în Regatul Unit, unde a fost primită luni de regina Camilla, a anunţat biroul de presă de la Palatul Buckingham.
Acum 2 ore
21:50
Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat luni, într-un tribunal din Los Angeles, în procesul în care este acuzat de asasinarea părinților săi.
21:50
Încă un atentat în Ucraina: explozie la o benzinărie dezafectată. Mai mulți polițiști au fost răniți, doi sunt în stare gravă # Digi24.ro
Un alt atac terorist a avut loc în Ucraina — de data aceasta în Mikolaiv. Potrivit șefului Poliției Naționale, Ivan Vîhivskyii, explozia a avut loc la o benzinărie dezafectată, unde polițiștii de patrulă sosiseră pentru schimbul de tură. Șapte polițiști de patrulă au fost răniți în incident, potrivit șefului Poliției Naționale din Ucraina, Ivan Vîhivskii.
21:50
Secretarul american de război l-a convocat pe şeful Anthropic, care refuză anumite utilizări ale AI-ului său # Digi24.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a convocat pentru marţi pe Dario Amodei, CEO al start-up-ului de inteligenţă artificială Anthropic, a declarat luni un oficial pentru AFP, potrivit Agerpres. Compania refuză pentru moment anumite utilizări ale AI-ului său în scopuri militare şi de supraveghere.
21:30
Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat împotriva generalului GRU Vladimir Alekseiev # Digi24.ro
Moscova a acuzat Marea Britanie de tentativa de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, un ofițer de rang înalt din cadrul Direcției Generale a Statului Major General (GRU) din Rusia.
21:00
Trump proclamă 22 februarie drept zi națională pentru victimele migranților aflați ilegal în SUA # Digi24.ro
Donald Trump a proclamat 22 februarie drept „Ziua Națională a Familiilor Îngerilor”, în memoria victimelor migranților aflați ilegal în SUA, în cadrul unei ceremonii organizate la Casa Albă. Anunțul vine în contextul intensificării politicilor administrației sale împotriva migrației ilegale.
Acum 4 ore
20:50
Reţeaua de socializare chineză TikTok ar trebui plasată în UE sub controlul unor companii europene, a declarat luni ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, invocând temeri legate de accesul de către o putere străină la o multitudine de date ale europenilor, potrivit agenţiei DPA.
20:50
Cum îl descrie unul din oamenii căruia i se atribuie căderea Cortinei de Fier pe Trump pentru relația lui Putin # Digi24.ro
Pentru că se arată conciliant faţă de Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump pare unora un „trădător” al cauzei ucrainene, dar s-ar putea dovedi de asemenea un lider „excepţional”, hotărât să evite iadul nuclear, a declarat luni laureatul premiului Nobel pentru Pace, Lech Walesa.
20:50
Premierul slovac, Robert Fico, interzice furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina # Digi24.ro
Slovacia suspendă furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, în ciuda situației extrem de dificile din această țară cauzată de atacurile rusești, potrivit declarației prim-ministrului slovac Robert Fico pe Facebook.
20:50
Poliţia Capitalei face verificări după ce psihologul Ion Duvac a fost acuzat că-şi hărţuieşte pacientele. Ce spune acesta # Digi24.ro
Poliţia Capitalei anunţă luni, că a demarat verificări, după ce medicul psiholog Ion Duvac a fost acuzat că-şi hărţuieşte pacientele. Medicul le-ar face femeilor propuneri sexuale explicite şi le-ar cere poze cu părţile intime, încă de la prima şedinţă, potrivit unei investigații PressOne. Anchetatorii fac apel la toate potenţialele victime pentru a depune plângere.
20:20
Olanda are un nou premier: Cine este Rob Jetten, cel mai tânăr prim-ministru din istoria țării # Digi24.ro
Olanda are un nou premier: Cine este Rob Jetten, cel mai tânăr prim-ministru din istoria țării
20:10
Dragobete 2026: Sărbătoarea iubirii în tradiția românească. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite obiceiuri pe 24 februarie # Digi24.ro
Dragobete 2026: Sărbătoarea iubirii în tradiția românească. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite obiceiuri pe 24 februarie
20:10
Zeci de morți în Mexic în urma violențelor declanșate după uciderea liderului de cartel „El Mencho” # Digi24.ro
Zeci de persoane au fost ucise în violențele din Mexic legate de moartea lui Nemesio Oseguera Cervantes, alias „El Mencho”, liderul Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG), într-o operațiune militară desfășurată duminică, a anunțat luni guvernul.
20:00
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24. „Diplomele de doctorat au ajuns o povară” # Digi24.ro
Politologul Cristian Preda, fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul președintelui Traian Băsescu, și-a rupt diploma de doctor luni seară, în direct la Digi24. Gestul său vine ca reacție la noile măsuri de austeritate pregătite de Guvern, care includ și ca indemnizația pentru titlul științific de doctor să fie redusă la jumătate. „În aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară,” a declarat profesorul.
20:00
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat. Ancheta, legată de relația sa cu Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Poliția britanică l-a arestat luni pe Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit în Statele Unite, în cadrul unei anchete privind abuzul în serviciu, legată de relația acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează Reuters, AP și Sky News.
19:40
Consilierul lui Trump: Crimele împotriva umanității comise de Rusia nu pot fi ignorate în cadrul negocierilor diplomatice # Digi24.ro
Crimele de război comise de Rusia în Ucraina nu pot fi ignorate sau respinse în cadrul negocierilor de pace, a declarat consilierul spiritual al președintelui SUA, Mark Burns, potrivit Ukrinform.
19:40
Călin Georgescu: „Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic” # Digi24.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a cerut din nou desecretizarea şedinţei CSAT care a avut loc înainte de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. El a declarat luni, la Curtea de Apel București, unde a avut termen în procesul în care este implicat alături de mercenarul Horațiu Potra, că „dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil, azi era preşedinte democratic”.
19:40
Foștii soți pot alege ce nume vor după divorț, fără acordul celuilalt. Senatul a adoptat proiectul USR # Digi24.ro
Senatul a adoptat un proiect al USR, care o are co-inițiatoare și pe deputata PNL Alina Gorghiu, și care le permite foștilor soți să aleagă ce nume de familie vor purta după divorț: pot păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau reveni la numele anterior, fără a mai fi nevoie de acordul celuilalt soț sau de motive temeinice dovedite în instanță. Dacă nu își exprimă opțiunea, numele din timpul căsătoriei va fi păstrat automat.
19:20
Dobânzile la împrumuturile statului în lei pe termen lung au coborât la 6,30%. Nazare: Cel mai mic cost de finanţare din ultimii 2 ani # Digi24.ro
Statul plătește mai puțin pentru a se împrumuta, după ce dobânzile la titlurile de stat în lei au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. Potrivit ministrului Finanțelor, reducerea la aproximativ 6,30% înseamnă economii de circa 20 de milioane de lei pe an pentru fiecare miliard de lei împrumutat, ceea ce reduce presiunea asupra bugetului public.
19:10
Sportivii ruşi pot concura la Jocurile Paralimpice cu drapelul şi imnul naţional, în ciuda avertismentelor de boicot # Digi24.ro
Sportivii ruşi şi belaruşi vor putea concura la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 cu drapelul şi cu imnul naţional, ca urmare a deciziei Adunării Generale a Comitetului Paralimpic Internaţional (IPC), a anunţat, luni, preşedintele acestui for, Andrew Parsons, conform Reuters.
Acum 6 ore
18:50
Pîslaru, după avertismentul lui Bolojan: „În următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în țară” # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni că România trebuie să absoarbă aproape 11 miliarde de euro în următoarele șase luni, pentru a nu pierde bani europeni din PNRR. El spune că a actualizat situația proiectelor aflate în derulare și le-a clasificat în funcție de gradul de îndeplinire, pentru a putea vedea ce trebuie făcut pentru implementarea lor.
18:50
Voluntari din 75 de țări ajută la apărarea Ucrainei. Forțele armate de la Kiev dezvăluie detalii # Digi24.ro
Cetățeni străini din 75 de țări servesc în unitățile Forțelor Terestre ale Ucrainei. Aceștia participă la apărarea Ucrainei împotriva agresiunii ruse, a declarat Kostiantin Milevskii, șef adjunct al Departamentului pentru coordonarea serviciului militar al străinilor în forțele armate ale Ucrainei, într-un interviu acordat Donbas Realia, un proiect al Radio Liberty.
18:50
MAE, atenționare pentru Mexic: „Evitați călătoriile”. Creștere a jafurilor și violenței, turiștii sunt principalele ținte # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Mexic să evite deplasările neesențiale în mai multe state, ca urmare a agravării situației de securitate după uciderea liderului cartelului de droguri, Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”. Zonele vizate includ Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Colima, Aguascalientes și Nayarit.
18:40
Dobânzile la împrumuturile statului în lei pe termen lung coboară la 6,30%, anunță ministrul Finanțelor # Digi24.ro
Statul plătește mai puțin pentru a se împrumuta, după ce dobânzile la titlurile de stat în lei au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. Potrivit ministrului Finanțelor, reducerea la aproximativ 6,30% înseamnă economii de circa 20 de milioane de lei pe an pentru fiecare miliard de lei împrumutat, ceea ce reduce presiunea asupra bugetului public.
18:40
Surse: Proiectul care prevedea că șoferii care nu-și plătesc amenzile rămân fără permis a fost retras # Digi24.ro
Suspendarea permiselor de conducere pentru șoferii care nu își plătesc amenzile primite în trafic nu va deveni realitate, spun surse Digi 24. Proiectul a fost retras deoarece prevederea ar fi fost neconstituțională.
18:20
Ambasada Ucrainei la Bucucurești: „Nicio școală cu predare în limba română nu va fi închisă în 2027” # Digi24.ro
Nicio şcoală din Ucraina cu predare integrală sau parţială în limba română nu va fi închisă în anul 2027, a precizat luni Ambasada ucraineană la București. Reprezentanții instituției au reacționat la informațiile apărute în spațiul public românesc privind reforma sistemului de învățământ liceal din Ucraina și susține că acestea „nu corespund realității”.
18:20
Amenzi de 44.000 de lei date luni în centrul Bucureşti pentru agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care nu au deszăpezit # Digi24.ro
Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti anunță că se continuă verificarea modului în care agenţii economici şi asociaţiile de proprietari deszăpezesc trotuarele. Luni, până la prânz, doar în zona centrală, au fost aplicate 25 de sancțiuni, în valoare de 44.000 de lei.
18:00
Cât va costa reconstrucția Ucrainei după război: Un nou raport internațional indică estimări fără precedent # Digi24.ro
Reconstrucția postbelică a Ucrainei este estimată la aproape 500 de miliarde de euro în următorii zece ani, potrivit unui raport comun al Guvernului de la Kiev, Băncii Mondiale, Uniunii Europene și ONU. Suma echivalează cu aproximativ trei PIB-uri ale Ucrainei din 2025, iar cele mai afectate sectoare sunt locuințele, transporturile și energia.
17:50
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari # Digi24.ro
Bărbat din SUA a fost dat în judecată pentru că ar fi cumpărat un bilet câștigător la loterie, în valoare de 12,8 milioane de dolari, după ce numerele au fost extrase.
17:40
Abrudean: „Nu ştiu cum putem cuantifica această userizare a lui Ilie Bolojan”. Mesaj pentru vocile critice din PNL # Digi24.ro
Președintele Senatului Mircea Abrudean a declarat luni că nu știe în ce măsură premierul Ilie Bolojan „s-a userizat” și a subliniat că nu vede cum ar putea fi cuantificată o astfel de afirmație, precizând că el personal nu a observat acest lucru.
17:40
Dronele ucrainene au lovit stația de pompare a conductei de petrol Drujba din Rusia, afirmă Kievul. Imagini de la fața locului # Digi24.ro
Dronele ucrainene au lovit o stație de pompare a petrolului din regiunea Tatarstan din Rusia, situată la mai mult de 1.200 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina, a declarat luni un oficial al serviciului de securitate SBU din Ucraina, citat de TVPWorld.
17:40
Sportiva americană Lindsey Vonn a anunţat, luni, în social media, că a fost externată din spital, subliniind că se va concentra pe trecerea de la scaunul cu rotile la mersul cu cârje. Vonn a adăugat că va dura un an până când toate oasele se vor vindeca.
17:40
15 oameni, printre care și 7 copii, au murit după ce un elicopter militar s-a prăbușit în Peru # Digi24.ro
15 persoane, printre care și 7 minori, au murit în Peru în urma prăbuşirii unui elicopter militar a cărui dispariţie a fost semnalată duminică în regiunea Arequipa din sudul ţării, au anunţat luni forţele aeriene peruviene.
17:30
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte privind teritoriile și parametrii demilitarizării” # Digi24.ro
Rusia și-a prezentat poziția în cadrul negocierilor privind Ucraina, inclusiv în ceea ce privește chestiunile teritoriale și parametrii demilitarizării Ucrainei, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse și președinte al partidului „Rusia Unită” (n.red. partidul lui Vladimir Putin).
17:00
Eurodeputații, gata să suspende acordul UE–SUA privind tarifele vamale. Decizia ar putea tensiona relațiile comerciale # Digi24.ro
Palmă dată de Curtea Supremă americană lui Donald Trump în privinţa taxelor vamale ar putea pune în discuţie acordul UE-Statele Unite încheiat în vara anului 2025. Parlamentul European va suspenda luni procedura de punere în aplicare a acestui acord comercial, au declarat mai mulţi eurodeputaţi înaintea unei reuniuni extraordinare pe această temă.
17:00
Trump atacă din nou Curtea Supremă a SUA după decizia privind tarifele. „Eu am o treabă de făcut” # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump şi-a reînnoit luni atacurile la adresa Curţii Supreme a SUA, după ce judecătorii au decis săptămâna trecută împotriva programului său tarifar radical. Liderul de la Casa Albă a promis să recurgă la alte puteri şi licenţe tarifare, fără a da însă detalii.
Acum 8 ore
16:50
Prima zi a campaniei electorale. Viktor Orban: „Ungaria nu poate fi șantajată. Cine ne mușcă își va rupe dinții” # Digi24.ro
Premierul Orban a preferat să-și lanseze campania electorală pentru alegerile din 12 aprilie în orașul Békéscsaba, unde a organizat un miting anti-război, scrie The Budapest Times.
16:50
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din PNRR. „Mă refer inclusiv la revocări din funcție” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avertizat luni, în cadrul reuniunii Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență, că miniștrii și secretarii de stat riscă revocarea din funcție dacă România pierde bani din PNRR din cauza întârzierilor în implementarea reformelor și investițiilor, cerând accelerarea ritmului de lucru, eliminarea blocajelor și plata la timp a facturilor pentru proiecte, astfel încât toate angajamentele să fie îndeplinite până la 31 august 2026.
16:50
Protest la Luvru: O fotografie virală cu fostul prinț Andrew, afișată de activiști britanici cu mesajul „Acum transpiră – 2026” # Digi24.ro
Un grup de activiști britanici a afișat duminică, în Muzeul Luvru din Paris, o fotografie cu fostul prinț Andrew, făcută după arestarea sa. Imaginea, surprinsă de un fotograf Reuters și devenită virală, îl arată aplecat pe bancheta din spate a unei mașini, în timp ce este transportat de la o secție de poliție.
16:40
Un cetățean din Belarus a fost reținut în Polonia, pentru suspiciune de spionaj asupra unor obiective de apărare ale NATO # Digi24.ro
Autoritățile din Polonia au reținut un cetățean belarus suspectat de spionaj pentru Minsk, care ar fi colectat informații despre obiective considerate importante pentru apărarea NATO, a anunțat Parchetul Național, potrivit TVPWorld.
16:40
PMB anunță tarifele de bază propuse pentru locuinţele „convenabile” din centrul Capitalei. Costul chiriei crește în funcție de zonă # Digi24.ro
Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei.
16:10
Companiile din aviație, despre depresurizarea avionului cu pasageri: O procedură de rutină, transformată în spectacol al girofarurilor # Digi24.ro
Anunțul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, de duminică, privind depresurizarea unui avion cu 180 de pasageri la bord care se îndreptau de la București la Hurghada a provocat reacții de panică în spațiul public, acuză Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești, care a declarat luni la Digi24 că aeronava de fapt nu s-a depresurizat. „Ne dorim ca, pe viitor, acești decidenți să manifeste mai multă reținere și să lase comunicarea tehnică în seama profesioniștilor în domeniu”, a spus Marius Popescu. Acesta transmite că „apreciem mobilizarea preventivă a echipajelor de intervenție, însă transformarea unei proceduri tehnice, de rutină, într-un spectacol cumva al girofarurilor și al postărilor pe rețele de socializare este dăunătoare”.
16:00
Primarul din Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual. Prejudiciu de peste 3,3 milioane de lei # Digi24.ro
Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual în formă continuată, fiind acuzat că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3,3 milioane de lei prin derularea fictivă a unor contracte de achiziție publică. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava, iar ANAF s-a constituit parte civilă în cauză pentru recuperarea prejudiciului, informează Agerpres.
16:00
Zelenski propune o armată contractuală în Ucraina. În ce condiții ar putea fi creată și cine ar urma să o finanțeze # Digi24.ro
Ucraina ar putea avea o armată contractuală, așa cum a făcut Rusia, dacă ar primi asistență financiară din partea partenerilor europeni, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat BBC, preluat de Kyiv Independent. De la începutul invaziei rusești pe scară largă, Ucraina a impus legea marțială și mobilizarea obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, precum și pentru bărbații cu vârste de peste 18 ani, cu experiență militară. În ciuda acestui fapt, armata ucraineană continuă să se confrunte cu o penurie de personal.
15:30
Interviul pentru funcția de procuror general. Bogdan Pîrlog: „Este unul dintre cele mai dificile momente pentru a fi magistrat” # Digi24.ro
Interviurile pentru funcția de procuror-șef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parchetul General) s-au finalizat luni, 23 februarie. La această procedură au participat doi candidați: procurorul militar Bogdan Pîrlog și actuala șefă a DNA Iași, Cristina Chiriac. În cadrul interviului, Bogdan Pîrlog a trecut în revistă problemele pe care le percepe cu privire la sistemul judiciar și și-a prezentat viziunea asupra modului în care ar vrea să îmbunătățească activitatea parchetelor.
15:20
Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat împotriva generalului GRU Vladimir Alekseiev # Digi24.ro
Moscova a acuzat Marea Britanie de tentativa de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, un ofițer de rang înalt din cadrul Direcției Generale a Statului Major General (GRU) din Rusia.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.