Tânărul împușcat mortal după a încercat să pătrundă în reședința lui Trump dezvoltase o obsesie pentru dosarele Epstein
Adevarul.ro, 23 februarie 2026 23:00
Tânărul de 21 de ani din Carolina de Nord împușcat mortal duminică dimineață după ce ar fi încercat să pătrundă în complexul Mar-a-Lago al lui Donald Trump, a fost descris de cei care îl cunoșteau drept un susținător devotat al președintelui american.
Acum 10 minute
23:15
Nick Reiner respinge acuzațiile: Fiul regizorului Rob Reiner a pledat nevinovat în procesul pentru uciderea părinților săi # Adevarul.ro
Nick Reiner, fiul celebrului regizor american Rob Reiner, s-a declarat nevinovat într-un tribunal din Los Angeles, în procesul în care este acuzat că și-ar fi ucis părinții.
Acum 30 minute
23:00
Ancheta declanșată la ferma de bizoni din județul Cluj capătă noi dimensiuni, după ce săptămâna trecută au fost descoperite peste 200 de cadavre de animale.
23:00
Acum o oră
22:45
FCSB trage cu dinții să prindă ultimul loc de play-off-ul. Victorie lejeră cu ultima clasată # Adevarul.ro
Campioana României a urcat pe locul 7 în Superligă.
22:30
Un tribunal din Madrid a anulat trimiterea în faţa juraţilor a soţiei premierului spaniol Pedro Sanchez, dar ancheta continuă # Adevarul.ro
Un tribunal din Madrid a decis anularea trimiterii în faţa juraţilor a soţiei premierului spaniol Pedro Sanchez, Begona Gomez, pentru deturnare de fonduri publice, considerând decizia luată „prematur” şi insuficient motivată.
22:30
Pachet de solidaritate pentru pensionari și familii vulnerabile. Ministrul Muncii: „Fiecare leu contează” # Adevarul.ro
Florin Manole a explicat cum funcționează pachetul de solidaritate socială care ar urma să sprijine aproape 3 milioane de pensionari și peste 220.000 de familii aflate în dificultate.
Acum 2 ore
22:15
Femeile intră în pericol de infarct mai repede decât bărbații. Faptul că au mai puține depuneri de grăsime în artere nu înseamnă că sunt mai protejate, arată un studiu # Adevarul.ro
Femeile pot începe să dezvolte un risc cardiovascular serios la un nivel mai redus de placă arterială decât bărbații, sugerează un nou studiu publicat în Circulation: Cardiovascular Imaging.
22:15
Șapte polițiști răniți într-o explozie la Mîkolaiv. Autorităţile ucrainene vorbesc despre un posibil atac țintit, după incidentul terorist de la Liov # Adevarul.ro
Şapte poliţişti ucraineni au fost răniţi, dintre care doi grav, luni seară, în urma unei explozii produse la Mîkolaiv, în sudul Ucrainei, au anunţat autorităţile de la Kiev.
22:00
Moment stânjenitor în live: o influenceriță a pierdut 140.000 de urmăritori după ce o defecțiune de filtru i-a dezvăluit adevărata înfățișare # Adevarul.ro
O influenceriță din China a pierdut aproximativ 140.000 de urmăritori după ce filtrul folosit într-un live a cedat pentru câteva secunde, dezvăluind cum arată de fapt în realitate.
21:30
Cât de atractiv mai poate fi „visul parizian”. Români, despre mutarea în Franța: „Dacă nu înveți limba, riști să nu te integrezi” # Adevarul.ro
Parisul stârnește admirația milioanelor de turiști, însă mutarea în capitala Franței poate fi o provocare plină de dificultăți. Unii dintre românii care au experimentat viața în Franța au povestit despre lucrurile la care ar trebui să se aștepte cei care își doresc un nou început aici.
21:30
Ce riști dacă mânânci pește sau fructe de mare insuficient gătite. O mamă a rămas fără mâini și picioare, după o cină preparată acasă # Adevarul.ro
O mamă din California a ajuns să își piardă toate cele patru membre după ce a contractat o infecție gravă cu o bacterie „mâncătoare de carne”, cel mai probabil de la un pește insuficient gătit, potrivit relatărilor prietenilor și presei locale.
21:30
Horoscop marți, 24 februarie. Leii taie în carne vie cu atitudinea lor, Gemenii au tendința de a grăbi lucrurile # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 24 februarie.
Acum 4 ore
21:15
Rob Jetten, cel mai tânăr premier din istoria Olandei, a preluat conducerea guvernului. Liderul partidului D66 a format un guvern minoritar # Adevarul.ro
La doar 38 de ani, Rob Jetten a devenit luni cel mai tânăr prim-ministru din istoria Țărilor de Jos și primul șef al Executivului declarat deschis gay.
20:45
Gest extrem în direct la TV: un profesor și-a rupt diploma de doctor, nemulțumit de noile măsuri pregătite de Guvern: „Asta este valoarea studiilor” # Adevarul.ro
Politologul Cristian Preda, fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul președintelui Traian Băsescu, și-a rupt diploma de doctor în direct, la un post de televiziune.
20:45
Cum a încercat un român să vâneze averea boierilor Bădărău cu un testament „apostilat” la New York. Zeci de hectare vizate în zona Copou din Iași # Adevarul.ro
Un bărbat din Gorj a fost trimis în judecată după ce ar fi revendicat zeci de hectare de teren din Iași pe baza unui testament despre care procurorii susțin că este falsificat. Documentul ar fi fost prezentat ca fiind întocmit în Statele Unite și „apostilat” în New York.
20:15
Merele din Europa, pline de pesticide: 85% conțin un cocktail toxic. Perturbatoare endocrine și substanțe cancerigene # Adevarul.ro
Un studiu coordonat de PAN Europe, realizat în mai multe țări europene, arată că 85% dintre merele cultivate convențional analizate conțin reziduuri de pesticide multiple
20:15
Fostul ambasador britanic Peter Mandelson, arestat de poliție în dosarul Jeffrey Epstein. Ce acuzații i se aduc # Adevarul.ro
Fostul diplomat și strateg politic Peter Mandelson a fost arestat luni de către poliție, fiind suspectat de „abateri în exercitarea unei funcţii oficiale”.
20:15
Actor celebru, despre „epoca de aur”: „Nu pot să mai aud asta cu datoria externă. Nu Ceaușescu a plătit-o” # Adevarul.ro
Actorul Bogdan Fărcaș vorbeste într-un podcast despre nostalgiile românilor după comunism: „Nu Ceaușescu a plătit datoria externă. Noi am plătit-o prin foame, prin frig”. El povestește, cu sinceritate, despre perioadă teribilă trăită în „epoca de aur”.
19:45
Tragedie pe DN2B: doi morți și doi răniți, printre care și o fetiță, în urma unui impact devastator între două autoturisme # Adevarul.ro
Două persoane au murit, iar alte două, între care o fetiță de 9 ani, au fost rănite într-un accident rutier produs luni seară pe DN2B, între localitățile Silistraru și Lacu Sărat, în județul Brăila. În coliziune au fost implicate două autoturisme.
19:45
Ambasada Ucrainei dezminte zvonurile: Nicio școală cu predare în limba română nu va fi închisă în 2027 # Adevarul.ro
Ambasada Ucrainei la București a clarificat că reforma sistemului de învățământ liceal nu va duce la închiderea școlilor cu predare integrală sau parțială în limba română.
Acum 6 ore
19:15
Șoferii care nu-și achită amenzile rămân cu permisul în buzunar. Proiectul privind suspendarea a fost retras # Adevarul.ro
Proiectul de lege care îi lăsa fără permis de conducere pe șoferii care nu își plăteau amenzile rutiere a fost retras, pe fondul unor probleme de constituționalitate.
19:15
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul a pierdut 8 miliarde de lei în doi ani”. Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu avertizează că Bucureștiul se confruntă cu un deficit bugetar sever, după ce instituția a acumulat facturi neplătite de sute de milioane de lei. Primarul general susține că, în lipsa unei corecții urgente a formulei de finanțare, Capitala riscă să intre în incapacitate de plată.
19:15
Foștii soți vor putea alege ce nume să păstreze după divorț, conform unei propuneri legislative aprobate de Senat # Adevarul.ro
Senatul României a aprobat luni, cu majoritate de voturi, o propunere legislativă inițiată de USR care oferă foștilor soți posibilitatea de a alege ce nume vor purta după divorț.
19:00
Alertă de călătorie emisă de MAE. Românii sunt sfătuiți să evite călătoriile neesențiale în mai multe regiuni, din cauza violențelor # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de călătorie de nivel 4 din 9, „Evitați călătoriile neesențiale în anumite regiuni”, pentru Mexic, în contextul degradării situației de securitate după uciderea liderului unui cartel de droguri.
19:00
Seria de explozii din orașul vestic Liov, în primele ore ale dimineții de miercuri, în urma cărora a fost ucis un polițist și 25 de persoane au fost rănite, a fost provocată de un atac terorist orchestrat de Rusia., au confirmat autoritățile ucrainene, relatează Kyiv Independent..
19:00
Pune joaca pe lista de cumpărături: cum poți construi propriul univers mini PENNY alături de copii și să susții, în același timp, educația # Adevarul.ro
O nouă campanie de loializare transformă vizitele la magazin în momente de conectare pentru întreaga familie.
19:00
Românii în marea lor majoritate nu au încredere că țara ar fi pregătită să facă față unui atac al Rusiei și nu mai vor să se bazeze pe tehnica hazardului.
18:45
Ajutoarele pentru încălzire, sifonate în birourile primăriei. Schema prin care trei angajate au delapidat banii a 250 de familii nevoiașe # Adevarul.ro
Asistenta socială, contabila și casiera Primăriei Chiuza din județul Bistrița-Năsăud, reținute sâmbătă pentru delapidare, ar fi pus la punct un mecanism prin care au încasat, timp de peste un an, ajutoarele pentru încălzire de care ar fi trebuit să beneficieze 250 de familii vulnerabile.
18:45
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă” # Adevarul.ro
Violonista moldoveancă Rusanda Panfili a strălucit sâmbătă seară la Casa Albă, fiind apreciată de președintele Donald Trump drept „cea mai bună violonistă din lume”.
18:30
Chivu s-a certat cu un jurnalist norvegian. Inter, decisă să o răstoarne pe Bodo în iarba milaneză # Adevarul.ro
Partida de fotbal Inter - Bodo se joacă mâine seară, de la ora 22:00.
18:30
Noi măsuri fiscale: impozite diferențiate pentru clădiri vechi și reduceri pentru persoanele cu handicap # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare a ajuns luni la un acord asupra unui set de măsuri care vizează modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.
18:15
Rusia a avertizat că își va redirecționa arsenalul nuclear către Estonia în eventualitatea în care NATO ar desfășura arme nucleare pe teritoriul statului baltic, escaladând retorica nucleară pe fondul dezbaterilor reînnoite privind postura nucleară a Europei, relatează Newsweek.
18:15
Nota de plată a reconstrucției Ucrainei, după patru ani de război: „De trei ori mai mare decât PIB-ul” # Adevarul.ro
Reconstrucția Ucrainei este estimată acum la 588 de miliarde de dolari pentru următorul deceniu, potrivit unei evaluări comune realizate de Banca Mondială, ONU, Comisia Europeană și guvernul ucrainean, potrivit Reuters.
18:15
Mexic, una dintre gazdele Mondialului de fotbal, este în flăcări. Mafioții i-au speriat pe cei care vor să vină la Cupa Mondială # Adevarul.ro
Mexic este o țară sub asediu, iar FIFA poate schimba în regim de urgență locul de disputare al competiției în anumite condiții.
18:00
Șeful DNA, Marius Voineag, despre promovarea acordurilor de recunoaștere a vinovăției: „Va genera costuri reduse pentru stat şi o simplificare” # Adevarul.ro
Actualul șef al DNA, Marius Voineag, a declarat luni că promovarea acordurilor de recunoaștere a vinovăției ar trebui să fie o prioritate la nivel național.
17:45
Noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia, așteptate la finalul săptămânii. Anunțul făcut de echipa lui Zelenski # Adevarul.ro
O nouă serie de negocieri de pace între Ucraina și Rusia, în format trilateral și cu medierea Statelor Unite, ar putea avea loc chiar la sfârșitul acestei săptămâni.
17:45
Christine Lagarde are venituri de la două mari bănci, în ciuda interdicției BCE. „Propovăduieşte apa, dar bea vin”, a scris un subordonat # Adevarul.ro
Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene, primeşte aproximativ 140.000 euro pe an, fiind membru al Comitetului executiv de la Banca Reglementelor Internaţionale (BRI), în pofida interdicţiei BCE privind plăţile de la terţi către angajaţi.
17:30
O pensionară care și-a investit toate economiile de-o viață într-o casă, a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină: „Iau antidepresive” # Adevarul.ro
O pensionară din Franța trăiește cu teama că își va vedea grădina distrusă de viitoarea linie de autobuz BHNS Trévoux–Lyon, un proiect coordonat de Regiunea Auvergne–Rhône-Alpes. Situația a apărut la doar cinci ani după ce femeia a cumpărat și renovat fosta gară a localității.
17:30
Acordul comercial UE-SUA, sub semnul întrebării după decizia Curții Supreme americane privind taxele vamale # Adevarul.ro
Decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a respinge programul de taxe vamale al președintelui Donald Trump riscă să afecteze acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, încheiat în vara anului 2025.
Acum 8 ore
17:15
Protestele studențești din Iran iau amploare: „Sălile noastre de curs sunt goale pentru că cimitirele sunt pline” # Adevarul.ro
Un val de activism studențesc care adoptă simbolurile pre-revoluționare „Leul și Soarele” s-a extins în mai multe universități importante din Iran, în a treia zi de manifestații împotriva regimului, relatează Iran International.
17:15
Chiriile din București ar putea crește semnificativ. Primăria Capitalei a propus un tarif de 8 lei/mp pentru locuințele AFI # Adevarul.ro
Primăria Capitalei propune o schimbare majoră a chiriilor pentru locuinţele administrate de Administraţia Fondului Imobiliar, prin actualizarea tarifului de bază la 8 lei/mp.
17:00
România va construi cu Franța hidrocentrala de la Tarnița, de un miliard de euro. Este cea mai mare investiție energetică din ultimul deceniu # Adevarul.ro
Asocierea dintre Hidroelectrica și Électricité de France marchează cea mai importantă mișcare investițională din ultimul deceniu în sectorul energetic românesc. Prin formarea unei companii mixte dedicate proiectului Tarnița, România repune pe agendă o infrastructură de peste un miliard de euro.
17:00
Trump atacă din nou Curtea Supremă după decizia privind tarifele și amenință cu măsuri comerciale mai dure # Adevarul.ro
Donald Trump și-a reluat luni, 23 februarie, atacurile la adresa Curții Supreme a Statelor Unite, după ce instanța a decis săptămâna trecută împotriva programului său tarifar. Liderul de la Casa Albă a promis că va apela la alte puteri și licențe tarifare, fără a oferi însă detalii.
17:00
Firmele care recrutează muncitori străini cer revizuirea proiectului care impune garanții de 200.000 de euro # Adevarul.ro
Firmele care recrutează muncitori străini cer revizuirea proiectului care impune garanții de 200.000 de euro, argumentând că, în forma actuală, riscă să destabilizeze piața recrutării internaționale și să afecteze direct capacitatea companiilor din România de a atrage personal din state non-UE.
16:30
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de la Mar-a-Lago. „Nu ar fi rănit nici măcar o furnică” # Adevarul.ro
Au fost făcute publice noi informații despre tânărul de 21 de ani împușcat mortal de agenții Secret Service în perimetrul reședinței președintelui american Donald Trump de la Mar-a-Lago (Florida), unde ar fi intrat cu un bidon de combustibil și o pușcă.
16:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sugerat că Belarus și Ucraina ar trebui să adere la Uniunea Europeană, susținând că ar fi „cel mai bun lucru” pentru ambele națiuni.
16:30
Moscova acuză o țară europeană de tentativă de asasinat asupra lui Vladimir Alekseiev, generalul GRU împușcat luna aceasta # Adevarul.ro
Moscova a acuzat Marea Britanie de implicare într-o tentativă de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, ofițer de rang înalt al Direcției Generale a Statului Major General (GRU).
16:15
Ministrul Muncii îl sfidează pe Bolojan: Florin Manole anunță că nu va tăia posturi. „Ar putea alimenta extremismul” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, 23 februrie, că ministerul pe care îl conduce nu va face concedieri, subliniind că instituția se confruntă cu un deficit de personal.
16:15
Cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare sunt din Europa, la o distanță de doar câteva ore cu trenul unul de altul # Adevarul.ro
Dacă ești pasionat de mâncare și visezi la o experiență culinară autentică, există o țară europeană care nu trebuie ratată. Șapte dintre orașele sale au fost desemnate de „Titan Travel” drept cele mai bune pentru cei care vor să învețe să descopere tradițiile locale.
16:00
Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni, județul Suceava, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.
