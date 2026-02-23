Slovacia oprește livrările de urgență de energie electrică către Ucraina / Kievul, acuzat că a blocat în mod deliberat livrările de petrol prin conducta Drujba
G4Media, 23 februarie 2026 22:50
Slovacia a escaladat, luni, disputa cu Ucraina privind livrările de petrol, întrerupând furnizarea de energie electrică de urgență către această țară, care suferă de întreruperi zilnice de curent cauzate de bombardamentele Rusiei asupra centralelor electrice și liniilor de transport, transmite Mediafax. Livrările de petrol rusesc către Slovacia și Ungaria au fost întrerupte din 27 ianuarie, […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
23:20
În cadrul London Fashion Week, Burberry a prezentat colecția Toamnă/Iarnă 2026–2027 într-un moment esențial pentru brand, aflat încă în plin proces de recalibrare strategică. Sub conducerea directorului creativ Daniel Lee, numit în 2022, casa britanică continuă să își consolideze identitatea printr-o revenire fermă la patrimoniul său, outerwear-ul, funcționalitatea și estetica profund ancorată în imaginarul britanic. […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
23:00
Elevii pot folosi inteligența artificială la școală din Iași / Conducerea a introdus reguli clare pentru folosirea AI / „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea” # G4Media
Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani a realizat o ”Procedură operaționale privind utilizarea inteligenței artificiale în școală”, menită să stabilească reguli clare atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, anunță Ziarul de Iași. Procedura prevede regulile de utilizare a inteligenței artificiale de către elevi „pentru a asigura caracterul propriu al lucrării” și […] © G4Media.ro.
23:00
„Europa trebuie să găsească un răspuns la această întrebare: Cine deţine TikTok şi ar trebui să o plasăm în mâini europene, de comun acord cu ByteDance?” – ministrul german al culturii # G4Media
Reţeaua de socializare chineză TikTok ar trebui plasată în UE sub controlul unor companii europene, a declarat luni ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, invocând temeri legate de accesul de către o putere străină la o multitudine de date ale europenilor, potrivit agenţiei DPA. „Când vine vorba despre TikTok, cred că trebuie să ne putem […] © G4Media.ro.
Acum o oră
22:50
Slovacia oprește livrările de urgență de energie electrică către Ucraina / Kievul, acuzat că a blocat în mod deliberat livrările de petrol prin conducta Drujba # G4Media
Slovacia a escaladat, luni, disputa cu Ucraina privind livrările de petrol, întrerupând furnizarea de energie electrică de urgență către această țară, care suferă de întreruperi zilnice de curent cauzate de bombardamentele Rusiei asupra centralelor electrice și liniilor de transport, transmite Mediafax. Livrările de petrol rusesc către Slovacia și Ungaria au fost întrerupte din 27 ianuarie, […] © G4Media.ro.
22:40
Monede grecești vechi de peste 2.000 de ani, descoperite în Gorj / Artefactele din timpul domniei lui Filip al II-lea al Macedoniei au fost găsite cu un detector de metale # G4Media
O nouă descoperire cu valoare istorică importantă a fost făcută în comuna gorjeană Prigoria, unde un detectorist a găsit monede grecești și romane vechi de peste două milenii, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Este vorba despre trei monede grecești din argint, vechi de peste două milenii, emise în timpul domniei lui […] © G4Media.ro.
22:30
Anchetă internă la Spitalul de Urgență Tg. Mureș / Se acuză nerespectarea programului medicilor din Ambulator / Pacienții susțin că aceștia pleacă să profeseze în privat, în timpul programului # G4Media
Managerul Spitalul de Urgență Târgu Mureș susține că se desfășoară un control intern pentru a se vedea dacă sunt medici care în timpul programului de lucru pleacă din spital pentru a consulta în privat, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. ”Sunt plângeri mai mult pe partea de ambulatoriu, unde programările nu […] © G4Media.ro.
22:30
New York-ul în alertă după căderile masive de zăpadă / Ninsorile abundente lasă peste 600.000 de locuințe și companii fără energie electrică în nord-estul Statelor Unite # G4Media
Luni după-amiază, peste 600.000 de locuințe și întreprinderi din nord-estul SUA erau fără energie electrică din cauza furtunii de zăpadă severe, relatează BBC. Cel mai afectat stat este Massachusetts, cu aproape 300.000 de locuințe și întreprinderi fără energie electrică, inclusiv 85% dintre clienții din comitatul Barnstabel, care include Cape Cod și zonele înconjurătoare, potrivit poweroutage.us. […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:10
FCSB a câștigat categoric, scor 4-1, partida cu Metaloglobus, disputată pe Arena Națională, în ultimul meci din etapa a 28-a din Superliga României, și rămâne în cursa pentru play-off, anunță Mediafax. Campioana en-titre a deschis rapid scorul, în minutul 6, prin Bîrligea, însă oaspeții au egalat aproape imediat, prin Huiban (7). FCSB a revenit în […] © G4Media.ro.
22:00
Zeci de mexicani, uciși în violenţe după eliminarea lui ‘El Mencho’ / Șeful cartelului Jalisco Noua Generație a fost ucis într-o operațiune militară/ A urmat un val de violențe în 20 de state # G4Media
Zeci de persoane au fost ucise în violenţele din Mexic legate de moartea lui Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, liderul Cartelului Jalisco Noua Generaţie (CJNG), într-o operaţiune militară desfăşurată duminică, a anunţat luni guvernul, transmite AFP. Douăzeci şi cinci de membri ai Gărzii naţionale, un agent de securitate şi un funcţionar al parchetului au […] © G4Media.ro.
21:40
Permafrostul ar putea elibera mai multe gaze cu efect de seră decât se credea / Ar agrava și mai mult încălzirea globală # G4Media
Un nou studiu schimbă ce se știa despre permafrost și despre riscurile dezghețării sale. Microbii din solul înghețat al regiunilor nordice sunt mai activi decât se credea și pot consuma carbon considerat până acum inaccesibil, anunță Mediafax. Permafrostul este solul înghețat permanent din regiunile nordice ale planetei. În acest sol se ascunde o cantitate colosală […] © G4Media.ro.
21:30
Mormânt colectiv vechi de 3.000 de ani, descoperit în Serbia / Femeile și copiii, principalele victime / ”Pare că avem un grup care dorea să controleze peisajul” # G4Media
Un mormânt colectiv vechi de aproximativ 3.000 de ani, descoperit pe teritoriul Serbiei, conține rămășițele unor femei și copii și ar putea indica faptul că aceștia au fost ținte ale unui măcel organizat, anunță Mediafax. Groapa funerară, datată în secolul al IX-lea î.Hr., adăpostește 77 de indivizi. Peste 60% erau copii, iar mai mult de […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:10
Salariile din cluburile sportive private vor putea fi finanţate de autorităţile locale – proiect de lege # G4Media
Autorităţile publice locale vor putea să finanţeze cheltuielile de natură salarială pentru sportivi şi pentru alţi participanţi la activităţile sportive desfăşurate în cadrul cluburilor sportive de drept privat, prevede un proiect adoptat luni de Senat, transmite Agerpres. Propunerea legislativă completează articolul 18 indice 1 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. „Pentru fiecare sportiv legitimat, […] © G4Media.ro.
20:50
Bitcoin scade puternic, a coborât sub 66 de mii de dolari / Aurul își consolidează statutul de refugiu tradițional # G4Media
Investitorii își reduc expunerea pe active riscante și se orientează către „refugii” clasice, precum aurul. Bitcoin a coborât sub pragul de 65.000 de dolari, pe măsură ce tensiunile geopolitice și incertitudinile economice se intensifică, anunță Mediafax. Criptomoneda a continuat să scadă luni, după ce în weekend coborâse până la 64.324 de dolari, cel mai redus […] © G4Media.ro.
20:40
Un bebeluș român de 15 luni moare în Italia după ce a înghițit cocaină acasă / Mama nu a menționat drogurile și e anchetată pentru omor din culpă # G4Media
O femeie româncă de 30 de ani și-a adus în luna august fiul în vârstă de cincisprezece luni la spital, deja în stare gravă. Eforturile imediate și disperate de resuscitare efectuate de medicii din camera de urgență din Vasto (în sudul Italiei, lângă Pescara) au fost în zadar, anunță Curierul Italiei. Băiețelul a murit la […] © G4Media.ro.
20:40
Doi campioni români în securitate cibernetică lansează o platformă AI pentru testarea vulnerabilităților aplicațiilor web # G4Media
Doi români cu aproape un deceniu de experiență în securitate cibernetică pariază pe inteligența artificială pentru a rezolva una dintre cele mai presante probleme din industrie: avalanșa de aplicații lansate rapid, dar insuficient securizate. Startup-ul lor, AISafe Labs, promite o testare automată și profundă a vulnerabilităților, înainte ca acestea să fie exploatate de hackeri. Citește […] © G4Media.ro.
20:30
AI-ul generativ ajută hackerii să creeze virusuri mai rapide și mai complexe ca niciodată, spun cercetătorii de la Palo Alto # G4Media
Creșterea Inteligenței Artificiale Generative (GenAI) îi ajută pe hackeri să creeze programe malware noi mai rapide și mai complexe ca niciodată, au avertizat experții, susținând că lucrurile ar putea deveni și mai dificile pentru comunitatea de securitate cibernetică, potrivit TechRadar. În raportul său anual Unit 42 Global Incident Response Report, cercetătorii de la Palo Alto […] © G4Media.ro.
20:20
Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba pe teritoriul Rusiei / Tensiunile cu Ungaria şi Slovacia se amplifică / Orban amenință că va menține blocat ajutorul UE cât timp Ucraina menține blocată conducta # G4Media
Drone lansate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit luni o staţie de pompare a conductei petroliere Drujba în regiunea rusă Tatarstan, staţie care este esenţială pentru funcţionarea conductei ce transportă petrol rusesc către Slovacia şi Ungaria, ţări ce au început să-şi pună în practică ameninţările cu represalii faţă de Ucraina, pe care […] © G4Media.ro.
20:20
CEO Romgaz anunță că societatea va fi prezentă pe piața furnizării gazelor / ”O să ajungă să oferteze cel târziu până în 31 martie” # G4Media
Romgaz va fi pregătit din punct de vedere tehnic ca, odată cu ieșirea din plafonare la 1 aprilie, să fie în piață, crede directorul general al companiei, Răzvan Popescu (foto), conform declarațiilor de luni, de la o conferință de specialitate, anunță Mediafax. Directorul general al Romgaz a declarat că pregătirile tehnice sunt pe ultima sută […] © G4Media.ro.
20:10
Propunere de modificare a Codului Penal: Majorarea cu 50% a limitelor de pedeapsă pentru agresiunile comise asupra cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei # G4Media
Deputatul PNL Romică-Andrei Baciu a anunțat, luni, că a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care vrea să înăsprească pedepsele pentru cei care agresează medici și personal medical în timpul serviciului. Inițiativa modifică articolul 257 din Codul penal al României, care reglementează infracțiunea de ultraj, transmite Mediafax. În prezent, legea prevede că atunci când […] © G4Media.ro.
20:00
Furturi de la cadavre în Milano / Șapte angajați ai municipalității sunt judecați / Furau bijuteriile de pe corpuri, dar și bunuri de valoare din case / „Suntem 28 acolo, dar nu toți suntem cinstiți” # G4Media
Șapte angajați ai municipalității, de la Cimitero Maggiore din Milano, au fost trimiși în judecată pentru furt, anunță Corriere della Sera. Inculpații au fost transferați la alte birouri administrative, cu excepția celui mai în vârstă membru al grupului, care încă lucrează la Cimitero Maggiore, și a unui bărbat de 52 de ani care și-a dat […] © G4Media.ro.
19:40
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Lordul Mandelson, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu în afacerea Epstein # G4Media
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat luni sub suspiciunea de abuz în serviciu, potrivit PA Media. Mandelson, un politician veteran al Partidului Laburist, a fost acuzat că a transmis informații infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein când era secretar de stat pentru afaceri, două dintre proprietățile sale fiind percheziționate de […] © G4Media.ro.
19:40
Un sibian a afișat un tablou cu Hitler la fereastră și și-a imprimat svastica la intrarea în casă / A fost condamnat la patru luni de închisoare, fără executare # G4Media
Un bărbat din Agnita, județul Sibiu, a fost condamnat la patru luni de închisoare, fără executare, în primă instanță, pentru utilizarea de simboluri fasciste, anunță Turnul Sfatului. Cazul a devenit public în aprilie 2025, după ce un turist german a văzut că o casă aflată vizavi de sediul Judecătoriei Agnita avea imprimată o svastică pe […] © G4Media.ro.
19:30
Soții pot să-și aleagă liber unul din cele două nume după divorț / Senatul adoptă o inițiativă USR # G4Media
Senatul României a adoptat, luni, cu majoritate de voturi, o propunere legislativă USR care simplifică regulile privind numele de familie după divorț, se arată într-un comunicat transmis G4Media.ro. Noua reglementare le oferă foștilor soți o alegere clară și simplă: pot păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau pot reveni la numele anterior. Dacă nu își […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:10
WhatsApp face un pas important. Utilizatorii vor putea programa mesaje pentru orice oră din zi # G4Media
WhatsApp lucrează la o funcție așteptată de mulți utilizatori. Mesajele programate vor putea fi trimise automat, fără ca utilizatorul să fie online în acel moment. Funcția WhatsApp a fost identificată în versiunea beta 26.7.10.72 a aplicației iOS. Descoperirea aparține cercetătorilor de la WhatsApp Beta Info, citați de Tecnoandroid și Mediafax. Este vorba despre primele referiri […] © G4Media.ro.
19:00
Senatul a aprobat înființarea Programului național „Viața la țară” pentru promovarea agroturismului şi valorificarea patrimoniului rural / Proiectul este semnat de parlamentari de la toate partidele # G4Media
Senatul a adoptat, luni, un proiect privind înfiinţarea Programului naţional „Viaţa la ţară”, care are ca obiectiv promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural, tradiţional şi natural din mediul rural prin sprijinirea gospodăriilor ţărăneşti să-şi prezinte activităţile. S-au înregistrat 110 voturi „pentru” şi unul „împotrivă”, transmite Agerpres. Propunerea legislativă privind promovarea agroturismului şi valorificarea patrimoniului rural prin programul […] © G4Media.ro.
18:50
Vicepreședintele Camerei Deputaților i-a dat un tricou cadou unui deputat USR: Îl văd în aceeaşi bluză de câteva săptămâni / Ungureanu: Să îi rugaţi pe cei de la PSD să nu mai dea bani la televiziunile infractorilor # G4Media
Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Natalia Intotero i-a dat cadou, luni, în plen, deputatului USR Emanuel Ungureanu un tricou inscripţionat „Stop violenţei împotriva femeilor”. În cadrul dezbaterilor la proiectul pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, Intotero, care a condus şedinţa, a precizat că va lua cuvântul în numele grupului PSD. „Vreau să mulţumesc colegilor care au muncit […] © G4Media.ro.
18:50
EXCLUSIV Fondator platformă IT: „Vibe Coding-ul” schimbă modul în care este scris software-ul, dar nu va înlocui niciodată developerii # G4Media
„Vibe Coding” a devenit un termen tot mai des folosit în comunitatea IT, stârnind atât interes, cât și controverse. Tudor Dumitrescu, antreprenor și fondator al JoburiIT.ro, a explicat în exclusivitate pentru TechRider.ro că utilizarea AI în acest proces transformă modul în care sunt produse aplicațiile și software-ul în general, dar nu va putea înlocui developerii. „Cred că «Vibe […] © G4Media.ro.
18:50
Pîslaru: În următoarele 6 luni, trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară, prin PNRR # G4Media
România trebuie să absoarbă aproape 11 miliarde de euro prin PNRR în următoarele şase luni, cu proiecte de investiţii finalizate, recepţionate şi reforme îndeplinite la timp, pe baza calendarului agreat cu Comisia Europeană, până la termenul-limită de 31 august 2026, susţine ministrul Investiţiilor şi proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, transmite Agerpres. „AMR 189 de zile de […] © G4Media.ro.
18:30
Călin Georgescu: Cer desecretizarea ședinței CSAT și a înâlnirii informale a CCR dinaintea anulării alegerilor/ Dacă Ceaușescu ar fi avut Curtea Constituțională, probabil că azi era președinte democratic # G4Media
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a cerut luni la ieșirea de la Curtea de Apel, unde este judecat pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale dinainte de anularea alegerilor din 2024. „Pentru milioane de români […] © G4Media.ro.
18:30
Parlamentul European a suspendat luni procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE şi SUA, în aşteptarea clarificărilor din partea Washingtonului cu privire la impactul deciziei Curţii Supreme a SUA, care a anulat parţial taxele vamale impuse de preşedintele american Donald Trump, ce a replicat prin impunerea unei noi taxe vamale, relatează AFP preluată de […] © G4Media.ro.
18:20
„Fără gust și ignoranți din punct de vedere istoric”: Grupurile anti-Israel intenționează să demonstreze împotriva Memorialului Buchenwald – la aniversarea eliberării lagărului nazist # G4Media
În Germania, o luptă politică face ravagii pe tema interpretării memoriei Holocaustului. Comemorarea oficială a acestei crime împotriva umanității este menținută vie în multe locuri din țară prin intermediul siturilor memoriale. Chiar în weekendul comemorativ al eliberării lagărului de concentrare Buchenwald din Turingia, grupurile antisioniste de stânga au făcut apel la proteste împotriva memorialului, relatează […] © G4Media.ro.
18:10
EUROPOL și Sindicatul Polițiștilor se opun unei noi modificări a Legii pensiilor militare / Cele două organizații amenință cu proteste și cu ”blocarea sau afectarea semnificativă a activității instituționale” # G4Media
Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL și Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare SNPP anunță, într-un comunicat, că se opun modificării Legii pensiilor militare, fără consultarea partenerilor sociali din sistemul de apărare națională și fără o fundamentare reala, respectiv materializarea economiilor aduse la bugetul de stat în anul 2026. ”EUROPOL și SNPP consideră că, în raport cu […] © G4Media.ro.
18:00
Muzeul Gulag din Moscova i-a obligat pe ruși să se confrunte cu propria lor istorie. Kremlinul a decis că acea epocă s-a încheiat. Un nou „Muzeu al Memoriei” are un singur personaj negativ: naziștii. # G4Media
Rusia transformă unul dintre ultimele sale spații importante dedicate confruntării cu represiunea din era sovietică într-o vitrină a patriotismului inițiat de stat. Muzeul Istoriei Gulagului din Moscova – mult timp un refugiu instituțional rar pentru memoria victimelor lui Stalin – devine un „Muzeu al Memoriei” dedicat ceea ce Kremlinul numește „genocidul poporului sovietic” comis de […] © G4Media.ro.
17:50
PressOne: Ion Duvac, membru în comisia în care sunt analizate cazurile de abuz din Colegiul Psihologilor, înregistrat când vorbește unei cliente într-un limbaj extrem de vulgar și îi cere poze cu vaginul ei # G4Media
Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, le vorbește într-un limbaj extrem de vulgar clientelor și cere poze cu părțile intime ale femeilor, încă de la prima ședință, potrivit unei înregistrări ajunse în posesia PressOne de la o ședință de psihoterapie. În aceeași înregistrare, […] © G4Media.ro.
17:50
Europarlamentarul PSD Dan Nica a pierdut la CEDO în afacerea Microsoft: el vroia verdict de nevinovăție, nu de prescriere a faptelor # G4Media
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins ca inadmisibilă acțiunea împotriva României formulată de către Dan Nica, actualmente europarlamenrat PSD și fost ministru al Comunicațiilor în guvernarea Năstase. Dan Nica a reclamat la CEDO faptul că acțiunea penală declanșată împotriva sa de către DNA în dosarul Microsoft a fost închisă pe motiv de prescriere a […] © G4Media.ro.
17:30
BREAKING Unanimitate în coaliție pe reforma administrației, pachet de relansare economică, reducerea cotelor de impozitare pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și impozite redus pe proprietate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat # G4Media
Coaliția a ajuns la un acord, luni, în unanimitate, pe reforma administrației, pachet de relansare economică, reducerea cotelor de impozitare pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și impozite redus pe proprietate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, potrivit unui comunicat de presă al PNL. Astfel, impozitul pe clădiri mai vechi de 100 […] © G4Media.ro.
17:30
Trimiterea soţiei premierului Sanchez în faţa juraţilor, anulată / Ancheta continuă în dosarul în care Begona Gomez este acuzată de de deturnare de fonduri, trafic de influență și corupție # G4Media
Un tribunal din Madrid a anulat trimiterea în faţa juraţilor a soţiei premierului spaniol Pedro Sanchez, Begona Gomez, pentru deturnare de fonduri publice, considerând decizia luată ‘prematur’ şi insuficient motivată, transmit AFP și Agerpres, citând un document emis luni de respectiva instanţă. ‘Decizia adoptată de magistratul-judecător de instrucţie’ este ‘prematură şi lipsită de motivare din […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:20
Moțiunea simplă împotriva ministrului de externe, Oana Țoiu, respinsă cu 44 de voturi pentru, 59 contra și o abținere # G4Media
Moțiunea simplă împotriva ministrului de externe, Oana Țoiu, a fost respinsă, luni, în plenul Senatului, cu 44 de voturi pentru, 59 contra și o abținere. Senatorii opoziției au formulat o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, acuzată de „modul defectuos, ideologizat şi necoordonat” în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european […] © G4Media.ro.
17:10
Președintele Poloniei propune o lege care ar pedepsi cu închisoarea oficialii care îi pun la îndoială prerogativele. Guvernul îl califică drept „autocratic” # G4Media
Președintele Karol Nawrocki a propus un proiect de lege care ar încarcera până la 10 ani oficialii care „pun în mod persistent la îndoială” prerogativele sale sau pe cele ale instituțiilor judiciare cu persoane numite în funcție din timpul fostului guvern de dreapta, relatează Notes from Poland. Între timp, judecătorii care refuză să recunoască statutul […] © G4Media.ro.
17:10
Darren Cahill va fi prezent la evenimentul de retragere al Simonei Halep din tenisul mondial. Fost antrenor al Simonei, australianul este unul dintre cei mai repectați tehnicieni din istoria sportului alb. În cadrul Sports Festival, Cahill va fi invitat special la evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep. Meciul de gală va avea loc în […] © G4Media.ro.
16:50
UPDATE Surse: Ședința extraordinară a CGMB, convocată de PSD și PUSL pentru diminuarea facturilor la încălzire și preluarea unor străzi de către Sectorul 4, nu va mai avea loc # G4Media
Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București, convocată de PSD și PUSL pentru marți, nu va mai avea loc, potrivit unui document oficial transmis consilierilor generali, au declarat surse interne pentru G4Media. Conform dispoziției semnate de secretarul general, convocarea ședinței a fost revocată întrucât proiectul privind diminuarea facturilor la încălzire, precum și un al […] © G4Media.ro.
16:50
Donald Trump acuză Curtea Supremă a SUA că favorizează China, după decizia de a anula mare parte din taxele vamale # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a criticat din nou luni Curtea Supremă, acuzând cea mai înaltă instanţă din Statele Unite că este „în favoarea Chinei”, după decizia acesteia de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de liderul de la Casa Albă, relatează AFP preluată de Agerpres. „Următorul lucru care se va întâmpla este […] © G4Media.ro.
16:50
Petrișor Peiu (AUR): Fapt fără precedent în istoria democratică a României / Un ministru vizat de o moţiune simplă a ales să sfideze Parlamentul şi să nu participe la dezbaterea moţiunii simple # G4Media
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat, luni, decizia ministrului de Externe, Oana Ţoiu, de a nu participa la dezbaterea moţiunii simple din plenul Senatului, precizând că, la reuniunile de la Bruxelles unde este prezentă, România putea fi reprezentată şi de un secretar de stat, transmite Agerpres. „Fapt fără precedent în istoria democratică a României. […] © G4Media.ro.
16:50
La sfârșitul lunii februarie, șase planete se vor alinia pe cer, iar majoritatea vor fi vizibile cu ochiul liber. „Parada planetelor” are loc atunci când mai multe planete par să se alinieze simultan pe cer, transmite MEDIAFAX. Potrivit NASA, observatorii cerului pot vedea de obicei două sau trei planete după apusul soarelui. Alinierea a patru […] © G4Media.ro.
16:40
Emmanuel Macron îndeamnă Uniunea Europeană să „avanseze” în adoptarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei, blocate de Ungaria # G4Media
În ajunul celei de-a patra aniversări a începutului războiului din Ucraina, președintele Franței Emanuel Macron pledează pentru adoptarea unui al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, apropiat al lui președintelui Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat în acest weekend intenția sa de a bloca adoptarea acestora, relatează franceinfo. „Vom continua să intensificăm […] © G4Media.ro.
16:40
Ucraina a recăpătat de la sfârşitul lunii ianuarie controlul asupra a circa 400 de kilometri pătraţi de teritoriu, inclusiv a opt aşezări, pe o secţiune din partea de sud a frontului, a afirmat luni comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, transmite Reuters preluată de Agerpres. Generalul ucrainean nu a precizat cât din acest teritoriu […] © G4Media.ro.
16:40
Abrudean (PNL): Cred că e nevoie de o numire cât mai urgentă la Ministerul Educaţiei; situaţiile de interimat nu fac bine # G4Media
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că e nevoie de o numire cât mai urgentă a unui ministru al Educaţiei, menţionând că, în general, situaţiile de interimat nu fac bine niciunei instituţii, transmite Agerpres. „Cred că e o discuţie pe care trebuie să o aveţi cu premierul sau ea va fi anunţată şi ca […] © G4Media.ro.
16:40
Nu rata ediția din Cluj-Napoca a celui mai complex eveniment de fiscalitate al anului! (Parteneriat) # G4Media
Conferința și seminarele TaxEU Forum Cluj-Napoca 2026 oferă profesioniștilor în taxe răspunsurile de care au nevoie pentru gestionarea noului val de modificări fiscale, într-un context plin de provocări și incertitudini. Evenimentul care are loc pe 4-5 martie, la Hotel Radisson Blu Cluj, va aduce în prim-plan schimbările legislative anunțate pentru 2026, impactul estimat asupra mediului […] © G4Media.ro.
16:30
Selecționerul Curacao, Dick Advocaat, renunță la Cupa Mondială de fotbal pentru fiica sa, grav bolnavă # G4Media
Dick Advocaat a anunțat că renunță cu efect imediat la funcția de selecționer al Curacao. După ce a calificat echipa în premieră la Campionatul Mondial de fotbal, antrenorul olandez se retrage pentru a fi aproape de fiica sa bolnavă. Advocaat a reușit una dintre marile surprize din istoria participărilor de la Mondialul de fotbal, olandezul […] © G4Media.ro.
15:50
Diagnostic dur pentru Aston Martin: Honda nu poate rezolva problemele până la startul sezonului din F1 # G4Media
Aston Martin a avut probleme mari în testele de dinaintea sezonului 2026 din Formula 1, iar veștile din partea Honda nu sunt grozave pe moment. Concret, producătorul nipon nu poate rezolva până în Australia, la prima etapă, problemele de „recoltare” a energiei, transmite f1oversteer.com. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.